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Все про:газ (1070) Тарифи на газ (146)

 Зростання цін на газ може призвести до соціального вибуху, - глава Нікольської райради Донеччини Мітько

Зростання цін на газ в Україні, яке буде неминучим після підвищення тарифів на транспортування блакитного палива, може привести до соціального вибуху, вважає глава Нікольської районної ради (район розташований недалеко від Маріуполя) Василь Мітько.

Про це йдеться в статті "Газова атака: Влада готує нове підвищення тарифів, яке торкнеться і промисловості, і населення", передає 112.

Зазначимо, "Оператор ГТС" хоче підняти тарифи на транспортування газу в чотири рази. З 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 раза (з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутрішніх точок виходу - в 4,7 раза (з 157,19 до 735,36 грн / 1000 м3). Це спровокує подорожчання блакитного палива для промисловості і побутових споживачів.

"Доходи наших людей дуже низькі. Ми бачимо, що неплатежі за газ ростуть, і в разі подальшого підвищення тарифів можемо отримати вибух обурення з боку населення, - зазначив глава Нікольської районної ради (район розташований неподалік від Маріуполя) Василь Мітько. - Підвищення тарифів на транспортування газу, що призведе до збільшення його вартості, це до того ж додаткове навантаження на районний бюджет. На балансі Миколаївського району перебуває 16 шкіл та 12 дитячих садків, що опалюються газовими котельнями. Замість того щоб підвищувати зарплату вчителям, ми будемо змушені спрямувати гроші на оплату тарифу".

На круглому столі, організованому у Федерації роботодавців України, учасники окремо наголосили, що підвищення тарифів відбувається на тлі передвиборчих обіцянок нинішньої влади знизити вартість комунальних платежів. Замість цього відбувається різке збільшення тарифів.

Особливо гостро проблема стоїть у регіонах, де доходи населення набагато скромніші, ніж у жителів великих міст. За словами першого заступника голови Запорізької ОДА Івана Федорова, борги за постачання природного газу населенню на кінець вересня становили 983 млн грн. За опалення та гарячу воду вони досягли 515 млн грн. Загальна заборгованість за послуги ЖКГ в області становить близько 3 млрд грн, і ця сума продовжує зростати. Унаслідок застосування нових тарифів "Оператора ГТС" додаткове фінансове навантаження на концерн "Міські теплові мережі Запоріжжя" становитиме 180 млн грн. "Ми вже відреагували на плани Нацкомісії затвердити підвищення тарифу: на рівні облради зареєстровано проект рішення звернутися до НКРЕКП, до президента, Кабміну з проханням не допустити підвищення тарифу. Аналогічно відреагували місцеві органи управління: Дніпровська районна рада, депутати Дніпрорудненської ради Запорізької області. Ми просимо Федерацію роботодавців і всі промислові підприємства включитися, щоб не допустити цього підвищення", - сказав Федоров.

