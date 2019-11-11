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 Політика України, Суспільство
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Все про:Лукашенко (431) опитування (423) Путін (11299) соціологія (133)

 Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", серед лідерів інших країн найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна: 71% - негативно і лише 15% - позитивно.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 жовтня - 4 листопада 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування,  серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка: 66% позитивно та лише 15% – негативно.

До канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно – 17%.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно – 9%, 18% – не знають такого політика, 27% – вагалися з відповіддю.

До президента Франції Еманюеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно – 17%, не знають такого – 15%, вагалися з оцінкою – 29%.

До прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно – 6%, не знають його – 30%, не змогли оцінити – 30%.

До прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно – 11%, не знають його – 27%, вагалися – 30%.

До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно – 42%, вагалися з оцінкою – 25%.

До президента Туреччини Реджеп Таїп Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно – 20%, не знають його – 22%, не змогли оцінити – 30%.

Найгірше українці ставляться до президент Росії Володимира Путіна: 71% ставляться негативно, лише 15% – позитивно і ще 12% не змогли висловити свою думку.

У динаміці за більш ніж останні півтори року практично не змінилося ставлення до А.Меркель, В.Путіна, О.Лукашенка, Е.Макрона. Дещо покращилося до А.Дуди, погіршилося – до Дональда Трампа та Реджеп Таїп Ердогана.

У розрізі прихильників різних політичних сил президенти Білорусі, Росії та Туреччини є явними фаворитами серед прихильників партії Опозиційна платформа – За життя. Натомість західні лідери користуються більшою підтримкою серед симпатиків партій Європейська Солідарність та Голос. Також О.Лукашенко та В.Путін є явними лідерами підтримки серед тих, хто шкодує за розпадом Радянського Союзу.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування Рейтингу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159000
 
 
 Топ коментарі
 
Ну путен понятно, но лукашенко за что любить? Он такой же путен, только лайт.
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лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину

Либо брехня, либо (что скорее) шизофрения
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Вот это большинство и выбрало Луку-дубль 2.
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После 73% зебилов даже не хочется спрашивать кто эти 15%...
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Добавьте к ним 12% "затруднившихся ответить" и получите процент 5-й колонны в стране.
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После 73% зебилов даже не хочется спрашивать кто эти 15%...
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Вкотре переконуюсь, більшість населення України - люмпен-пролетарії, яким подобається популісти.
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Ну путен понятно, но лукашенко за что любить? Он такой же путен, только лайт.
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лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину

Либо брехня, либо (что скорее) шизофрения
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Что знает Васильев о моей логике?
Я не хлопаю в ладоши от Вовиных упражнений с бревном штангой и от его разносов рядовым лесникам, шоу с замерами дерьма в прудах. Те, кто ему аплодируют, здесь на форуме писали неоднократно какой молодец Лукашенко.
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о-о-о, пора запускать в смартфоны проект е-Бацька!...
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Кабинет зеленого гражданина - Е-банько.
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зеопарыш в пролете?не обижайте бубочку,какой-то неправильный опрос
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С уважением относиться к Лукашенко, который в живых не оставил ни одного оппозиционера?
Это - стыд и позор!
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Виноват, а расскажите мне за вот этот "Рейтинг". Кто его финансирует, на чьи заказы он проводит свои опросы, где проводит опросы, с какой целью проводит опросы (если он их вообще проводит). ну и т.д.
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так вот кто у зебильчиков эталон госдеятеля -
председатель колхоза "сто лет без урожая"
))))) тогда моника для них в самый раз)))))))))
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в серіалі Зеля якраз грав Лукашенка, за це українці і проголосували.
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Які дибіли...
Лукашенко вбивця та тиран. Як можна ?????
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Просто треба дивитися не про що питають а навіщо - з зелі ляплять таку собі бацьку, - значить і по "соцопитуваннях" бацька має бути ідеальним лідером
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Это те же, которые положительно относятся к ЗЕ, а к Коломойскому отрицательно.

Дибилы...
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Ну вот, я всегда говорил, украинцы умный народ .
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Інфошльондри)
"Впродовж 2012 року Соціологічна група «Рейтинг» не передбачала проходження партії «Свобода» на виборах до Верховної Ради України".
P.s. "свобода" тоді насправді взяла близько 10%. Просто замовниками "соцопитування" тоді були риги).
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Ни хрена себе, психиатры считают что обычно 10% населения - психи, а у нас целых 15%. Пора как минимум 2 миллиона малоросов отправить в психбольницы на принудительное лечение, чтобы не портили статистику.
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Премного благодарен гражданам Украины за высокую оценку нашего Президента. Мы в долгу не останемся.
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Полюбите нашего следующего президента, который не будет пол шестого?) полюбите, лука всех любить старается 🤗
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Если будет у нас опрос, обязательно отмечу вашего Президента. "Долг платежом красен", беларуская народная мудрость.
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Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга".

