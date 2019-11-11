EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4644  274
Все про:Зеленський (3521) земля (409) референдум (314) земельна реформа (66)

 Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав провести референдум щодо земельної реформи.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалено таке рішення: між першим і другим читанням до чинного проєкту закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно українськими громадянами", - заявив Зеленський.

"Іноземці та компанії, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки в разі, якщо на це дасть дозвіл народ України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде прописаний у законі", - заявив президент.

Новина доповнюється ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158916
 
 
 Топ коментарі
 
Это Украинская земля! И пренадлежит она - украинцам. У Вас президент - идиот.
 показати весь коментар
 
Ну сегодня есть , а завтра нету.Это такое дело
 показати весь коментар
 
Вопрос самой продажи земли будете выносить на референдум?
А то получается, что хотим - выносим, что не хотим - не выносим, рыбу заворачиваем...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Така безмозгла влада все робить по ідіотськи!!! Ще залишилося землю розпродати олігархам і все капець, підемо батрачити на них!!! А право власності буде переходити дітям олвгархів, а українці будуть батрачити на олігархів вічно!!! Йди в дупу Зе зі своїм референдумом!!! Ще "підрахуй" казав: неважливо хто як голосував, а важливо хто як рахував! Ось нова ЦВК нарахує!!! Не зрадіємо!!! ГЕТЬ ТАКИХ КЕРМАНИЧЕЙ НЕКОМПЕТЕНИХ!!!
 показати весь коментар
 
 
Шо за бред несёт этот крысёныш-жидёнок? Оно что, уже за меня решило хочу я продавать свою землю или нет? Так Израиль уже ему насоветовал эту сакральную мыслЮ. А может Нетаньяху? Этому долбо.....у сказали уже, что ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ С ЗЕМЛЁЙ РЕШАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ и в первую очерь, если они касаются всех украинцев БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Зебил конченный идиот.
 показати весь коментар
 
 
ты решать де юре сейчас не можешь, у тебя нету права продавать свою землю хочешь ли ты этого или нет.
 показати весь коментар
 
Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло получиться, ведь они приоритеты при продаже земли отдавали в первую очередь своим финнам.
А теперь россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной российской "туристической" фирме.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
 показати весь коментар
 
 
Об этом надо поярче. Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7767 И погромче .
Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло получиться, ведь они приоритеты при продаже земли отдавали в первую очередь своим финнам.
А теперь россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной российской "туристической" фирме.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
 показати весь коментар
 
 
когда вижу эту мерзкую, лживую, крученную, кривляющуюся рожу с натужным украинским и деланной хрипотцой тянет рыгать.
достаточно посмотреть на ЗеЛеную соплю и можно обойтись без рвотного.)
 показати весь коментар
 
 
Если мы не остановим эту мразь, марионетку Коломойского и Сороса, будем умирать от голода на своей земле. Зеленского - геть!
 показати весь коментар
 
 
Надо быстро продавать землю, а то должники уже заждались свои проценты. Но это не страшно, потом можно будет еще продавать себя, на панель, или свои органы, благо, Супрун подсуетилась. А вопрос о референдуме? Они уже за нас решили, продавать землю нашим олигархам- латифундистам? Здесь наше мнение им не нужно? Этот шахер-махер надо заканчивать и побыстрее, иначе с землей будет, как и с остальным.
 показати весь коментар
 
 
Вова. согласно конституции мне положено около 2 га земли. но ****** землеупорядчики посылают меня. шо продавать? то что у нас спижджено?? вы ****** ?
 показати весь коментар
 
 
Не более 1500 гектаров на одного бенефициара ! Вместе с арендой.Что выше - на торги.
 показати весь коментар
 
А почему? Кто это назначил с потолка- Вы? А почему не 1000 гектаров, и не 2000?

