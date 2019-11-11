 Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Присутні в залі і на вулиці скандують: "Ганьба!"

Як раніше повідомляв Цензор, адвокат Марченка згадував що в період своєї "бездіяльності" начальник ГУРСМО був на лікарняному.

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Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).