 Процес розведення сил у Петрівському завершено, - ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними керівника пресцентру ООС Андрія Агєєва, 12 листопада почнеться розмінування території.
"Сьогодні (11 листопада. - Ред.) о 12.00 завершилася практична фаза розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське. Сьогодні після 12.00, тобто з початком четвертої доби, українська сторона через МЗС поінформувала ОБСЄ, що ми завершили цей перший етап розведення сил і засобів, і вже завтра (12 листопада. - Ред.) після 12.00, це вже буде п'ята доба, починається етап розмінування безпосередньо самої ділянки", - сказав Агєєв.
Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
Гордон в эфире трансляции в Интернете рассказал новые подробности своей двухчасовой встречи с президентом Зеленским, которая состоялась около 3 недель назад.
После разговора с президентом Гордон заявил о том, что состояние главы государства произвело на него тяжелое впечатление.
Зеленский сильно устал и постоянно находится в стрессе: мало спит и плохо питается.
По итогам беседы Гордон заявил о сложившемся впечатлении: Зеленский неоднократно пожалел о том, что пошел на пост президента. При этом одна фраза Зеленского по-настоящему очень сильно встревожила журналиста.
"Во время нашей беседы прозвучала фраза, которая меня встревожила. Мы говорили о людях, которые его критикуют, и он говорит: я могу встать и уйти - пусть они руководят страной", - зарядил Гордон.
Бгг, это, типа угроза? Да уходи, все перекрестятся.
а по моему он качается и катается на тесле, и лыбится при этом...
Так чем тебя не устраивает нынешний статус Славянска и Краматорска ?
в данном конкретном случае сепара Иван Поддубный fef0b5df что-то не устраивает
(1) Выйти из Минских переговоров = отмена санкций против РФ.
(2) Атаковать = самоубийство.
Минские, это оружие, Порошенко им владел, а бездарь зеля - нет. Что делать? Ждать, когда зеля застрелится сам и застрелит страну?
Донбасс.
За несколько последних дней я побывал практически везде. Торецк и Станица, Авдеевка и Карловка, Рубежное и Курахово. Был за четыре километра от родного дома. Всего четыре километра… Это сложно объяснить. Вот, например, человек лишается свободы. Это ужасно. Он не может поехать или уйти туда, куда хочет. Он вынужден находиться в одном и том же месте. Месте лишения свободы. А вот у беженцев Крыма и Донбасса ситуация иная. Мы вроде бы как и свободны, можем уехать или уйти в любой момент куда угодно… только вот не к себе домой.
Я побывал в этом году во Франции и Бельгии, в Польше и Нидерландах, в Германии был. Во Львове и Тернополе был и не раз. А дома в Луганске не был. Не могу туда попасть. На балконе у нас до сих пор стоит мешок с детскими игрушками, которые мы не забрали с собой. Дети уже выросли, им эти игрушки и не нужны уже. Но игрушки не в курсе этого, они лежат и ждут своих хозяев. Гитара моя лежит себе пылится. Я за пять лет ни разу не брал в руки другую гитару, не могу. Уже даже мозолей от струн на пальцах нет...
Донбасс знает вкус войны. Война на вкус горькая. В далеком 2014-м, когда в один момент все осознали, что фраза «это было еще ДО ВОЙНЫ» звучит уже обыденно, война вошла в нашу жизнь. Никто так не ненавидит войну, как Донбасс. Война высосала из Донбасса жизнь. Там, в городках и селах Донбасса, где не проходит и не проходила линия фронта, нет следов работы артиллерии, нет разрушенных зданий - но и жизни нет.
Война высосала жизнь. Как вампир выпивает кровь из своей жертвы, так и война высасывает жизнь. Жизнь в виде детей и молодежи, которые уехали, и, поверьте, уехали навсегда из этих мест. Жизнь в виде строительства. Стройка - важная штука в нашей жизни. Если кто-то что-то строит, даже не вы, а ваш сосед, то это говорит о планах на будущее. На Донбассе нет планов на будущее. Война высосала. Строек нет. Ремонт - возможно. Стройка - нет.
Ненавижу войну. Не люблю военную технику. С самого детства. Ненавижу оружие. И стрелковое и, особенно после лета 2014, ненавижу всеми фибрами души артиллерию.
Под этими словами подпишется практически каждый переселенец.
Только вот вопрос - как «убрать» из нашей жизни войну? Как «вернуть мир»? И тут люди разделились. И жители Донбасса разделились также, как и жители всей остальной Украины.
Одни люди, и таких много, хотят чуда, волшебства хотят. Чтобы вот так -вжжжуууххх--- махнул волшебной палочкой, и всё. Ррраз, закрыл глаза, посчитал до пяти и бамс! Все. Нет войны. И все как раньше. Как было до войны. ДО ВОЙНЫ.
Другие реалисты. Хотят мира, но без волшебства. Реалистично. Хотят мира без поражения. Хотят вернуться в Луганск и Донецк, но в освобожденные, в НАШИ города. Вернуться, не боясь. Вернуться, не прижав ушки, не оглядываясь и озираясь. Вернуться домой. ДОМОЙ. Где ты хозяин.
Но…
Всегда есть вот это пресловутое «НО». Ненавижу его.
Но. Но власть сегодняшняя, пользуясь верой населения в чудо и волшебство, дает ложную надежду. Ложную. Потому что, если поверить в это ложное утверждение, в «отведем войска - не будет войны» - это самообман. Тот факт, что пока не было наших войск на Донбассе и войны там не было - ложный. Это нарушение причинно-следственной связи. Не ВСУ принесли войну. Это война привела ВСУ в города и села Донбасса. Если мы отведем свои войска, то Россия уж точно этого делать не будет. Зачем им это? Если России не нужна война - они могут отводить войска без проблем. Им есть КУДА отводить - вон бескрайние русские земли аж до Аляски виднеются. А нам НЕКУДА. Если бы России не нужна была война, то ее и не было бы.
Вот что такое произошло сегодня вдруг с Россией, что им война стала без надобности? Зачем им отводить войска? А зачем тогда вводили? Эти вопросы остаются без ответа.
Наши патриоты на Донбассе, волонтеры, семьи военных, участники войны при отступлении войск остаются беззащитными. В сказки о том, что «полиция вас защитит» не верит никто.
Что такое «серая зона»? Это Украина? Или нет? Я не понимаю. И они не понимают. Если это наша украинская земля, то почему тогда ее не защищает от оккупантов наша армия? Зачем она отступает? Под натиском врага? - Нет. Россияне перешли в наступление и заставили отступить под шквальным огнем? Армия, неся большие потери, отступает для более выгодного положения на фронте? Вырываясь из окружения, не дает замкнуть кольцо? - Нет. Нет. Нет…
Чувствует моя старая донбасская задница - это все очень печально закончится. Очень.
Дети могут (и должны) верить в чудо и волшебство. Но взрослые люди должны повзрослеть и узнать правду жизни. В Деда Мороза переодевался папа. И когда ты сам уже папа - ты и есть волшебство. Ты взрослый. Ты должен ДЕЛАТЬ это волшебство и чуда для детей. Не ждать вместе с ребенком подарков от Святого Николая. А БЫТЬ этим самым Святым Николаем. Иначе нарушается порядок вещей и чудо вместе с волшебством исчезнет из этого мира.
Не ждите чуда от Зеленского. И тем более не надейтесь на доброту Путина. Не будет никакого «мира» без победы. Увы. Не будет никакой победы без нас. Не будет чуда и волшебства - нам с вами еще пахать и пахать. Это не спринтерская дистанция. Это марафон. Мы еще и треть не пробежали. Устали? - Устали. Водички выпил немного - и вперед.
Андрей Серебрянский