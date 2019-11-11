 Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це в коментарі заявив депутат фракції "ЄС" Михайло Забродський.

"Хотілось би звернути увагу, як нещодавно було повідомлено, Печерський районний суд надав доступ своїм рішенням до Стратегічного плану застосування Збройних сил України, зокрема слідчим Державного бюро розслідувань. Одразу хочу пояснити: йдеться про документ, з яким в нашій країні взагалі знайомі в повному обсязі десяток, можливо два десятка людей, включаючи Верховного головнокомандувача ЗСУ", – наголосив депутат.

"Це робиться саме в той час, коли за заявами керівництва ДБР, вони не можуть забезпечити повною мірою секретність і відповідний режим у своєму відомстві", – підкреслив він.

"Це робиться в той час, коли дійсно є реальний ризик витоку інформації і, зокрема безконтрольного розповсюдження складових плану й інформації, яка міститься в цьому документі", – заявив Михайло Забродський.

"Наша політична сила вбачає в цьому безпосередню загрозу національній безпеці. Тому що існує реальний ризик потрапляння цього документу в цілому, або окремих його елементів, зокрема і в руки Росії як країни-агресора", – підкреслив парламентар.

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