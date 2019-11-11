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Все про:Держрезерв (9) обшук (809) Варченко Ольга (51) ДБР (614)

 Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на складах і одному з підвідомчих підприємств Державного агентства резерву України. На складах виявлено прострочені продукти на суму понад 60,5 млн грн.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз проводимо санкціоновані судом обшуки і тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах і на одному з підприємств агентства. Причина - виявили прострочену продукцію на складах", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України, на складах накопичились продукти із простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 мільйона гривень.

Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого неналежного виконання своїх службових обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України, що спричинили тяжкі наслідки Державним інтересам України.

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Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158941
 
   
 Топ коментарі
 
А чого постачальників не притягують ? Держрезерв за красиві очі не закуповує гімно, там відкат не менше 50%
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Проверить лабораторно пригодность и отправить в ВСУ.Все сроки относительны.Мы на гаупвахте питались в военторге на работах просроченными детскими смесями.Не губа ,а курорт.
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Нужно проверить на придатность и раздать неимущим.
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Проверить лабораторно пригодность и отправить в ВСУ.Все сроки относительны.Мы на гаупвахте питались в военторге на работах просроченными детскими смесями.Не губа ,а курорт.
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Тут постане гостро питання оновлення резерву, якщо оновлення не відбулось за часів Віті Ростовського? Просроченные продукты на сумму 60,5 млн грн найдены на складах Госрезерва, - Варченко - Цензор.НЕТ 57
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а что насчет времен свина великого - потужно перемоджного )))
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А чого постачальників не притягують ? Держрезерв за красиві очі не закуповує гімно, там відкат не менше 50%
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да им скинули даром -0 а разницу схомячили Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 5320 Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 5320
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пусть дети травятся - или старичкам))))
за тем же Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 2011
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свины все сожрали - а вместо подкинули просрочку Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 7148 Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 7148 Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 7148 Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 7148 Прострочені продукти на суму 60,5 млн грн знайдено на складах Держрезерву, - Варченко - Цензор.НЕТ 7148
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Во время службы в СА ,получали тушенку выпуска 1949 г, а был 1965......
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