 Україна дистанційно підпише протокол із РФ про вилов риби в Азові

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Уперше за роки незалежності засідання українсько-російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі відбуватиметься онлайн 13 листопада цього року. Протокол на 2020 рік буде підписаний дипломатичними каналами.

Якщо протокол з розподілу лімітів вилову риби в Азовському морі на наступний рік не підписати, Україна не зможе законно здійснювати промисловий вилов риби.

"Просимо громадськість підтримати такі вимушені переговори в інтересах України і наших рибалок, які працюють в акваторії Азовського моря", - закликають у відомстві.

Зазначається, що Україна не може відмовитися від участі в засіданні комісії адже поки відсутні альтернативні механізми в чинному правовому полі з регулювання діяльності сторін в сфері рибальства в Азовському морі.

Наразі відсутні альтернативні механізми у діючому правовому полі щодо регулювання діяльності сторін у сфері рибальства в Азовському морі. Якщо Україна відмовиться від укладення узгоджених двосторонніх протоколів УРК, якими регулюються всі актуальні питання рибальства в Азовському морі, то поставить під загрозу діяльність наших рибалок.

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У 2019 році Україна через дипломатів отримала офіційне запрошення від Росії з пропозицією провести переговори і підписати протокол щодо використання природних ресурсів у 2020 році в Азовському морі. Спершу, ніж висловити свою позицію, Україна провела низку консультацій. За результатами всіх обговорень домовилися про проведення чергової сесії Комісії дистанційно, а не як раніше – почергово на території кожної з країн. За результатами онлайн переговорів Комісії і буде підписаний протокол через дипломатів.

Непідписання відповідного протоколу за результатами засідання комісії сприятиме зростанню незаконного вилову водних біоресурсів в Азовському морі і знизить показники вітчизняної рибальської галузі. Також без підписаного протоколу Україна втратить правові підстави для встановлення лімітів на вилов біоресурсів в басейні Азовського моря, а РФ зможе звинуватити Україну в невиконанні норм міжнародного законодавства.

Статус Азовського моря визначається декількома міжнародними договорами. Йдеться про Конвенцію Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, ратифіковану Законом України від 03.06.1999 N 728-XIV. А також про Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24.12.2003, ратифікований Законом України від 20.04.2004 № 1682-ІV. У цьому Договорі йдеться, що діяльність у сфері рибного господарства регулюється відповідно до Угоди 93-го року засідання Українсько-Російської Комісії (УРК).