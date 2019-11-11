 На сьогодні опалювальний сезон повністю почався у шести областях. КАРТА

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 11 листопада в Україні опалюються 94,2% житлових будинків та 97,8% об’єктів соціальної сфери.
Також повністю до опалення підключено житлові будинки в Чернігівській області.
Серед соціальної сфери 100% об'єктів опалюються в Житомирській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.
В цілому в Україні опалення житлових будинків розпочато на 94,2%, соціальних об'єктів - на 97,8%.
Но греть воздух при таких ценах - это небывалая роскошь , которую я себе не позволяю. Включу отопление уже при морозах. Сегодня было вообще +20. Какое отопление )))