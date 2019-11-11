 Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року.
Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землісільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 67,7% респондентів. 20,5% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта — не визначилися з відповіддю.
Понад три чверті опитаних (77,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 11,2%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.
Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі). Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (23,2%) або 20,1% серед усіх опитаних проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Ставлення до питання запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення міського та сільського населення майже не відрізняється: проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 60,9% міських жителів і 68,9% сільських жителів; запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримали б 20,6% міських жителів і 18,9% сільських жителів. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.
Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Да непопулярно но и Леха Валенсу не переизбрали на второй срок потому что были тяжолые и не популярные реформы.Они просто нужны и нужен патриот который готов пожервовать своей политической карьерой ради будующего страны.
Вот то, что ты сейчас выдал, из той же серии.
Ну не может совковый ватный ублюдок проводить реформы и следовать национальным интересам Украины. Не может ни чуть-чуть, ни совсем, ни экономических, ни судебных, никаких.
С Пероном слегка.
Да, за свои действия нужно отвечать...
Криминал будет всегда...
Тамара Эпельбаум.
Участница Движения "Дом Давида".
ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОДАЖЕ.
Согласно ОСНОВНОГО ЗАКОНА (ТОРА) ЗЕМЛЯ пользуется особым статусом. Её нельзя продавать или передавать в дар.
При, так называемой коммерческой продаже, фактически,происходит акт долгосрочной аренды земли (капитализированная аренда), минимальный её срок 49лет. Собственником земли ВСЕГДА остаётся государство (т.е.-МЫ).
От редакции:
Редакция Национального Движения Израиля "Дом Давида" благодарит Тамару Эпельбаум за точный и содержательный анализ "земельного кодекса" страны:
http://isradem.com/index.php?newsid=532&fbclid=IwAR3qabQJHF9vwcPjhuiSPx78MiGCsbWa8cMaEwFJDoIfXoOqUj2Zws6tFnM
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Нереально.
Ну тот самый, который постоянно рисует растущее к ЗЕ "доверие" украинцев на фоне падения рейтингов.
Моника хотела продавать, но тока занедорага Игорю Валерьевичу, а не всяким басурманам.
Но за отсутствием других покупателей (референдум проведем и покупать будут все теже) дорого уже не получится.
у меня есть 5 гектаров, пускай покупает за миллион баксов
Простая арифметика: или арендуй у меня или я продам и деньги на депозит положу.
Когда у таких людей интерес есть, тебе отрежут воду, свет, газ, въезд/выезд, но заставят продать.
Референдум должен быть среди тех у кого она есть
только граждане Украины.
Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!
*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.
Кого здесь спрашивали? Есть такие?