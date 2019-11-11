 46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".
За даними дослідження, переважна більшість опитаних не вмикала західних телеканалів, 24,1% учасників опитування переконані, що ті перекручують інформацію про Україну майже завжди, 34,1% вважають — "роблять це час від часу", 15,7% — "рідко". І тільки кожен десятий вважає, що західні телекомпанії ніколи або майже ніколи не перекручують інформації про те, що відбувається в Україні.
Не менш підозріло ставляться жителі ДНР/ЛНР і до українських телеканалів. Повністю або "швидше не довіряють" загальнонаціональним телеканалам 37,2% учасників опитування, тоді як 9,4% дотримуються протилежної думки. Українським місцевим телеканалам повністю або "швидше не довіряють" 18,9% від загального числа опитаних, інакше вважають 5,1%. При цьому трохи більше половини опитаних жителів ОРДЛО не дивляться українських загальнонаціональних телеканалів узагалі, а три чверті респондентів не вмикають українських місцевих телеканалів.
Інша справа — російські телеканали. Довіра до них масове і майже абсолютна. Федеральним телеканалам повністю або переважно довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримується 11,8%. Не дивиться їх кожен сьомий учасник опитування. Російським телеканалам, вещающим у прикордонних з Україною областях, повністю або переважно довіряють 56,1%, протилежну позицію займають — 15,4%. Не дивляться — 15,2%.
Але навіть при такому довіру до російських мас-медіа опитані жителі ОРДЛО все ж визнають: російські телеканали можуть спотворити інформацію про ситуацію в Україні. 8,2% респондентів навіть впевнені, що російські тележурналісти так роблять завжди, 30,1% — час від часу, а кожен третій — дуже рідко. Але зате чверть учасників опитування вважають, що російські телеканали ніколи або майже ніколи не перекручують інформацію про події в Україні.
Подібні відповіді практично ідентичні відповідей опитаних жителів ОРДЛО і щодо телеканалів ДНР/ЛНР. У тому, що телеканали, контрольовані сепаратистами, майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію у нашій країні, переконані лише 7% респондентів. Третина респондентів впевнені, що іноді, а 29,8% думають, що рідко. І кожен четвертий вважає, що "днровские" і "лнровские" телеканали ніколи або майже ніколи не викривляють новини про Україну. На відміну від українських каналів, як впевнені майже половина учасників дослідження.
Інфографіка: ZN.ua
Відповідаючи на запитання "Як часто українські телеканали спотворюють інформацію про ситуацію в Україні?", 46,3% учасників опитування відповіли, що майже завжди, 38,2% — іноді, 7,5% — рідко, 2,3% — майже ніколи і тільки 3,25% — ніколи.
Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.
Яке нафіг примирення? Які нафіг вибори? Які нафіг пенсії їм? Тільки колючий дріт і мінні поля по всій лінії розмежування!
И не только на оккупированных.
Знаю від київських друзів про столичних кацапів, у яких в 2014 просто перед очима відбувалися драматичні події - але їхньою реакцією було "мля, нихмуя не панятна, пайду ОРТ пасмарю - хучь узнаю, чавой тут у нас на Украине..."
Так даже немцы, после поражения во Второй мировой войне, в 1945-48 годах не проводили выборов, так как тогда буквально во всех опросах немецкие избиратели 4 года подряд отдавали безоговорочное преимущество разным замаскированным но прогитлеровским национал-социалистическим партиям. Через это выборы перенесли аж на 1949, и только тогда с большим трудом победили и пришли к власти не нацисты а центристы Христианско-демократический союз (ХДС).
Так что продажные ЗЕбилы - капитулянты хотят своими преступными выборами террористов на оккупированных территориях пустить во власть: путлинских фашистов, коммунофашистов, сепаратистов , коллаборантов, кровавых нелюдей убийц... всяких лютых врагов Украины. Чтобы создать бандитский - кацапский анклав - бандустан на оккупированном Донбассе некое союзное вражеской нам паРаше государство и даже фиктивно якобы в составе Украины, чтобы уничтожить ее..
а данные сходятся пачемута
Тому я з 2014 року майже не дивлюся українських каналів. Новини завжди продивляюсь на кількох українських та кількох російських ресурсах.
Правда - десь по середині.
В Днепре , сепаров через одного ! Коммуняки хорошо людей изувечили!!!Иногда так грустно, но потом ..... да нас...ть!!!
Что о этом думают те, кто там сейчас живет, спросим потом.
Как по мне, вариантов два: либо ты затыкаешься и живешь здесь дальше, уважая законы этой страны, либо собираешь вещи и пи#дуешь в "землю обетованную", где русский изыг, нет "бендеровцев", едят блины с лопат и получают "пенсию в рублях".
Якби не це, Донбас давно був би під нашим контролем, як і обіцяв Порох.
Згоден?
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА
Ильф и Петров
Офіційна позиція Києва - "ми воюємо з Росією, жителі Донбасу цілком підтримують Україну і чекають на звільнення".
А подібні результати вказують на дещо інше.
Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.
А теперь скажите, откуда 46% знают, что украинские телеканалы врут?! Если у 60% нет доступа к украинским телеканалам!!! То есть, так считают 46% от оставшихся 40%, у которых, есть доступ к украинским телеканалам, так?! 46% от 40 и оказывается, что так считают, всего около 17-18%. На лицо, ваше противоречие самим себе, т.е. враньё!!!
В эфирке их нет, за исключением благоприятных обстоятельств.
Кабельным операторам запрещено их транслировать.
Спутниковые антенны у малой части.