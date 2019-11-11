 Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року.

Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землісільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 67,7% респондентів. 20,5% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта — не визначилися з відповіддю.

Понад три чверті опитаних (77,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 11,2%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі). Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (23,2%) або 20,1% серед усіх опитаних проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Ставлення до питання запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення міського та сільського населення майже не відрізняється: проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 60,9% міських жителів і 68,9% сільських жителів; запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримали б 20,6% міських жителів і 18,9% сільських жителів. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

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Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.



