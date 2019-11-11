EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4450  125
Все про:СБУ (4877) Народний фронт (582) Айдар (100) Лапін (20)

 "Народний фронт" вимагає від СБУ надати пояснення суспільству з приводу викликів на допити захисників України

Політична партія "Народний фронт" звертається до Служби безпеки України з вимогою невідкладно надати суспільству пояснення з приводу викликів на допити захисників України, які першими взяли на себе удар російсько-терористичних військ в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, сьогодні СБУ викликала на допит Золу, командира другої штурмової роти "Захід" батальйону "Айдар" у складі Збройних сили України Ігоря Лапіна.

Під командуванням Золи у 2014 році його підрозділ звільнив 8 населених пунктів Луганської області, брав участь у прориві блокади Луганського аеропорту.

Повернувшись з передової, Ігор Лапін у складі парламентської фракції "Народного фронту" працював у парламенті 8-го скликання.

За інформацією, яка публікується, окрім Ігоря Лапіна СБУ викликає на допити й інших ветеранів війни.

Без ґрунтовних пояснень, без юридично-правової позиції, без чіткого розуміння причин таких дій СБУ - у суспільстві виникає занепокоєння і запитання щодо того, чи не є ці допити елементом дискредитації захисників України, добровольців та бойових заслуг у війні проти російської агресії. Однак, ще гірше, складається враження, що допити - це початок політичних переслідувань в неукраїнських інтересах.

Це запитання виглядає особливо доречним з огляду на, м’яко кажучи, недружні заяви деяких представників влади щодо необхідності скорочення пільг бійцям ЗСУ, та велику напругу, що склалася довкола розведення військ з передових позицій тощо.

"Народний фронт", який у 2014 році увібрав у себе велику кількість добровольців і кадрових військових, вважає одним із головних завдань держави – підтримання на високому рівні обороноздатності країни, морально-психологічного духу, важливим елементом яких є визнання і повага до подвигу українських захисників.

"Народний фронт" висловлює підтримку колезі і побратиму Ігорю Лапіну, іншим ветеранам та кадровим військовим, які захистили країну від ворога у запеклих боях.

Нагадаємо, 11 листопада екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали на допит до Служби безпеки України.

Після допиту Лапін заявив про те, що Служба безпеки України, розслідує справу про вбивство російських найманців і викликає на допит його колишніх підлеглих. Йдеться про те, що під час боїв за луганський аеропорт у 2014 році воїни підрозділу Лапіна захопили в полон поранених російських найманців, один з яких пізніше помер від завданих в бою поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159046
 
   
 Топ коментарі
 
Чё тебе не нравится в ихнем требовании ???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
хвамилию сбушника в повестке для Лапина можно в студию ?
 показати весь коментар
 
 
Прессование ветеранов и добровольцев идет в угоду ПУТИНУ.Не исключаю,что он поставил нелох задачу доказать свою преданность "кровью".Но кровью не своей,а ветеранской.Вот они и стараются угодить,чтобы поручкаться с пуйлом.Ради встречи с путлером он всю страну готов угробить.
 показати весь коментар
 
 
Для того, что бы что то требовать нужно знать Законы Украины или на крайняк депутатский значок.
 показати весь коментар
 
"Народный фронт" требует... А что это вообще такое?
 показати весь коментар
 
 
сєнькині прихвостні - майстри будівництва стіни. "Народний фронт" вимагає від СБУ надати пояснення суспільству з приводу викликів на допити захисників України - Цензор.НЕТ 8272
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"народный фронт" это вообще кто? С чего вдруг "эти-как-их-там" требуют что-то от СБУ?
 показати весь коментар
 
 
"Народный фронт", который в 2014 году вобрал в себя большое количество добровольцев и кадровых военных, считает одной из главных задач государства - поддержание на высоком уровне обороноспособности страны, морально-психологического духа, важным элементом которых является признание и уважение к подвигу украинских защитников. Источник: https://censor.net.ua/n3159046"
а що там в себе увібрала мегабільшість "СН" всі вже побачили....
"Народний фронт" вимагає від СБУ надати пояснення суспільству з приводу викликів на допити захисників України - Цензор.НЕТ 4532
 показати весь коментар
 
 
Хто веде «війну за існування», Кревельд взагалі радить забути будь-які правила війни.

