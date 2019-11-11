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 46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

46,3% жителів ОРДЛО вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні. Водночас російським телеканалам повністю або переважно довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримуються 11,8%.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

За даними дослідження, переважна більшість опитаних не вмикала західних телеканалів, 24,1% учасників опитування переконані, що ті перекручують інформацію про Україну майже завжди, 34,1% вважають — "роблять це час від часу", 15,7% — "рідко". І тільки кожен десятий вважає, що західні телекомпанії ніколи або майже ніколи не перекручують інформації про те, що відбувається в Україні.

Не менш підозріло ставляться жителі ДНР/ЛНР і до українських телеканалів. Повністю або "швидше не довіряють" загальнонаціональним телеканалам 37,2% учасників опитування, тоді як 9,4% дотримуються протилежної думки. Українським місцевим телеканалам повністю або "швидше не довіряють" 18,9% від загального числа опитаних, інакше вважають 5,1%. При цьому трохи більше половини опитаних жителів ОРДЛО не дивляться українських загальнонаціональних телеканалів узагалі, а три чверті респондентів не вмикають українських місцевих телеканалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для майже 60% жителів окупованого Донбасу недоступні українські загальнонаціональні телеканали, - опитування. ІНФОГРАФІКА

46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування 01

Інша справа — російські телеканали. Довіра до них масове і майже абсолютна. Федеральним телеканалам повністю або переважно довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримується 11,8%. Не дивиться їх кожен сьомий учасник опитування. Російським телеканалам, вещающим у прикордонних з Україною областях, повністю або переважно довіряють 56,1%, протилежну позицію займають — 15,4%. Не дивляться — 15,2%.

Але навіть при такому довіру до російських мас-медіа опитані жителі ОРДЛО все ж визнають: російські телеканали можуть спотворити інформацію про ситуацію в Україні. 8,2% респондентів навіть впевнені, що російські тележурналісти так роблять завжди, 30,1% — час від часу, а кожен третій — дуже рідко. Але зате чверть учасників опитування вважають, що російські телеканали ніколи або майже ніколи не перекручують інформацію про події в Україні.

46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування 02

Подібні відповіді практично ідентичні відповідей опитаних жителів ОРДЛО і щодо телеканалів ДНР/ЛНР. У тому, що телеканали, контрольовані сепаратистами, майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію у нашій країні, переконані лише 7% респондентів. Третина респондентів впевнені, що іноді, а 29,8% думають, що рідко. І кожен четвертий вважає, що "днровские" і "лнровские" телеканали ніколи або майже ніколи не викривляють новини про Україну. На відміну від українських каналів, як впевнені майже половина учасників дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією. ІНФОГРАФІКА

46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування 03

Інфографіка: ZN.ua

Відповідаючи на запитання "Як часто українські телеканали спотворюють інформацію про ситуацію в Україні?", 46,3% учасників опитування відповіли, що майже завжди, 38,2% — іноді, 7,5% — рідко, 2,3% — майже ніколи і тільки 3,25% — ніколи.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158921
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто нам пропонують миритися з "геніями", які вірять в распятих мальчіков і ізнасілованих старушок???

Яке нафіг примирення? Які нафіг вибори? Які нафіг пенсії їм? Тільки колючий дріт і мінні поля по всій лінії розмежування!
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Ці "тимчасові мешканці" ОРДЛО мають готуватись виїжджати в росію на курорти Баренцева моря. В нас немає часу переконувати дебілів в своїй правоті. Всім кому Україна ворога - дорога на Колиму!
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"В то же время российским телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛОИ" да за зе тожы 73% было - совпадение????
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а о каких каналах идет речь? каналов у нас много и разных....
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Ці "тимчасові мешканці" ОРДЛО мають готуватись виїжджати в росію на курорти Баренцева моря. В нас немає часу переконувати дебілів в своїй правоті. Всім кому Україна ворога - дорога на Колиму!
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На превеликий жаль, Ви праві - біологічне сміття, інакше назвати цей непотріб складно...
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Тобто нам пропонують миритися з "геніями", які вірять в распятих мальчіков і ізнасілованих старушок???