Вряд ли это были украинцы
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Не согласен. Посмотрите видео на Ютубе " хапун на день Незалежности". Как беларусская гбшная титушня била мам с детьми и отцов с семьями и волоклиих в воронки . После этого никакого. Хорошего. Отношения,- к Лукашенко априори быть не должно. Тот кто это распространяет либо полезный рашиздоидиот либо фсбшная прокладка.
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В Польщі середня зарплата 1350 баксів, у Білорусі 478 баксів (чуть вища, ніж у нас, у нас 429). Як у диктатора бацьки може бути рейтинг вищим, ніж у президента Польщі???
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Что лишний раз говорит об уровне умственного развития этих "украинцев".
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15% це зайві в Україні люди,і це співпадає з процентами які отримав ЖОПОБЛОК на виборах.
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Лукашенко - это учитель Путина. Мы с Беларуси видим, что Зеленский - это копия Лукашенко, то есть полит-технологи делают из Зеленского копию Лукашенко. У Зеленского получается, отсюда и рейтинг 73%. Эти тыкания чиновникам, так смешно, какое-то представление как в Цирке. Но у Лукашенко полит-технологи - россияне. Значит и у Зеленского - россияне?
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Опять эти проплаченные результаты. Типа ХВАрмируют АПчЄствЄнноЄ мнЄніЄ. Бред это все.
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Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко - я в шоке сколько быдло в Украине , зачем этим дол ба е бам безвиз сделали в ЕС ?
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А яка між ними різниця? Обидва диктатори і комуно-фашисти. Тільки дебіли між ними бачать різницю. Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7436 Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5415
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Дебилы даже не видят зависимости одного из них от другого.

Правда они не видят и зависимость ЗЕ от Коломойского. Так что ничего особо удивительного.
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<******* этот опрос... вот реально отпишитесь те кого спрашивали?
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Лукашенко любит смотреть как приговоренных к смерти расстреливают, он с упоением на это смотрит и рассказывал об этом бывшему спикеру Парламента Шарецкому. О том, что умирающие люди еще тепленькие и трепыхаются. Он не понимал как Шарецкому не интересно смотреть на эти еще тепленькие в конвульсиях тела расстрелянных. Оппоненты Лукашенко еще в конце 90х таинственно исчезли и вот уже 20 лет человек 10 не могут найти. Украинцы так любят Лукашенко потому что украинца в тайне - садисты и сволочи?
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Нет. Потому, что дремучие кугуты.

Да и не любят они Луку. Они любят только свою машну и дальше нее нифига не видят и видеть не хотят.
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А если прочитать каких преступников и за какие преступления приговаривали к смерти?
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Нет, потому что очень ограниченные и тупые в большинстве. Это я как украинец говорю.
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Так Українці погані,але чи ти не забув,шо Лукавий ваш президент,а не наш))
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Лукашенко сумел удержать власть столько времени, поэтому можно сказать что он сильный лидер. Лукашенко сумел не допустить войны у себя в стране, поэтому можно сказать что он хитрый и мудрый лидер.
И рейтинг понятен, желание сильной и умной хозяйской руки, почти что неистребимо.
А то что уровень жизни невысокий, так всегда может быть, или можно найти примеры где еще хуже.
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Путіна ******* 15%, а Лукашенко 66%. А яка між ними різниця ? Ну м'яко кажучи про маленьку нелогічність в головах українців я здогадувався. Задай середньому українцю на вулиці наступні 3 питання, відповіді будуть слідуючі:
- ви згідні особисто піти на війну на схід ?- Ніііі !
- ви згідні, щоб ваш син пішов на цю війну ? - Ніііі !
- яким ви бачите шлях розв'язання ситуації на Донбасі ? - тільки Перемога !!!! Ура !!!
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Кто не любит Лукашенко, конечно голосовали за Путина.
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Взагалі у позитивному ставленні до себе свого часу виграла Даля Грібаускайте, колишній президент Литви. До неї позитивно ставились 90% українців.
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Если этот опрос имеет какое то отношение к реальности, то это абзац.
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а на фига эта информация? даешь опрос "как вы относитесь к смешарикам или покемонам". сплошная профанация
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Це не соціологія. Це просто замовна маніпуляція.
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По факту, украинцы дремучие...
15% любят ***** вражеского государства. 66% под-хуйловича.
Трамп может и обидеться за такой рейтинг.
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