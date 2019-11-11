 Лавров: Зеленському заважають "неонацисти"

Про це він заявив, виступаючи в Єревані перед випускниками Дипломатичної школи і студентами вузів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентствоТ АСС.
"Провідні європейські держави слухаються сліпо тих, хто захопив незаконну владу і хто послідовно заохочує і закриває очі на тривале зростання неонацизму в Україні. В Європі теж такі тенденції є. В Україні неонацисти просто всім керують", - заявив Лавров.
За слова глави російського МЗС, "неонацисти" сьогодні вважають за ніщо будь-які миролюбні ініціативи нової української влади".
Лавров додав, що українські військові на Донбасі стріляють "по мирному населенню, по цивільних об'єктах, по дитячих садках, по школах, по селах" і поряд з ними "працюють неонацистські батальйони".
Раніше глава російської дипломатії заявляв, що з приходом Зеленського ситуація в Україні змінилася в кращий бік.
РАШАфашизм НЕПРОЙДЕ в Україну
И хай кацапы называют нас хоть детьми сотоны, хоть неонацистами, хоть исчадиями ада.
Если бы Бубочка все делала с молчаливого согласия 73% дегенератов, мы уже сейчас вспоминали бы про независимую Украину с легкой грустью под гимн
СССРРоиси.
А Лаврову мешает его лошадиная морда лица.
Злой Одессит
@zloy_odessit
Вот это поворот! После публичных угроз пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сделанных в ходе пресс-конференции, в адрес руководителя «Белых касок» изобличавших преступления РФ в Сирии, Джеймса Ле Мезюрье, тот был найден мертвым в своем доме в Стамбуле... Вообще не палятся, ага