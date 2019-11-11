 У ДБР немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.
"Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення воєнного стану.", - йдеться в повідомленні.
За словами Труби, тому і призначаються всі слідчі дії, щоб об'єктивно з'ясувати обставини кожного рішення тих подій. Тому проводяться допити моряків, призначаються експертизи, вилучаються документи.
Крім того, Труба заявив, що співробітники ДБР ніколи не проводили ні обшуків, ні інших слідчих дій на телеканалі "Прямий".
"У нас навіть оперативних підрозділів немає, а слідчі ДБР приходять на обшуки в цивільному, з постановами суду і, звичайно, без зброї".
"Ми з'ясуємо подробиці тих подій, проведемо всі експертизи і допити. Результати роботи наших слідчих будуть об'єктивні - на них не вплинуть жодні антикампанії", - підсумував директор ДБР.
Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24 українських моряків у справі про їх захоплення Росією біля Керченської протоки.
Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.
Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", водночас кримінальні справи щодо них у Росії закриті не були.
Чуть позже обвинят.
Пока они как свидетели?
Там написано что украинские и российские судна ходят через пролив без разрешения.
Уведомление было послано и ответ не требуется.
Потому что уведомление это значит поставить в известность.
Звичайно що моряків туди направили "умышленно", інакше чого б вони туди пливли.
Да хоть трижды злонамеренно, но Петя направил украинских моряков в украинский порт через украинский пролив!
Пара падонков эта ванючая фаллопиева труба вместе с партновым!
Следствие должно разобраться в рецидивах верховного...
Яке співпадіння 1840 Член Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков заявив, що розмови про повернення кораблів можна вести, якщо Україна публічно визнає свою провокацію у Керченській затоці.,і Беніна Труба починає рити ! Причому підводячи під потрібний окупантам результат !
"СПРАВУ МОРЯКІВ ДБР РОЗПОЧАЛО В ІНТЕРЕСАХ РОСІЇ ЗА ЗАЯВОЮ ПОРТНОВА"