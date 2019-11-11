 "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14%

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".
"У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), складе 4 899,00 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).
Це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді", -сказано в повідомленні.
У компанії додали, що цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі.
Нагадаємо, ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року.
Для визначення ціни газу за ПСО Нафтогаз обирає найнижчий рівень серед 4 визначених урядом варіантів – ціни Нафтогазу для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі, та ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.
Цього місяця найменшою виявилась ціна Нафтогазу для комерційних споживачів на умовах передоплати.
Перемога барыг над народом Украины.
По мне так просто небольшая развальцовка очка лехтората перед более серьёзными реформами!
Реально буде з 6 до 7 грн. за куб. Побачимо платіжки
В сентябре-октябре 2018 украинцы платили 6,96 грн за кубометр, а с 1 ноября цена резко выросла на 22,8% - до 8,55 грн за кубометр. То самое повышение, которое тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман называл необходимым: «У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения».
Такая цена сохранялась до мая этого года. В мае средняя цена по Украине снизилась на 3,6% - до 8,24 грн за кубометр, киевлянам повезло больше - до 7,81 грн (на 8,7%). С тех пор стоимость газ постепенно снижается, причем в Киеве платят меньше.
В июне по Украине за кубометр газа в среднем платили 7,7 грн, в июле - 6,9 грн, в августе - 6,59 грн, в сентябре - 6,4 грн.
Повторяю: Петрусь с розенблатами и фирташами довели цену на газ почти до 9000 грн за 1000 кубов, смотрите счас на цену и думай-ТЕ
Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.
Оооооочень обрадовалась , мы опередили Польшу ❗️