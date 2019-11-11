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 Політика України
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Все про:децентралізація (255) ОТГ (55) Міністерство розвитку громад і територій (8)

 В Україні створили 1002 ОТГ, у 78 районах немає ще жодної, - Міністерство розвитку громад і територій. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 листопада в Україні сформовані 1002 об'єднані територіальні громади (ОТГ). У них проживає понад 11 мільйонів людей.

Такі дані містить щомісячний моніторинг процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування, оприлюднений Міністерством розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 24 райони в Україні повністю покриті ОТГ. З них по 4 райони в Дніпропетровській, Запорізькій і Хмельницькій областях. Ще 165 районів покриті ОТГ на 50% і більше. Менше 50% мають покриття ОТГ 198 районів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" візьме участь у виборах в ОТГ, - рішення з'їзду

Крім того, повідомляється, що в 78 районах не створено жодної об'єднаної громади. Найбільше таких районів у Харківській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Львівській областях.

Рейтинг областей щодо формування здатних громад очолили Житомирська, Дніпропетровська, Хмельницька, Чернігівська та Запорізька області. Останні місця в рейтингу посідають Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Львівська області.

В Україні створили 1002 ОТГ, у 78 районах немає ще жодної, - Міністерство розвитку громад і територій 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори в деяких ОТГ під загрозою зриву, - ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159051
 
 
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ОТГ -от лукавого.Более населённые пункты высосут кровь из менее населённых пунктов конкретной ОТГ.На деле -так.Отобрали всё!
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Федеративное устройство по украински
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Зебилы , вот это поворот ! Глава Минэнерго США навязал Украине контракт со своими соратниками - СМИ : https://korrespondent.net/ukraine/4159198-hlava-mynenerho-ssha-naviazal-ukrayne-kontrakt-so-svoymy-soratnykamy-smy
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Та 95 процентов граждан вообще не понимают что такое это отг, типа как земли в Германии
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Створення ОТГ - це зачистка землі від українців. Ті села, які не стали центрами ОТГ приречені на вимирання. Там закривають школи, лікувальні заклади, занепадає інфраструктура. Фактично ліквідоване місцеве самоврядування. Щоб отримати елементарну довідку треба їхати за 50 кілометрів. ОТГ - антиконституційні утворення. Вони повинні бути негайно ліквідовані.
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Первые ОТГ в Украине - так называемые днр и лнр...
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