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 Політика України
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Все про:зброя (1431) легалізація (53) Чумак (69)

 Чумак виступив за легалізацію вогнепальної зброї: Звичайно, трапляються розстріли в Америці, але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може її зменшити

Головний військовий прокурор Віктор Чумак вважає, що Україні необхідний закон про обіг вогнепальної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Главком, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, як він ставиться до легалізації вогнепальної зброї Чумак заявив:

"Абсолютно позитивно. Це була моя і політична позиція, і сьогоднішня. Ставлюсь абсолютно позитивно. Це ж не легалізація зброї, а наявність закону, який регулює обіг вогнепальної зброї. Це абсолютно різні речі. Коли в нас немає такого закону, який би регулював, або немає правил, які встановлюють регулювання такої зброї, то це дає можливості для зловживання. Від подарункової зброї до її продажу.

А от наявність закону, який би регулював питання, як продається зброя, кому продається, які процедури продажу, передпродажні процедури, які процедури контролю за цією зброєю… То це зовсім інша історія. Країни, в яких все це є, не страждають від цього. Буває, звичайно, трапляються розстріли в Америці. Але це критично не збільшує злочинність. Навіть навпаки, може навіть її зменшити. Це вже залежить від внутрішньої культури і внутрішніх традицій в країні.

У Швейцарії вже давно у всіх є зброя, але там найнижчий рівень злочинності. Розумієте, зброя на руках у нас і так є. У нас незаконної зброї величезна кількість, незаконний обіг зброї величезний. І тому треба прийняти правила обігу зброї. Для того, щоб вилучати те, що поза законом. І розуміти, що громадяни можуть користуватися цим правом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Горбатюка і слідчих законні. У розслідуваннях справ щодо Майдану ніхто не зупиняється, - заступник генпрокурора Чумак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158972
 
