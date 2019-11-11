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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (657) Макрон Емманюель (317) Понсен (5)

 Умови для зустрічі в нормандському форматі виконано. Поки немає підтвердження дат, - посол Франції Понсен

Дати зустрічі лідерів нормандського формату (Франція, Німеччина, Україна, Росія) все ще немає, незважаючи на виконання Україною необхідних умов.

"Зараз розведення сил вже здійснено, воно було проведено на вихідних. Обидві умови (для зустрічі нормандської четвірки. - Ред.) були виконані, бо ми чекаємо проведення саміту. Поки немає підтвердження дат. Ми все ще працюємо над тим, щоб провести таку зустріч у кінці листопада", - сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про можливий візит президента Франції в Україні, Понсен зазначив, що посольство поки не веде підготовку такого візиту.

"Поки занадто рано говорити про це. Ми хочемо рухатися крок за кроком. Зараз всі наші зусилля спрямовані на саміт. Президент Макрон був запрошений і хотів би побувати в Україні, але на цей момент ми не ведемо роботу над порядком денним візиту або датами", - розповів дипломат.

Також читайте: Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться за кілька тижнів, - глава МЗС Німеччини Маас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158934
 
 
 Топ коментарі
 
Так это чо кинули нашого нелоха42? Условия для встречи в нормандском формате выполнены. Пока нет подтверждения дат, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 7664
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Нікого не коробить, що умови для зустрічі Нормандської четвірки видвигаються тільки Україні? Питання, звичайно, риторичне.
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Ничего Украине эта встреча не принесет кроме сдачи собственных интересов с Зе будут говорить как со слабым не способным дать сдачи
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Вместо того что бы ввести войска в Донецк и Луганск и наконец закончить войну зелибоба пытается подлизнуть лидерам стран. Помним Будапештский меморандум, помним...
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Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.
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Ну, не получається так, то він з "чорного" входу влізе, по самі гланди.
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Так пытались ввести, потом пороху пришлось срочно минские подписывать.
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Сказали же все и давно - силового решения нет, пока россия не развалится.
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Ничего Украине эта встреча не принесет кроме сдачи собственных интересов с Зе будут говорить как со слабым не способным дать сдачи
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Ага. А так оно - просто Геракл. Только карликовый...
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Минский подписаньій не забудьте,порохоботьі.
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"Пока нет подтверждения дат" - это вы от ***** ждете какого "подтверждения дат"?

Что вам мешает согласовать втроем дату и ткнуть ***** в нее носом ?
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не я, а, похоже, французы и немцы перепутали ***** с равноправным и добросовестным партнером.
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блин...Куйло поставил с Меркель и Макроном Зеленому только одно условие для встречи в Нормандском формате и это КАПИТУЛЯЦИЯ !!!! Текст для подписания уже подготовлен...
На встречу с еврогеями и мокшей Зе ехать НЕЛЬЗЯ .. Нужно тянуть время и искать выход...
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Не забудьте вови дать с собой ваЗЕлину. Оно ж мелкое, порвут...
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Нікого не коробить, що умови для зустрічі Нормандської четвірки видвигаються тільки Україні? Питання, звичайно, риторичне.
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Даты встречи лидеров нормандского формата (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.Источник:https://censor.net.ua/n3158934

Должно быть так. Даты встречи лидеров Будапештского формата (США, Великобритании, Украина, Россия). ... все остальное от лукавого.
Ведь доверия Украины к западным адептам кремля как Франция, Германия. НЕТ!
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Петяшботы вы должны сказать всей Европе четкое НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ а потом пойти за петей в долгий путь ! )))
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А що далі. Припустимо приїхали сторони на цю "стрелку". А що далі? Що дасть ця зустріч? Виходить, що пітін до цього не знав, що його військові і зброя вбиває українців і наш Великий йому скаже про це і той вибачиться і забере все взад? Чи підготували документ про капітуляцію і особливий статус доунбаса, поки народ не розібрався?
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