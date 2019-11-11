 У КПВВ на лінії розмежування мають бути відкриті дитячі кімнати, - Сивохо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Для дітей взагалі повинні бути створені особливі умови перетину, тому що діти, new generation, будуть нас сприймати відповідно до того, як ми до них ставитимемось. Тому - дитячі кімнати, особливий режим перетину лінії зіткнення - ми працюємо над цим. Дуже хочеться полегшити дітям перехід", - сказав Сивохо.

Він також підкреслив, що сьогодні "набагато більше влада стала приділяти уваги цим питанням" і окремо передав слова подяки Міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО та очільнику Донецької військово-цивільної адміністрації.

"На сьогоднішній день порядок перетину лінії розмежування передбачає, що батьки мають надати свідоцтво про народження цієї дитини. Новим порядком (постанова Кабміну №815 - ред.) передбачається, що такими документами можуть бути: проїзний документ дитини, паспорт у вигляді id-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - зауважила адвокаційний менеджер Центру прав людини "ZMINA" Альона Луньова.

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Вона також наголосила, що, оскільки проїзний документ дитини не видається з 2015 року, а id-картка видається з 14 років, проходження дитиною лінії розмежування можливе лише за наявності закордонного паспорта.

"Саме ці положення викликали найбільший суспільний резонанс. І громадські організації зі свого боку підтримують повернення свідоцтва про народження до переліку документів, за якими можна дозволити перетин лінії розмежування", - додала Луньова.