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 Від початку доби 11 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "4 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
тричі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес розведення сил у Петрівському завершено, - ООС

Також в інформації ООС зазначається: "На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботу з покриття лаком верхньої поверхні основного прольоту.
Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Завершено розмінування та проходять заходи з синхронного і дзеркального демонтажу визначених фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, триває третя доба практичного етапу дзеркального процесу розведення сил і засобів. Загалом, упродовж трьох днів, з 9 по 11 листопада, тактичне положення змінили 42 українських військовослужбовці, 48 одиниць стрілецької зброї, три одиниці БМП-2 та два вантажні автомобілі марки "Урал". Тобто, фізичне переміщення особового складу та озброєння українською стороною вже виконано".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159038
 
 
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Расскажите семьям погибших и бойцам, которых пытали, что мы один народ, - Фединаhttps://www.youtube.com/watch?v=6xEGYzGVKOk
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Все заметили что с приходом этих зе наши потери,исключительно наши, стали увеличиваться,уже нет ни дня что бы мы не теряли наших воинов и каждый раз всё больше,например уже с неделю у нас ежедневные потери не менее 4х человек в сутки. А вот о потерях оккупантов мы слышим всё реже. Это что же нашим запрещают отвечать огнём на огонь? То есть просто тупо их подставляют под уже и ракеты не давая возможности сопротивляться?.
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