   
 Топ коментарі
 
Україні потрібен закон про приватну власність і самооборону.
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Специально для тупых переводим на понятный язык слова этого прокурора (!): "Ну будут убивать кого-то время от времени, но это фигня и не критично.."
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Потрібен дозвіл не тільки на володіння а й на носіння автоматичної зброї! Громадянин має мати право законно володіти та перевозити/переносити будь яку зброю, кулемет, РПГ, ПТРК, танк або літак, тоді путін нам не страшний!
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В Україні до цього часу немає "Закону про право на самозахист громадян" , тому і саджають жертву за "перевищення заходів самооборони" . Хоча в нас ,ніяким законом, такі речі не регламентуються , а все віддано на відкуп суддям . Закон про право на самозахист пишуть для вільних громадян , рабам він не потрібен .
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В Україні до теперешнього часу не введений воєнний стан, який дозволяє громадянам України застосовувати будь яку зброю яка їм доступна для знищення терористів, агресора та колаборантів! Думаю закон про особливий правовий режим воєнного стану нам більше потрібний ніж закон про самооборону! Вже скільки можна терпіти знущання сепарів та ворогів? Воєнний стан дозволяє знищувати ворогів навіть куском цегли, тому він більше потрібний в данний момент! Ну і правова сторона війни досі не врегульована, досі не вступили в дію бойові устави! Досі немає права вбивати ворога без попередження, тільки згідно закону про поліцію! Тобто він на танку суне, а ти його маєш підпустити впритул щоб він почув і потім йому кричиш - стій буду стріляти і маєш ще попереджувально з ПТРК вистрілити в повітря, перед пострілом на ураження! Це не маразм - це діюча нормативна база для зони ООС!
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Расстрелы в США начались недавно, а оружие там было легизизировано давно. Значит причина расстрелов - не владение оружием, а какой-то новый фактор. Есть точные данные, что все стрелки употребляли психотропные таблетки, которыми детей "пичкают" в школах США.
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прикольно быть расстрелянным, чтобы у кого-то уменьшилась преступность...
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Для полиции это идеальное решение -чем меньше народу, тем меньше преступности. Народ должен сам регулировать свою численность. А кто прав, кто виноват - наверху разберутся.
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Это как повезёт! Могут пристрелить, а могут и ножом тупо зарезать! Кухонным!.. Основная масса убийств бытовые!
Кто за запрет кухонных ножей?.. Чумак выступил за легализацию огнестрельного оружия: Конечно, случаются расстрелы в Америке, но это критично не увеличивает преступность. Даже наоборот, может ее уменьшить - Цензор.НЕТ 9349
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Вадим, а каким оружием пользуются стрелки (ну те что устраивают массовые расстрелы) в США?
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Специально для тупых переводим на понятный язык слова этого прокурора (!): "Ну будут убивать кого-то время от времени, но это фигня и не критично.."
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Можно подумать что без закона об оружии не убивают!
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Тут же важно на вопрос шире смотреть, а к людям мягче относиться. Мир во всем мире, и "свобода, равенство, братство".
Почему украинка должна быть в лучшем положении, чем негритянская мамка из , скажем , пригорода Балтимора? Негритянка каждый день переживает вернется ли ее сынишка со школы с неотстреленным ухом, мягко говоря. А украинцы, что должны быть в худшем положении, чем негры в США?
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И это правильно, чтобы можно было расстреливать этих уродов, зелёных слуг.
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Витюня! После этого текста, ты можешь остаться без работы! Прикинь как у бздливой шмаркли помокрели памперсы. Через 10 дней так через 10 дней....
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Да это ясно, хоплофилы такой же емкий рынок как и алкаши. В штатах народ на боеприпасах "простреливает" столько бабла, что не каждый на бензин тратит.
Нужно дать людям возможность стрелять много, стрелять везде, и чтоб за это ничего не было, а производителям патронов "профит".
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Дурачек. В США, да впрочем как и нас, люди много стреляющие заряжают патроны сами.
