 Сивохо розповів про інформаторів із непідконтрольної території

Про це він заявив журналістам на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Як я не раз вже казав, в моїй команді практично усі - вихідці з Донецька і Донецької області. Звісно, у всіх залишились зв'язки там, тому наша інформація - саме з таких особистих зв'язків. Звісно, ми спілкуємось не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найправильніших відповідей. Є позитивні зміни, звісно", - заявив Сивохо.

Раніше він під час пресконференції, присвяченій темі нового порядку перетину лінії розмежування заявив, що часто спілкується з жителями підконтрольних та непідконтрольних територій:

"Під час останніх візитів на Донбас я багато спілкувався і з переселенцями, і з жителями непідконтрольної та підконтрольній території. Все це відбувалося на КПВВ, навколо КПВВ. Ви знаєте - це такий кордон між світами. Мені хотілося б, щоб найближчим часом цих КПВВ не стало б взагалі. Це моя мрія - щоб країна знову стала єдиною".

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