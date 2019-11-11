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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (415) нацбезпека (121) стратегія (59) Забродський (14) ДБР (614)

 Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський

Рішення Печерського суду про надання доступу слідчим Держбюро розслідувань до документів Генерального штабу Міністерства оборони України, зокрема до Стратегічного плану застосування Збройних сил України загрожує національній безпеці держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це в коментарі заявив депутат фракції "ЄС" Михайло Забродський.

"Хотілось би звернути увагу, як нещодавно було повідомлено, Печерський районний суд надав доступ своїм рішенням до Стратегічного плану застосування Збройних сил України, зокрема слідчим Державного бюро розслідувань. Одразу хочу пояснити: йдеться про документ, з яким в нашій країні взагалі знайомі в повному обсязі десяток, можливо два десятка людей, включаючи Верховного головнокомандувача ЗСУ", – наголосив депутат.

"Це робиться саме в той час, коли за заявами керівництва ДБР, вони не можуть забезпечити повною мірою секретність і відповідний режим у своєму відомстві", – підкреслив він.

"Це робиться в той час, коли дійсно є реальний ризик витоку інформації і, зокрема безконтрольного розповсюдження складових плану й інформації, яка міститься в цьому документі", – заявив Михайло Забродський.

"Наша політична сила вбачає в цьому безпосередню загрозу національній безпеці. Тому що існує реальний ризик потрапляння цього документу в цілому, або окремих його елементів, зокрема і в руки Росії як країни-агресора", – підкреслив парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159034
 
   
 Топ коментарі
 
гбр портнову, портнов цапам. Это ещё не реванш...
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Пане генерале, цей документ вже давно у руках спеців з кацапського Генштабу. Особливо, коли з ним ощнайомлений верховний. Бо верховний, як самому собі вірить аґенту ФСБ такому собі Єрмаку.
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Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял постановление, что в случае, если Украина введет войска или подразделения национальной полиции в районе населенного пункта Петровское, Донецк ответит зеркальным размещением на участке подразделений Народной милиции ДНР. Кроме того, согласно постановлению, при подобном развитии событий дальнейшее разведение сил на других участках будет невозможным, пока Киев не выведет полицию из района Петровского.


ну что, зебени, кто будет обеспечивать безопасность людей в серой зоне ?

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гбр портнову, портнов цапам. Это ещё не реванш...
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А що там можна знайти, план відновлення контролю над українським кордоном на Дніпрі?
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Забродський хай не бреше, якщо немає впевненості в цих слідчих, беріть інших, а цих звільняйте! В ДБР не має бути людей які можуть розкрити державну таємницю ворогу! СБУ їх перевіряла, хай ще 150 разів перевірить, хай сяде на їх телефони, хай ходить за ними цілий день і фіксує з ким вони зустрічаються і про що говорять! У нас в СБУ цілий 7 відділ нікуя не робить, працює на приватні замовлення, загрузіть ідіотів 7 флоту роботою, хай працюють! А якщо проїпуть - розстріляти!
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брешеш ты,а Забродский Герой Украины и Депутат ВР и ему наверное виднее чем тебе с дивана под пивасик дичь гнать дикую
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Ой, вот только не надо о "героях Украины". несколько лет назад тут про Надю Савченко писали, какая она хорошая. А потом раз - и уже плохая.
Если есть основания считать, что следователь ГБР может работать на врага - то пиши заяву в СБУ. А прикрывать кражи своего политического патрона нехрен.
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я тебе советую посмотреть про марш по тылам противника 93 АЭ бригады,а потом вякать
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ты про Рубана слышал?не тупи,не выставляй свою тупость на показ,будь скромнее
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Гадя тоже Герой Украины,экс Депутат ВР и что ? Зарплата и майно хенералоф ВСУ ,СБУ это стратегические данные ? почему гриф ? Почему гриф на закупках ,пожарах ,трагедиях ?Что бы у гениальных полководцах все было ,а им за это ничего не было ?
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Уже была утечка информации из ГБР. Мало? Нужно еще проверить? Они уже заявляли, что не могут объяснить, как информация из ГБР оказалась у Портнова.
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Опять слез с галоперидола? О чем ты мелешь, иксперд? Есть инфо,что следователь ГБР получил допуск? А то СБУ может и тебя проверяет,а ты все еще не в диспансере!
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Ну ты и задроченный! Пипец! Где ты видело что СБУ проверяет всю гадость которая идет мутить воду в ДБР?
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Це прямі обов'язкі СБУ - перевіряти всіх правоохоронців та державних службовців на предмет корупції та захисту національних інтересів! СБУ це не робить бо воно вже перестало бути спецслужбою і потрібно всіх їх вигнати нах. Але завдання та повноваження такі у СБУ є згідно з законодавством України та іншими нормативно-правовими актами!
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Ну чому ти такий тупий? А може ти просто хворий.що завжди несес всяку херню. Помовчи краще,це буде тобі корисно.
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портянке экземплярчик отксерят

