 Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 жовтня - 4 листопада 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитування, серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка: 66% позитивно та лише 15% – негативно.
До канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно – 17%.
До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно – 9%, 18% – не знають такого політика, 27% – вагалися з відповіддю.
До президента Франції Еманюеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно – 17%, не знають такого – 15%, вагалися з оцінкою – 29%.
До прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно – 6%, не знають його – 30%, не змогли оцінити – 30%.
До прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно – 11%, не знають його – 27%, вагалися – 30%.
До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно – 42%, вагалися з оцінкою – 25%.
До президента Туреччини Реджеп Таїп Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно – 20%, не знають його – 22%, не змогли оцінити – 30%.
Найгірше українці ставляться до президент Росії Володимира Путіна: 71% ставляться негативно, лише 15% – позитивно і ще 12% не змогли висловити свою думку.
У динаміці за більш ніж останні півтори року практично не змінилося ставлення до А.Меркель, В.Путіна, О.Лукашенка, Е.Макрона. Дещо покращилося до А.Дуди, погіршилося – до Дональда Трампа та Реджеп Таїп Ердогана.
У розрізі прихильників різних політичних сил президенти Білорусі, Росії та Туреччини є явними фаворитами серед прихильників партії Опозиційна платформа – За життя. Натомість західні лідери користуються більшою підтримкою серед симпатиків партій Європейська Солідарність та Голос. Також О.Лукашенко та В.Путін є явними лідерами підтримки серед тих, хто шкодує за розпадом Радянського Союзу.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.
Либо брехня, либо (что скорее) шизофрения
Я не хлопаю в ладоши от Вовиных упражнений с
бревномштангой и от его разносов рядовым лесникам, шоу с замерами дерьма в прудах. Те, кто ему аплодируют, здесь на форуме писали неоднократно какой молодец Лукашенко.
Это - стыд и позор!
председатель колхоза "сто лет без урожая"
))))) тогда моника для них в самый раз)))))))))
Лукашенко вбивця та тиран. Як можна ?????
Дибилы...
"Впродовж 2012 року Соціологічна група «Рейтинг» не передбачала проходження партії «Свобода» на виборах до Верховної Ради України".
P.s. "свобода" тоді насправді взяла близько 10%. Просто замовниками "соцопитування" тоді були риги).
Вряд ли это были украинцы
Правда они не видят и зависимость ЗЕ от Коломойского. Так что ничего особо удивительного.
Да и не любят они Луку. Они любят только свою машну и дальше нее нифига не видят и видеть не хотят.
И рейтинг понятен, желание сильной и умной хозяйской руки, почти что неистребимо.
А то что уровень жизни невысокий, так всегда может быть, или можно найти примеры где еще хуже.
- ви згідні особисто піти на війну на схід ?- Ніііі !
- ви згідні, щоб ваш син пішов на цю війну ? - Ніііі !
- яким ви бачите шлях розв'язання ситуації на Донбасі ? - тільки Перемога !!!! Ура !!!
15% любят ***** вражеского государства. 66% под-хуйловича.
Трамп может и обидеться за такой рейтинг.