 Ексчиновника "Укрзалізниці" викрито на розкраданні понад 50 млн грн акціонерного товариства, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою.

Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва. Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, експосадовцю оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.

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