Яке нафіг примирення? Які нафіг вибори? Які нафіг пенсії їм? Тільки колючий дріт і мінні поля по всій лінії розмежування!
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Если взять ПРЯМОЙ и 5-ый, процент будет еще выше.
И не только на оккупированных.
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"В то же время российским телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛОИ" да за зе тожы 73% было - совпадение????
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В ОРДЛО сказали,что полностью доверяют педофилу Путлеру,а Зеленскому не доверяют совсем 46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 5069
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Щось таких "совпадений" все більше і більше: Х.йло прищучив своїх ФОПів - Клоун тоже, Х.йло ввів цензуру в своїх ЗМІ - Клоун тоже збирається, Х.йло каже, що у війні винні "воинственное меньшинство" націоналістів - підручні Клоуна тоже, Х.йло називає терористів-сєпарів "ополченцями" - Клоун тоже.
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Шо у папуасов шо у даунбасят сролсить...
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з криводзеркального задзеркалля реальність виглядає досить дивно
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"украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине" - а расейские нет, зачем им это нужно...... какиеже дебилы там существуют......
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Пффффф.
Знаю від київських друзів про столичних кацапів, у яких в 2014 просто перед очима відбувалися драматичні події - але їхньою реакцією було "мля, нихмуя не панятна, пайду ОРТ пасмарю - хучь узнаю, чавой тут у нас на Украине..." 46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 2758
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После соцопросса "Нью Имидж Маркетинг Групп", в оккупированной части Донбасса в бандитской резервации " лугандонии" стало известно, что 73,4% полностью зомбированных фашистской идеологией кремля жителей - сепаратистов ОРДЛО не желают допускать к участию в местных выборах каких либо украинских политических партий. И только около четверти респондентов выразили желание допустить к выборам украинские но прокремлёвские партии типа антиукраинских ОПЖ ( Жыття сепаратистов) и СН ( Слуга сепаратистов) для участия в преступных выборах на оккупированных российскими захватчиками украинских территориях..
Так даже немцы, после поражения во Второй мировой войне, в 1945-48 годах не проводили выборов, так как тогда буквально во всех опросах немецкие избиратели 4 года подряд отдавали безоговорочное преимущество разным замаскированным но прогитлеровским национал-социалистическим партиям. Через это выборы перенесли аж на 1949, и только тогда с большим трудом победили и пришли к власти не нацисты а центристы Христианско-демократический союз (ХДС).
Так что продажные ЗЕбилы - капитулянты хотят своими преступными выборами террористов на оккупированных территориях пустить во власть: путлинских фашистов, коммунофашистов, сепаратистов , коллаборантов, кровавых нелюдей убийц... всяких лютых врагов Украины. Чтобы создать бандитский - кацапский анклав - бандустан на оккупированном Донбассе некое союзное вражеской нам паРаше государство и даже фиктивно якобы в составе Украины, чтобы уничтожить ее..
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у сивохи другие данные,он всем вашим опросам не верит.....
а данные сходятся пачемута
46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 1537
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Псих в психбольнице тоже думает что он в санатории
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РашаТВ не викривляє реальність, вона її підмінює, цим прийомом користуються і бєніни канали. Нарід не зміг відрізнити голобородька від кловуна.
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Кааанечна! Там не показують як я їм руцкаєзичних мальчикаф.
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Так вважають не лише жителі Донбасу.
Тому я з 2014 року майже не дивлюся українських каналів. Новини завжди продивляюсь на кількох українських та кількох російських ресурсах.
Правда - десь по середині.
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Да полнейшая лобуда этот "соцопрос". Ну кто в здравом уме ответит "опрощикам" с нашивками "МыГыБы ДыНыРы" правду?
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Что говорить о людях живущих практически в рашке. У меня хорошие знакомые ватники из Николаева тоже не доверяют украинским СМИ, потому как не читают и не смотрят.
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Когда в более кисель из соловьиного помета, что другого ожидать..
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У меня тещя родная - сказала , что мы Бандеровцы сожрем дочку ее!!!! Пришлось развестись и ехать одному!!!!
В Днепре , сепаров через одного ! Коммуняки хорошо людей изувечили!!!Иногда так грустно, но потом ..... да нас...ть!!!
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Даунбас - то невиліковно. Десятиліттями цей анклав перетворювали в мозковий лепрозорій, де не було місця реальному мисленню і адекватному сприйняттю дійсності. Тому і маємо такі проблеми з тим Донбасом, і це ще на багато поколінь вперед.
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Эту дикую орду, которая только верит путлеру, давно пора в резервацию и не впускать в Украину.
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А что - кому-то не насрать на то, что думают там???? Мне так точно... пусть верят расейЦким, там правда. Я, правда, не смотрю никаких каналов. Но это у них впереди, далеко впереди
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Украина должна вернуть свои территории. Точка.
Что о этом думают те, кто там сейчас живет, спросим потом.
Как по мне, вариантов два: либо ты затыкаешься и живешь здесь дальше, уважая законы этой страны, либо собираешь вещи и пи#дуешь в "землю обетованную", где русский изыг, нет "бендеровцев", едят блины с лопат и получают "пенсию в рублях".
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Проблема в тому, що вони "пи#дують" разом із територіями.
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реалії життя-обстріли української території з боку росії, постачання зброї та бойовиків.
Якби не це, Донбас давно був би під нашим контролем, як і обіцяв Порох.
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В такому випадку ще кажуть:"Ах, если бы, да кабы".
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українці в такому випадку кажуть путін-****, росія-агресор.
Згоден?
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МОЖНО БЫТЬ МИЛЫМ И УМНЫМ МАЛЬЧИКОМ, ПРЕКРАСНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ОТЛИЧНО ПРОЙТИ КУРС УНИВЕРСИТЕТСКИХ НАУК - И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА

Ильф и Петров
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Не все так просто і однозначно..............
Офіційна позиція Києва - "ми воюємо з Росією, жителі Донбасу цілком підтримують Україну і чекають на звільнення".
А подібні результати вказують на дещо інше.
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А кому вообще интересно мнение даунбассовских тварей?
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"Цензор", это ваше сообщение, котрое было, чуть раньше, в 11:03. -
Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.

А теперь скажите, откуда 46% знают, что украинские телеканалы врут?! Если у 60% нет доступа к украинским телеканалам!!! То есть, так считают 46% от оставшихся 40%, у которых, есть доступ к украинским телеканалам, так?! 46% от 40 и оказывается, что так считают, всего около 17-18%. На лицо, ваше противоречие самим себе, т.е. враньё!!!
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Просто редактор цензора кормится с рук Педро
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Как они могут судить о украинских каналах, которых они не могут смотреть???
В эфирке их нет, за исключением благоприятных обстоятельств.
Кабельным операторам запрещено их транслировать.
Спутниковые антенны у малой части.
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А может Цензору уже хватит эту фигню публиковать? .... лучше-бы поинтересовались, что за конторы эти "Нью Имидж Маркетинг Групп".и институт будущего .. 46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 7607
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"зе" согласно "штанмаера" ,должен требовать отвод рашистских пропогандистских каналов с украинского Донбасса,как таковых,которые без согласия Украины не имели и не имеют права вещания на суверенной територии Украины... за линию границы Украины иначе отведение войск в Золотом и в Петровском есть пособничество в оккупации Украины.
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сегодня в мире нет вообще не искажённой информации. цифровые технологии поставили промывку мозгов на небывалый уровень ((.
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