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Все про:опитування (423) соціологія (133) Центр Разумкова (50) земельна реформа (66)

 Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

У разі проведення референдуму 68,3% українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року.

Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землісільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 67,7% респондентів. 20,5% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта — не визначилися з відповіддю.

Понад три чверті опитаних (77,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 11,2%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі). Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (23,2%) або 20,1% серед усіх опитаних проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Ставлення до питання запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення міського та сільського населення майже не відрізняється: проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 60,9% міських жителів і 68,9% сільських жителів; запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримали б 20,6% міських жителів і 18,9% сільських жителів. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Також читайте: "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук

 Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова 01
Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158980
 
 
 Топ коментарі
 
не "продление" ...а ЗАБОРОНА на продаж ЗЕМЛІ ...тільки ОРЕНДА ...але ж ця пейсата шайка хоче продати землю за яку вмирали наші діди прадіди ...зараз вмирають наші діти ...
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Угумс. Самый честный и неподкупный.

Ну тот самый, который постоянно рисует растущее к ЗЕ "доверие" украинцев на фоне падения рейтингов.
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не "продление" ...а ЗАБОРОНА на продаж ЗЕМЛІ ...тільки ОРЕНДА ...але ж ця пейсата шайка хоче продати землю за яку вмирали наші діди прадіди ...зараз вмирають наші діти ...
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и что с той аренды ? 12 тысяч с 3 гектаров в год - ну очень много
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ну а як продадуть то відразу "заживемо" ...на марсі ...
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Кожен рік, а з проданої що? За скільки прододуть каламойшам землю?
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Врешь, собака. С другой стороны, в чем проблема провести.Правда закончится войной всех против всех, но то таке, видели, что обирали. А вот у бени оргазм от таких новостей. Такие новости сулят ему больше деньги.
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зебилы - а как вы голосовали за монику ? он хоть тут не соврал - говорил же шо откроет рынок земли - а теперь шо обратка - на вас не угодишь))))
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Зато вся соя підтримує Зелю в питанні продажу землі!
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не соя - а лучшее представители Украины )))) привыкай )) - вот объединимся и вам мало места будет)))))
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Странно . Среди них 43.16% , которые фанатели от зели ?
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Потрібно провести квантумний референдум. Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8887
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Тобто прийдеться продавати землю всупереч волі народу, бо допомоги МВФ не буде допоки Коломойський і Зеленський не повернуть вкрадені 5,5 млрд.дол, економіка схлопується, а жижеталізація прибутку не принесе. Правда є гарний вихід - дефолт(с).
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не замилюйте людям очі. мораторій не може бути вічним. це агонія. і популізм. поняття продажу землі лежить в іншій площині. земля це реальні гроші, а не папірці на фабрики і заводи
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Не всі готові, як ви продавати батьківщину ради "реальних грошей"
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як можна продати те, чого немає? так тільки в потроха виходило.
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Кізак казламордий і тут свого смердючого гороху насипав?
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Продажу земли отложить до восстановления территориальной целостности и безопасности Украины, до полного освобождения Крыма и Донбасса.
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а може нехай продають землю на окупованій території?
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Зебилы хотят заработать на на криминальной продаже земли.После этого Украинский народ станет просто фикцией.
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Не станет , если на референдум пойдут не только слабоумные , а и все остальные .
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Я хоть и не гражданин Украины,но вставлю свои 5 копеек,68% Украинцев что занимаются сельским хозяйством?Это пережиток совка и если нужно то надо силой реформу навязать.
Да непопулярно но и Леха Валенсу не переизбрали на второй срок потому что были тяжолые и не популярные реформы.Они просто нужны и нужен патриот который готов пожервовать своей политической карьерой ради будующего страны.
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Ви вважаєте, що ці люди прийшли на популізмі і будуть щось реформувати? Реформи і популізм - взеємовиключні категорії.
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Мне Зеленский не нравится из за позиции по декомунизации и попыток отменить люстрацию. Что касается реформ то посмотрим.
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Серед експертів є думка, що якщо через півроку-рік не провести реформи, то їх не буде взагалі, ба навіть будуть антиреформи, що ми вже спостерігаємо.
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Ты можешь себе представить полубеременного мужика?

Вот то, что ты сейчас выдал, из той же серии.

