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 Політика України
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Все про:Зеленський (3521) Кіровоградщина (173) призначення (477) ОДА (702)

 Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №836/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Указом №835/2019 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА Світлану Лобанову.

Андрій Балонь з 2013 до 2016 працював слідчим.

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В травні 2017 року став заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. Після його зняття з посади в квітні 2019 року Балонь також покинув пост.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158950
 
 
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Блин где он чиновников с такими фамилиями находит ?? в КВН ? сопля балоня итд
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Слідаки розумні люди, але вони не знають роботу голови ОДА.
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«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю»(с) Зеленский. пацан сказал - пацан сделал.
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Такого города как Кировоград нет, а значить и области нет
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Ещё одна тупая скотина из какого то комик шоу.
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Вот еще кадровая политика зашквар на зашкваре
Зеленский назначил Переверзенцева, на котором негде клейма ставить - эксперт Ноябрь 11, 2019Без рубрикиКомментарии
Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 9797

Это то же самое, как если бы представителем президента Зеленского по России назначили Виктора Януковича…
Представителем президента Зеленского в Кабмине назначен Алексей Переверзенцев…
Об этом полчаса назад написал в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Вам это ни о чем не говорит, земля не уходит из-под ног? А для меня это то же самое, как если бы представителем президента Зеленского по России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) назначили Виктора Януковича…

На Переверзенцеве негде клейма ставить, извините за штамп.
Он занимал ответственные должности как в Кабмине Азарова, так и в Кабмине Гройсмана. И вот теперь - в Кабмине Гончарука (хотя с Алексеем вряд ли советовались).
Переверзенцев работал в известной кузнице экономических кадров под названием Нацагенство по Евро-2012. И работников оттуда он таскает за собой по высоким должностям.
А еще Переверзенцев в 2013 году был в Наблюдательном совете «Нафтогаза», чужих туда не пускают.







До последнего времени Переверзенцев являлся ключевой фигурой в МЭРТе Степана Кубива, и теперь вот всплыл в такой откровенно неожиданной ипостаси.
Это чиновник, на расследовании производственной деятельности которого НАБУ могло бы выполнить если не квартальный, то месячный план борьбы с коррупцией уж точно.
Понятно, что Андрея Геруса с его должности надо было убирать, потому что о его лоббирования интересов Игоря Коломойского заговорили даже вокруг Украины. Но что, кроме опытного схемщика от Бориса Колесникова, а также и верного штыка от Кубива-Порошенко, других достойных работников не нашлось? Аффилированных с той же «Батькивщиной» или «Голосом»?
- Зеленский выгнал Геруса с должности своего представителя в правительстве
Я долго искал рациональные причины такого назначения, перебрал многие. Но ничего, кроме «занес», в голову не приходит. А вам?
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Да, скорее всего, «занес» - ушлому негодяю Богдану.
Ведь сам Зеленский наверняка совсем ничего не знает об этом Переверзенцеве, что, впрочем, не снимает с президента ответственности за такие назначения…
Картинка от Александра Кочеткова
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