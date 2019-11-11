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Все про:Одеса (2163) Нацполіція (8487) меморіальна дошка (96)

 Пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі

П'ятеро невідомих в балаклавах розбили розташовану в центрі пам'ятну дошку активісту одеського "Правого сектора" Ігорю Іванову, який загинув під час сутичок 2 травня 2014 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповіла одеська активістка Олена Балаба, дошку розбивали п’ятеро людей в балаклавах. За нападом спостерігали охоронці Грецького консульства, яке розташоване за кілька десятків метрів. Дошка була встановлена на центральній вулиці міста – Дерибасівській.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції, факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати не підтримали створення ТСК щодо розслідування масових заворушень в Одесі в 2014 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158984
 
 
 Топ коментарі
 
Глисты зашевелились, нелох дал добро.
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походу не все дебилы сгорели тогда 2-го мая в Одессе....
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Давно вже пропоную мінувати такі об'єкти... Хоча б вибірково.
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тебе с теми, кто уничтожил, ещё в одном поезде ехать.

Зелёная Сопля сказала
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Потрібно підвісити біля цього місця 5 випадкових відомих українофобів і ситуація в Одесі нормалізується! Навіть не має значення кого - Труханов, Ківалов, Скорік, Урбанський, Костусєв
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Брындак стоит за избиениями титушками журналистов, за событиями второго мая- он и Скорик две редкие твари.
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Шкода що не всіх курва прокацапських паскуд спалили тоді , дуже шкода ...Так і хочется сказати - Можем повторити!
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походу не все дебилы сгорели тогда 2-го мая в Одессе....
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А зараз су..жоповська (мертвячук ) ..розганяє по своїм каналам тему Одеси !!!?
..ююююю
.юююю
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Думаю, когда Дима был маленьким, его очень сильно обидел Петя.
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Це мабуть ті Шо недогоріли в будинку профспілок...
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Що за дикунство? Навіщо? Хоча прізвисько героя Іванов, можливо помилково вирішили, що дошку встановили якомусь кацапу, яких в Одесі безліч?
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Пята колона активізувалася не на жарт .Чи не пора дати по рогах,патріоти?
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Гріх глумитись над загиблими. Знайти і підвісити на пару діб. А поряд палку щоб кожний охочий міг "порадувати" зловмисників гарячими.
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Чему удивляться, наверно, пол-Одессы все еще ждут путлера.
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