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Все про:Зеленський (3521) Лавров (751) МЗС РФ (537) нацизм (50)

 Лавров: Зеленському заважають "неонацисти"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в Україні неонацисти вважають за ніщо будь-які миролюбні ініціативи нової української влади.

Про це він заявив, виступаючи в Єревані перед випускниками Дипломатичної школи і студентами вузів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентствоТ АСС.

"Провідні європейські держави слухаються сліпо  тих, хто захопив незаконну владу і хто послідовно заохочує і закриває очі на тривале зростання неонацизму в Україні. В Європі теж такі тенденції є. В Україні неонацисти просто всім керують", - заявив Лавров.

За слова глави російського МЗС, "неонацисти" сьогодні вважають за ніщо будь-які миролюбні ініціативи нової української влади".

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Лавров додав, що українські військові на Донбасі стріляють "по мирному населенню, по цивільних об'єктах, по дитячих садках, по школах, по селах" і поряд з ними "працюють неонацистські батальйони".

Раніше глава російської дипломатії заявляв, що з приходом Зеленського ситуація в Україні змінилася в кращий бік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158990
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, давайте, поддерживайте вашего нового союзника.
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то есть те кто против чтобы украина была интегрирована в парашку - неонацисты
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Говори прямо - мешают украинцы. Ему а главное вам в том числе.
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Російському неоФАШИСТУ Лаврову заважають українські "Неонацисти", так цеж природно.
РАШАфашизм НЕПРОЙДЕ в Україну
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Да как-то пофик на этого мерина на букву Х.
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И слава Богу!!!
И хай кацапы называют нас хоть детьми сотоны, хоть неонацистами, хоть исчадиями ада.

Если бы Бубочка все делала с молчаливого согласия 73% дегенератов, мы уже сейчас вспоминали бы про независимую Украину с легкой грустью под гимн СССР Роиси.
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Рос.пропаганда нагадує німецькі бомбардування часів ІІ світової: нічого не залишає людям... Які неонацисти? Якщо хтось не згоден з рос.позицією - за версією Лаврова неонацист?
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давненька рашка не захищала наших президентів, ой давненько....
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"А насрав би його батьку"©
А Лаврову мешает его лошадиная морда лица.
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В 2014 в интернете ходило "пророчество" какого-то старца, которое гласило: ровно через 100 лет. Владимиром началось Владимиром и закончится. Я сейчас уже не уверена, что речть шла только про Россию.
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Злой Одессит

@zloy_odessit

Вот это поворот! После публичных угроз пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сделанных в ходе пресс-конференции, в адрес руководителя «Белых касок» изобличавших преступления РФ в Сирии, Джеймса Ле Мезюрье, тот был найден мертвым в своем доме в Стамбуле... Вообще не палятся, ага
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