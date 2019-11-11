 Все, що можна - спростити, що залишилося - перевести в електронну форму, - Дубілет про реформування державної служби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Представляючи нового очільника, Дмитро Дубілет акцентував увагу на головних завданнях НАДС. На його думку, пріоритетом є наблизити стандарти, за якими працюють державні службовці, до стандартів у комерційному секторі.
"Усе, що можна - спростити, а те, що залишилось - перевести повністю в електронну форму", - зауважив міністр, розкриваючи ключові напрями реформування державної служби.
Крім того, Міністр анонсував створення нової системи навчання, яка дасть змогу державним службовцям постійно удосконалювати свої знання та навички, щоб стати конкурентоспроможними на ринку праці поза державною службою.
"Я сподіваюсь, що НАДС стане саме тим центром, завдяки якому державні службовці усіх рівнів будуть розвиватись…"
Зі свого боку, Олександр Стародубцев висловив своє бачення основних напрямів діяльності НАДС на найближчий рік, серед яких: HR та діджиталізація, реформування відомства, відмова від невластивих функцій, запуск нових проєктів.
Тупейший дебильный пердеж ни о чем.
И лоховское "одобрям!"
11.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь..