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Все про:Нафтогаз (628) Тарифи на газ (146)

 Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз"

У листопаді ціна на газ для населення складе 4 899 грн за 1000 кубометрів. Це найнижча вартість в листопаді з 2016 року.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

"У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), складе 4 899,00 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).

Це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді", -сказано в повідомленні.

У компанії додали, що цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростання цін на газ може призвести до соціального вибуху, - глава Нікольської райради Донеччини Мітько

Нагадаємо, ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року.

Для визначення ціни газу за ПСО Нафтогаз обирає найнижчий рівень серед 4 визначених урядом варіантів – ціни Нафтогазу для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі, та ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Цього місяця найменшою виявилась ціна Нафтогазу для комерційних споживачів на умовах передоплати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159055
 
   
 Топ коментарі
 
Это в фонд роста экономики на 40%, премьер обещал!
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А Нелох об этом знает ? 😵
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Та зараз домовляться. Ігорьвалєрійович буде купувати у кацапів. Єрмак домовиться з мордором, герус правки внесе. Покарають той "Нафтогаз", щоб у "газпрому" мдрди доларів не віджимав
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Дурдом, 70 відсотів коментують заголовок.
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Наповнення черепа 73% не відповідає мозку! Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 247
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В ноябре цена на газ для населения составит 4899 грн за 1000 кубометров. Это самая низкая стоимость в ноябре с 2016 года.Источник:https://censor.net.ua/n3159055
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да оно больное.
то визжит захлебываясь о фошистах типо российских(хотя там до итальянцев - как ему до коровы(по интеллекту)), то теперь кукарекает о "бобиках", даже не прочитав статью.
может под уколами в кабинете врача сидит и верещит?
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Ахахахахахаххахахахахахахахаххахаххахахахахахахахаххахахахахах))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Мне тоже смешно - не прочитав статью - ржешь как Лавров.
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Я прочитал. Ответь, почему не с 1913 годом сравниваем ? Выходит, при барыге в 2015 было дешевле ? Или это не барыга, а коньюктура мировых цен на энергоносители всему виной? Но тогда какого хрена вождь зеленокожих распинался на стадионе по поводу несправедливых тарифов, если он их не в состоянии снизить хотя бы до уровня, когда Украина вела активные боевые действия на фронте, а Порошенко активно воровал у каждого зебила из кармана ? Зелебобики такие зелебобики.
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Ну так бы и написал, а то как раз и манипуляция - че не так шоб у всех все было.
А перед "барыгой"? Как было? А слова Яценюка про себестоимость 50(или 40?) у Шустера? Че, Яцек врал(лгал) шоле?
Че, он не был потом премьером и где цена 40-50? Моментально все забыли.
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Так себестоимость и цена каг бэ разные вещи. И, кстати, Яценюк не кричал на стадионах про барыг, зарплаты в 4000$ и торговлю на крови. Ужас не в том, что зеленский солгал, а втом, что он сам верил в то, что все именно так. Даже янукович был умнее.
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тю, да и не сильно отличается - манипулятор от дурака.
себестоимость - это шо у тебя их камфорки он по 40-50. это включает з/п газовиков, амортизацию и т.д., не?
особенно смешно, тока шо вспомнил билборды о "посадках"

смачно макнули) там компромат у каждой собаки на каждого шакала.
Кстати, думаю что Петка вышвырнул Аваков - ну, типо зимой сказал что имеет на него "папочку", а Петко обосрался и так повел кампанию, что Антиколорадос чуть не поседел, а в коментах стоял оглушительный вопль и проклятья на "зелебобов" Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3212
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не надо обелять подлеца монику.
он все творил и творит осознано и намерено
черного кобеля не отмоешь
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Доверчивый. Ленивый. Но все
равно ахахахаха)))
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А что тут такого? Эпоха бедности закончилась, теперь все стали богатыми и в состоянии оплачивать коммуналку. Зе!билы обязаны платить, ведь они сделали это вместе!
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Хроника одного Президента ...

11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)

Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.

Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
В верхах тихая паника. Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..

СБУ накрыло в Харькове огромную сеть занимающуюся незаконным начислением соцвыплат по липовым справкам жителям ОРДЛО. Масштабы просто дикие.

