 Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дочекаймося-таки завершення (розведення сил)", - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що для цього має бути підтвердження від усіх сторін, що беруть участь у цьому процесі.
Він також підкреслив, що "дати ("нормандського саміту") як і раніше немає".
Раніше в українських ЗМІ як можливі дати проведення саміту "нормандської четвірки" називалися 24 або 26 листопада.
Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
А уж потом идти к барину с повинной.
«14:49, 11 ноября 2019 Украина одержала новую победу над «Газпромом».
«Нафтогаз Украины» сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российской компании.
Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к ТРЕМ МИЛЛИАРДАМ долларов.»
хтось явно бреше... мабуть брехунцю потрібно дати по наглій брехливій, зеленій морді?
Цікаво, що ти заспіваєш, коли ***** почне примушувати нас до миру, захопивши спочатку сіру зону, а потім прорубуючи коридор до Криму...
И теперь хочет обманом вытащить наших бойцов из оборудоанных укрытий
и нанести удар.
А потом можно будет и поговорить.
В чём "ответственность" главнокомандующего Зеленского ?
Он что, застрелится? Или Коломойский все деньги направит в бюджет Украины ?
Пора собирать подписи о недоверии этому клоуну.
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Як же так?
Источник: российское издание ТАСС
Прямая речь: "Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине…
В Европе тоже такие тенденции есть. На Украине неонацисты просто правят бал. Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".