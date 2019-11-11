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 Оператор "Північного потоку-2" подав до суду на ЄС

Компанія спробує довести, що Євросоюз порушив окремі статті Договору до Енергетичної хартії.

Оператор проєкту "Північний потік-2" - компанія Nord Stream 2 AG - ініціював арбітражний розгляд проти ЄС через поправки до Газової директиви. Про це російському державному інформагентству ТАСС повідомив офіційний представник компанії Єнс Мюллер, інформує Цензор.НЕТ.

Nord Stream 2 AG вважає, що ЄС порушив зобов'язання, викладені в статтях 10 і 13 Договору до Енергетичної хартії.

"Зокрема, директива про внесення змін дискримінує інвестиції Nord Stream 2 AG, що є порушенням зобов'язання ЄС за статтею 10 (1), яка зобов'язує не робити таких дискримінаційних дій, а також є порушенням зобов'язання ЄС щодо створення справедливих і рівних умов", - заявив Мюллер.

За його словами, повідомлення про арбітраж було вручено Єврокомісії 26 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков

У квітні ЄС схвалив поправки до Газової директиви, за якими на нові і діючі морські газопроводи з третіх країн в ЄС поширюються правила, які вже діють на наземні труби. Йдеться про те, що видобувна компанія не повинна мати трубопроводу,  яким доставляється її газ. Ця норма б'є по "Газпрому" і його "Північному потоку-2".

Правила ЄС передбачають доступ третіх сторін до газопроводу, недискримінаційне тарифоутворення і прозорість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159043
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть ЕС за долги газпрома перед Украиной конфискует у кремля эту трубу.
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Даремно європейці пустили кацапів ..ой, даремно..
Потраплять в таку саму залежність від рашки як і ми через газову трубу..
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Молодці рашковани. Ще не побудували свою трубу, а вже починають чмирити ЄС Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС - Цензор.НЕТ 5526
Наглість - друге щастя.

Це ж не СБУ, що у Лапіна випитує, нащо той вбив рашен-ЗАГАРБНИКА на українській території.
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Даремно європейці пустили кацапів ..ой, даремно..
Потраплять в таку саму залежність від рашки як і ми через газову трубу..
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Ну взагалі то саме рашка мала бути в залежності від газової української труби. Газ - товар. Труба - транспорт.
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А нічого не виходить. Ніхто й не намагається.
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Голубой поток, Ямал Европа, ГТС Белоруссии, Северный Поток 1- это УЖЕ действующие. Плюс Турецкий поток, на завершающей стадии. Вряд ли еще один газопровод способен что то изменить...
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Пусть ЕС за долги газпрома перед Украиной конфискует у кремля эту трубу.
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Интересный подход... Вы состав инвесторов СП2 помните? Винтершелл, Энжи, Юнипер, ОМВ, не помню кто там еще... Это все европейские компании, не думаю, что они разделяют вашу точку зрения
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Значит газ, который в трубе на сумму долга арестовать. Так уж и быть мы процент отстегнем Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС - Цензор.НЕТ 5501
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Ну вообще, после прохождения Усть Луги и уплаты таможенных платежей, газ меняет собственника с Газпрома на North Stream 2 AG. Так что, тоже вряд ли получится
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Влажные мечты.
Труба не принадлежит Кремлю. А 49% трубы принадлежит как раз европейцам.
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Всполошились... Пример Опала всем мозги на место вставил
Как всегда, запирают конюшню, когда лошадь украдена
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Дивно спостерігати, як представники держави, де поняття "правосуддя" Не існкє вимагають того самого правосуддя у інших.
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Молодці рашковани. Ще не побудували свою трубу, а вже починають чмирити ЄС Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС - Цензор.НЕТ 5526
Наглість - друге щастя.

Це ж не СБУ, що у Лапіна випитує, нащо той вбив рашен-ЗАГАРБНИКА на українській території.
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Хм...ЕС что-то должен компании Nord Stream 2 AG???
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Бундестаг провалил первое голосование по этому вопросу. Инвесторы, вложившиеся в СП2, соответственно, упреждающим способом стремятся защитить свои инвестиции. Ну я так это вижу
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