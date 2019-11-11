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Все про:Мінінфраструктури (336) опалювальний сезон (255)

 На сьогодні повністю опалювальний сезон почався у шести областях. КАРТА

Опалювальний сезон всіх соціальних і житлових об'єктів почався в шести областях повністю. В цілому в Україні опалення житлових будинків розпочато на 94,2%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 11 листопада в Україні опалюються 94,2% житлових будинків та 97,8% об’єктів соціальної сфери.

На сьогодні повністю опалювальний сезон почався у шести областях 01

Також повністю до опалення підключено житлові будинки в Чернігівській області.

Серед соціальної сфери 100% об'єктів опалюються в Житомирській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.

В цілому в Україні опалення житлових будинків розпочато на 94,2%, соціальних об'єктів - на 97,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська ОДА оголосила НС у двох містах через зрив опалювального сезону

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159026
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и думаю, нафига мне в квартире 25 градусов?
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действительно. Тут твои соплеменники недоумковатые недавно волали, шо все козлы, кто включил отопление в такую жару. Или ты с камчатки?
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так и есть - нам ведь за него платить и таки даже много - а на улице - просто жарко для ноября - это же факты - самое смешное шо дебелизм даже в простейшем
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ты это монику моникой называй - а то обидится ,он такой обиженный Трампом и сильно)) ты такой злой почему? тебе шо палец в двери зажали? - ругаешься сильно - надо быть добрей - не хорошо)))
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Скажи соседу по комнате, шоб комменты мои не удалял, обиженка
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а в остальных областях полностью не начался))) ппц писаки на цензоре
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Отопление должно включаться на входе в многоквартирный дом по решению жителей. Зачем нужны огромные теплопотери ? Реформа - это именно экономия, а не продажа самим себе зданий жеков за копейки.
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Теплоноситель должен быть подан. Сами жильцы должны сами регулировать температуру в квартирах. Уже неделю тупо прикручиваю батареии на кухне и в комнате на день. Ночью подогреваю. Задумался об установке тепломчетчиков. Но блин 3 стояка, окупятся не скоро.
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Нет. Ну вот зачем вода идёт горячая аж до вашего дома? У меня частный дом , и , естественно, поданную холодную воду я по своему желанию превращаю в отопление или в только горячую воду. Кстати, у меня два котла - газовый и электрический. Могу то есть обойтись и без газа , если нужно. То же нужно применять и в больших домах.

Но греть воздух при таких ценах - это небывалая роскошь , которую я себе не позволяю. Включу отопление уже при морозах. Сегодня было вообще +20. Какое отопление )))
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