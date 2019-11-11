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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (604) Росія (20579) Донбас (13584) нормандська четвірка (657) розведення сил (72)

 Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

У Кремлі заявили, що дата проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше не визначена, і закликали для початку дочекатися повного розведення сил на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дочекаймося-таки завершення (розведення сил)", - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що для цього має бути підтвердження від усіх сторін, що беруть участь у цьому процесі.

Він також підкреслив, що "дати ("нормандського саміту") як і раніше немає".

Раніше в українських ЗМІ як можливі ​​дати проведення саміту "нормандської четвірки" називалися 24 або 26 листопада.

Читайте також: Умови для зустрічі в нормандському форматі виконано. Поки немає підтвердження дат, - посол Франції Понсен

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158942
 
 
 Топ коментарі
 
Зелений, тобі відкрито говорять що ти лох! а ти нам що чешеш? Що тобі 42 і тому ти не лох?
хтось явно бреше... мабуть брехунцю потрібно дати по наглій брехливій, зеленій морді?
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вот и весь пуй до копейки, Вова.
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Ещё нет,клиент не окончательно разведен,ещё не дошёл до нужной кондиции
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Бубочке надо еще развести.

А уж потом идти к барину с повинной.
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Значит зебобика будут продолжать доить...
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Коболєву РЕСПЕКТ!
«14:49, 11 ноября 2019 Украина одержала новую победу над «Газпромом».
«Нафтогаз Украины» сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российской компании.
Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к ТРЕМ МИЛЛИАРДАМ долларов.»
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хм... и там есть еще одно условия кацапов - отказаться от претензий по решения суда в Стокгольме по нафтогаз-гаспрома .. а там цена вопроса который суд уже принял почти 20 лярдов долл.
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Ось якщо відверто, Ви би особисто що обрали - відмова якоїсь там України, яка йому в буй не впала і яку він цінує тільки тому, що вона досі схожа на Росію, від 20 лярдів, чи втрату прав на трансляцію його серіалів на території РФії?
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Мой ответ очевиден. Кацапы еще не разу не побеждали Украину силой. Каждый раз появлялся очередной зеленский...
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Зелений, тобі відкрито говорять що ти лох! а ти нам що чешеш? Що тобі 42 і тому ти не лох?
хтось явно бреше... мабуть брехунцю потрібно дати по наглій брехливій, зеленій морді?
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Це тобі Зелений не АТОшнику тикати ховаючись за держ.охороною і не серіали знімати, і навіть не на роялі грати...
Цікаво, що ти заспіваєш, коли ***** почне примушувати нас до миру, захопивши спочатку сіру зону, а потім прорубуючи коридор до Криму...
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Перед каждыми переговорами Москва наносила удар.
И теперь хочет обманом вытащить наших бойцов из оборудоанных укрытий
и нанести удар.
А потом можно будет и поговорить.
В чём "ответственность" главнокомандующего Зеленского ?
Он что, застрелится? Или Коломойский все деньги направит в бюджет Украины ?
Пора собирать подписи о недоверии этому клоуну.
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Разводить будем, как я понимаю, до Киева. Кого-то таки да "развели".
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кацапские твари еще раз доказали свою сущность, но у украины нет другого выбора, слабые страны не играют в мировой политике самостоятельно.
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А Вовік уже й сісєчки поголив....
Як же так?
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Владимир Александрович! Нужно срочно запилить новый ролик для плебса. Ну или сделать ещё какую-нибудь великолепную х@йNu как вы умеете. На рояле сыграть, гирей помахать. Отвлекайте срочно! А то ваши избиратели начнут подозревать что вы их разводите.
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ЗЕбил тобой гордится кремль:Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты".

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине…

В Европе тоже такие тенденции есть. На Украине неонацисты просто правят бал. Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".
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