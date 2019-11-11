 Зеленський призначив Балоня головою Кіровоградської ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №836/2019 опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.
Указом №835/2019 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА Світлану Лобанову.
Андрій Балонь з 2013 до 2016 працював слідчим.
В травні 2017 року став заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. Після його зняття з посади в квітні 2019 року Балонь також покинув пост.
Зеленский назначил Переверзенцева, на котором негде клейма ставить - эксперт Ноябрь 11, 2019Без рубрикиКомментарии
Это то же самое, как если бы представителем президента Зеленского по России назначили Виктора Януковича…
Представителем президента Зеленского в Кабмине назначен Алексей Переверзенцев…
Об этом полчаса назад написал в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Вам это ни о чем не говорит, земля не уходит из-под ног? А для меня это то же самое, как если бы представителем президента Зеленского по России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) назначили Виктора Януковича…
На Переверзенцеве негде клейма ставить, извините за штамп.
Он занимал ответственные должности как в Кабмине Азарова, так и в Кабмине Гройсмана. И вот теперь - в Кабмине Гончарука (хотя с Алексеем вряд ли советовались).
Переверзенцев работал в известной кузнице экономических кадров под названием Нацагенство по Евро-2012. И работников оттуда он таскает за собой по высоким должностям.
А еще Переверзенцев в 2013 году был в Наблюдательном совете «Нафтогаза», чужих туда не пускают.
До последнего времени Переверзенцев являлся ключевой фигурой в МЭРТе Степана Кубива, и теперь вот всплыл в такой откровенно неожиданной ипостаси.
Это чиновник, на расследовании производственной деятельности которого НАБУ могло бы выполнить если не квартальный, то месячный план борьбы с коррупцией уж точно.
Понятно, что Андрея Геруса с его должности надо было убирать, потому что о его лоббирования интересов Игоря Коломойского заговорили даже вокруг Украины. Но что, кроме опытного схемщика от Бориса Колесникова, а также и верного штыка от Кубива-Порошенко, других достойных работников не нашлось? Аффилированных с той же «Батькивщиной» или «Голосом»?
- Зеленский выгнал Геруса с должности своего представителя в правительстве
Я долго искал рациональные причины такого назначения, перебрал многие. Но ничего, кроме «занес», в голову не приходит. А вам?
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Да, скорее всего, «занес» - ушлому негодяю Богдану.
Ведь сам Зеленский наверняка совсем ничего не знает об этом Переверзенцеве, что, впрочем, не снимает с президента ответственности за такие назначения…
Картинка от Александра Кочеткова