За розрахунками першого заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування газу учетверо, ціна на паливо зросте мінімум на 25%, а з урахуванням того, що біржові ціни на газ пішли вгору, кінцева ціна для населення збільшиться мінімум в 1,5 раза, що призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів на тепло і гарячу воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158926
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо Зеленскому за повышение тарифов!!!
Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 9832
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Мы поняли, зебил. Ты голосовал за янелоха, чтобы он тебе тарифы повышал, а не Петр Алексеич. Красава.
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Ты не забывал орать:"Дякую, Петро Олексійович!", когда в десятки раз поднимали тарифы?
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Ты эту фотку мамке твоей покажи. Интересно, как быстро ты пойдешь после этого на "свои харчи"? Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 7575
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Так посмеешься с мамки своей шюткай "про снижение тарифов" или засцыш, соевая идиотина?
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Так Петя ж был борыга-мородер на крови. Вот и повышал тарифы. А зе-шмаркля тогда почему продолжает использовать методы Порошенко?
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Слыш, зешмаркля, ты чего сцалось от радости с криками "Дякую, Петро Олексійович!", когда тарифы на газ подняли до заоблачных высот и ввели эту самую "транспортировку"?
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Зеленский должен понижать тарифы, а не повышать!!!
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ты зе дебилу этого не обьяснишь - тупой он
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То было не повышение, а "выравнивание цен в соответствии с пожеланиями от населения".
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Мы поняли, зебил. Ты голосовал за янелоха, чтобы он тебе тарифы повышал, а не Петр Алексеич. Красава.
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ты до новых веников на Пороха собрался всех собак вешать? Зе сцклоуже епоху бедности закрыл?Тарифы снизил? Мир на востоке сварганил?Олигархов вырубил? Бизнесу малому и среднему помог ?Вернул заробитчан и повысил зарплаты? и т.д. Зебилы на то и зебилы, что мозгов как не было так и нету. Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 216
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Подонок, ты мамке твоей расскажи, как классно ей стало от того, что она вместо того, чтобы тебя дегенерата кормить да одевать, вынуждена искать средства, чтобы оплатить газ.
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зебил, тоже куришь всякое дерьмо, как и зе сцкло? Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 4931
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Опача! Кацахол-он же "саша паламаренко" - оно же "парабелум777"!
Не замучился еще ты, многостаночник, массовку на "Цензоре" создавать с самолайканьем?
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так никуда и не девался саша хрещатик,продолжает накидывать на вентилятор
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то в його "стокгольмський синдром" )). Всюди мариться "саша")). Мабуть той саша знатно опускав цього блазня)
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За эту ЗЕленую шмарклю проголосовало тупое быдло, которому шмаркля повозил писей по губам в виде обещаний. Посмотрим, как ЗЕбыдло взвоет зимой, когда придут платежки за горячую воду и отопление.
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Соевая идиотина, так кто поднял тарифы до заоблачных высот твоим родителям (потому, как с твоей тупорылой писанины видно, что тыеще у них на содержании)?
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Так зелупа обещал минимум в 3 раза снизить, а тут повышение, как так?
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напомни-ка, на что это Порох повысил тарифы "в десятки раз"?
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А....

"когда в десятки раз поднимали тарифы?"
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Скоро будут писать что в тысячи, потом, после очередного повышения, что в миллионы! ЗЕбе-бе-лы они такие!
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Ці зелені це адові аферисти рвуть все в кармани пхають ! Яка ціна ще на газ? Ви кончані все розпродають землю розпродають корупція адова бєня все попросерали ! А цей клоун лохам відео з тесли знімає
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Пуйло сказал, что нам сделает скидку на газ, электроэнергию начали у кацапов покупать, а они тарифы повышают, прав был Лящко когда Герпесу морду бил и рубашку рвал!!!!
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Надо шляшка на ЗЕлену дрислю натравить. Он с перепугу и обосцится и обосрется.

