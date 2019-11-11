EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  8044  59
Матеріали за темою:
Все про:побиття (479) замах (287) Правоохоронні органи (394) прокуратура (1961)

 Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини пред'явлено підозру

Чоловіків підозрюють у замаху на умисне вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

"Між одним з підозрюваним та його матір’ю тривав давній конфлікт. Маючи умисел на вчинення умисного вбивства, зловмисник підстеріг матір в під’їзді та завдав їй та її цивільному чоловіку, який за неї вступився, численних ударів дерев’яною битою та молотком по життєво важливих органах. Участь у жорстокому побитті потерпілих взяв і його товариш, що мешкає у тому ж будинку.

Після того, як потерпілі  від отриманих тілесних ушкоджень знепритомніли, зловмисники залишили їх на сходах.

Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували у важкому стані.

За результатами оперативно-розшукових заходів зловмисників, 1989 та 1990 років народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі. 

Нагадаємо, першою про жорстоке побиття ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним Хан і його дружини увечері 10 листопада повідомила волонтер Тетяна Грубенюк (Руденька).

Через кілька годин в поліції заявили, що в побитті ветерана АТО Панова і його дружини підозрюються пасинок жінки з другом, 1989 і 1990 народження, обидва вони затримані.

Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини предявлено підозру 01
Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини предявлено підозру 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159050
 
 
 Топ коментарі
 
За избиение ветеранов нужно вешать. Ветераны заслуживают уважение и любовь, а всякие сраные ублюдки заслуживают смерть. Нужно срочно менять законодательство, оно не соответствует военному времени абсолютно. Зеленые не спешат с этим, им бардак и убийства в стране на руку.
 показати весь коментар
 
Уроды какие-то моральные.
 показати весь коментар
 
за три місяця президенства Порошенка - він зумів зупинити ворога, домовитись про надання допомоги інших держав і сколотив коаліцію що ввела санкції проти рашки. А зелейоб за три місяця спромігся все розвалити і зняти кучу відосиків - тай втомився.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За избиение ветеранов нужно вешать. Ветераны заслуживают уважение и любовь, а всякие сраные ублюдки заслуживают смерть. Нужно срочно менять законодательство, оно не соответствует военному времени абсолютно. Зеленые не спешат с этим, им бардак и убийства в стране на руку.
 показати весь коментар
 
 
Точно - вот соевые - молодцы, за 4,5 года успели и законодательство поменять как вы желаете, а зеленые - не спешат - уже ж 3й месяц ведь пошел.
 показати весь коментар
 
 
за три місяця президенства Порошенка - він зумів зупинити ворога, домовитись про надання допомоги інших держав і сколотив коаліцію що ввела санкції проти рашки. А зелейоб за три місяця спромігся все розвалити і зняти кучу відосиків - тай втомився.
 показати весь коментар
 
 
Брехня.
Ворога зупинили ДО президентських виборів і зупинив його не Порошок. І коаліцію не він сколотив, а США.
 показати весь коментар
 
 
ворога зупинив Боінг, а не соєва свиня. В стебе соплі шоколадні по пиці течуть. Підітри.
 показати весь коментар
 
 
ЗА ,,три місяці" ПРЕЗИДЕТСТВА ПАРАШОНКИ СЛУЧИЛСЯ ИЛОВАЙСК.
С,,,КА ТЫ ПО ФРЕЙДУ ПРО ,,зупинив ворога".
ДО ЧЕГО ЖЕ ВЫ РЕАЛЬНО ДЕБИЛЬНЫЕ ПОРНО ХОБОТЫ.
 показати весь коментар
 
 
Хлопці , згадайте стан армії України на початок 14-го . року . І порівняймо на рівень кінця 19-го року...Все стає добре зрозумілим .
При Овочі , майже вся військова техніка була просто знищена , не кажучи вже про армійців та їх доходи...
Не бачу теми для продовження вашої суперечки.
 показати весь коментар
 
 
Чомусь "3-й місяць" не завадив їм розпочати торгівлю нашою землею та суверенітетом
 показати весь коментар
 
 
Торгівлю? Хіба що у ваших фантазіях.
 показати весь коментар
 
а не ветераны не заслуживают? страна уже делится на привилегированных ветеранов и всех остальных? вспоминается недавний взрыв в центре Киева, в результате которого погиб ветеран, еще один гражданский погиб,а второй ранен..у ветерана взрыватель от гранаты в кармане. в итоге о ветеране несколько хвалебных опусов на цензоре, а о пострадавших гражданских ни слова.
 показати весь коментар
 
 
ветеранів шкода, бо їм ми завдячуєм життям, а "гражданскі" втомлювались від війни по барах і пікніках і підсунули країні велику зелену свиню
 показати весь коментар
 
 
ты что-нибудь о правовом государстве слышал? или евроассоциация - это исключительно возможность собирать клубнику в Польше, а европейские ценности не для тебя?
 показати весь коментар
 
 
У тебе розуміння "правової держави" збочене: не можна вбивати так нікого -- згоден, але коли "прокурорські шавки" починають судити людей, а саме ветеранів, тільки отримавши "правильну інформацію" від нашої жополіції -- то твоє розуміння "права", давай гуляй в одні ворота "гражданский"!
 показати весь коментар
 
