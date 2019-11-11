 Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку

Проєкт "Закону про розвідку" був зареєстрований за № 2412, відповідна картка з'явилася на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Також президент передав до парламенту законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, що стосуються фінансування розвідувальної діяльності. Документ був зареєстрований за № 2413.
Тексти законопроєктів поки не оприлюднені.
Обидва законопроєкти визначені Зеленським як невідкладні.
Просто повернуть старих провєрєнних кураторів ...
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В разделе «россия и Украина» есть перечень субъектов российской федерации, среди которых указана Республика Крым, что является грубым нарушением всех международных норм и статей 133 и 134 Конституции Украины. Будет ли реакция от Президента и Ко или от МИД или от компетентных органов?
Эта - губки красила, та - в смартфоне лазила.
Тот билеты продавал, этот - кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату эти Слуги нравятся!
Причем с хорошим винцом, чтобьі врагу понравилось.
Якщо ОРДЛО - то й "Три семерки" буде норм.
І жаждой мєсті..»
Он забьіл, что сигаретьі "Ява" продавались только на расеюшке.
Україна встановила рекорд з імпорту російської картоплі
Об этом сообщила журналист Соня Кошкина.
Кто-ТО ВЕРИТ, ЧТО артист так разбирается в разведке, что вносит свои законопроекты?
Отсюда
Тексты законопроектов пока не обнародованы.
Оба законопроекта определены Зеленским как неотложные.Источник:https://censor.net.ua/n3158952
Говорящая голова от украинофобов. Да и только.
Пах узеленского болел еще две недели...
Вот Вам и когнитивный диссонанс.
Эти вещи могут соединится только только в голове 73%,голосовавших за клоуна.
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