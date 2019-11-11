 "Народний фронт" вимагає від СБУ надати пояснення суспільству з приводу викликів на допити захисників України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.
У повідомленні зазначається: "Зокрема, сьогодні СБУ викликала на допит Золу, командира другої штурмової роти "Захід" батальйону "Айдар" у складі Збройних сили України Ігоря Лапіна.
Під командуванням Золи у 2014 році його підрозділ звільнив 8 населених пунктів Луганської області, брав участь у прориві блокади Луганського аеропорту.
Повернувшись з передової, Ігор Лапін у складі парламентської фракції "Народного фронту" працював у парламенті 8-го скликання.
За інформацією, яка публікується, окрім Ігоря Лапіна СБУ викликає на допити й інших ветеранів війни.
Без ґрунтовних пояснень, без юридично-правової позиції, без чіткого розуміння причин таких дій СБУ - у суспільстві виникає занепокоєння і запитання щодо того, чи не є ці допити елементом дискредитації захисників України, добровольців та бойових заслуг у війні проти російської агресії. Однак, ще гірше, складається враження, що допити - це початок політичних переслідувань в неукраїнських інтересах.
Це запитання виглядає особливо доречним з огляду на, м’яко кажучи, недружні заяви деяких представників влади щодо необхідності скорочення пільг бійцям ЗСУ, та велику напругу, що склалася довкола розведення військ з передових позицій тощо.
"Народний фронт", який у 2014 році увібрав у себе велику кількість добровольців і кадрових військових, вважає одним із головних завдань держави – підтримання на високому рівні обороноздатності країни, морально-психологічного духу, важливим елементом яких є визнання і повага до подвигу українських захисників.
"Народний фронт" висловлює підтримку колезі і побратиму Ігорю Лапіну, іншим ветеранам та кадровим військовим, які захистили країну від ворога у запеклих боях.
Нагадаємо, 11 листопада екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали на допит до Служби безпеки України.
Після допиту Лапін заявив про те, що Служба безпеки України, розслідує справу про вбивство російських найманців і викликає на допит його колишніх підлеглих. Йдеться про те, що під час боїв за луганський аеропорт у 2014 році воїни підрозділу Лапіна захопили в полон поранених російських найманців, один з яких пізніше помер від завданих в бою поранень.
а що там в себе увібрала мегабільшість "СН" всі вже побачили....
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
владу в Державе захватили прокремлевские адепты ху№ла.
а то букв много, а смысла ...