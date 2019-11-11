 "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук

Про це Верещук розповіла журналістам після засідання погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми виходимо на дискусію. Так, вона буде гострою. Сьогодні буде засідання фракції, і ми вчергове будемо обговорювати позицію (з питання продажу землі. - Ред.). Ніхто не здасть українських інтересів. І гарантовані права власників будуть захищені", - сказала Верещук.
"Можу ще раз запевнити суспільство: ні президент, ні уряд, ні "Слуга народу" не пропонуватимуть тих законопроєктів, які не гарантують збереження нашого національного багатства - української землі", - додала вона.
Лошок.
украинский чернозём в руках умных украинских хозяев мог бы стать мировым мега-брендом и кормить пол мира,принося украинцам триллионы $ за экспортируемую сх продукцию,а не за наспех напечатанные долговые ОВГЗ..
не видеть надвигающегося мирового 3,14ца в продсекторе,настаивать на скорейшей передаче в чужие руки единственного супервостребованного актива Украины,данного ей Богом - земли - может только её враг..
но по другому,видно,из украинцев нацию не сделать..
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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tZE inform
@tZEinform
Реакция режима Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук
Так может сначала референдум, а потом обсуждать?
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
tZE inform
@tZEinform
Реакция режима Рынок земли. Зеленский записал видеообращение к украинцам
Методичку новую подвезут и шоу покажут.