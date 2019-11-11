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 Політика України
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Все про:Азовське море (1218) Керченська протока (210) моряки (763) Труба (172) ДБР (614)

 У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба

Директор ДБР Роман Труба заявив, що бюро з'ясовує, чи були правопорушення в діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення воєнного стану.", - йдеться в повідомленні.

За словами Труби, тому і призначаються всі слідчі дії, щоб об'єктивно з'ясувати обставини кожного рішення тих подій. Тому проводяться допити моряків, призначаються експертизи, вилучаються документи.

Крім того, Труба заявив, що співробітники ДБР ніколи не проводили ні обшуків, ні інших слідчих дій на телеканалі "Прямий".

"У нас навіть оперативних підрозділів немає, а слідчі ДБР приходять на обшуки в цивільному, з постановами суду і, звичайно, без зброї".

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"Ми з'ясуємо подробиці тих подій, проведемо всі експертизи і допити. Результати роботи наших слідчих будуть об'єктивні - на них не вплинуть жодні антикампанії", - підсумував директор ДБР.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24 українських моряків у справі про їх захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", водночас кримінальні справи щодо них у Росії закриті не були.

У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба 01

У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158975
 
   
 Топ коментарі
 
Т.е. Трубадур хочет доказать, что переход кораблей из одного украинского порта в другой было преступление? Пора переименовать ДБР в ФСБ. Получается, что лучше сидеть дома и не высовывать рыло.
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В Трубі стирчить штутцер Порнова.
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он думает, что все вокруг придурки! Моряков никто не обвиняет.... Еще хуже, на руку пуйлу, по приказу Портнова искать преступный приказ высшего руководства страны, там где наши корабли должны совершенно законно ходить в наших украинских водах....
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а моряков, выполняющих преступный приказ никто и не обвинял
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Пока не выяснили был ли преступный приказ.
Чуть позже обвинят.
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Ну не ідіоти, з їх "прєступним пріказом". Та отямтесь, зебіли, вибори вже закінчились. як ви ж державою керувати збираєтесь, також прєступні прікази віддавти будете, чи відразу здастесь. хоча, до того і йде.
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дун дупообразий, сам підеш, чи указать путь? пиши в себе, можеш в дупі, а до мене не лізь
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Кізяк казламордий знає короткий шлях, не раз ходив.
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Ти диви, обідчивий який. Ну то нєхер тут лізти, сиди собі в своїй зеленій дупі і дихай рівненько. А заявився на форумі, то не звізди. А ти більше, якщо керувати зібрався - все, давай, керуй, пілять. Прєступні прікази, дебільне чмо зелене...
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я хоть зелене, --виросту, а ти дэбільне чмо і це навіки
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Тебе, пліснява, витруть старою лахою з хлоркою. У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба - Цензор.НЕТ 8192
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государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - Источник: https://censor.net.ua/n3158975

Пока они как свидетели?
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Т.е. Трубадур хочет доказать, что переход кораблей из одного украинского порта в другой было преступление? Пора переименовать ДБР в ФСБ. Получается, что лучше сидеть дома и не высовывать рыло.
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Трубадур пусть откроет соглашение Кучмы про совместное пользование нашим проливом.
Там написано что украинские и российские судна ходят через пролив без разрешения.
Уведомление было послано и ответ не требуется.
Потому что уведомление это значит поставить в известность.
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В 1994 подписала Будапешт, сдал ЯО засрашке. в 1996-98 создал олигархат. 1998 породил Медведчука. 2000 грохнул Гангадзе. в 2003 сдал пуйлу Азов и пролив. 2004 затянул во власть Януковича и донецкий клан. 2019 Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. Кучма предложил прописать в соглашении относительно режима тишины на Донбассе команду "не стрелять в ответ".
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Це все марно - до зебілів ніколи не дійде. Їм плюси засрали мізки так, що навряд чи здоровий глузд колись повернеться. Я сотні разів намагався говорити з ними - вони відповідають ретрансляцією Г+Г, слово в слово.
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нет ни одного уголовного производства? Это намек своему корешу?
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Это как в старом советском анекдоте -- если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.
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"Хочемо посадити Порошенко хоч якось"
Звичайно що моряків туди направили "умышленно", інакше чого б вони туди пливли.
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он думает, что все вокруг придурки! Моряков никто не обвиняет.... Еще хуже, на руку пуйлу, по приказу Портнова искать преступный приказ высшего руководства страны, там где наши корабли должны совершенно законно ходить в наших украинских водах....
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насколько я помню, была передеслакация уже второй раз(первый раз не было задержания), из базы Одесса на базу под Мариуполь или Бердянск, для усиления защиты в Азовском море.. Это преступление? или не раздражать врага лучше?
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Весь цивилизованный мир считает крым украинским, и только долпоепы в Украине ставят это под сомнение...дебилы *****. Какие проблемы если ВМСУ решили сделать перегон своих катеров из точки А в точку В по своим территориальным водам....
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Тут інше розслідується - чи був наказ "нестрєлять" якщо росія нападе на віськові кораблі, і по друге чому українські моряки не відкрили вогонь по рашистам у звязку з агресією
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Є таке поняття у військовій справі - співставлення бойових втрат, у групі кораблів був офіцер, який визначив, що пара катерів не може протистояти вертольотам, літакам та бойовим кораблям вищого класу не будучи повністю знищеними. Так зрозуміло?
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А хто буде відповідати за те, що моряки мали повернутись в Україну згідно рішення Трибуналу, а повернулись по обміну? І ще - питання для зебобіків: якщо США буде вимагати коломойського на суд до себе не трендіть, що він громадянин України , а Україна своїх громадян не видає. Видає, ще й як. Цемаха видали! Отож. Усім доброго вечора!
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Какая мерзость....
Да хоть трижды злонамеренно, но Петя направил украинских моряков в украинский порт через украинский пролив!
Пара падонков эта ванючая фаллопиева труба вместе с партновым!
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Були пан труба. Агресор окупував Крим і не пропускав наші кораблі, як військові, там і грузові. Заблокував порти і бажав, щоб ми признали Крим його. Я так розумію, Ви маєте на увазі державних діячів росії, які призвели до поселення агресії?
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Так заведіть! Як можна посилати моряків в води, на які претендує РФ?
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Сначала Петя провел парад , когда нужно бьіло все сильі бросить на Иловайск. Потом послал корабли , дав указание проходить пролив , игнорируя связь с Керчью .
Следствие должно разобраться в рецидивах верховного...
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Сколько можно это фуфло толкать! Моряки неоднократно сообщали кацапам о намерении пройти там. Кацапы не отвечали.
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