Панове Генералы, вы кому присягали, Шмаркле ?
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Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял постановление, что в случае, если Украина введет войска или подразделения национальной полиции в районе населенного пункта Петровское, Донецк ответит зеркальным размещением на участке подразделений Народной милиции ДНР. Кроме того, согласно постановлению, при подобном развитии событий дальнейшее разведение сил на других участках будет невозможным, пока Киев не выведет полицию из района Петровского.


ну что, зебени, кто будет обеспечивать безопасность людей в серой зоне ?

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Не пускать портновських гнид у Генштаб. Нехай спробують силою зайти.
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Паника в соевом стане.
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Пане генерале, цей документ вже давно у руках спеців з кацапського Генштабу. Особливо, коли з ним ощнайомлений верховний. Бо верховний, як самому собі вірить аґенту ФСБ такому собі Єрмаку.
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Мені Набоков не подобається. Кацапським націонал-шовініст. "Білу гвардію" спеціально до Києва приплів. 😁
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Так, я помилився, прошу вибачення. Але на мою думку, що і Булгаков, що і Набоков-обидва українофоби. Тому я їх хоч ічитав, але не поважаю. Ось Ільф з Петрович творили в той же період, але в українофоб твір їх звинуватити важко. Може тому, що євреї?
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не этому ли следователю ДБР, некому Олексенко, который пишет на заседании суда над Дмитрием Марченко в смс-ках куда-то в чат с названием «Кабинет»: «В суде. Ушлепков тут ******» Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер орд.за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз?
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Це все фіксується пам'яттю патріотів. Це все буде висунуто, як обвинувачення у злочинах проти держави, народу і проти совісті.
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верным следом идет ГБР
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Портнов будет чувствовать себя весомее Решение суда о допуске следователей ГБР к секретным документам Генштаба угрожает нацбезопасности страны. - Забродский - Цензор.НЕТ 7542
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Не угрожает а сознательно работает на врага. Давайте уже называть вещи своими именами.
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У слідчих ДБР є трускавецькі дипломи? Нема - нафіг.
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От саме так виглядає довбойоб. Захворювання має назу "ПОРОшизм головного мозку".
Тобто, якщо ви працюєте в ГШ, то можете красти, зловживати, торгувати таємними документами, знімати копії, губити таємні документи і при цьому НІХТО !!!! (навіть з допуском до државної таємниці) не має права перевірити стан речей.
Шпигуни з Росії, - ласкаво прсимо Вас до Генерального штабу ! Забродський не пустить туди ніяку перевірку !
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Якраз навпаки. ГБР керує Портнов. А все про що дізнається Портнов через п'ять хвилин затиме ФСБ та ГРУ.
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Долбо...ба в зеркале увидишь, а это говорит настоящий боевой генерал, Герой Украины. ГБР уже заявляло, что не знает, как у Портнова оказалась информация, которая была доступна только им. Тебе мало?
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Ну да, Портнов будет в курсе, передаст друзьям в Кремль, все как положено
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Забродский, это кто вообще Решение суда о допуске следователей ГБР к секретным документам Генштаба угрожает нацбезопасности страны. - Забродский - Цензор.НЕТ 9635Профессиональный военный,который должен страну защищать или депутатишко-оближи шоколадную дупу.
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Это боевой генерал, Герой Украины. Тебе мало?
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Це щоб портнов мав взагалі вільний доступ до державних таємниць ! І не тільки він! Тоді вся проукраїнська нечисть матиме доступ за бабло знатиме все про Україну, щоб скоріше її знищити остаточно!
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Забродський боїться що Портнов передасть все в ГРУ РФ?
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Щодо Онучі - тут вже час втрутитися потойбічним парфумам... Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський - Цензор.НЕТ 926
Перефразуємо класику:

