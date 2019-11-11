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 Політика України
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Все про:земля (409) земельна реформа (66) Слуга народу (447) Верещук (22)

 "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що сьогодні, 11 листопада, відбудеться засідання фракції, де обговорюватимуть питання землі.

Про це Верещук розповіла журналістам після засідання погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми виходимо на дискусію. Так, вона буде гострою. Сьогодні буде засідання фракції, і ми вчергове будемо обговорювати позицію (з питання продажу землі. - Ред.). Ніхто не здасть українських інтересів. І гарантовані права власників будуть захищені", - сказала Верещук.

"Можу ще раз запевнити суспільство: ні президент, ні уряд, ні "Слуга народу" не пропонуватимуть тих законопроєктів, які не гарантують збереження нашого національного багатства - української землі", - додала вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158920
 
 
 Топ коментарі
 
Хмельниччина пішла, з того шо землю, межу на хуторі Суботові неподілили.
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Что там обсуждать если выродок Зеленый сейчас выступает за продажу земли и говорит - все,что вы читали в конституции,это брехня. Никакая земля не принадлежит народу Украины и права у народа нет. ... Говорит - зробимо їх разом... Хм - их это кого?
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меняющийся климат берёт своё,площадь пахотных земель быстро сокращается,население Земли растёт в прогрессии..
украинский чернозём в руках умных украинских хозяев мог бы стать мировым мега-брендом и кормить пол мира,принося украинцам триллионы $ за экспортируемую сх продукцию,а не за наспех напечатанные долговые ОВГЗ..
не видеть надвигающегося мирового 3,14ца в продсекторе,настаивать на скорейшей передаче в чужие руки единственного супервостребованного актива Украины,данного ей Богом - земли - может только её враг..
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Хмельниччина пішла, з того шо землю, межу на хуторі Суботові неподілили.
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против рынка земли те, у кого этой земли сроду не было и нет
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А Пінчук за. ІСТВ аж з штанів випригує.
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пофиг . почему какое-то чмо запрещает мне распоряжаться МОЕЙ землей? это моя собственность и если я хочу ее продать-то никто не имеет права меня в этом ограничивать!
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Так, за продаж в основному халявщики. Вірять що їм пінчуки забашляють.
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дешевле 3тыс уе за га ине продам..и вообще это не твое дело что я буду делать со своей собственностью! за своим барахлом следи!
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тебе какое дело до МОЕЙ земли? отверни свою морду от моей собственности!
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я думаю лаятись безглуздо 3 тис дол така твоя ціна як 4 тис дол зп у вчителів, і мін пенсія не нижче прожиткового мінімуму 4 тис гр знижені тарифи,ітд нас зробили разом
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Твоя собственность буде там на ...!!! 1 на 2 м. Бо в тебе і роду свого нема !!! "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук - Цензор.НЕТ 5762
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меняющийся климат берёт своё,площадь пахотных земель быстро сокращается,население Земли растёт в прогрессии..
украинский чернозём в руках умных украинских хозяев мог бы стать мировым мега-брендом и кормить пол мира,принося украинцам триллионы $ за экспортируемую сх продукцию,а не за наспех напечатанные долговые ОВГЗ..
не видеть надвигающегося мирового 3,14ца в продсекторе,настаивать на скорейшей передаче в чужие руки единственного супервостребованного актива Украины,данного ей Богом - земли - может только её враг..
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не указывай что мне делать с МОЕЙ собственностью и я не скажу куда тебе идти
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я думаю тільки приймуть закон,і тобі зразу скажуть чия тепер твоя земля і куди тобі знеї йти зроблять і тебе разом
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я думаю що підшумок продадуть землю,не повисять пенсії, зарплати,піднімуть тарифи і по наїждженій дорозі нові бариги із краденим поїдуть у лондон ,цікаво одне чужу землю будуть від росіян захищати наші чи чужі війська нових хазяїв землі мабуть вони уже зробили нас разом
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китайцы и саудовцы ,а с пересичных за украденный колосок будут шкуру снимать на сувениры..
но по другому,видно,из украинцев нацию не сделать..
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Что там обсуждать если выродок Зеленый сейчас выступает за продажу земли и говорит - все,что вы читали в конституции,это брехня. Никакая земля не принадлежит народу Украины и права у народа нет. ... Говорит - зробимо їх разом... Хм - их это кого?
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мои 3 га принадлежат не народу а мне.и не указывай мне как я должен распоряжаться своей собственностью
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Создадут Банк земли - заложешь ее в банк и узнаешь ее реальную цену а не продашь за копейки латифундистам..
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отверни морду от моей собственности и не указывай мне что делать
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та мне пох твоя собственность я за Людей переживаю а ты к ним не относишься , и кста - можешь еще вместе с землей и свою квартиру продать.. "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук - Цензор.НЕТ 2773
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еще раз говорю- убал свой пятак от моей собственности. за чужую собственность оно переживает! кто ты такое чтоб решать кому что делать со своей землей? у всяких казлин никто не должен спрашивать продавать мне землю или нет
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Повторю для очень тупых - Землю можно продавать в стране с развитой экономикой и высоким уровнем жизни.Сегодня открытие рынка земли - это возможность скупки Коломойским, Пинчуком и компанией земли за копейки, с последующей перепродажей иностранцам по рыночной стоимости! Народ останется в стороне и без денег и земли!
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для тупых: иностранцам продажа запрещена
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Виявляється, земельна реформа партією не обговорювалася, але подана у Раду. Це як? Іза що вони голосувати хотіли, якби не протести? За чий проект? Бєні?
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Ви уявляєте: тамада, манікюрщиця, комік та інші члени і членині СН обговорюють питання ринку землі?
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tZE inform

