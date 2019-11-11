 Пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповіла одеська активістка Олена Балаба, дошку розбивали п’ятеро людей в балаклавах. За нападом спостерігали охоронці Грецького консульства, яке розташоване за кілька десятків метрів. Дошка була встановлена на центральній вулиці міста – Дерибасівській.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції, факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

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