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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (20579) риба (95) Міненерговугілля (135)

 Україна дистанційно підпише протокол із РФ про вилов риби в Азові

Засідання Українсько-Російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на 2020 рік на вилов риби в Азовському морі відбудеться онлайн 13 листопада цього року, під час якого буде підписано протокол.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Уперше за роки незалежності засідання українсько-російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі відбуватиметься онлайн 13 листопада цього року. Протокол на 2020 рік буде підписаний дипломатичними каналами.

Якщо протокол з розподілу лімітів вилову риби в Азовському морі на наступний рік не підписати, Україна не зможе законно здійснювати промисловий вилов риби.

"Просимо громадськість підтримати такі вимушені переговори в інтересах України і наших рибалок, які працюють в акваторії Азовського моря", - закликають у відомстві.

Зазначається, що Україна не може відмовитися від участі в засіданні комісії адже поки відсутні альтернативні механізми в чинному правовому полі з регулювання діяльності сторін в сфері рибальства в Азовському морі.

Наразі відсутні альтернативні механізми у діючому правовому полі щодо регулювання діяльності сторін у сфері рибальства в Азовському морі. Якщо Україна відмовиться від укладення узгоджених двосторонніх протоколів УРК, якими регулюються всі актуальні питання рибальства в Азовському морі, то поставить під загрозу діяльність наших рибалок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідальність за підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові намагаються перекласти на парламентську більшість і прем'єра, - журналіст Клименко

У 2019 році Україна через дипломатів отримала офіційне запрошення від Росії з пропозицією провести переговори і підписати протокол щодо використання природних ресурсів у 2020 році в Азовському морі. Спершу, ніж висловити свою позицію, Україна провела низку консультацій. За результатами всіх обговорень домовилися про проведення чергової сесії Комісії дистанційно, а не як раніше – почергово на території кожної з країн. За результатами онлайн переговорів Комісії і буде підписаний протокол через дипломатів.

Непідписання відповідного протоколу за результатами засідання комісії сприятиме зростанню незаконного вилову водних біоресурсів в Азовському морі і знизить показники вітчизняної рибальської галузі. Також без підписаного протоколу Україна втратить правові підстави для встановлення лімітів на вилов біоресурсів в басейні Азовського моря, а РФ зможе звинуватити Україну в невиконанні норм міжнародного законодавства.

Статус Азовського моря визначається декількома міжнародними договорами. Йдеться про Конвенцію Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, ратифіковану Законом України від 03.06.1999 N 728-XIV. А також про Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24.12.2003, ратифікований Законом України від 20.04.2004 № 1682-ІV. У цьому Договорі йдеться, що діяльність у сфері рибного господарства регулюється відповідно до Угоди 93-го року засідання Українсько-Російської Комісії (УРК). 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159027
 
 
 Топ коментарі
 
что тут понимать?все написано

В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море. Источник: https://censor.net.ua/n3159027азовское море уже не наше
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дистанционный лов рыбы через удалённый доступ. лихо! ))
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признают что азовское море уже все рф
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Сейчас начнётся, никто нихрена не понимает, но будет сплошная зрада.
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что тут понимать?все написано

В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море. Источник: https://censor.net.ua/n3159027азовское море уже не наше
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Это двухсторонний документ, значит и "предоставит россии возможность законно.." или ты хочешь что бы они без контрольно рыбу ловили, сравни возможности, как варвары выловят всю рыбу за пару лет. Что делать будешь?
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вони і так будуть безконтрольно виловлювати, бо не визнають наших кордонів.
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костя к разуй глазки они так и делают задерживают наших рыбаков,ты их удешь контролировать с дивана?
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Отвечу обоим, без документа за безконтрольный вылов ты им предъявить ничего не сможешь, даже в теории. И в суды по этому поводу можешь даже не ходить, тем более в международные.
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еще раз-кто будет контролировать?
ранее было

В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что открытая атака военными РФ кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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Чем он подкрепляет свое мнение, атакой на военные корабли, серьёзно, по безконтрольному вылову рыбы в суд он тоже пойдёт с этими аргументами? Что ж удачи. А контролировать должны те структуры которые указаны в документе. Я не знаю кто конкретно, но все это регламентируется.
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Тебя никто не ущемляет в твоём зе-фанатизме . Цени .
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дистанционный лов рыбы через удалённый доступ. лихо! ))
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Скоро увидите ролик : землю продать , Азов слить .
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Таки признали оккупированный Крым за оккупантом?
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признают что азовское море уже все рф
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Разумеется. Сомневаюсь что Россия пойдет на уступки. Границы вылова зависят от того чей Крым.
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интересно чем занимается доблестный МИД во главе с Пристайко?хотя я догадываюсь-с формулой лаврова бегает
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це все наслідок кучміного договору - про спільні внутрішні води з рашкою.
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І знов Чучма: Будапештський Меморандум, спільне море, Мінські договірняки і прочая, прочая. Совпадєніє?
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Скільки риби рф має право виловити в тер.водах України?
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Нисколько . Сколько они выловили возле украинского Крыма ?
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По цьому договору рф має право на промисловий вилов риби у наших тер.водах навіть біля Маріуполя....
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Договір підписаний з кацапами не вартий того онлайна в якому він підписаний.
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В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что открытая атака военными РФ кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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У засРашки своя гордость.




Независимый взгляд 💥‏ @zgldz



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Украина дистанционно подпишет протокол с РФ о вылове рыбы в Азове - Цензор.НЕТ 4885


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Підпишіть договір з РФ , а потім всюди розповідайте про "агресію" ... Не дивно , що Заходу вже набридла ця клоунада !
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Вже рік у Львові не можна купити бичків,які за янека коштували десять,за Пороха - двадцять п"ять,а за Зєлі пропали зовсім...
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Видатна Перемога Зеленського!

Кацапи дозволять нам трохи половити риби!
Слава ЗЕ!
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