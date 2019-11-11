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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (952) Зеленський (3521) Єрмак Андрій (32)

 Зеленський має сказати, чи доручав він Єрмаку виставляти Україну винною у війні на Донбасі, - Ірина Геращенко

Позиція основного міжнародного переговорника від України, радника президента Зеленського Андрія Єрмака, яку озвучив під присягою американський дипломат Вільям Тейлор, повністю збігається з кремлівськими тезами і виставляє Україну винною за військову агресію на Донбасі. У цій ситуації президент Зеленський має чітко сказати суспільству – чи давав він такі директиви своїм радникам.

Про це під час погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня було оприлюднено покази тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав конгресу США. І в цих показах звучить шокуюча інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України – Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радо підхопили російські ЗМІ, адже все це лягає в нарративи російської пропаганду про громадянську війну в Україні", – підкреслила парламентар.

Ірина Геращенко заявила, що суспільство має знати позицію президента Зеленського і почути від нього, чи давав він своїм радникам такі директиви.

Також народний депутат зауважила, що вся ця історія відбувається на фоні безпрецедентного рішення міжнародного суду ООН в Гаазі, який фактично визнав, що РФ причетна до фінансування тероризму на Донбасі і до дискримінації громадян України в Криму.

Читайте також: Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов

"Це перший прецедент, коли суд готовий розглядати справу по-суті, що ціла країна причетна до фінансування тероризму. Також показовим є те, що суд не врахував жодної претензії РФ. При цьому мені дивно, що не було жодної реакції на таке рішення від офісу президента України і команди правлячої партії, окрім реакції МЗС", – наголосила політик.

Нагадаємо, у своїх свідченнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, що радник президента Зеленського Андрій Єрмак відкрито звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158925
 
   
 Топ коментарі
 
Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
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Вонючка кремлядская, а ты на содержании у кого? Как там ваш пригожин, обьвился?
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Обратите внимание: Президент секты зеленых полностью дистанцировался от своих прямых обязанностей - перестал заниматься внешней политикой. Зеленский молчит по вопросу "Северный Поток-2", он молчит в вопросе возврата захваченных врагом (мокшанами) украинских военных кораблей, он молчит в вопросе решения Суда ООН в Гааге!!! Он молчит в вопросе задержания гражданина Украины, воина, ветерана АТО Игоря Мазура, он молчит в вопросе закрытия всех украинских школ, культурных центров, библиотек на росии (на параше). Это Саботаж? Диверсия? Нежелание раздражать "северного соседа"/партнера? Внешней политикой будет заниматься совок и ватник - Ермак? Теперь новая фишка, которая объединила Медведчука, зеленую секту и сепаратистов типа портнова, что войну начал Порошенко, а не россия?
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Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
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Ты наверно бригадир? Складно пишешь.
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Это местная соевая макака на содержании у мародера
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Вонючка кремлядская, а ты на содержании у кого? Как там ваш пригожин, обьвился?
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Цікаво, я свідомо, як громадянин України голосував за Порошенка. То мій вибір. І що, я "соевая макака".
Далее, "Никогда неверящий", "Никогда недоверяющий", осторожней будьте с хамством.
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Зеленский - президет поражения. Путин сказал - будет СССР2. И он будет, так как ЗеМоника только на раяли играть умеет. Этой страны лет ерез 20 не будет, так как воровать во время войны и выбирать клоуна в главнокомандующие могут только последние недоумки не способные создать страну.
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Макс, там все гораздо хуже. Это направленное на развал страны клоунское непонимание.
Это не агент влияния (те долго готовятся). Будет желание, на инглише почитай историю Томаша (Томас) Полгара (венгр, резак - резидент СІА по секторам, ветереан ( WW II, Кореи. Алжира, Вьетнама....). Это не сопля назначенная главой "конторы").
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Его и готовили долго, начиная с 2004 года! С 2004 по 2010 шлимазл жил в Маскве, где его готовила контора к развалу Украины. Параллельно через его офшоры отмывалось расейское бюджетное бабло "на кино".
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ТЫ НЕ ПИДЛОГА, ТЫ ВЫСЕР БОРОВА ПЕТИ!
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Пороxoxydoba весь час "забуває", як їхня сива сціклина під час війни купляла собі бізнеси на росії і гнала в Україну російські газ (із фірташем), вугілля (з ахмєтовим), нафтопродукти та скраплений газ (із своїм кумом мертвечуком).
Шо ж так, пороxockoт? Тут пам'ятаю, а тут - нє?)
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А не хочешь рассказать, как зелёная шмаркля во время войны в Украине в 2014 -2019 годах, фильмы снимали и спонсором были кремлядские уроды? А сейчас еще, благодаря херусу электроэнергию закупают из РФ, во благо Бени?
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Я срав із Дніпровської кручі і на бєню, і на зеленого, і тим більше - на твого улюбоеного сивого мародера та зрадника.
Розумієш, пороxockoт, у нас із вами різні приорітети.
У мене - Україна та родина, у тебе, халдєй, - срака твого недолугого царька.
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Когда начнешь жрать своих детей или поедешь колыму поднимать, тогда будешь говорить про *різні приорітети*. Ничему вас история не учит, дебилов!
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Ватный длбб,опомнись,что за хрень ты несешь,перестань психотропы водкой запивать хотя бы пару дней...
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Підлога Маккартні

Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
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А Ви не думали, що 60% з отих 73,22% думають саме так як і Ермак?
І, «марадьор, липецькая хфабріка, офшори » це лише прикриття їхньої істиної причини ненависті до Порошенка?
Тому, що «Порошенко «поссоріл нас с Россієй, і дал пріказ стрєлять в русскіх, коториє шлі освобождать украінцев от бандєровцев»?
Нє?
Таких згідно соцопитувань 50%
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Мадам брошкина разбушевалась.
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А зебил конечно за поддерживает, что это Украина виновата на Донбассе?
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
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Посилання давай, аналітик мамкин)
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А ты должна сказать кому давала и зачем.
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Черноротая Ирка-дырка в очередной раз пытается привлечь внимание к блохастым ПЕСыкам
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Ну ПиСюН уже показал, что не на что не способен.
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не спрашивать,а судить зеопарыша время пришло
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НЕ ТЕБЕ ЛИ СУДИТЬ, СОЕВАЯ ЖИДКАЯ ДРЫСНЯ ?
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тебя, мразь, даже судить не будут - сразу на ветку!
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Чи не ти судитимеш, лайно соєве,
Прямо зі свого проперженого дівану?)
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Нет большего порохобота, как Янелох! А янелохоботы, ему подтанцовывают, вместе с моржово##здаботами...
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Зеленский должен.. тебе, старуха, он ничего не должен!
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Да зебилам он тоже ничего не должен. Зебилы радосно под рашку лягут, лишь бы в назло пороху.
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СОЕВАЯ ПОДСТИЛКА! ТРЕБУЙ СО СВОИХ ЮЩА И СОЕВОГО БОРОВА !
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Твои, как я понимаю, зеленский и янукович?
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Умиляют люди, которые сутками напролет высматривают кацапскую пропаганду, а потом пытаются уловить что-то хоть минимально схожее в словах украинских политиков. А пропаганду лднр вы тоже высматриваете?
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Ты статью читал? Показания под приясгой слушал? Ну подумаешь, обвинил Украину виноватой. разве это кацаская пропоганда?
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Ты показания Тейлора читал? Подумаешь, что он такого не говорил, но в статье же написано.
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Кастинг у Пьера Вудмана?
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
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ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3133************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn
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Зетроллей набежало. Успокойтесь зебилушки. СССР 2 будет и вы этому поможете.
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Походу Зеленский врядли что то решает, За него порешал Коломольский еще в марте 2019
Да причем тут Путин. Мы воюем сами с бой
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ау, моника, расскажи народу ХТО развязал войну на даунбасе?
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Володья ЧЛЕНОГРАЙ и его делишки - -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
.
.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться… .
.
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https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/146ad84272f0678e1544f80649e9400d95227c5326b35b8d82fe60884d588c15.jpg

