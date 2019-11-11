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Все про:вибори (4578) ЦВК (854) Черкащина (306) Рудик (12)

 Проблемний округ №198: ЦВК зареєструвала самовисуванця Рудика народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом України за результатами позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок.

"Зареєструвати народним депутатом України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 198 Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійний, самовисування", - зачитав текст постанови заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик.

Зі свого боку голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що комісія витримала всі можливі строки оскарження протоколів про підсумки голосування, встановлення результатів виборів та визнання Рудика обраним народним депутатом в 198-му окрузі.

Також читайте: ЦВК оголосила результати виборів у проблемному окрузі №198 в Черкаській області - переможцем став самовисуванець Рудик

Як повідомлялося, ЦВК 5 листопада визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним народним депутатом під час позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня в ОВО № 198.

Раніше ЦВК вже реєструвала Рудика народним депутатом, проте 28 серпня це рішення було скасовано судовими рішеннями.

28-29 жовтня ЦВК провела повторний підрахунок голосів виборців на 21-й виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159022
 
 
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Верховний суд сів у калюжу. Не дивлячись на те, що гаряче підтримав кандидату від СН. Деколи для суддів набагато достойнвше дотримуватися норм закону, а не політичної доцільності, як це зробив Конституційний Суд у вападку розпуску Верховної Ради. Правда все одно вийде назовні.
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а он у папика своего спросил разрешение? а то помница, як за грибами сходить, вместо картошку копать, так нада спрашувать, а как пойти во власть, шоб вместе с братанами грабить воровать и красть, так уже с его молчаливого согласия? ))
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а ты зарабатываеш на платочек, крестик и похоронную налобную ленточку от самого рудика )))))
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вроде норм дядька, +1 к ЕС если не ошибаюсь
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главное, чтобы печати вовремя смачивать на бюллетенях.
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