- Сию секунду, мессир, - сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, - он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его брендовые кеды и как звенит рюмка, которую он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив русской водки. Да вот и он.
Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя АШ ТРИСЛО от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, с губ срывалась отрывистая матерщина, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.
Однако встречен был гость отменно ласково.
- А, милейший Андрей Портнов, - приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, - я счастлив рекомендовать вам, - обратился Воланд к гостям, - почтеннейшего экс-главу администрации Януковича адвоката Портнова, недавно вернувшегося в столицу для установления так называемого "монобольшинства и тотального контроля".
Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Портнова. Да, не узнать этого оголтелого украинофоба было сложно. "Перепрошую... - подумала Маргарита, - тобто цей шмат смердючої бавовни нарешті задвохсотився?" Но дело тут же разъяснилось.
- Милый юрист, - продолжал Воланд, радостно улыбаясь, - был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Киев, тотчас написал мне в вайбер, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по борьбе с "порохоботами, активистами и патриотами". Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.
В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с черепом Коровьеву.
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей ярко выраженной пророссийской позицией, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - сепар и агент *****. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к встрече с Бузиной не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед экс-главой АП и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила свитшот и пиджак. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело Портнова в это время уже было на полу.
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- А скажите, - обратилась Марго, оживившаяся после водки, к Азазелло, - вы его застрелили, этого адвоката Овоща?
- Натурально, - ответил Азазелло, - как же такую ватку не застрелить? Портянку обязательно надо было застрелить.
- Я так взволновалась! - воскликнула Маргарита, - это случилось так неожиданно.
- Ничего в этом нет неожиданного, типичный конец скрепоносца. Гиви с Моторолой и Захарченко подтвердили бы, - возразил Азазелло, а Коровьев завыл и заныл:
- Как же не взволноваться? Меня самого аш затрисло! Шмаки-бум! І москаля нема!..
- Лилася кровіща, дзюрчала, - добавил кот, облизывая ложку с икрой.
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Конешно,там же столько интересного про сыньоносого, вот и вопит пес смердячий
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Зверніть увагу. Це ж неадекват! (А хіба притомна людина пішла б в злодійський ПЕС?):
"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора ".
Вже "политическая сила" робить експертні висновки.... Ну-ну... Дальше - більше.
___________________
А чи не хоче пан надати інформацію про відомі йому факти - "....существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора " ???
Источник: https://censor.net.ua/n3159034
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Комбриг 95ки неадекват? Расскажи нам о своих подвигах Хло кацапское ты и мизинца его не стоишь чучело диванное.
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Пи..ец в кубе! Каждый день така хххня ,что в голову не влазит,как такое может быть!!? Было-былл,но такое ...! Решения Генштаба дать мусора,и в частности Трубе,а он Портнову!!! Это один хер ,как самим послать Новой почтой на Лубянку!!
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Почему трубе,а может крану или смесителю,а может прямо в "красную звезду" статейку тиснет? Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський - Цензор.НЕТ 1561 У вас голова неправильной формы,вот и не налазит Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський - Цензор.НЕТ 7516
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Это так..абы Пиз..нуть,и отметиться? Как в лужу перднул,******
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А кацапи тіпа "Владімір Єлісєєв" - вєрниє сини Расєї?
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Как фамилию прочитал,так сразу понял-патриот. Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський - Цензор.НЕТ 2475
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Хроника одного Президента ...
11.11.2019 г.Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...
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Проспись, придурку.....
Одразу видно, що ти СБУшник мохнорилий. Такий витончений понятійний апарат !
Ти, турку дай мені відповідь на питання: Зеленский сам передава в Росію відомості, чи йому допомагав богда? Звідкілля тобі відомо наявність або відстуність у Єрмака допуску до ДТ ? Тебе треба встановити в брати в перевірку.
До того ж пишеш по російськи... Є підозра, що ти з Кацапника...
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Вывод банально прост