@tZEinform

Реакция режима Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук
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Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум - Зеленский.

Так может сначала референдум, а потом обсуждать?
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Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
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Наивные эти слуги какие то думают что их планы сбудутся и после голосования поставят точку, нет это будет только начало расплаты за вашу зраду.
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tZE inform

@tZEinform

Реакция режима Рынок земли. Зеленский записал видеообращение к украинцам
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Немає вам уже віри. Ви, зелені, запросто здасте інтереси українців і України. Ви наче зелені інопланетні чоловічки з Марсу, (а точніше не з Марсу, а з Америки) вам нічого земне не болить, а Україна - тим паче. Команда Зе - найнекомпетентніша, найбезграмотніша з усіх, які були при владі. Від вас можна чекати всього, що завгодно. А в питанні продажу української землі ваша команда просто шокує суспільство. Українці майже 80% проти продажу землі, але Зе-команда нікого й нічого не чує і планує таки прийняти цю недолугу і невиважену земельну реформу. І горе буде українцям, якщо зелені приймуть таки цю реформу. "Ми виходимо на дискусію" - стверджує І. Верещук. Та яка дискусія? Там уже про все домовлено, то лише для окозамилювння буде проведена типу дискусія. А від того "земельного договорняка" постраждають, як завжди, прості люди. А ************ Зе-команду до дерибану української землі заокеанські держиморди (євреї типу Сороса тощо) та й наші теж - Козломойський та йому подібні. Окремо хотілось би наголосити на позиції Кабміну. Це - просто жах! Гончарук дає клас! 40% ріст ВВП! Ну як не скажеш - во даёт! Люди з іншої планети і галактики! Де ви родилися і де ви вчилися, а головне - як вчилися. Гнати вас потрібно у три шиї, та так, щоб і не озиралися.
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Безмозглое стадо обсудит... Рассмешили ))
Методичку новую подвезут и шоу покажут.
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я не боюсь ни какого турборежима .... для меня его просто нет .. всьо происходит слишком медленно ... А когда порохоботы лепят из Зеленского диктатора мне реально смешно ... и в то же время грустно ... потому что уже должны были быть проголосованы медицинская, пенсионная и налоговая с земельной реформы .. ну и начаться массовые посадки попередников ... Чем дольше АП и новое монобольшинство тянут с этим тем меньше времени у них остается до следующих выборов на то чтоб эти реформы начали давать результат .... бо всегда первая реакция на либеральные реформы негативная ... срабатывает банальный страх перед всем новым ... причем народ кроме советского прошлого и олигархического капитализма настоящего больше ничего и не знает .....
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Вверещук часто несе таку ахінею, що краще би вже мовчала.
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а їй і остається тільки верещати, на донбасі відводять війська і частину землі віддають росіянам безкоштовно,щоб бойовими діями не помішав розпродати неокуповану землю
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Ти зелена верещалка , закрила би вже свою брудну пащеку !!! Бо напхаємо тобі в неї землі по самі гланди !!! Дивись , щоб не обіср...лась !!! "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук - Цензор.НЕТ 1570
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