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В штатах заряжают сами патроны или нищеброды юзающие дедовские ружья, калибров вышедших из массового употребления, или стрелки-спортсмены надрачивающие на какие-то оригинальные комбинации. Но в любом случае расходники стоят денег
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Ты настолько далек от темы, что ни спорить с тобой, ни слушать твои протуги разума, не имеет ни какого смысла.
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Очень близкий теме сказал ))) Так какой ты теме близок : по3,14здеть или снаряжения боеприпасов?
Употребление словосочетания "протуги" выдает в тебе жесткого интелектуала
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Тебе слово релоадинг что нибудь говорит? Очевидно что нет. А это целый мир. Окунись в него - и не будешь писать ерунды.
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чего ты от_е_баться не можешь?! Сам же написал "Ты настолько далек от темы, что ни спорить с тобой, ни слушать твои протуги разума, не имеет ни какого смысла."
Я как только прочел "протуги разума" сразу все понял. Че вы кацапы такие упоротые и при этом непоследовательные?!
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Україні потрібен закон про приватну власність і самооборону.
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Давно пора легалізувати володіння зброєю.
Але разом з тим потрібно розробити чітке законодавство стосовно носіння і застосування.
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Более идиотского аргумента быть не может. Причина расстрелов - всегда человек. А вот с качеством "человека" в Украине - громаднейшая проблема. Мало нам зебилов, так это еще будут "зебилы" с оружием.
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а у нас нет закона об оружии ?? любой гражданин может спокойно получить разрешение и купить себе хоть гладкое, хоть нарезное. есть закон об обороте оружия и боеприпасов. что он несёт ? а если он о легализации короткоствола, то я за, но при условии ужесточения контроля за владельцем.
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а если бы ты был владельцем оружейного магазина, ты был бы заинтересован в том, чтобы продать побольше или в том, чтобы продать законопослушным?
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Почитай статистику скромник! В Украине 1,5 млн. легальных стволов, и около 6 млн. нелегальных. ЗаконоНЕпослушные давно скупились.
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а если легальный оборот начнется, оружие долдно подешевть?
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Ты явно живешь в своем, выдуманном мире, как и все избиратели клована. У нас давно есть легальный оборот оружия, и 1,5 млн. стволов тому подтверждение. О чем ты вообще пишешь?
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В том то и проблема, что приобрести (легально) оружие можно, а четкого Закона об оружии нету. Ассоциация владельцев оружия давно об этом кричит. Масса внутренних милицейских инструкций, порождающих дикую коррупцию, вместо одного четкого Закона.
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Правильно Чумак говорить, ці відстріли у порівнянні з розміром людського мурашника наче крапля в морі.
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Какая легализация? Вот на Донбассе обрадуются. Едь с оружием куда хочешь, стреляй где попало? Нельзя этого делать, пока в стране война! НЕЛЬЗЯ. И вообще... сравнение некорректно. Где Америка и где мы со всеми проблемами! Нам еще этой головной боли нехватало. Проституция. Нарнотики. Игорный бизнес. Это всё - УКРАИНА? Я не ошиблась?
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Ви не праві. Категорично. В Грузії - дозволено , в Молдові- дозволено. І та все гаразд. Тим паче в Грузії ще триває війна з рашкою.
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В Грузии и Молдове нету Донбасса. К их счастью. К нашему горю. Эти люди по-другму воспитаны, видимо. Черный юмор в том, что, когда в Луганск вернется Украина, не станет больше ни порядка, ни справедливости. Зато тарифы вырастут в разы. И что тогда скажет народ? Вы даже вообразить не можете, что у наших людей в головах. Так что лучше помогите семьям погибших, постройте новые больницы, отремонтируйте музеи. Но не дайте ни копейки Донецку и Луганску. Мы это не заслужили.
https://fakty.ua/323509-vata-v-ejforii-i-zhdet-rossiyan-chto-dumayut-na-okkupirovannyh-territoriyah-o-razvedenii-sil-na-donbasse