Ну не может совковый ватный ублюдок проводить реформы и следовать национальным интересам Украины. Не может ни чуть-чуть, ни совсем, ни экономических, ни судебных, никаких.
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Не гони, сначала изучи тему, потом стучи по клаве. Сыр-бор только по вопросам продажи иностранцам, и суммарный объем в "одни руки". Если говорить о фермерах, им 200 Га не потянуть, нужны средства, кредиты. Под 20-30% ? В ЕС дотации, а нашим под 30%. В том и тема, что минимум 2-3 года это нужно готовить. Знаю лично одного, 160 га, день и ночь в полях, тракторы, комбайн, хранилища, строит мини элеватор, дети видят зимой и на фото. Все бабки в землю. Именно такие и боятся.
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Отже люди не дурні, як верещать 8 % **********. Під час війни таке питання взагалі не повинно підійматись. Лохотрони з ваучерами ми вже пройшли і добре засвоїли. Наведіть спочатку лад з тіньовими латифундистами. Подивіться, хто у нас має найбільш "орендованої" землі і скільки платить ренти. Тут вже точно не продаж землі вирішить ситуацію.
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без Аді толку не буде ...занадто багато кошерної цвілі розвелося
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При нормальной власти лично я "За" продажу земли. Но это при нормальной власти. При Зелёной шобле я обеими руками "против"
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"думают" - сильно сказано . Вспомни ваучеры в 90-х , которые меняли на бутылку "оковиты" .
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Это частная собственность, которая висит в воздухе десятилениями.
Да, за свои действия нужно отвечать...
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Знаешь это не самый плохой выбор был. Ты знаешь хоть одного человека который получает дивиденды с ваучера обменного на акции????????
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Мабуть здивую вас, але більшість з них теж боїться такого ринку при такій владі. Можна ж і не дожити до отримання грошей.
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В истории Штатов было освоение Дикого Запада.
Криминал будет всегда...
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Это тот случай, когда решение властей должно опираться не на мнение народа, а на мнение специалистов в этой области. Для решения таких проблем власть и избрали, ответственность за такие решения должна брать на себя ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ!!! А народ (в т.ч.и зелебобики) должен делать выводы с таких решений власти и высказывать их (выводы) на следующих выборах.
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Так у нас всі рішення спиралися на "спєціалістав". Один раз тільки народа спитали про незалежність і з того часу бояться. Результат вже маємо.
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...а на мнение специалистов в этой области ..."специалисты в этой области" ...жиди ...не продають ЗЕМЛЮ у Ізраїлі ...ще "специалистов" ?
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ИЗРАИЛЯ.

Тамара Эпельбаум.

Участница Движения "Дом Давида".

ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОДАЖЕ.

Согласно ОСНОВНОГО ЗАКОНА (ТОРА) ЗЕМЛЯ пользуется особым статусом. Её нельзя продавать или передавать в дар.

При, так называемой коммерческой продаже, фактически,происходит акт долгосрочной аренды земли (капитализированная аренда), минимальный её срок 49лет. Собственником земли ВСЕГДА остаётся государство (т.е.-МЫ).

От редакции:

Редакция Национального Движения Израиля "Дом Давида" благодарит Тамару Эпельбаум за точный и содержательный анализ "земельного кодекса" страны:

http://isradem.com/index.php?newsid=532&fbclid=IwAR3qabQJHF9vwcPjhuiSPx78MiGCsbWa8cMaEwFJDoIfXoOqUj2Zws6tFnM
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навіщо ...три гектари сім"я у змозі обробити ...а як не взмозі то створити умови щоб змогли ...як ні то повернути землю у власність держави ...ще ?
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Умови - це дотації а не кредити під 30+%.
Нереально.
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от і я кажу що вся ця продаж суцільний фарс і лохотрон для тих хто забув 90ті ...
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Виноват, немного ликбеза для Зедебилов, сторонников потомственных козаков Рабиновичей и медведчуков, - эти цифры от центра Разумкова это именно того Разумкова шо был таки в партии молодых региАНАЛОВ, а сегодня в Партии холуёв урода и того что в ВР сидит за главного. Ну и папашка которого совместно с олигархом Тигипко руководил до 1991 года ленинским комсомолом и вёл нас в светлое коммунистическое будущее. Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8947
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Угумс. Самый честный и неподкупный.

