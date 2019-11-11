 Все, що можна - спростити, що залишилося - перевести в електронну форму, - Дубілет про реформування державної служби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Представляючи нового очільника, Дмитро Дубілет акцентував увагу на головних завданнях НАДС. На його думку, пріоритетом є наблизити стандарти, за якими працюють державні службовці, до стандартів у комерційному секторі.

"Усе, що можна - спростити, а те, що залишилось - перевести повністю в електронну форму", - зауважив міністр, розкриваючи ключові напрями реформування державної служби.

Крім того, Міністр анонсував створення нової системи навчання, яка дасть змогу державним службовцям постійно удосконалювати свої знання та навички, щоб стати конкурентоспроможними на ринку праці поза державною службою.

"Я сподіваюсь, що НАДС стане саме тим центром, завдяки якому державні службовці усіх рівнів будуть розвиватись…"

Зі свого боку, Олександр Стародубцев висловив своє бачення основних напрямів діяльності НАДС на найближчий рік, серед яких: HR та діджиталізація, реформування відомства, відмова від невластивих функцій, запуск нових проєктів.

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