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 Ексчиновника "Укрзалізниці" викрито на розкраданні понад 50 млн грн акціонерного товариства, - СБУ

Служба безпеки України викрила ексчиновника "Укрзалізниці" на розкраданні понад 50 млн гривень акціонерного товариства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою.

Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва. Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, експосадовцю оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158993
 
 
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За 50 миллионов нужно чиновников вешать
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Т.е. сумма убытка зависит от бесконтрольного использования гос.предприятий отдельными дирами, а не из-за формы владения ..
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Суть любого суда в Україні: чим більше вкрав,тим меньше застава,частина судді і вільний.Можна далі красти.
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застава повинна бути в десять разів більша, чим доказ того, що вкрав.візьміть насирова 2.5 млрд вкрав - а скільки застава?
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