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Все про:Нафтогаз (628) Тарифи на газ (148)

 "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14,7%

У листопаді ціна на газ для населення складе 4 899 грн за 1000 кубометрів. Це найнижча вартість в листопаді з 2016 року.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

"У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), складе 4 899,00 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).

Це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді", - сказано в повідомленні.

У компанії додали, що цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростання цін на газ може призвести до соціального вибуху, - глава Нікольської райради Донеччини Мітько

Нагадаємо, ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року.

Для визначення ціни газу за ПСО Нафтогаз обирає найнижчий рівень серед 4 визначених урядом варіантів – ціни Нафтогазу для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі, та ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Цього місяця найменшою виявилась ціна Нафтогазу для комерційних споживачів на умовах передоплати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159055
 
 
 Топ коментарі
 
Это в фонд роста экономики на 40%, премьер обещал!
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А Нелох об этом знает ? 😵
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Ruslan @77__ruslan6 ч

Иии, только что кулл стори рассказали)) Знакомая топила "за кого угодно, лишь бы не Порошенко". Поменяла котел на экономичный, но с переделкой тех.плана. Причем она его не покупала, а ей его отдал сын. Это стало основанием,чтобы забрать субсидию. При Порохе такой х.. не было.
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- Не может быть! В сереале про голобородько такого небыло...
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Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%, - "Нафтогаз"

Хорошую евроценность ввели в Украине с 2014 года, с такими ценностями теперь Донбас прямо рванет интегрироваться в Украину.
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нам что, социализм ввести чтоб Донбасс рванул к нам?
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Надо в пять раз цену поднять, вот тогда может прочувствуют великоинтеллектуальную команду Зеклоунов
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Зебуины не нервничайте Вам еще Донбасс востанавливать
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я так понял Цензор веселится когда такие заголовки пишет )))))))))) и выбирает среди порохоботов самый тупой комент ... ))) .... гегемоны ж шоколадника статьи не читают ... только заголовки ))))))))))))
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Ылиту просто разрывает, ведь во времена царствования главного Ылитного газ стоил копейки...а теперь такой дорогой стал
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За детство счастливое наше-спасибо родная страна !
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Це перемога!
Перемога барыг над народом Украины.
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какой-то бредовый материал в статье. Так вырастет цена на газ, или будет самой низкой?? редактор, у вас все в порядке, или понедельник -вечер-устал?
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"Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Оце так новина і головне перед виборами ніхто не попередив😁
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Да это разве повышение цен?
По мне так просто небольшая развальцовка очка лехтората перед более серьёзными реформами! Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7329
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Читайте все та уважно - "составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и транспортных расходов)Источник: https://censor.net.ua/n3159055

Реально буде з 6 до 7 грн. за куб. Побачимо платіжки
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Прі пєтє - такого не було ... . А де зараз гройсман ?? .
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А тепер, після цієї «приємної» новини, наскільки є достовірною інформація про результати соціологічного опитування, згідно з яким довіра до ПреЗедента зростає
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Ну и твари тут журнашлюхи на сайте заголовками манипулируют
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Надо было написать- при Порошенко в 2015 цена на газ была гораздо ниже!
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Ну теперь пора зелебобикам повышать своё благосостояние в 82 раза,они же кричали на пороха,что он разбогател в 82 раза торговлей на крови,показывая всем конфеты рошен с Крыма...
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Кое-что напомню соевім йовбакам:

В сентябре-октябре 2018 украинцы платили 6,96 грн за кубометр, а с 1 ноября цена резко выросла на 22,8% - до 8,55 грн за кубометр. То самое повышение, которое тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман называл необходимым: «У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения».
Такая цена сохранялась до мая этого года. В мае средняя цена по Украине снизилась на 3,6% - до 8,24 грн за кубометр, киевлянам повезло больше - до 7,81 грн (на 8,7%). С тех пор стоимость газ постепенно снижается, причем в Киеве платят меньше.

Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 975
В июне по Украине за кубометр газа в среднем платили 7,7 грн, в июле - 6,9 грн, в августе - 6,59 грн, в сентябре - 6,4 грн.

Повторяю: Петрусь с розенблатами и фирташами довели цену на газ почти до 9000 грн за 1000 кубов, смотрите счас на цену и думай-ТЕ
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ну так по всей Европе цена упала почти в два раза .а у нас на 3.6% . посмотрим в январе
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А какая цена будет в феврале, зебильненькое?
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Ты такой-же даун как и все остальные в зако Манде? Или еще дебильнее?
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Одной бородатой бабушке очень деньги нужны, а МВФ не дал.
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Сегодня прочла на сайте « Хартия 97»
Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.
Оооооочень обрадовалась , мы опередили Польшу ❗️
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При Порошенко цена была 4,50. Ну а сейчас 13,50. Конец эпохи бедности!!! Спасибо! Вы сделали это вместе!!!
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В Україні своєї картоплі нема куди дівати. А ви колись бачили ту білоруську картоплю? З погляду українця, у них картопля якась дрібненька, такою в нас свиней годують.
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Украина сама добывает 15 млрд кубов газа .Населению на потребности необходимо-13 млрд газа .На мировой бирже газ сейчас стоит 230 долларов за 1000 м куб (5750грн).А это значит населению втюхивают свой же газ по мировым ценам.Это делается нагло и безжалостно .За это обворовывание уже должны сидеть гройсманы и порошенки .Банда шимпанзе держит тот же курс ,тока теперь тех с потоков скинули, и своими ртами присосались . Заявление экспрокурора Голомши-себестоимость украинского газа-650 грн за тысячу кубов .Теперь остаётся выяснить ,в чей именно карман будут капать огромные деньги .Эти деньги, эти подонки будут выбивать из населения ,ведь суды и прокуратура -это орудия уничтожения народа ,бандой шимпанзе.
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"Цена на газ для населения в ноябре вырастет на 14,7%. Единственная причина роста цены - новые цены на транспортировку газа введенные Кабмином на заседании с кворумом в 7 человек. (см. 09.11.2019)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Ну как, ЗЕбобики, нравятся вам новые тарифы на газ?
А ведь еще не зима, еще не 2020 год.
"Низкие тарифы ЖКХ" - то шутка была, ЗЕбобики, вы же клоуна выбрали, вот он и шутковал. "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14% - Цензор.НЕТ 1845
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Не печалуйтесь, ЗЕбобики.
Согласно мировым СМИ в мире имеет место быть "глобальное потепление" (даже если локально имеет место быть похолодание, например, у меня за окном 15 градусов тепла, а "в раньшее время" в ноябре месяце я давно на пляжике грелась "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14% - Цензор.НЕТ 50 ).
Так что отапливаться газом вам нет нужды, ЗЕбобики, благодаря "глобальному потеплению".
Правда, непонятно, зачем тогда ЕС "Северный Поток - 2"? Глобально тепло же!
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"Эх,такой СССР профукали-на жвачу и джинсы променяли!!!"-не правда шо-ли ,сахароватаны?"Вверните Педро в зад!!!"
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господин Президент Зеленский, когда коболев будет посажен в тюрьму?
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Клятий барига шо ти робиш, коли вже цього пороха позбавлять президенства😭
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...нахрена я зашел ЦН! Испортил настроение с самого РАННЯ!
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Не понял!
С 1 июля цена закупки была 4905,68.
С 1 августа цена закупки была 4640,00.
С 1 ноября стала 4899,00.
Т.е. с прежней цены в 4640,0 повышение 5,5%.
Какие 14,7%?
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