Нацполиция доложила о начале акции протеста проводимых аграриями по всей Украине на основных автомагистралях. Состоянием на 10-00 13 регионов- 24 точки.

Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.

У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая.....
Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"

С раннего утра какой то непонятный скандал между Разумковым и Корниенко с взаимным разъяснениями кому куда идти... Г-н Разумков, ну ладно Корниенко, но вы то... Из хорошей интеллигентной семьи... Неделя начинается интересно...

Вчера Гончарук встречался с Зеленским вне официальных мест. О чем говорили неизвестно.
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крайне подозрительные эти "шпионы", хоть и обсерают всех со вкусом, качественная "зрада")
сайт то
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А ЗеБенята так и не поняли, что пацаны с фотки ржут с них! "Классно мы лохов развели".
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Та хєрня все це! "АБИНЕЮЛЬКА"! Разом, блін, і до кінця! Дебіли, ***! Тричі на одні і ті ж граблі... Це вже не лікується, капець!
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чего только АБИНЕЮЛЬКА"? а "абинепорох"?
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В компании добавили, что регулируемая цена на газ оказалась в этом месяце выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров). Поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме. Источник: https://censor.net.ua/n3159055\\\\\\\\\

Эт цена только на ноябрь? Или можно типо оплатить 1000 кубов и себе топить до апреля? А то выше вопят о зраде и бобах Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4752 Или каждый месяц - своя цена?
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Там була пропозиція заплатити до 25 вересня здається, по серпневій ціні, можна було заплатити скільки плануєш витратити.
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ну то в січні і в вересні одна ціна виходить якщо би закупити собі скільки треба до весни?? чи умовно заплатив по 5тис., а в січні воно буде по 10тис., і зекономив в два рази?
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Ну да, тільки це можна було зробити до 25 вересня.
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облгази зараз міняють ціни щомісячно і в вересні ціна була нижча ніж у серпні - ті хто заплатив наперед прогадали…
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А чому тільки на 15%??? Я б "хохлам" підняв ціну на 150% все одно будуть мовчати!!!
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КОгда же прекратица этот тарифный генацид от бариги мародёра!! Тарифы незаконно завышены минимум в 5 раз. Ротердам + - ганьба!! Сколько же барига мародёр будет издеваца над бедным наритом! Вот выберем ЗЕбубачку, и ЗЕбубачка справедливый и честный сразу нам понизит тарифы жадного бариги мародёра!!
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Опять зебилов возят фейсом о тейбл)))
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"В ноябре цена на газ для населения составит 4899 грн за 1000 кубометров. Это самая низкая стоимость в ноябре с 2016 года." - учитесь плохие новости подавать красиво)
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Кстати чувствуеца школа гебнявых Раша тудей и Раисся 24..
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Без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных услуг. А "с учётом"?

И вообще,разве чепушило мелкое на стадионе не хрипело, что тарифы должны понижать, а не повышать?
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Перед выборами был в одном райцентре Тернопольской области.
Аборигены заявили мне, что будут голосовать за Зеленского, бо газ очень дорогой.
Ну, теперь согреются.
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Пропоную друкувати тільки заголовки, без змісту, бо соромно за форумчан.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача нового правительства - сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг. Если этого не произойдет, то с Кабмином «будем прощаться».

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672137-tarifnyy-ekzamen-dlya-novogo-pravitelstva-snizit-kommunalku-ili-uyti.html Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3944
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Чудесно. Новая власть- новые цены. Ето пэрэимога. Они пи***дят наши деньги?
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Оце рейтинг главзебіла та його обісцянців зашкалить 😁😂😂
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Ахахахахахаха.
Їжте зебні, мажте на хліб шаром потовше і їжте.
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"весь предоплаченный объем", - любые предоплаты крайне не выгодны плательщику, особенно на длительный срок, поскольку существует такое понятие, как коэффициент дисконтирования. Через время теряется цена денег, в отношении дня сегодняшнего. Поэтому в будущем будет платить выгоднее, так как это будут более дешевые деньги. Если кто-то хочет собрать деньги наперед, то пусть пойдет в банк и займет эти средства. Сразу станет ясна истинная цена украинских денег. Например, заем у Приватбанка наличных средств с помощью карты Универсальная, обойдется заемщику примерно в 55% годовых, точнее 7% сразу, а потом 4% дополнительно за каждый месяц. Вот реальная цена денег, и те, кто хочет получить что-то наперед БЕСПЛАТНО, хорошо это знают.
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Ето уже закономерность, когда на лето цена на газ снижается когда им не пользуются а на зиму в отопительный сезон растет. Почему только власть стесняется сказать что цены повышаются чтобы Ахметов рубил сверхприбыли и чтобы даунбаситам мосты, дороги и пенсии оплачивать.
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ураааа!!!!!!!!!!
вы это Зделали, Зебилы, За раЗ
)))))))))))))))
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Цена на газ для населения в ноябре вырастер на 14,7%, - Нафтогаз

