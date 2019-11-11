 "Пропонували вирішити питання", - глава "Укренерго" Ковальчук звернувся у правоохоронні органи через шантаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Дзеркало тижня".
"22 червня вперше отримав повідомлення від шантажистів телефоном і в телеграм-каналах. Присилали файли з документів, де є мої особисті дані, інформацію, яка, на думку тих, хто звертався, є нібито компроматом проти мене. Мені запропонували "вирішити питання", інакше погрожували оприлюднити матеріали через ЗМІ", - розповів Ковальчук.
За словами керівника "Укренерго", він звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.
"Потім ... на телеканалі блогера Анатолія Шарія вийшло два відеоролики, в яких демонструвалися ті ж матеріали, якими мене шантажували", - додав Ковальчук.
Соответствующий скришот переписки с угрозами опубликовал Леменов 26 октября, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3158551