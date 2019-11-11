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Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (387) шантаж (23) Укренерго (46) Шарій Анатолій (28)

 "Пропонували вирішити питання", - глава "Укренерго" Ковальчук звернувся у правоохоронні органи через шантаж

Керівника "Укренерго" Всеволода Ковальчука шантажували, після цього інформацію від шантажистів використовував у своїх матеріалах російський пропагандист Шарій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Дзеркало тижня".

"22 червня вперше отримав повідомлення від шантажистів телефоном і в телеграм-каналах. Присилали файли з документів, де є мої особисті дані, інформацію, яка, на думку тих, хто звертався, є нібито компроматом проти мене. Мені запропонували "вирішити питання", інакше погрожували оприлюднити матеріали через ЗМІ", - розповів Ковальчук.

За словами керівника "Укренерго", він звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

"Потім ... на телеканалі блогера Анатолія Шарія вийшло два відеоролики, в яких демонструвалися ті ж матеріали, якими мене шантажували", - додав Ковальчук.

Також читайте: Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159039
 
 
 Топ коментарі
 
шарий не может быть с кем то связан,он "честныйжурналист 112" "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 5792
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Просто для початку пора голову Шарію поправити)).. "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 9721
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"Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 4449 горят ,что жена шария, Ольга Шарий-внук самой королевы Англии..Повадки царские заметны..
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вам не кажется что вопрос о государственной охране пора поднимать ? .. И не по желанию... а в обязательном порядке ..
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Просто для початку пора голову Шарію поправити))..
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Ты смотри, и на Цензоре тролли притихли.
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шарий не может быть с кем то связан,он "честныйжурналист 112"
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горят ,что жена шария, Ольга Шарий-внук самой королевы Англии..Повадки царские заметны..
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таки да!Жена Шария угрожала Леменову за две недели до нападения на него: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей

Соответствующий скришот переписки с угрозами опубликовал Леменов 26 октября, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3158551

"Пропонували вирішити питання", - глава "Укренерго" Ковальчук звернувся у правоохоронні органи через шантаж - Цензор.НЕТ 9477
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Шария смотрел поначалу, было весело и по делу. Как в политику пошел, весь контент- унылое г...но. Отписался, чего и всем советую
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Так він своє унилоє вкидує в поштові скриньки в вигляді газетки партії Шарія.
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Очередная партия «за все хорошее против всего плохого»
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З тим Шарайом як з порнухою в радянські часи - всі "осуждають",і всі запоєм переглядають і цікавляться...
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Магнитофон импортный, пиджак замшевый, портсигар, золотой, отечественный... "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 5495 Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три куртки .... "Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа - Цензор.НЕТ 5495
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Може шантажували,може - ні,але "матеріали,якими шантажували" - ось вони,опубліковані і відомі всім...І якщо ці матеріали правда - десять років з конфіскацією...
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