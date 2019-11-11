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Все про:вирубка (44) Кабмін (3278) ліс (263)

 Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев

Кабмін запустив пілотний проєкт електронної реєстрації заготівлі деревини і онлайн-карти вирубок дерев. До "лісу в смартфоні" вже підключено шість областей України.

Станом на 11 листопада, оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що кожна людина може зайти з комп'ютера або телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM і ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на мапі законність здійснення рубок.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

У загальному переліку можна обрати "Переглянути" та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн-карті.

Якщо ви в лісі помітили вирубку дерев, щоб перевірити її законність, вам потрібно включити свою геолокацію, зайти на сайт і вибрати опцію "Карта". На карті автоматично визначиться ваша геопозиція, натиснувши на відповідний номер території лісу, ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток.

Якщо на карті лісорубного квитка немає, а рубка в лісі відбувається, вам потрібно повідомити про це в лісництво або лісгосп, на території якого ви перебуваєте або викликати поліцію за номером 102.

Читайте також: Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

У майбутньому Кабмін має намір запустити реєстр лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав, який перебуває на фінальній стадії розробки.

Головне завдання - зробити на сайті більш доступну та інформативну функцію перегляду лісорубних квитків всіх лісгосппідприємств, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

Лісорубний квиток - дозвіл на заготівлю деревини. Він містить інформацію про місце і обсяг заготівлі. Документ видають обласні управління лісового та мисливського господарства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158960
 
   
 Топ коментарі
 
Ето типо лес можно будет увидеть только в смартфоне? А запретить вывоз древесины из Украины как ето действует во всей Европе слабо?
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Не вийшло з "ґасударством_в_смартфонЄ", то ідітє в "лЄс_в_смартфонЄ".
To be continued. Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 5334
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да, называется "заблудшая овца" Заходишь в карпатский лес, поглубже, делаешь фотку незаконной вырубки, а там связи-то нет!!! дальше ни фотку отправить, ни дорогу назад найти ))))....
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Якщо зустрінуться лісоруби - квест перетвориться на survival horror.
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Заходишь в карпатский лес, поглубже, делаешь фотку незаконной вырубки, а там связи-то нет

Вот черт) Срочно необходимо об этом доложить высшему руководству!) Еще лучше, пусть туда отправят делигацию - пусть сами этот квест и пройдут! Может, потом головой будут думать)). Особенно после того, как дорогу назад НЕ найдут)))
И вообще... Смартфоны - что - у всех-всех есть? Ты смотри - законы издают. А смартфоны когда будут раздавать? Непорядочек.
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в карпатах связь отличная. к сожалению.. весь отпуск мне испортила..
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Ну все. Тепер браконьєри будуть вирубати ліс тільки законно.
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теперь легче будет отслеживать тех, кто не занес... и тех кто не донес... и тех, кто донес - тоже...
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Ето типо лес можно будет увидеть только в смартфоне? А запретить вывоз древесины из Украины как ето действует во всей Европе слабо?
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Треба дякувати тим, хто допоміг Слуг обрати Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 9089
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да при пЭте ведь все и началось а той Зеленой саранче понравилось пересесть на потоки..
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было , но не в таких масштабах как началось 5 лет назад...Карпатам скоро гаплык, да и не только Карпатам....сумно это все...
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А це неправда, бо Суркіс і Медведчук сильно рубали при Кучмі.
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Я вже при Кучмі бачив лисі Карпати. Чого ж там рівняти
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да я не спорю что тогда рубали лес - но типа выборочно - то там немного то там , чтобы не было сильно заметно, но сейчас это пипец - голые скроны стоят..
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Мабуть ти мало був на той час у Карпатах. Вже тоді сильно ліс рубали.
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А напомни дорогуша, кто начал массово леса рубать и вывозить в Европу? Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 2063
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Медведчук тоже руку приложил к лесу, давненько уже, Алех
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Лес в смартфоне, Новый год в смартфоне, Йолка с гирляндами и подарками - там же, колбаса и водка, сало и борщ... Чего тебе надобно сегодня, старче? ЧЯВо желаете отведать? Ах, Вам икорки черной!? ПЖаЛСТа, смотрите, нам нежалко)) Не жизнь, а сплошной смартфон...

У меня предложение!! ТАРИФЫ тоже сделайте в смартфоне, а не так, как они сейчас... Будьте последовательны, господа, не стесняйтесь!!
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А ще заборонити вивозити моркву і картоплю. Ато вивезуть все і нічого не залишиться.
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З такими справами картопля, капуста та зітхання скоро стануть делікатесами - а нарід повернеться в годинники, коли ми ялини стать вареника... Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 2505
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так и в Украине запрещен вывоз )) тока пох.... и они думают, что селфи на фоне вірубки поможет не вырубать...))
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Там з обчислювальними потужностями усе сумно...
"Тетріс" у порівнянні з ними - квантовий некст-ген комп'ютер.
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скоро по пыхтой посрать не получиться.... Присел, а тут как тут полон лес дятлов сэлфи делают ))
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Не вийшло з "ґасударством_в_смартфонЄ", то ідітє в "лЄс_в_смартфонЄ".
To be continued. Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 5334
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Еще одна игра в смартах а-ля покемон появится - "Лесорубы"))) потом - "Копачи" (янтаря), потом "*********"...
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Кстат, а за янтарь как-то и замолчали уже. Шоу в Олевске провели, стрелочника назначили и тишина...но копают дальше...
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"Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, вам нужно сообщить об этом в лесничество или лесхоз, на территории которого вы находитесь или вызвать полицию по номеру 102." т.е. эти кретины подкинули работы населению, бегать по лесу, искать вырубки.
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У мене знайомий на Чернігівщині запитав у таких, що рубали У відповідь почув, що жити він довго не буде.
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Что удивительного, если ментов посылают нах.
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А что, нельзя оставить дома телефон до того, как начать рубать?
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Дайош кожному пеньку по смартфону!!!
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Запретите экспорт леса и никакой "лес в смартфоне" не нужен будет.
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У нас как всегда вместо бороться с преступлениями и их фундаментом, назначают главных решал по контролю за преступниками.
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Харьковская область где?
Все супермаркеты завалены дровами и древесным углем, Украина скоро станет пустыней без леса и рыбы в реках и водоемах.
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Министерство энергетики (Создано 29 августа 2019 г.) и защиты окружающей среды Украины абсолютно не занимается проблемами экологии!! И лично министр Алексей Анатольевич Оржель. Возможно, вопросами энергетики еще более-менее кто-то там и занимается, что, собственно, мешает заняться вопросами рек, озер, лесов, охотой и браконьерства, заповедных зон... Вот - министр. Я его вижу впервые). Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев - Цензор.НЕТ 4159
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Все лето жарил шашлыки на украинском древесном угле. Пожелание, мельче куски надо делать.
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А шо - своего леса Вам мало уже?) Ты смотри, украинские дрова им всем подавай...
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Ну, там дуб, бук, граб, на них шашлыки вкуснее.
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А Вы не пробовали жарить шашлыки на тех сухих ветках и сухой коре деревьев, собранных собственными руками?) Детей можно приобщить. Лес чище и целее. И вам зарядочкой немного заняться на свежем поздухе не повредит. Мы, если выезжаем на шашлык, то именно так и поступаем. Особенно после зимы такого сухостоя (в том числе) и сухих веток полно в лесу и лесополосах. За них и не штрафуют. Ну как-то так..

Люди! Берегите природу! Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев - Цензор.НЕТ 5089
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Веточки и кора, это для растопки. Для шашлыка не требуется огонь, а нужна температура, что собственно и обеспечивает уголь древесный. Кстати, у нас запрещено в лесах шашлыки жарить ,только в специально оборудованных местах. Природу надо беречь от пожаров.
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Я в курсе, что для чего). Я там еще и о сухостое сказала. После зимы есть и такие деревья, увы...
Да, природу нужно беречь. Костер затушить водой... ничего сложного. Мусор с собой увозить. Это тоже немаловажно.
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В природе нет ничего лишнего. Сухостой, тоже часть жизни леса, там поселяются мурашки-букашки, птички-синички, ягоды-грибочки(опята).
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Если в природе нет ничего лишнего. тогда на кой... вырубают Карпаты?? (И не только Карпаты) И там - НЕ сухостой! Там - огромные бабки! ну...в смысле, деньги).

С Вами и не поспоришь) У Вас перед глазами один сухостой, а у меня - другой сухостой...
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В будущем Кабмин намерен запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 9004
С Рашки смеялись а теперь сами будете у своего гауляйтера лицензию на сбор грибов и ягод получать. Почему все законы у нас один к одному списываются с кремлевских законов? Кроме конечно законов об наказании за измену Родины где на Рашке садят на пожизненное а у нас выпускают пол личное обязательство.
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Дякуємо тим, хто голосував за Зе та проти всіх (теж за Зе).
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Почему так, Алех? Читай ниже, Али доходчиво обьяснил.
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Я не успеваю следить за нововведениями "новой" влады! Мне кажется,что это не турборежим,а сверхтурборежим! Правду влада говорила,что с турборежимом покончено Кабмин запустил проект "Лес в смартфоне" для контроля вырубки деревьев - Цензор.НЕТ 7057.
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Треба ж рашку догнати. В них всі закони беруться як під копірку від кацапів. Скоро будуть самі наших ветеранів в Інтерпол в розшук давати.
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А у этого зеленого стада хоть что нить будет не в бущем времени....？Прожектов море...а результаты.. один сплошной пук в лужу...
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так много хороших законов принимается ... очень надеюсь что это прорвет судебную систему и начнутся реальные посадки ...
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Для любителей смартфонов. Как вы думаете, что с вами будит ....
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Мозги им, этим слугам народа, надо вставить. Одни конченые дегенераты. Зе собрал самых конченый дебилов со всей страны, он и сам такой.
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