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Зебабуины обрадуются и скажут, еще надо 4.5 года подождать, дайте ему время...
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Или глубже Порошенко виноват,или ответ зеботов так при Пети дорого было,так для этого вы и поменяли пороха на Зе,обещал снизить,и что томас на хлеб не намажеш а вышло что и газ не на мажеш и свободу тоже
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пороходякулы на цензоре повоняют и молча будут оплачивать счета
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Зебабуины, вас ***...а вы все вякаете. Когда вас ****...т тогда вы поймете что лоханулись?
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ЗЕбилизм - это тяжелейшая форма шизофрении. Она заключается в том, что когда ЗЕбил по привычке насрет себе в штаны, то он всегда в этом обвинит Пороха.
Тут на форуме, такого ЗЕбыдла хватает.
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******* на личности не переходи.а то из спама не вылезешь
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А чего ты оскарбился? Извини пожалуйста что задел ) но это факт, ты будешь платить как и все))
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В том то и дело, что это студенты, которые еще на мамкиных харчах в основном - им глубоко по барабану те самые тарифы. От того столько у них "шютак" на эту тему.
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А тебя не задевает что ****** твой кумир,или ради того чтоб порохоботам не показывать разачорование и что всё ок,и ты глаза закрываеш на все что не устраивает эта власть,вспомни Порошенко его обливали грязью и критиковали нет,не зеботы,тогда их не было свои кто голосовал за Пороха,почему же вы не признаете промахи своего Зе и делаете вид что все идёт пучком,и ссылаетесь на пороха даже сейчас
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Ни какого взрыва не будет, украинцы готовы платить за свободу бедностью.
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Один нас пять лет грабил, называя это «Життя по-новому». Второй пришёл и грабит под лозунгом «Кінець епохи бідності». Слова разные, а суть одна...
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Ну а с какого перепуга, можно взять и начать жить лучше? Патриоты не хотят торговать с агрессором, который покупал всё что производилось в Украине. Европе товары и даром не нужны им бы свои впарить кому нибудь. Так что теперь осталась только свобода, как у бомжа.
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Да просто савокупность лжи некомпетентности вранья єтой власти и приведет к социальному взрыву
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Так цены на газ для населения за последние 5 лет увеличились в 8 раз.
У меня три вопроса - был ли социальный взрыв, на сколько за это же время увеличились тарифы на транспортировку и кто забирает разницу между дорогим газом для населения и дешевой транспортировкой себе в карман?
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А ведь так оно и будет !!!! Майдан неизбежен, если зе-лохи не угомонятся !!!!
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Ні до чого ріст цін не призведе - "хохли" як завжди будуть мовчати.
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Твои, как ты выразилось, "хохли", радуются, бо без Пети. Дето мы это уже видели Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 4174.
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Цей мудрий український нарІд цього заслужив!)))
Без землі...без грошей...без трусів!
Ви наробили це разом!
Жеріть тепер і не тявкайте...
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" повышение тарифов происходит на фоне предвыборных обещаний нынешней власти снизить стоимость коммунальных платежей. Вместо этого происходит резкое увеличение тарифов.Источник: https://censor.net.ua/n3158926"
Та не будет никакого взрыва. У электората Зеленского память максимум на 2 недели. Придумают им какое нибудь шоу, отвлекут внимание, ну или папередниками прикроются.
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Ненавиджу блаЗЄнських, але.

У нас будуть купувати смартфони для себе та своїх неповнолітніх дітей, лише не платитимуть за газ/тепло/світло.
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А я ненавижу троллей и провокаторов, считаю их врагами Украины.
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Режим Порошенко заложил в экономику Украины "бомбу" замедленного действия, поднять цены легко, но попробуйте их понизить, когда маховик уже запущен. За это поперечники должны ответить.
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А ще ці кляті папереднікі по ночам сруть в штанішки нашему Солнцелікому малишу і його малороській команді!)))
Порох....ти падлец!!))))
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Кого немцы свиньями называют, а кого чеченцы называют баранами?
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чуєш, васіліч, а що заважає знизити ціни новому керівництву країни? Як папєрєднікі їм заважають? Просто брехати не потрібно. От і все. А населення має зрозуміти що нижчими ціни вже не стануть, не важливо яке прізвище в президента країни. Тезу про "конец епохі бєдності" та "снизим тариф на комуналку" використали блазні та обдурили інших блазнів. Вони знають що ціни адекватні, не нашому гаманцю, а тарифам у відповідності до вартості послуг, все прекрасно знали, але брехали. А шо ж, ідіотів треба вчити. От і навчили отих 73 відсотки ідіотів.. Аж смішно.
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да хватит уже этого популизма ! Повышайте уже , ёпт..
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И присоединится Зеля к Петрушке в клубе мародеров и пойдет на три буквы следом за зарвавшимся барыгой, потому что станет такой же скотиной в этом случае.
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Земля прісоєдінітся к Ізраїлю!)))
Діти ваші присоєдіняться до рабов їхніх...
А ви дол...и по праху під ногами їхніми.

Бо ви дурники наробили це разом!
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А чем твое чмо соевое петрушка лучше и чем лучше ты проголосовавший за это соевое чмо?
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а як же ж "снизить комуналку" ?? Зелені виродки прийшли нахапати. То, 73 % будуть глибоко у гузні. Баили очі що купували, тепер їжте хоч повилазьте !
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никакого взрыва не будет, мне газ как то пофигу, у меня электрика. а цены росли и будут расти. при чем на все.
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я все чекаю обіцяний порохоботами дефолт і холодомор від блокади торгівлі на крові на Донбасі .... Порохоботи, коли ж це все буде? .. Ви ж обіцяли )))))
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Спав три роки, а тепер прокинувся? Почухай пузо, чи потилицю та інтернет почитай! Доброго 2019 року ранку!
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