Чтобы строить, оружие не нужно иметь в руках. Вы же не хотите, чтобы Украина превратилась в ужастик, фантастический боевик? Хотя... если большинство жаждет легализации оружия, проституции, наркотиков и игорного бизнеса... Значит мне снится страшный сон. И чтобы проснуться, мне оружие не надо. Мне его во снах хватает.

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Пиши чаще, Ира, что бы твоя придурь была видна ярче!
"В Грузии и Молдове нету Донбасса" Да-ты-шо? А Абхазия и Южная Осетия? А Приднестровье?

Оружие не нужно легализировать, оно и так легально. Я, например, полтора года воевал со своим. Страшный сон - это твои умозаключения.
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В Грузии и Молдове нету Донбасса. Я ЭТО еще раз подчеркиваю. ТАМ другие люди. Другие. Тем более, что предыдущий комментатор написал, "І та все гаразд". У нас, во-Вашему, гаразд? Я Вас не оскорбляла. Поэтому и Вы ведите себя прилично. Я НЕ воевала. Но это не значит, что Вы, воевавший, имеете право говорить мне гадости!!

Yuriy Characternyk. Я всего лишь высказываю СВОЁ мнение относительно легализации оружия. Я оружия не имею. Мои соседи и родные - тоже. В моём окружении вообще нетутаких людей. И я ЭТОМУ РАДА. Прежде всего людям необходимы ум, совесть и порядочность. Оружие - это кровь, горе и смерть. Если им наполнится вся страна - это будет конец. ЭТО МОЁ МНЕНИЕ. Если кто НЕ разделяет моего мнения, я никому его навязывать не имею желания. Всем спасибо.
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Вы, избиратели клована, лично меня, своей тупостью, достали уже до печенок. Другие люди? Трехногие? Или с двумя головами? То что ты умственно не полноценная курица не означает что вся Украина такая. Согласен, вас таких дофига, которым не то что оружия нельзя доверять, но и избирательного права нужно лишить. Но расписываться за всю Украину не нужно. У меня два легальных нарезных ствола, и никакого фантастического ужастика вокруг меня нету. И расставаться я с ними не собираюсь. По этому мне и необходим Закон об оружии. Гадости? Не мели ерунды - и ни кто не будет тебе говорить гадости.
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Прослушай, ТЫ! Я не голосовала за ЗЕ! И за ПО тоже. Отвали со своими дурацкими наездами, ок? Избирательное право?! Ау... Где оно? Курица, говоришь?))) Это твоё отражение в зеркале))
Лучше бы ты ум в голове имел, а не два ствола.
И да...иди и почитай комменты. Есть еще люди, которые тоже против легализации оружия.
Ты смотри, приклеился...
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Идиотка. Оружие УЖЕ легально, и притом давно, а она, оказывается против. И ШО? Куда бежать, кому звонить. Господи! Как земля таких дур носит.
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Який " ужастік",пані, ви помиляетеся . Перші жахи почалися в 2014, коли рашковани та беркут вбивали громадян на майдані та віджимали крим. А друге жахіття в 2019- коли обрали малороса - главзебіла. Так що ми вже давно в пеклі , завдячую мишібратії. Це якщо ви адекватно сприймаєте реальність.
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им некогда стрелять, они работают и всех кормят
про них надо забыть лет на 40
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"Дружані" та тітухани вже давно "легалізували" і спокійно стріляють звичайних громадян. А от главзебіл каже- " не на часі"
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і порашна свинюка тої самої 5 років торочила.
думаєте, просто збіг?
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Перепрошую ,кто такий
"парашна свинюка"? Чи пґви про нинішнього держзрадника малороса ? Тоді згоден.гіршої свині в ******** історії України не було .
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за .только если медкомисии желаюшим будут проводить доктора из Евросоюза ))
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Если общество вооружено, то государство применяет свое право на насилие очень дозированно и только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Если же общество безоружно, то государство может применять свое право насилие сколько захочет и как захочет. Отсюда все эти Голодоморы, репрессии, концлагеря и прочие горы жертв. Над вооруженным народом такого не сотворишь.
Оружие в руках неадекватов, случайные жертвы - это расплата малой кровью за то, чтобы не было большой крови. В США, где оружейная культура распространялась веками, не было ни тиранов, ни концлагерей, ни Голодоморов, ни репрессий. В Европе все это было, а в США нет. Зато в Европе гораздо меньше стрельбы в школах. Так что леваки могут быть довольны. Мыздобулы.
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Вы говорите о "большой крови". Нашей стране еще мало крови??
Что касается Европы... И Америки тоже. Зачем постоянно сравнивать нас в ними? Нам до их уровня дожить еще нужно. ДО УРОВНЯ! Оружие - в руки раньше ума - в головы - ЭТО ЗАНАДТО!! А що занадто - то нездраво!
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Ну не доросла ты ментально до владения оружием. Ну и ладушки. Не покупай. Сделай обществу подарок.
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ТЫ сам недоросль, дядя)) Недай Бог с таким "ментальным" да еще с оружием в руках на улице встретиться. Не дай Бог...
Общество умное. Умнее ТЕБЯ, дядя. Еще раз - спасибо. Хам)
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Поздно, деточка! У меня два легальных нарезных ствола, а ты до сих пор жива, дура.
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. Пошёл ты.......... тут допиши сам, что хочешь))) Чем дальше пойдешь, тем лучше))

Дыбил)) Желаю ТЕБЕ крепкого здоровья, урод.
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У всех олигархов, их охраны, прокуроров, судей, уголовников, воров в законе и вне, крупных предпринимателей стволы уже давно есть. Важно привести это всё законадательно в порядок и дать право простым людям также защищать себя и свои семьи от произвола и беспредела. Преступность уменьшиться однозначно, также появится больше уважения друг к другу.
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По нам,законопослушным гражданам,стреляют отмороженные бандюки и бухие менты,а людям нечем отстреливаться
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Есть совершенно железобетонная статистика (включая Молдавию и Балтику), подтверждающая факт снижения преступности там, где граждане владеют оружием.
В Чикаго и Вашингтоне запрещено владение пистолетами и там преступность существенно выше чем в других местах США. Левопрогрессистская пропаганда этот факт или скрывает, или просто лгут...
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Первое место по психическим заболеваниям в Европе, раскол в обществе по национальному, политическому, религиозному плану... и многое другое. Осталось только оружие разрешить! Нужно то, что есть на руках незаконное выкупить у населения и навести порядок, а не разрешать и увеличивать его количество.
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в штатах благодаря активистам с середины 90-х очень сильно выросло количество штатов разрешающих скрытое ношение
с единиц до более чем сорока и статистика насильственных преступлений постепенно упала в разы а в наших краях почти до нуля
никому просто в голову не прийдет на кого-то напасть и избить я о таком ни разу не слышал
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