Ну тот самый, который постоянно рисует растущее к ЗЕ "доверие" украинцев на фоне падения рейтингов.
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Я ось зауважив на те, як прихильники Порошенко підтримують Зеленського в питанні продажу землі.
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Более 73% граждан Украины считают 83% граждан Украины дебилами, а 94% граждан Украины считают что имеют уровень своего IQ выше средней величины.
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Чем больше земли будет в собственности, тем меньше будет стихийных свалок и мусора. 🤨
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Мдя. Іксперд. От купить собі якесь чмо декілька гектарів неродючої землі за копійки під звалище сміття біля твого населеного пункту і непогано заробить без усіляких зусиль. Приватна власність.
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При нормальной власти лично я "За" продажу земли. Но это при нормальной власти. При Зелёной шобле я обеими руками "против"
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Ах ты ж итить. Это нифига не то, шо хотела Моника.

Моника хотела продавать, но тока занедорага Игорю Валерьевичу, а не всяким басурманам.
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Цікаво, із тих хто коментує, хоть один реально володіє землею? Якщо б опитування проводили серед тих, кому реально є що продавати, результат був би діаметрально притилежним. І це не значить, що всі зразу б побігли продавати свою землю. Але б плата за її оренду точно була б вищою. Я за цивілізований ринок землі, і мені є що продавати, але я не планую продавати землю взагалі, і таких як я більшість.
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А Игорь Валерьевич с удовольствием купит.

Но за отсутствием других покупателей (референдум проведем и покупать будут все теже) дорого уже не получится.
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спорим что не купит.
у меня есть 5 гектаров, пускай покупает за миллион баксов
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Без маратория арендная плата была бы равна доходу от депозита.
Простая арифметика: или арендуй у меня или я продам и деньги на депозит положу.
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у всьому світі сільське господарство дотаційне ...ти про "доходы от депозитов" то я тобі скажу таке найбільші світові корпорації мають прибуток на рівні 5-7% річних ...майбуть тому в Україні немає промисловості зато окуєнні "прибутки" від депозитів ... МММ рулить ...точніше дорулювалося з двадцятки найрозвинутіших економік світу до рівня папуасів ...а з землею якщо почнуть продавати ВСЕ БУДЕ АРГЕНТИНА ...
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Нуууу... был бы интерес.
Когда у таких людей интерес есть, тебе отрежут воду, свет, газ, въезд/выезд, но заставят продать.
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Та отож: меня тоже интересует чего хотят собственники паёв....
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"Национальный корпус" рыжего тоже в аграрии записались?
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли /Так, говорите, было обещано народовластие, каждый украинец президент, референдумы? Обещать не значит жениться-отвечают слуги народа Коломойского."Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов." Т.е. хрен вам а не референдум.
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Количество сторонников идеи не гарантирует её правильность...
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Поэтому Украина это в принципе обреченная страна. Народ, не имеющий государственно-образующего стержня и не сумевший его сформировать.
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у кого нету Земли поддерживают запрет на продаж,
Референдум должен быть среди тех у кого она есть
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а в кого вона є ? ...1х2м ...якщо пощастить от і вся твоя (моя) земля ...й то до того часу як про нас не забудуть ...ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР ...її не виробляють ...на їй живуть ...або не живуть
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НИКАКИХ ИНОСТРАНЦЕВ!
только граждане Украины.

Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!

*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.





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ви ЗЕбіл ? ...що завадить іноземному банку забрати майно "нашої" "української" фірми за борги наприклад ...які ви "прості" як діти малі ..."дорослі" "дяді" швидко відберуть "цукерку" у "наших" "діток" особливо коли наша держава у борговій прірві ...
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як іноземному банку забрати землю за борги? вивезти ii? ви дебiл?





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Референдум нужно проводить среди украинцев у котрых есть земля, потмоу что только все остальные проитв рыныка земли. Всеравно что спрашивать у пешеходов - какое авто для них лучше.
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Более 68% украинцев? Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8888

Кого здесь спрашивали? Есть такие?
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Только что послушал, как Богдан сказал, в дискуссии с Юлькой: "Мы будем великой аграрной державой". Вот поэтому эти мрази и уничтожают промышленность. Люди, передайте этому дебилу, что великих аграрных держав не бывает!
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