 Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз"

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".
"У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), складе 4 899,00 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).
Це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді", -сказано в повідомленні.
У компанії додали, що цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі.
Нагадаємо, ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року.
Для визначення ціни газу за ПСО Нафтогаз обирає найнижчий рівень серед 4 визначених урядом варіантів – ціни Нафтогазу для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі, та ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.
Цього місяця найменшою виявилась ціна Нафтогазу для комерційних споживачів на умовах передоплати.
то визжит захлебываясь о фошистах типо российских(хотя там до итальянцев - как ему до коровы(по интеллекту)), то теперь кукарекает о "бобиках", даже не прочитав статью.
может под уколами в кабинете врача сидит и верещит?
А перед "барыгой"? Как было? А слова Яценюка про себестоимость 50(или 40?) у Шустера? Че, Яцек врал(лгал) шоле?
Че, он не был потом премьером и где цена 40-50? Моментально все забыли.
себестоимость - это шо у тебя их камфорки он по 40-50. это включает з/п газовиков, амортизацию и т.д., не?
особенно смешно, тока шо вспомнил билборды о "посадках"
смачно макнули) там компромат у каждой собаки на каждого шакала.
Кстати, думаю что Петка вышвырнул Аваков - ну, типо зимой сказал что имеет на него "папочку", а Петко обосрался и так повел кампанию, что Антиколорадос чуть не поседел, а в коментах стоял оглушительный вопль и проклятья на "зелебобов"
он все творил и творит осознано и намерено
черного кобеля не отмоешь
равно ахахахаха)))
11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)
Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
В верхах тихая паника. Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..
СБУ накрыло в Харькове огромную сеть занимающуюся незаконным начислением соцвыплат по липовым справкам жителям ОРДЛО. Масштабы просто дикие.
Нацполиция доложила о начале акции протеста проводимых аграриями по всей Украине на основных автомагистралях. Состоянием на 10-00 13 регионов- 24 точки.
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.
У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая.....
Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"
С раннего утра какой то непонятный скандал между Разумковым и Корниенко с взаимным разъяснениями кому куда идти... Г-н Разумков, ну ладно Корниенко, но вы то... Из хорошей интеллигентной семьи... Неделя начинается интересно...
Вчера Гончарук встречался с Зеленским вне официальных мест. О чем говорили неизвестно.
сайт то
Эт цена только на ноябрь? Или можно типо оплатить 1000 кубов и себе топить до апреля? А то выше вопят о зраде и бобах Или каждый месяц - своя цена?
И вообще,разве чепушило мелкое на стадионе не хрипело, что тарифы должны понижать, а не повышать?
Аборигены заявили мне, что будут голосовать за Зеленского, бо газ очень дорогой.
Ну, теперь согреются.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672137-tarifnyy-ekzamen-dlya-novogo-pravitelstva-snizit-kommunalku-ili-uyti.html
Їжте зебні, мажте на хліб шаром потовше і їжте.
вы это Зделали, Зебилы, За раЗ
)))))))))))))))
Соросята и поросята продолжают воровать наш газ и впаривать нам в 11 раз дороже под видом люксембургского или швейцарского, где недавно открыли огромные месторождения газа. Зато "коррупции" нет
порадуйся и ты. народу не жалко
Ruslan @77__ruslan6 ч
Иии, только что кулл стори рассказали)) Знакомая топила "за кого угодно, лишь бы не Порошенко". Поменяла котел на экономичный, но с переделкой тех.плана. Причем она его не покупала, а ей его отдал сын. Это стало основанием,чтобы забрать субсидию. При Порохе такой х.. не было.
Хорошую евроценность ввели в Украине с 2014 года, с такими ценностями теперь Донбас прямо рванет интегрироваться в Украину.
Перемога барыг над народом Украины.