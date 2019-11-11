 Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку

Проєкт "Закону про розвідку" був зареєстрований за № 2412, відповідна картка з'явилася на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Також президент передав до парламенту законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, що стосуються фінансування розвідувальної діяльності. Документ був зареєстрований за № 2413.

Тексти законопроєктів поки не оприлюднені.

Обидва законопроєкти визначені Зеленським як невідкладні.

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