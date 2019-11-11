 У КПВВ на лінії розмежування мають бути відкриті дитячі кімнати, - Сивохо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Для дітей взагалі повинні бути створені особливі умови перетину, тому що діти, new generation, будуть нас сприймати відповідно до того, як ми до них ставитимемось. Тому - дитячі кімнати, особливий режим перетину лінії зіткнення - ми працюємо над цим. Дуже хочеться полегшити дітям перехід", - сказав Сивохо.
Він також підкреслив, що сьогодні "набагато більше влада стала приділяти уваги цим питанням" і окремо передав слова подяки Міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО та очільнику Донецької військово-цивільної адміністрації.
"На сьогоднішній день порядок перетину лінії розмежування передбачає, що батьки мають надати свідоцтво про народження цієї дитини. Новим порядком (постанова Кабміну №815 - ред.) передбачається, що такими документами можуть бути: проїзний документ дитини, паспорт у вигляді id-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - зауважила адвокаційний менеджер Центру прав людини "ZMINA" Альона Луньова.
Вона також наголосила, що, оскільки проїзний документ дитини не видається з 2015 року, а id-картка видається з 14 років, проходження дитиною лінії розмежування можливе лише за наявності закордонного паспорта.
"Саме ці положення викликали найбільший суспільний резонанс. І громадські організації зі свого боку підтримують повернення свідоцтва про народження до переліку документів, за якими можна дозволити перетин лінії розмежування", - додала Луньова.
до чего ж унизительно... до боли, пля, унизительно ... зеленая масса, вы меня поддерживаете? Чувствуете унижение? Ваш ставленник, зепляди...
Зебобики - это тупые СУЩЕСТВА!
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що означатиме для жителів Донбасу "формула Зеленського".
За його словами, врегулювання ситуації на сході країни відбудеться у декілька етапів.
Про це повідомляє видання "Європейська правда".
Зокрема, одним з кроків до покращення зв'язків з мешканцями окупованих територій Пристайко бачить відновлення сплати українських пенсій.
"Відновимо сплату пенсій. Потрібно максимально знайти формулу, за якої люди зможуть отримати те, що вони реально заробили", - розповідає міністр закордонних справ.
Як саме мешканцям окупованих територій планують передавати кошти - Пристайко не уточнив.
Адже українським банкам там гарантувати безпеку не можуть. А тим, хто оформив статус тимчасово переміщеної особи (переселенця), на підконтрольній територій виплати і так надходять.
А иначе пусть мочу пьют или Пристайко из личных шишов их содержит!
И референдум по этому поводу они точно проводить не будут.
Ведь во всем виноват порошенко и агрессивное меньшинство.
Взяли понавешали российских флагов разграбили банки и магазины и выгнали пенсионный фонд и налоговую.
А те що люди по три місяці без зарплатні зелень не хвилює, ні?
Мамкам их цветы...
Папкам наливайки...
Каждой бабке по дедке...
дедке по бабке!
Впрочем, как и их недоукраинские, недорусские родители воспринимают украинцев, которые им платят за то, что те воюют с Украиной.
Для донбабвийцев газенвагены надо строить на КПВВ. Тогда проблема Донбабве довольно скоро исчерпает себя за неимением этого скоторесурса.
Попал 10 раз из 10 - футболку с черно-красным флагом и трезубцем.
Оно же ни в политике ни в гуманитарке ни гу гу.....
Вот и мелет чушь, что бы показать вид деятельности!
-Миша, откуда ты к нам приехал?
-Из Донецка.
-А где вы теперь живёте.
-Нам дали квартиру.
-А мама твоя где?
-На новой работе.
-А папа?
-Папа мочит укропов.
Юзік з 95-го ...кварталу відомо !
11.11.2019 15:07
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Ненавидят Украину, но бегут в Киев: беженцы-сепаратисты - Гражданская оборона
https://www.youtube.com/watch?v=mS4nESONiIw
Как в Киеве живут предатели-сепаратисты с Донбасса - Достало! 22.06
Сивоху с украинофобского даунбасса. Оно и понятно. Сивохо, а может еще по тортику за каждого сданного мгб украинского патриота?
А так-же комнаты ожидания..
Рюмочные..
Закусочные...
Комната игровых автоматов..
и казино.
Сивохо! Уважаемый! Может, уже хватит нести бред?! ИдиТЕ лучше со своей командой отстраивать Донбасс своими собственными руЧками!! ТАК будет гооораздо лучше. Они Вам спасибОВ навысказывают).
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а на дырявых открывай не открывай...пообссыкают через неделю...