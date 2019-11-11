 Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Присутні в залі і на вулиці скандують: "Ганьба!"
Як раніше повідомляв Цензор, адвокат Марченка згадував що в період своєї "бездіяльності" начальник ГУРСМО був на лікарняному.
Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
Нету петра! Чтобы руки им отрубить!
Шкода що "повстанець" моторола не дожив до дня, коли в Україні суди судитимуть кіборгів, відпускатимуть Єфремових, а зелені дурні будуть радісно плескати в долоньки.
Или ты сам решать будешь?
Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України, Учасник війни на сході України.
************** у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити] Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. ...Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована[2].
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів». Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю».
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (4.12.2014).[
"Над Украиной безоблачное небо !!"
тогда вас услышат и охотно присоединятся....
пора, панове Генералы, делать оргвыводы !
с позиции пукина - так и надо..
правильным путем идешь, ЗЕБЕня
капец вот подонки.
Меняйте УПК-УПК меняйте!!!!
Украл 3 млрд .гривен - на второй день жена вносит 100 млн. грн. и муж выходит на свободу без последствий.
Сколько получил МИНЮСТ?