Соросята и поросята продолжают воровать наш газ и впаривать нам в 11 раз дороже под видом люксембургского или швейцарского, где недавно открыли огромные месторождения газа. Зато "коррупции" нет
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Мені вже по цимбалам ціна на газ. З 2014 я скоротив споживання кацапського товару втричі за рахунок модернізації опалення та утеплення будинку. Зараз в будь який момент можу повністю відмовитись від газу. Мене прямо вивертає від думки про "абонентну плату за трубу"! Це ж породження жидівсько-гешефтного мозку! - заплатили за проект, купили труби, заплатили за укладку і введення в експлуатацію ... і тут ці падлюки все куплене і зароблене "приватизують" у власність собі і я маю платити їм за аренду у них того, що я давно купив незалежно від рівня споживання газу! Це ж клінічна жадібність і комуняцька тяга до халяви!!!
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чем вы собираетесь многоквартирные дома отапливать без трубы, как бы вас "не вивертало"???
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Не, ну понятно все с популистами - космополитами. А вот у порохоскота почему такая дикая эйфория? Неужели есть кто то, кто верит, что при соевой хрячине тот же газ не подорожал бы в ноябре 2019 минимум, на треть?
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То ЗЕбилы голосовали за клоуна шоб было так же как при Порошенко??
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Зебил! Порох не обещал "кiнця епохи тарифного геноциду"
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а что плохого в том что народ радуется успехам зеленой моники??
порадуйся и ты. народу не жалко
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Только два слова - Чергова "перемога" Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4407
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Как же??? Как же теперь кобалев прожеветь на минималку? Я рыдаю
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Alina Petrova, не надо издеваться!Хорошо?Сами видим наших 73% зебилов.Знаем,понимаем...Вон фрицы своего фюрера примерно так же выбрали.Вот теперь пусть нам посочувствуют.
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ЗЕбилы а помните как вы на гавно исходили орали про баригу который повышал тарифы? А почему я сейчас не вижу ваших визгов негодования и возмущения?? Что такое ЗЕБилы где вопли про тарифный геноцид???
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Ruslan @77__ruslan6 ч

Иии, только что кулл стори рассказали)) Знакомая топила "за кого угодно, лишь бы не Порошенко". Поменяла котел на экономичный, но с переделкой тех.плана. Причем она его не покупала, а ей его отдал сын. Это стало основанием,чтобы забрать субсидию. При Порохе такой х.. не было.
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- Не может быть! В сереале про голобородько такого небыло...
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Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%, - "Нафтогаз"

Хорошую евроценность ввели в Украине с 2014 года, с такими ценностями теперь Донбас прямо рванет интегрироваться в Украину.
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Надо в пять раз цену поднять, вот тогда может прочувствуют великоинтеллектуальную команду Зеклоунов
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Зебуины не нервничайте Вам еще Донбасс востанавливать
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я так понял Цензор веселится когда такие заголовки пишет )))))))))) и выбирает среди порохоботов самый тупой комент ... ))) .... гегемоны ж шоколадника статьи не читают ... только заголовки ))))))))))))
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Ылиту просто разрывает, ведь во времена царствования главного Ылитного газ стоил копейки...а теперь такой дорогой стал
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За детство счастливое наше-спасибо родная страна !
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Це перемога!
Перемога барыг над народом Украины.
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какой-то бредовый материал в статье. Так вырастет цена на газ, или будет самой низкой?? редактор, у вас все в порядке, или понедельник -вечер-устал?
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