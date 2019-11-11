 Оператор "Північного потоку-2" подав до суду на ЄС

Оператор проєкту "Північний потік-2" - компанія Nord Stream 2 AG - ініціював арбітражний розгляд проти ЄС через поправки до Газової директиви. Про це російському державному інформагентству ТАСС повідомив офіційний представник компанії Єнс Мюллер, інформує Цензор.НЕТ.
Nord Stream 2 AG вважає, що ЄС порушив зобов'язання, викладені в статтях 10 і 13 Договору до Енергетичної хартії.
"Зокрема, директива про внесення змін дискримінує інвестиції Nord Stream 2 AG, що є порушенням зобов'язання ЄС за статтею 10 (1), яка зобов'язує не робити таких дискримінаційних дій, а також є порушенням зобов'язання ЄС щодо створення справедливих і рівних умов", - заявив Мюллер.
За його словами, повідомлення про арбітраж було вручено Єврокомісії 26 вересня.
У квітні ЄС схвалив поправки до Газової директиви, за якими на нові і діючі морські газопроводи з третіх країн в ЄС поширюються правила, які вже діють на наземні труби. Йдеться про те, що видобувна компанія не повинна мати трубопроводу, яким доставляється її газ. Ця норма б'є по "Газпрому" і його "Північному потоку-2".
Правила ЄС передбачають доступ третіх сторін до газопроводу, недискримінаційне тарифоутворення і прозорість.
Потраплять в таку саму залежність від рашки як і ми через газову трубу..
Труба не принадлежит Кремлю. А 49% трубы принадлежит как раз европейцам.
Как всегда, запирают конюшню, когда лошадь украдена
Наглість - друге щастя.
Це ж не СБУ, що у Лапіна випитує, нащо той вбив рашен-ЗАГАРБНИКА на українській території.