 Затримання Мазура в Польщі відбулося через зловживання РФ статутом Інтерполу, - Денісова

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, вона звернулася до уповноваженого з цивільних прав Польщі Адама Боднара наполегливим проханням надати правову оцінку неправомірним діям щодо політично мотивованого затримання українського громадянина та вжити відповідних заходів для його захисту,

"Затримання Ігоря Мазура відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред’явлення циркулярного повідомлення, розповсюдження якого було обмежено певними країнами, що свідчить про зловживання Росією Статутом Інтерполу та неправомірне використання Організації як інструменту гібридної війни для політично вмотивованих переслідувань українців", - написала Денісова.

Також омбудсмен зазначила, що міністр юстиції Денис Малюська особисто опікується і відпрацьовує механізм захисту, аби не допустити екстрадиції нашого співвітчизника в РФ.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.