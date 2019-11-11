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 Політика України
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 Війна з Росією триватиме доти, поки Крим не повернеться до складу України, - Кулеба

Фактичний стан війни між Україною і Російською Федерацією завершиться тільки після повернення окупованих територій, в тому числі Криму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні не підраховано, скільки має компенсувати російська сторона за руйнування Донбасу.

"Це треба рахувати. Там розпиляли і вивезли заводи, там шахти затоплені, якщо є екологічна катастрофа - всі ці цифри треба рахувати. Я за те, щоб війна з Росією закінчилися. Я за те, щоб у довгостроковій перспективі ми нормалізували свої стосунки, але це не буде за принципом "взяли і забули". Росія має заплатити ціну за свою агресію. І кінець війни - це гроші, заплачені за агресію, і повернення Криму, скільки б часу на це не пішло", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що окупований Крим зайшов у так звану "балтійську модель" за прикладом Литви, Латвії та Естонії, входження яких до складу СРСР не було визнано на Заході. При цьому, як відомо, така позиція не заважала західним країнам співпрацювати з Москвою на всіх інших треках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче укласти з Євросоюзом додаткову угоду у сфері юстиції, - Кулеба

"Це та модель, в яку все зайшло. Я розумію, що може початися істерика про те, що це "зрада" України, що забули про Крим. Але я глибоко переконаний, що війна з Росією буде тривати доти, поки Крим не повернеться до складу України. Війна почалася з Криму - війна Кримом і закінчиться. І ми в цій війні будемо воювати за Крим. Воювати - я маю на увазі, насамперед, політико-економічним шляхом", - додав Кулеба.

Крім того, він висловив упевненість, що Крим повернеться до України. На його думку, це буде моментом максимального ослаблення Росії, коли Крим "просто вислизне з її ослаблих рук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некомпетентність і корупція руйнують імідж Росії як політичного маніпулятора, - NYT про втручання РФ у вибори на Мадагаскарі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159044
 
   
 Топ коментарі
 
Кулеба собрался "воевать" политико-экономическим путем? Это как - закупать в РФ электроэнергию, уголь, ТВЭЛы и многое другое, ежегодно увеличивая взаимный товарооборот?... Еще раз - очень забавно! Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2590
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Логічно. Поки всі землі не повернемо, війна не припиниться.
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Сказано правильно. Но пусть Зеленая плесень это объяснит своим Слугам и жирной Сивохе.
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В Земоніки на рахунок цього інші плани.
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Ну в планах п'ятого президента Порошенка я вкурсі, а от *********** пів шостого ні.
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Логічно. Поки всі землі не повернемо, війна не припиниться.
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чему кулебякин молчит о том что соевая свинобанда сделала все чтобы русня на крыме чувствовала себя нормально? или он думает что народ забыл этих мыролюбных свинореформистов?
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да конечно. штейн такое же мыролюбное гавно как и свиновальц.
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Нут так между РФ и Японией тоже как бы война, ведь мирный договор так и не подписан из-за Курильских островов. Но разве кто-то скажет, что они воюют?
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Кулеба собрался "воевать" политико-экономическим путем? Это как - закупать в РФ электроэнергию, уголь, ТВЭЛы и многое другое, ежегодно увеличивая взаимный товарооборот?... Еще раз - очень забавно! Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2590
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...разведение сил , восстановление мостов и переходов для "кормильцев" ватных за счет Украины (их разрушил ху@ло) , думаем , как бы этим слабоумным предоставить возможность принять участие в выборах Украины ... Война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2942
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херня это всё, президент Украины Зеленский сказал что нет войны с росией, есть война с той стороной... а те кто воюет на стороне Украины - это воюющие меньшинство..
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Ось Моніка скаже ***** в Нормандському форматі шо воно *****, той злякається і віддасть Крим. І всьо, війні кінець. Напольйон ІІ пабідітіль!
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Ну это логично, никто врагу не будет Крым дарить.
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Тогда нужно подружиться и тогда подарить уже другу!
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Крым россия не отдаст и противостояние с ней будет долгим, но необходимо прекратить хотя бы горячую фазу.
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Кулеба готов "сражаться", а гидрант сдаваться.Так кому верить?
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«При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках. Источник: https://censor.net.ua/n3159044

"Trooskawet's Academia ?
Ja! Ja !"
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Кулебе легко такое говорить - он же воевать сам не пойдет.. а простых украинцев ради победы (чисто теоретической) ему не жаль.
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Почему все кому не лень лезут не в свои дела? Почему люди, которые не отвечают за внешнюю политику делают такие заявления? Каждый должен отвечать за ту работу, которую ему поручили, а все остальное не его ума дело и почему эти комментарии выносят на обсуждение? Есть два официальный лица - президент и глава мид, а все остальные могут только ссылаться на них.
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Отребье тупое. Конфликт с Россией тянется на протяжении нескольких столетий как минимум. И она не отвяжется от Украины ни с Крымом ни без Крыма. Это надолго, по крайней мере до истощения запасов газа в какой-нибудь Якутии. Тупые привели к власти конченых тупаков.
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а как Крым вернётся? объективно, там 2 млн населения, из которых 90% хотят жить в рф.
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во первых не 90%
во вторых кто хочет жить в рф пусть туда едут и живут, у нас не крепостное право где холопы к участку земли привязаны. Вся территория Украины принадлежит Всему Украинскому народу!
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Багато було прикладів в історії коли певна кількість населення підтримувала окупантів, нічого доброго це їм не дало.
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А че твоего Свынопорохо так смачно мокнули рожей в говно два раза к ряду???
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Скоро бОгдан и с Кулебой разберется...
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