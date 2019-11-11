 Зростання цін на газ може призвести до соціального вибуху, - глава Нікольської райради Донеччини Мітько

Про це йдеться в статті "Газова атака: Влада готує нове підвищення тарифів, яке торкнеться і промисловості, і населення", передає 112.

Зазначимо, "Оператор ГТС" хоче підняти тарифи на транспортування газу в чотири рази. З 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 раза (з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутрішніх точок виходу - в 4,7 раза (з 157,19 до 735,36 грн / 1000 м3). Це спровокує подорожчання блакитного палива для промисловості і побутових споживачів.

"Доходи наших людей дуже низькі. Ми бачимо, що неплатежі за газ ростуть, і в разі подальшого підвищення тарифів можемо отримати вибух обурення з боку населення, - зазначив глава Нікольської районної ради (район розташований неподалік від Маріуполя) Василь Мітько. - Підвищення тарифів на транспортування газу, що призведе до збільшення його вартості, це до того ж додаткове навантаження на районний бюджет. На балансі Миколаївського району перебуває 16 шкіл та 12 дитячих садків, що опалюються газовими котельнями. Замість того щоб підвищувати зарплату вчителям, ми будемо змушені спрямувати гроші на оплату тарифу".

На круглому столі, організованому у Федерації роботодавців України, учасники окремо наголосили, що підвищення тарифів відбувається на тлі передвиборчих обіцянок нинішньої влади знизити вартість комунальних платежів. Замість цього відбувається різке збільшення тарифів.

Особливо гостро проблема стоїть у регіонах, де доходи населення набагато скромніші, ніж у жителів великих міст. За словами першого заступника голови Запорізької ОДА Івана Федорова, борги за постачання природного газу населенню на кінець вересня становили 983 млн грн. За опалення та гарячу воду вони досягли 515 млн грн. Загальна заборгованість за послуги ЖКГ в області становить близько 3 млрд грн, і ця сума продовжує зростати. Унаслідок застосування нових тарифів "Оператора ГТС" додаткове фінансове навантаження на концерн "Міські теплові мережі Запоріжжя" становитиме 180 млн грн. "Ми вже відреагували на плани Нацкомісії затвердити підвищення тарифу: на рівні облради зареєстровано проект рішення звернутися до НКРЕКП, до президента, Кабміну з проханням не допустити підвищення тарифу. Аналогічно відреагували місцеві органи управління: Дніпровська районна рада, депутати Дніпрорудненської ради Запорізької області. Ми просимо Федерацію роботодавців і всі промислові підприємства включитися, щоб не допустити цього підвищення", - сказав Федоров.

За розрахунками першого заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування газу учетверо, ціна на паливо зросте мінімум на 25%, а з урахуванням того, що біржові ціни на газ пішли вгору, кінцева ціна для населення збільшиться мінімум в 1,5 раза, що призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів на тепло і гарячу воду.