 Росії, найімовірніше, відмовлять у задоволенні запиту щодо Мазура: інформацію про його розшук вз бази Інтерполу мають видалити, - глава українського бюро Неволя

Керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в коментарі "ГОРДОН" заявив, що Росії, найімовірніше, відмовлять у задоволенні запиту щодо заступника глави української партії УНА-УНСО Ігоря Мазура, затриманого в Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Інтрепол видає червону картку громадянину країни, він повідомляє національну службу. Але у випадку з Мазуром було циркулярне інформування про розшук, а не червона картка. Це різні речі. Українське бюро Інтерполу не завжди знає про те, що людина в розшуку. Так буває, коли червона картка не опублiкована. В такому разі країна - ініціатор розшуку може самостійно виключати зі списку країни, які вона вважає потрібними - і вони не отримають відповідну інформацію. Не виключені тут і зловживання. Тому ми активно протидяємо таким діям, зокрема, Росії. Для цього співпрацюємо з керівництвом Нацполіції, залучаємо мої особисті контакти з Генерального секретаріату Інтерполу. Схожі ситуації уже були з Яценюком, Тягнибоком та іншими політичними діячами. І секретаріат вивчає такі інциденти, намагаючись їх контролювати", - підкреслив Неволя.

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За його словами, Росія зловживає інструментами Інтерполу.

"Інша справа, що система контролю не завжди ефективно спрацьовує. І в таких випадках ми реагуємо на факт. Коли ми дізналися про інцидент з Мазуром, то відразу поінформували Генеральний секретаріат, звернувши їхню увагу на можливе зловживання інструментами Інтерполу з боку РФ. Адже статут організації забороняє країнам - членам втручатися в справи військового, расового, релігійного і політичного характеру. Якщо це доводиться, то картки або циркуляр видаляються з системи, і людину більше не розшукують. Але ми не можемо гарантувати, що РФ припинить таку діяльність і буде дотримуватися правил Інтерполу. До речі, саме це завадило в минулому році представнику Росії очолити організацію", - зазначив співрозмовник.

На його думку, найближчим часом Інтерпол видалить інформацію про розшук Мазура.

"Мазура відпустили на поруки консула. Його не заарештували і міру заходу не обрали. Тобто реакція польської сторони - адекватна. Думаю, об'єктивно відреагує і Генеральний секретаріат Інтерполу - й інформацію про розшук Мазура видалять як таку, що не відповідає правилам організації. Після цього поляки можуть взагалі не розглядати цю справу в суді. Тому що для цього зникнуть підстави. Поки що вирішуються технічні моменти, і Мазур залишається в Польщі. Ми і сторона захисту свою позицію позначили. Тепер польська влада повинна вивчити питання детально: отримати документи від РФ і дати їм оцінку. І є дуже багато ознак того, що Росії, найімовірніше, відмовлять у задоволенні їх запиту. Згідно з прогнозом Генсекретаріату Інтерполу, інформацію про розшук Мазура з бази мають видалити. На це їм потрібно від доби до трьох. Максимум - тиждень. Місяцями чекати не доведеться. А ось процедура екстрадиції займе трохи більше часу", - резюмував Неволя.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.