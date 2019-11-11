 Сивохо розповів про інформаторів із непідконтрольної території

Про це він заявив журналістам на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Як я не раз вже казав, в моїй команді практично усі - вихідці з Донецька і Донецької області. Звісно, у всіх залишились зв'язки там, тому наша інформація - саме з таких особистих зв'язків. Звісно, ми спілкуємось не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найправильніших відповідей. Є позитивні зміни, звісно", - заявив Сивохо.
Раніше він під час пресконференції, присвяченій темі нового порядку перетину лінії розмежування заявив, що часто спілкується з жителями підконтрольних та непідконтрольних територій:
"Під час останніх візитів на Донбас я багато спілкувався і з переселенцями, і з жителями непідконтрольної та підконтрольній території. Все це відбувалося на КПВВ, навколо КПВВ. Ви знаєте - це такий кордон між світами. Мені хотілося б, щоб найближчим часом цих КПВВ не стало б взагалі. Це моя мрія - щоб країна знову стала єдиною".
Сказал, что в нашем СНБО теперь ОРДЛО рулит.
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верьте моим информаторам
Клоуны.
Новинарня
@Novynarnia
· 53 минЯ хотів би, щоби КПВВ не стало взагалі, - Сивохо про лінію розмежування - https://novynarnia.com/2019/11/11/ya-
Шуцман Сивуха.
Генеральный директор директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин - алкоголик.
В кого не ткни пальцем, в этой ЗЕкоманде - так алкаш, наркот, рекетир, озабоченный или просто банальный вор.
А что ещё ждать от антимайдановского прокацапского говна?
А моя мрія, це щоб на кордані з Лугандоном вирили глибокий рів, паркан з колючим дротом і напругою 220В.
Блин, так зачем Украине разведка . Еще содержи ее . ВОТ СИВОХА ЗА ВСЕХ РАЗВЕДЧИКОВ ПРИ ПОМОЩИ СВОИХ СОБУТЫЛЬНИКОВ И НАРАБОТАЕТ