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Ещё один "банальный патриот" Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський - Цензор.НЕТ 852
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Да ладно,зачем усложнять.Какое-то там ГБР.Зеля и так все сдаст напрямую
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О какой секретности может идти РЕЧЬ, многие политики и бывшие сотрудники СБУ открыто говорили, что за время независимости Украины и в особенности при Януковичу в высших эшелонах руководства ВСУ и СБУ много агентуры России, А за время правления Порошенка эти структуры НЕ кто не реформировал, ТАК, КТО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРЕДАТЕЛИ И КОЛЛАБОРАНТЫ!?.
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Марченко взяли під варту.
Або застава у розмірі 76 млн. Грн.
Якщо ти бойовий офіцер захищав свою країну не заліючи здоровья, а потім пішов робити забезпечення своєї армії краще, тебе заарештують!
Мало того якщо Герої України разом з наподними депутатами та побратими візьмуть тебе на поруки, тебе все одно заарештують.
Тому що така дана вказівка.
Тому що слідчий ДБР Алєксенко посміхається від початку засідання дивлячись на тебе та називає всіх хто прийшов тебе підтримати «УШЛЕПКАМИ»
Вони вже дали нам визначення і почали судити за всі добрі справи для країну, яку ми захищали!
Вони почали з найповажніших людей, напевно щоб інщі злякались, але ви знову нічого не зрозуміли.....
Ніхто здаватись не збирається!!!!
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Всі хто сьогодні прийшли підтримати Дмитра Марченка «УШЛЕПКИ», на думку слідчого ДБР!
В тому числі 3 ГЕРОЯ УКРАЇНИ!
Захисники, волонтери, небайдужі громадяни «УШЛЕПКІ».
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Кто купил суд? 76 миллионов? .А свинарчукам?Неподсудные?
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/// Сразу хочу объяснит: речь идет о документе, с Которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, быть два десятка человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ ///
Ну какой ещё план стратегического применения ВООРУЖЕННЫХ сил Украины? Мышь, ты о чём ?! Если только секретный план разведения войск в Киев?
Ты шо последний, кто ещё не понял, что ЗЕ и так всё сделает, как кремлю надо?
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Рішення суду про допуск слідчих ДБР до секретних документів Генштабу загрожує нацбезпеці країни, - Забродський - Цензор.НЕТ 2714 5050

Напомните пожалуйста,Арзамас, это между Цюрюпинском и Николаевом
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Подгорает у Петра! ГБР интересует не стратегия и план нацбезопасности страны, а приказы и директивы прошлых лет бывшего главнокомандующего, а точнее - Порошенка, которые повлекли за собой большие потери в ДАПе, Иловайске и Дебальцево!
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да это понятно и без тебя-роют землю петю закрыть,хоть бы на чем,скоро будут проверять как он пешеходные переходы переходил!но ведь любая власть не вечна я думаю слуги будут сидеть или висеть все
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ГБР это те кто телевизионным каналам шарят?да какую им тайну нах
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Для того россия через Портнова все это и затеяла.

России нужен стратегический план, другие секретные документы и она их получит.
Смешно, как украинская власть у себя в стране не может обеспечить элементарную безопасность, до чего же жалкое зрелище.
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Достойний пане генерале, тут у президентському кріслі сидить, по суті, агент кацапії, а Ви про якісь документи Генштабу. Треба погодитися з тим, що зараз в Україні вже нема жодних секретів. Після блаЗЄнських треба буде починати все з нуля.
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пресс служба пес никогда не сбрешет. нет.
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