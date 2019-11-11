 Зеленський має сказати, чи доручав він Єрмаку виставляти Україну винною у війні на Донбасі, - Ірина Геращенко

Про це під час погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня було оприлюднено покази тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав конгресу США. І в цих показах звучить шокуюча інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України – Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радо підхопили російські ЗМІ, адже все це лягає в нарративи російської пропаганду про громадянську війну в Україні", – підкреслила парламентар.

Ірина Геращенко заявила, що суспільство має знати позицію президента Зеленського і почути від нього, чи давав він своїм радникам такі директиви.

Також народний депутат зауважила, що вся ця історія відбувається на фоні безпрецедентного рішення міжнародного суду ООН в Гаазі, який фактично визнав, що РФ причетна до фінансування тероризму на Донбасі і до дискримінації громадян України в Криму.

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"Це перший прецедент, коли суд готовий розглядати справу по-суті, що ціла країна причетна до фінансування тероризму. Також показовим є те, що суд не врахував жодної претензії РФ. При цьому мені дивно, що не було жодної реакції на таке рішення від офісу президента України і команди правлячої партії, окрім реакції МЗС", – наголосила політик.

Нагадаємо, у своїх свідченнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, що радник президента Зеленського Андрій Єрмак відкрито звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.