В данном случае то, что это ветераны - не важно. Чистая бытовуха.
 показати весь коментар
 
він - у край важкому стані...майже критичному (трепанація черепа, крововилив, велика втрата крові й інше)....вона - трохи легше...навіть прийшла до тями (стан важкий, стабільний)
 показати весь коментар
 
 
Я за то , что бешеных животных держать в клетке пожизненно.
 показати весь коментар
 
 
Добре якщо це правда...
Гірше, якщо фабрикація...
Ветеранам слід круглодобовий нагляд за лікарнею встановити... і лікарів своїх підключити... дай Бог вийдуть з коми... і підтвердять або спростують версію слідства... Всяке буває...
 показати весь коментар
 
 
Открылась охота на украинцев в Украине как в 1918-1933, предатель Портнов обещал. / "Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин".
 показати весь коментар
 
 
да, портнов подговорил сына забить молотком мать, совсем с башкой не дружишь?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Портнов Прокладка между Путлером и исполнителем. Прокладок может быть хоть 100. Исполнитель Может быть кем угодно хот бомжом и не знать заказчика. Что непонятно? Зачем тебе голова, чтобы есть? Больше мне не пиши. Выучи Букварь сначала Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение - Цензор.НЕТ 3777
 показати весь коментар
 
 
по твоей тупорылой логике если тебе заказать твою мать, ты исполнишь это не задумываясь, что вообщем-то и ожидаемо от такого как ты, буквариста
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Только у рузке так пердаки горят как у тебя. Ты случаем не рузке? За то что ты меня обозвал падалью можно и в бан.
 показати весь коментар
 
Харе спекулировать, падаль наемная! Это явная бытовуха была, а не охота.
 показати весь коментар
 
 
рузке За то что ты меня обозвал падалью можно и в бан
 показати весь коментар
 
 
Я тебя назвал тем, кто ты есть, лахтинец.
 показати весь коментар
 
 
рузке лахтинец на воре и шапка горит. Где ты тут вообще взялось чудо? Что то вас тут последнее время как клопов.
 показати весь коментар
 
Я тут с 2010го года, чучело, и откуда я четко видно по флажку рядом с моим ником. В отличие от тебя я - украинец. А вот откуда ты и кто ты - большой вопрос. А если проанализировать твои посты по лахтинским методичкам и твои попытки под любой новостью за уши притянуть негатив против украинской власти - становится понятно, что ты конкретно из Лахты-2 строчишь.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Предъявлено подозрение...Это очень даже здорово!Вопрос:что и кому будет предьявлено,когда за яйца возьмут патриоты нечисть,возомнившую себя служителями урода?!
 показати весь коментар
 
 
Участникам АТО необходимо выдавать разрешение на ношение оружия ! ☑
 показати весь коментар
 
 
В полной мере согласен,но обязан дополнить:а остальным патриотам воспрещается?!
 показати весь коментар
 
 
Диванным патриотам выдать по рулону туалетной бумаги ! 😜
 показати весь коментар
 
 
Kivi Tv,киви,почти как гиви,тебе блок туалетной бумаги!!!
 показати весь коментар
 
разве Хан (с его то добротой душевной) смог бы выстрелить в сына жены (пасынка) ?
он пытался заступиться за женщину, жену, друга (в одном лице) получил битой и молотком...куда достали
 показати весь коментар
 
 
Тим, що били 30 років, тобто це не підлітки. Найцікавіше це те, який був у цього сина мотив для такої ненависті🤔
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan,для перемоги над лютим ворогом потрібні знання його суті,сильних та слабких сторін.Ненависть до кацапів,то є добра риса,але не достатня для перемоги над нечістю.Кожен прожитий день,ми зобов'язані закінчувати аналізом того,що зроблено для смерті окупантів.
 показати весь коментар
 
 
Я впевнений, що росія не буде єдиною державою, бо це тюрма народів. Я бажаю смерті лише тим, хто вбивав. Інші народи росії повинні створити окремі самостійні держави.
 показати весь коментар
 
 
Не питания,Ali Hasan!Ми,українці,нажаль дуже миролюбна нація.Підкреслюю:нажаль!Ні я,не мої друзі,родичі та знайомі не бажали війни з жодним народом світу!Але як що кацапи дуже бажають,ми допоможемо чим зможемо:гарний кацапи то є дохлий кацап!
 показати весь коментар
 
 
Оба шляются в Россию на заработки а это как известно всякое быдло необразованное ненавидящее всё украинское. Оттуда как из тюрьмы уже никогда не возвращаются нормальными людьми.
 показати весь коментар
 
 
Кстати этот ублюдок сын с таким же отморозком-дружком хотел в первую очередь убить свою мать а мужик за неё заступился иначе они бы её убили.
 показати весь коментар
 
 
Может, на выпивку зажала. Хрен их знает.
 показати весь коментар
 
В нормальной стране, тоже воюющей - Израиле - служба в армии даёт значительные льготы. Это и бесплатное (!) обучение в ВУЗе, преференции принятии на работу на гос службу и т.п.
А что интересно с этим у нас? Тоже воющей страны.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору