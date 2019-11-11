 Чумак виступив за легалізацію вогнепальної зброї: Звичайно, трапляються розстріли в Америці, але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може її зменшити

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Главком, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, як він ставиться до легалізації вогнепальної зброї Чумак заявив:
"Абсолютно позитивно. Це була моя і політична позиція, і сьогоднішня. Ставлюсь абсолютно позитивно. Це ж не легалізація зброї, а наявність закону, який регулює обіг вогнепальної зброї. Це абсолютно різні речі. Коли в нас немає такого закону, який би регулював, або немає правил, які встановлюють регулювання такої зброї, то це дає можливості для зловживання. Від подарункової зброї до її продажу.
А от наявність закону, який би регулював питання, як продається зброя, кому продається, які процедури продажу, передпродажні процедури, які процедури контролю за цією зброєю… То це зовсім інша історія. Країни, в яких все це є, не страждають від цього. Буває, звичайно, трапляються розстріли в Америці. Але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може навіть її зменшити. Це вже залежить від внутрішньої культури і внутрішніх традицій в країні.
У Швейцарії вже давно у всіх є зброя, але там найнижчий рівень злочинності. Розумієте, зброя на руках у нас і так є. У нас незаконної зброї величезна кількість, незаконний обіг зброї величезний. І тому треба прийняти правила обігу зброї. Для того, щоб вилучати те, що поза законом. І розуміти, що громадяни можуть користуватися цим правом".
Кто за запрет кухонных ножей?..
Почему украинка должна быть в лучшем положении, чем негритянская мамка из , скажем , пригорода Балтимора? Негритянка каждый день переживает вернется ли ее сынишка со школы с неотстреленным ухом, мягко говоря. А украинцы, что должны быть в худшем положении, чем негры в США?
Нужно дать людям возможность стрелять много, стрелять везде, и чтоб за это ничего не было, а производителям патронов "профит".
Употребление словосочетания "протуги" выдает в тебе жесткого интелектуала
Я как только прочел "протуги разума" сразу все понял. Че вы кацапы такие упоротые и при этом непоследовательные?!
Але разом з тим потрібно розробити чітке законодавство стосовно носіння і застосування.
https://www.facebook.com/vaquerofullcombat/videos/2430400573671979/
https://fakty.ua/323509-vata-v-ejforii-i-zhdet-rossiyan-chto-dumayut-na-okkupirovannyh-territoriyah-o-razvedenii-sil-na-donbasse
Чтобы строить, оружие не нужно иметь в руках. Вы же не хотите, чтобы Украина превратилась в ужастик, фантастический боевик? Хотя... если большинство жаждет легализации оружия, проституции, наркотиков и игорного бизнеса... Значит мне снится страшный сон. И чтобы проснуться, мне оружие не надо. Мне его во снах хватает.
"В Грузии и Молдове нету Донбасса" Да-ты-шо? А Абхазия и Южная Осетия? А Приднестровье?
Оружие не нужно легализировать, оно и так легально. Я, например, полтора года воевал со своим. Страшный сон - это твои умозаключения.
Yuriy Characternyk. Я всего лишь высказываю СВОЁ мнение относительно легализации оружия. Я оружия не имею. Мои соседи и родные - тоже. В моём окружении вообще нетутаких людей. И я ЭТОМУ РАДА. Прежде всего людям необходимы ум, совесть и порядочность. Оружие - это кровь, горе и смерть. Если им наполнится вся страна - это будет конец. ЭТО МОЁ МНЕНИЕ. Если кто НЕ разделяет моего мнения, я никому его навязывать не имею желания. Всем спасибо.
Лучше бы ты ум в голове имел, а не два ствола.
И да...иди и почитай комменты. Есть еще люди, которые тоже против легализации оружия.
Ты смотри, приклеился...
про них надо забыть лет на 40
думаєте, просто збіг?
"парашна свинюка"? Чи пґви про нинішнього держзрадника малороса ? Тоді згоден.гіршої свині в ******** історії України не було .
Оружие в руках неадекватов, случайные жертвы - это расплата малой кровью за то, чтобы не было большой крови. В США, где оружейная культура распространялась веками, не было ни тиранов, ни концлагерей, ни Голодоморов, ни репрессий. В Европе все это было, а в США нет. Зато в Европе гораздо меньше стрельбы в школах. Так что леваки могут быть довольны. Мыздобулы.
Что касается Европы... И Америки тоже. Зачем постоянно сравнивать нас в ними? Нам до их уровня дожить еще нужно. ДО УРОВНЯ! Оружие - в руки раньше ума - в головы - ЭТО ЗАНАДТО!! А що занадто - то нездраво!
Общество умное. Умнее ТЕБЯ, дядя. Еще раз - спасибо. Хам)
Дыбил)) Желаю ТЕБЕ крепкого здоровья, урод.
В Чикаго и Вашингтоне запрещено владение пистолетами и там преступность существенно выше чем в других местах США. Левопрогрессистская пропаганда этот факт или скрывает, или просто лгут...
с единиц до более чем сорока и статистика насильственных преступлений постепенно упала в разы а в наших краях почти до нуля
никому просто в голову не прийдет на кого-то напасть и избить я о таком ни разу не слышал