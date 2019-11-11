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Все про:Нафтогаз (628) Тарифи на газ (146)

 "Нафтогаз" підвищив ціни на газ на 14%

У листопаді ціна на газ для населення складе 4 899 грн за 1000 кубометрів. Це найнижча вартість в листопаді з 2016 року.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

"У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), складе 4 899,00 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).

Це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді", -сказано в повідомленні.

У компанії додали, що цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростання цін на газ може призвести до соціального вибуху, - глава Нікольської райради Донеччини Мітько

Нагадаємо, ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року.

Для визначення ціни газу за ПСО Нафтогаз обирає найнижчий рівень серед 4 визначених урядом варіантів – ціни Нафтогазу для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі, та ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Цього місяця найменшою виявилась ціна Нафтогазу для комерційних споживачів на умовах передоплати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159055
 
 
 Топ коментарі
 
Это в фонд роста экономики на 40%, премьер обещал!
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А Нелох об этом знает ? 😵
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За детство счастливое наше-спасибо родная страна !
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Це перемога!
Перемога барыг над народом Украины.
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какой-то бредовый материал в статье. Так вырастет цена на газ, или будет самой низкой?? редактор, у вас все в порядке, или понедельник -вечер-устал?
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Оце так новина і головне перед виборами ніхто не попередив😁
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Да это разве повышение цен?
По мне так просто небольшая развальцовка очка лехтората перед более серьёзными реформами! Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7329
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Читайте все та уважно - "составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и транспортных расходов)Источник: https://censor.net.ua/n3159055

Реально буде з 6 до 7 грн. за куб. Побачимо платіжки
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Прі пєтє - такого не було ... . А де зараз гройсман ?? .
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А тепер, після цієї «приємної» новини, наскільки є достовірною інформація про результати соціологічного опитування, згідно з яким довіра до ПреЗедента зростає
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Ну и твари тут журнашлюхи на сайте заголовками манипулируют
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Надо было написать- при Порошенко в 2015 цена на газ была гораздо ниже!
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Ну теперь пора зелебобикам повышать своё благосостояние в 82 раза,они же кричали на пороха,что он разбогател в 82 раза торговлей на крови,показывая всем конфеты рошен с Крыма...
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Кое-что напомню соевім йовбакам:

В сентябре-октябре 2018 украинцы платили 6,96 грн за кубометр, а с 1 ноября цена резко выросла на 22,8% - до 8,55 грн за кубометр. То самое повышение, которое тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман называл необходимым: «У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения».
Такая цена сохранялась до мая этого года. В мае средняя цена по Украине снизилась на 3,6% - до 8,24 грн за кубометр, киевлянам повезло больше - до 7,81 грн (на 8,7%). С тех пор стоимость газ постепенно снижается, причем в Киеве платят меньше.

Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 14,7%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 975
В июне по Украине за кубометр газа в среднем платили 7,7 грн, в июле - 6,9 грн, в августе - 6,59 грн, в сентябре - 6,4 грн.

Повторяю: Петрусь с розенблатами и фирташами довели цену на газ почти до 9000 грн за 1000 кубов, смотрите счас на цену и думай-ТЕ
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ну так по всей Европе цена упала почти в два раза .а у нас на 3.6% . посмотрим в январе
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А какая цена будет в феврале, зебильненькое?
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Одной бородатой бабушке очень деньги нужны, а МВФ не дал.
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Сегодня прочла на сайте « Хартия 97»
Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.
Оооооочень обрадовалась , мы опередили Польшу ❗️
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