.
.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

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Пропагандистская машина Пети набирает обороты. Сначала перекрутили слова Тейлора где Петя виноват в войне, хотя речь там шла про ситуацию в Керчи. А про то что россия не виновата там вообще не было. Теперь оказывается, что Ермак якобы говорил не про Порошенко а про Украину. Чем дальше тем они омерзительненее становятся.
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Заспамили потому что пригорело от правды?!) Понимаю.
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Вас, клоунів, 73%. Як може 25% українців заспамити 73% малоросів? Чи ви вже розбіглися?
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Детский сад, видишь надпись "комментарий отмечен как спам"? Это наверное сторонники Зеленского сделали. Дурака включать не сложно, сложно не быть им.
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"Для особо одарённых" пояснюю на пальцях - для того щоб тебе розспамити потрібно стільки ж зебілів як і українців, які тебе заспамили. Але ж вас, розумом обділених, в три рази більше. То де ж ви, малороси?
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Если прийти на встречу с Порошенко и посчитать, то окажется что его сторонников в Украине 100%, но это же не так. То же самое с этим сайтом. Когда тебе Петя говорил "думайте" ты его неправильно понял.
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Обратите внимание: Президент секты зеленых полностью дистанцировался от своих прямых обязанностей - перестал заниматься внешней политикой. Зеленский молчит по вопросу "Северный Поток-2", он молчит в вопросе возврата захваченных врагом (мокшанами) украинских военных кораблей, он молчит в вопросе решения Суда ООН в Гааге!!! Он молчит в вопросе задержания гражданина Украины, воина, ветерана АТО Игоря Мазура, он молчит в вопросе закрытия всех украинских школ, культурных центров, библиотек на росии (на параше). Это Саботаж? Диверсия? Нежелание раздражать "северного соседа"/партнера? Внешней политикой будет заниматься совок и ватник - Ермак? Теперь новая фишка, которая объединила Медведчука, зеленую секту и сепаратистов типа портнова, что войну начал Порошенко, а не россия?
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Даремні зусилля . Зєбільна свідомість такі речі не сприймає . Це результат зомбування підсвідомості бєнєю через 95 квартал голобородьком .
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Вони все розуміють !!!
Вони просто ненавидять Україну де АРМІЯ, ВІРА, МОВА.
Для них Україна, це ЖРАТЬ. СРАТЬ. РЖАТЬ. ПА РУССКІ.
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Зеленський порохоботам нічого не винний.Вони як тоді кричали:"Ідіоти проміняли велику країну на американську жуйку і джинси!"так і тепер кричать"Ідіоти проміняли сильну, незалежну, європейську Україну на клоуна-малороса!"
Як тоді скиглили" Вульгарні голлівудські комедії і бездуховні бойовики зі Сталлоне і Шварценеггером;"так і зараз скиглять"Рояль щуролова, що збив мільйони українців з істинного шляху."95 квартал" зі своїм низькопробним антинаціональним гумором"Недавно ще було в них:"Продажна радянська інтелігенція критикує правильну радянську систему",зараз є"Погані"зрадофіли" є нападниками на патріота президента Порошенко." Тоді зойкали"Свідомі агенти ворога, руйнували країну заради грошей Вашингтона",а зараз зойкают"... Москви.""Тоді"Ну що, задоволені ?!",тепер "ЗЕробили це разом?".Тоді:"Все пропало.Деградація країни і суспільства"зараз"Зрада.Капітуляція" Ось так прорадянська публіка дев'яностих випливла мов гімно в ополонці в сьогоднішній ватній Україні.Порохоботи-це і є цукрова вата.
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А Ведмедчук її хіба як представляв? Зеленський має сказати, чи доручав він Єрмаку виставляти Україну винною у війні на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3988
І за чиїм же дорученням, цікаво?

Зеленський має сказати, чи доручав він Єрмаку виставляти Україну винною у війні на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5108
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условием "минского процесса" от рф было нахождение в нем кума. другой вариант, если бы ты пошел на фронт, и победил. но ты обосрался, и уехал на рашку от мобилизации, так же поступили 90% боевых ЗЕбилов.
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Конечно должен! Вопрос :кому и что? Давал ли директивы? Идиотизм какой-то. Не проще задать вопрос Зеленскому о ЕГО позиции и мнении, а не странный "о директивах"? Лидер партии И.Геращенко в таких ситуациях просто впадал в ступор и неделями молчал. А от чужого лидера она требует ответ немедленно. Как-то невдобно получается.
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"...мені дивно, що не було жодної реакції на таке рішення від офісу президента України і команди правлячої партії,.." - у малоросів був поганий настрій, "мышебратьев" в Гаазі обідили.
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идет активная борьба среди членов и кружочков партии Порошенко за место Ляшко на сцене Верховной Рады ...
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многое Ты говоришь женщина,но готова ли Ты ответить на тот же вопрос за свои действия и слова...?рот сказавший от партии "слуг" есть ртом "зе"- это же "квартал" .одно следует за другим .преследуя цель,которую поставил и проплатил рашист - обгадитьУкраину и ее народ...
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Наоборот, это ПЕСы пакостили Украине. Показания под присягой


===«Во время той встречи он (Аваков - ред) дал мне знать, что Юрий Луценко, тогдашний генпрокурор Украины, совершил частную поездку в Нью-Йорк, во время которой он встретился с Руди Джулиани. Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал - «полить грязью». Я спросил, кого? А он ответил - многих людей. Я спросил его, кого? А он ответил - Машу, вас, других», - пояснил Кент.
Он также добавил, что причастными к разрушению репутации Йованович были так называемые «порохоботы».
«Я ранее упоминал о так называемых порохоботах, троллях в социальных сетях, которые активно поддерживали (пятого президента Украины Петра - ред) Порошенко. И за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или политических оппонентов, как они обычно делали, они атаковали посла Йованович и меня», - сказал представитель госдепартамента США.===
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активная подстилка, под кем только не валялась.
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"подружка" блаженої Чорновільші?! Вже вимагає від президента особистого рапорту. Цікаво що цій папужці ще нашепотів шеф свиносоєвих... Звикли по собачому-гавкнув і в кущі....
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и почем нынче государственная измена? Зеленський має сказати, чи доручав він Єрмаку виставляти Україну винною у війні на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2288
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