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
 показати весь коментар
 
 
Шо тут казати.До влади прийшли пропутинські,проросіфйські сили.
 показати весь коментар
 
 
На раша-тв жуткий зашквар, уже два эфира подряд разбирают инцидент где на львовском канале ветеран выкрутил уши русскому пропагандисту Коцабе, под общий одобрямс всей студиии и ведущих шоу. Скабеева возмущена, что у них в студии драки - табу, при том война не в рашке а у нас.
 показати весь коментар
 
"вызовов на допросы защитников Украины" спочатку сміявся з дій зелених гадаючи- некомпетентність, але далі бау це система. ким вона керується поки не зовсім відомо. але наслідки проглядаються плачевні. СЛАВА УКРАЇНІ!
 показати весь коментар
 
пока одно объяснение:
владу в Державе захватили прокремлевские адепты ху№ла.
 показати весь коментар
 
 
В Україну іде повзуча гідра--росія. Для цього ведеться підривна робота на протязі багатьох десятиліть ( століть) Кинуто гроші.шантаж,диверсії, фейки, брехня , погрози, вбивства. Україну накрило хаосом, і беззаконням. Всі внутрішні вороги накинулись на патріотично налаштованих українців,але вони забули одно,що в вирі боротьби гинуть всі,то невже гроші і ненависть відібрали розум і самозбереження. І памятайте одно --народ не можна перемогти на його території,навіть великою силою,бо це приводить до ще більшого супротиву.
 показати весь коментар
 
та ладно......защитников на допрос??!!......вы 5 лет молчали в тряпочку,когда защитников уничтожали!!!!!,а некоторых даже депортировали на расею (тумагоев).......у..баны.
 показати весь коментар
 
 
А хто каже, що це було правильно. Зараз же інша влада - "народна": влада клоунів, збоченців і сєпарів.
 показати весь коментар
 
Хіба це, перші добровольці, яких викликали в СБУ? Чого НФ мовчав, коли арештовували добровольців, які привозили здавати в Києв знатних сєпарів? Чого мовчав НФ, коли судили "Равликів"? Де вони були, коли Матіас звинувачував "Торнадо" в тому що, навіть не нашло місце в справі і вироку суду? Доки це, не торкнулося особисто колишніх депутатів від НФ, НФ мовчало. А входили в парламентську більшість, могли прийняти закони, які вберігають добровольців. Але вони навіть не прийняли закон, який захищає добровольців від екстрадиції кацапам. Це їх представники видавали іноземних добровольців кацапам.
 показати весь коментар
 
 
так ты за или против, того что возбуждают уголовные дела против воинов защищавших Украину?
а то букв много, а смысла ...
 показати весь коментар
 
Що ви робили, коли саджали добровольців раніше? Чому тільки зараз ви задалися цим питанням? Чи для вас в цьому тексті дуже багато літер?
 показати весь коментар
 
Нужно внести в Раду и принять закон об ответственности силовиков за безосновательный прессинг граждан. Должны страдать на деньги, а за необоснованное задержание, а за заведомо необоснованное лишение свободы должна быть уголовная ответственность, причем не только у исполнителей, но и у руководителя, отдавшего такой приказ. Только тогда закончится этот беспредел. Должна быть ответственность полиции за неоказание помощи гражданскому населению в случае реальной угрозы их здоровью и жизни, а также за саботаж при выполнении своих служебных обязанностей, когда нападают на гражданских, к примеру, титушки (да кто бы то ни было, пусть охрана олигарха), а полиция делает вид, что она не при чем или даже защищает нападавших. Любой гражданин, не нарушающий закон, должен иметь право подойти к полицейскому и получить законную помощь и защиту от тех, кто этот закон нарушает.
 показати весь коментар
 
Аваков типа тоже в НФ? Арсен Борисович, ау!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору