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 Політика України, Технології
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Все про:зв'язок (89) Держспецзв'язок (35) Петров Валентин (1)

 Держспецзв'язку має віддалитися від бізнесу і зосередитися на захисті державних секретів, - глава відомства Петров

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) України має зосередитися на завданнях національної безпеки, позбувшись невластивих їй функцій і перейшовши на нові стандарти захисту інформації.

Про це заявив глава відомства Валентин Петров під час засідання громадської ради при адміністрації Держспецзв'язку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місія Держспецзв’язку закладена в її назві – спеціальний зв'язок та захист інформації. Все інше має трансформуватись". "Найважливіше сьогодні – це дерегуляція. Тобто ми максимально маємо віддалитись від бізнесу. Наше завдання – захищати ті системи, де циркулюють державні секрети", - наводяться його слова в повідомленні на сайті відомства.

За словами Петрова, зараз необхідний поступовий перехід від комплексних систем захисту інформації до сучасних ризикоорієнтованих стандартів захисту інформації.

"Ми будемо пропонувати це впроваджувати Кабінету Міністрів, ми маємо в цьому повне порозуміння з Міністерством цифрового розвитку і трансформації України. Наша справа – це технічне забезпечення системи управління державою, національна безпека та системи кризового управління. Тут ми маємо бути сильні та ефективні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецзв'язок знищувати не збираюся. Пропоную зробити його менш витратним і більш захищеним, - Дубілет

Глава Держспецзв'язку також вказав на необхідності створення галузевих стандартів у сфері захисту інформації з залученням галузевих регуляторів і висловився за скасування невластивих функцій і техпереоснащення служби. Водночас Петров підкреслив, що відомство є, передовсім, оператором національної захищеної мережі.

"Ця мережа стане основою інформаційного обміну державних електронних інформаційних ресурсів, систем спеціального зв’язку тощо. Тобто ми маємо стати головним центром для держресурсів, надаючи необхідні послуги, в разі потреби найбільш вразливим об’єктам критичної інфраструктури", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в жовтні 2019 року звільнив главу Держспецзв'язку Леоніда Євдоченка і призначив Валентина Петрова, який раніше обіймав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158966
 
 
 Топ коментарі
 
у зелебобов задание по максимуму все развалить перед очередным нападением парашки
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Попередники довели спецзв"язок до зубожіння.... мінімалка ЗП і та платиться із затримками у Вінниці, 2-3 місяці та ще й частинами по 300-500грн!!! це просто дно.... автомобілі повний мотлох - кончені вази та зази.... які прогнили і давно просяться в метелобрухт..... А ви продовжуєте ту ж саму політику!!!! коли ж ви насититесь вже!!!!! падли продажні..........
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Дубілет давно по жопі не отримував за свої ідіотські ідеї, він і в Приватбанку кілька разів доводив ситуацію до катастрофи! Той ще менеджер.
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бизнесмены достали? а что они делают на спецсвязи?
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Керівник Держспецзв'язку взагалі закони України читав, чи робить висновки з дебільної назви? Держспецзв'язку це не секретний зв'язок, це центральний орган виконавчої влади в сфері зв'язку та телекомунікацій - тобто представник влади в цій сфері, як можна самоусунутись від контролю та регулювання ринку телекомунікаційних послуг? А шифрований урядовий зв'язок це лише одна маленька частина роботи яку робить Держспецзв'язку! Якщо з ДСЗ приберуть функції державного регулювання в телекомунікаціях то потрібно буде створювати нову державну регулюючу структуру, ще на 5 млрд грн бюджету! Таке враження що керівник ДСЗ взагалі не розуміє чим він керує і які в нього мають бути завдання! Там є найкрутіший експерт України - Федієнко є у парламентській фракції Слуга Народу, він же ж сам все добре знає, ну навіщо робити такі ідіотські заяви! Ви хоч проконсультуйтесь з Федієнком перш ніж робити такі бездумні та дитячі заяви! Чому Федієнка не призначили головою ДСЗ?
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А шо, у смартфоне спецзвязку вже не буде? Швидко злилися зєбобіки. Головне голосно УРЯЯЯ крикнути, а потім в тіхаря злити все в унітаз.
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В смартфоні спецзв'язку і не може бути бо будь який смартфон пише аудіо, фото та відео свого власника без його дозволу, по команді з сервера! Еппл по команді сервера з Пентагона, а Андроїди по команді китайських або російських серверів.
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Скажу по секрету, тільки між нами! Андроїд це Гугл! він теж Омєріга! Держспецзв'язку має віддалитися від бізнесу і зосередитися на захисті державних секретів, - глава відомства Петров - Цензор.НЕТ 5405
А за смартфон я сказав тому, що на минулому тижні знищити спецзвязок і запхати його в смартфон пропонував якийсь клован з ЗЄ-ко-манди. Як би не сам Дубілєт власною персоною.
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Ми ж про апаратну частину говоримо! Допустим буде стояти ПО українського виробника, без програмних закладок! Але ж апаратні закладки Хуавеєв та Самсунгів нікуди не дінуться і будуть писати і передавати всю інформацію цілодобово, не встигнеш заряджати! До речі перший симптом несанкціонованого зчитування інформації - шалені витрати енергії смартфоном! Відключається навіть на зарядці! Це ознака того що йде стеження за абонентам програмними або апаратними засобами!
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Дубілет давно по жопі не отримував за свої ідіотські ідеї, він і в Приватбанку кілька разів доводив ситуацію до катастрофи! Той ще менеджер.
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шо і спецсвязь приватизировна попередніком?
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Спецзв'язок розвалений попередником до ручки!
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Тому що касапи казламорді нічого не розуміють? Держспецзв'язку має віддалитися від бізнесу і зосередитися на захисті державних секретів, - глава відомства Петров - Цензор.НЕТ 1261
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у зелебобов задание по максимуму все развалить перед очередным нападением парашки
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Попередники довели спецзв"язок до зубожіння.... мінімалка ЗП і та платиться із затримками у Вінниці, 2-3 місяці та ще й частинами по 300-500грн!!! це просто дно.... автомобілі повний мотлох - кончені вази та зази.... які прогнили і давно просяться в метелобрухт..... А ви продовжуєте ту ж саму політику!!!! коли ж ви насититесь вже!!!!! падли продажні..........
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