 Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев

Станом на 11 листопада, оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що кожна людина може зайти з комп'ютера або телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM і ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на мапі законність здійснення рубок.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

У загальному переліку можна обрати "Переглянути" та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн-карті.

Якщо ви в лісі помітили вирубку дерев, щоб перевірити її законність, вам потрібно включити свою геолокацію, зайти на сайт і вибрати опцію "Карта". На карті автоматично визначиться ваша геопозиція, натиснувши на відповідний номер території лісу, ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток.

Якщо на карті лісорубного квитка немає, а рубка в лісі відбувається, вам потрібно повідомити про це в лісництво або лісгосп, на території якого ви перебуваєте або викликати поліцію за номером 102.

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У майбутньому Кабмін має намір запустити реєстр лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав, який перебуває на фінальній стадії розробки.

Головне завдання - зробити на сайті більш доступну та інформативну функцію перегляду лісорубних квитків всіх лісгосппідприємств, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

Лісорубний квиток - дозвіл на заготівлю деревини. Він містить інформацію про місце і обсяг заготівлі. Документ видають обласні управління лісового та мисливського господарства.

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