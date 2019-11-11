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 Політика України
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Все про:Міноборони (2924) суд (5681) Марченко (27) Бронежилет (21)

 Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн

Таке рішення прийняв заступник глави суду Білоцерківець.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Присутні в залі і на вулиці скандують: "Ганьба!"

Як раніше повідомляв Цензор, адвокат Марченка згадував що в період своєї "бездіяльності" начальник ГУРСМО був на лікарняному.

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Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158989
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы довольны. Надо же кого то посадить. То, что выбирает по сути портном, подельник януковича - зебилов не напрягает. В реальности как раз задерживают тех, кто боролся за Украину. Медвечуки и Бойки на свободе, к ним притензий нет. И да, давайте зебилы, переводите сразу разговор на Пороха.
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Собственно, сегодня суд постановил: если ты защищал свою страну, то ты лох, и тебя посадят под любым высосанным из хуя предлогом.
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моника обезглавливает армию
с позиции пукина - так и надо..
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От так! Твари!
Нету петра! Чтобы руки им отрубить! Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 5310
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Ей, розумнику зелений, ти хоч знаєш хто такий Дмитро Марченко?
Шкода що "повстанець" моторола не дожив до дня, коли в Україні суди судитимуть кіборгів, відпускатимуть Єфремових, а зелені дурні будуть радісно плескати в долоньки.
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Суд расставит все точки над "і", порохоботик коричневый.
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Ага, печерський суд, найсправедливіший суд у світі.
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У тебя есть другие предложения?
Или ты сам решать будешь?
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Та зізнайся, ти не знаєш хто такий Дмитро Марченко, чим він відомий, що конкретно йому інкремінує наш найчесніший суд імені Портнова. У тебе просто тваринний інстинкт радості коли ти бачиш, що судять якогось там генерала за якусь там "корупцію". А те що в той же час суди відпускають відвертих сепарів і терористів, тобі хочеться не помічати
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Тоесть то. что там портнов стросит для тебя не имеет значения? Там у тебя кстати союзничек появился, в борьбе с порохоботами. Унылая лошадь в народе зоветься.
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за киборгов взялись Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 5817



Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України, Учасник війни на сході України.
************** у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити] Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. ...Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована[2].
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів». Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю».

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (4.12.2014).[
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Зебилы довольны. Надо же кого то посадить. То, что выбирает по сути портном, подельник януковича - зебилов не напрягает. В реальности как раз задерживают тех, кто боролся за Украину. Медвечуки и Бойки на свободе, к ним притензий нет. И да, давайте зебилы, переводите сразу разговор на Пороха.
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товарищи военные нужно кричать не "ганьба", а

"Над Украиной безоблачное небо !!"

тогда вас услышат и охотно присоединятся....
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пусть посидит генерал-майор в качестве назидания своим коллегам по Генштабу, которые во время инагурации зе-преЗика ему честь отдавали.

пора, панове Генералы, делать оргвыводы ! Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн - Цензор.НЕТ 5905
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За каждый броник 1 млн грн. Подозрительно большой размер залога .
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Да найдет он их - не сомневайтесь Ну расскажет друзья скинулись.
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Может быть. Это ведь залог, который возвращают. А бежать он никуд ане собираеться.
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По инфо про Марченко, он один из честных офицеров . Думаю апелляция отменит залог и арест
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Собственно, сегодня суд постановил: если ты защищал свою страну, то ты лох, и тебя посадят под любым высосанным из *** предлогом.
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нагаю усім хто постить цю картину - на стілець обтягнутий шкірою цього судді посадили не коваля чи конюха, а сина цього судді!
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Пока ты чучело ныло тут про полвареника, он жизнью рисковал. Зебилы довольные арестами ветеранов, что еще нужно доказать?
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я б хотів шоб і дєбілів твого типу ся чаша не оминула щастям
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моника обезглавливает армию
с позиции пукина - так и надо..
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да все элементарно доказать, одевает броник и в него стреляют, если выдержал броник то садится следователь ,если нет то подозреваемого хоронят без почестей
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Як цікаво, "антиватник" пропонує стріляти в кіборга! Захарченко посміхається дивлячись на зебілів з пекла
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Вина генерала совершенно не очевидна - посадка его только разозлит военных


правильным путем идешь, ЗЕБЕня
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он не просто был на больничном! он лечился в Ирпене в военном госпитале!

капец вот подонки.
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Государсвтво заказало и заплатило как за средненький броник , а качество и гарантий хочет как за сверх прочный! Не забывайте господа, на улице капиталистический рынок!
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Так, звичайно, але чому його відправляють в СІЗО, а терориста Цемаха випустили під домашній арешт??
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В Украине дурка - откуда у генерала 76 млн. гривен залога. Или вопрос , а если генерал смог украсть 76 млн. грн. - то может быть это уже не генерал?
Меняйте УПК-УПК меняйте!!!!
Украл 3 млрд .гривен - на второй день жена вносит 100 млн. грн. и муж выходит на свободу без последствий.
Сколько получил МИНЮСТ?
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Страна ЗЕ-лохов.. Сначала Марченко за реформу в МО, потом Лапина за то что в Луганском аэропорту херачил московских орков, потом всех нас кто гонял сепарьё 7 апреля в Николаеве, 2 мая в Одессе и по другим городам..
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