И это требование искусственное- его начнут обходить с помощью переоформления. А зачем это надо?
 показати весь коментар
 
В одном селе не должно быть одного латифундиста.Их должно быть минимум 3-4 .Иначе -рабство .
 показати весь коментар
 
Чтобы получить то, что хочешь- требуй большего.
Щас нарид скажет нет и грабить будут только местные. И нарид доволен, и хапуги.
 показати весь коментар
 
В мене є запитання. Згідно Конституції, природні ресурси, до яких належить і земля, належать народу, тобто усім. А той народ, який проживає у містах, і фактично не має паїв, то яким чином буде мати вигоду від продажу земельних ресурсів?
 показати весь коментар
 
 
а где ты видел в Украине землю как особисте майно?
 показати весь коментар
 
Вашим особистим майном може бути тільки присадибна ділянка, а сільськогосподарські угіддя, до яких належать паї, не являються такими.
 показати весь коментар
 
Народ , я бачу шо ви просто не володієте інформацією, що реально відбувається на селі. Багато вже здали свою землю в оренду на 49-ть років, за 25-30 тис грн. за гектар. багатьох земля в оренді на 5-10 років. Ви думаєте, я хочу продавати свою землю? Я шо , дєбіл? Я хочу взяти під залог землі тракторця, плуг, сівалку , культиватор, і мати з 20 Га в рік 150-200 тис гривень, і в ус не дути.
 показати весь коментар
 
"Насрати бабці в капці"©
Слабоват на желудочек-то Сиплоголосая зЕхидна - лохмандеи токмо чутка взбеленились (ещё ж не взъерепенились и даже не нахохрились), а ЗЕлюк уже жидко обосрался "распыляя по деревьям содержимое желудка"©.
 показати весь коментар
 
Молодец! Учитесь порохоботы как при полном отсутствии мозгов, изображать мыслительный процесс Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1309
 показати весь коментар
 
Продать всю земли америке и всё считай америка.
 показати весь коментар
 
Какая нах. Америка, очнись, всё кацапы скупят и баня, читай, как они скупили землю у финнов и что теперь уже происходит. Они же твари конченные. Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 105
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
 показати весь коментар
 
 
Я прочитал статью, это реально паранойя. Вывод статьи в том, что русские покупают землю, чтобы захватить Финляндию. Только накуй для этого покупать там землю бро?
 показати весь коментар
 
Почему у «слуг народа» вдруг резко сдулось либертарианство - политтехнолог Ноябрь 11, 2019Без рубрикиКомментарии

Да бросьте вы, а было ли либертарианство?
Пацанам просто слово новомодное понравилось. А что это такое, они вначале-то и не поняли.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный политтехнолог Сергей Гайдай.
А когда стали разбираться - то оказалось, что если действительно быть либертарианцами, то роль государства в жизни простого украинца нужно сократить до минимума, а самому гражданину дать максимум прав и свобод.
Это как? Государство - это президент с его офисом, правительство с премьером и всеми министрами, Рада со всем монобольшинством. И всю эту власть нужно сократить до минимума?
Не лезть в экономику. Налоги уменьшить. И сильно уменьшить - ликвидировать налоговую вместе с налоговой полицией. Заменить на софт. Чиновников и в центре и на местах сократить раз в сто.
Правительство сократить до семи министров с помощниками, как в Швейцарии. Местное самоуправление громад должно стать основной властью для жителя Украины. А центральная власть - как дополнительный сервис для власти местных громад.






Референдумы общенациональные и местные. Участие граждан в законотворчестве. Принятие законов через референдумы. Народовластие плюс диджитализация всей страны - государство в смартфоне.
И вот тут либертарианство-то у ребят и сдулось. Теперь у них - либерализм с социализмом вместе.
В тему - «Зеленый Хамелеончик»: партия новой власти скоропостижно превращается в БПП и НФ - политолог
Помните, как у буфетчика в «Мастере и Маргарите»? Осетрина второй свежести. Осетрина, она может быть только одной свежести. Вторая свежесть - это тухлая осетрина.
Так и либерализм - он может быть только либерализмом, а если туда социализм добавить - получится тухлый либерализм какой-то…
загрузка...
***
 показати весь коментар
 
 
не хйу мутить- иносранцам не иносранцам ... Продажа земли только через референдум !
А то уже набирают такие обороты шо хйу остановишь...Сначала экономика пусть заработает как положено , чтобы каждый гражданин Украины имел возможность купить землю , а не только олигархат и иносранцы...
 показати весь коментар
 
Ну не знаю, надо ли ещё раз говорить что оно дол%%%б, или не надо, ведь это и так уже все знают?
 показати весь коментар
 
Зачем? Потратить деньги? Или поиграться в типа демократию?

и так ясно, что люди в большинстве против не только продажи землм иностранцам, но и против ЗЕБЕниной земельной реформы
 показати весь коментар
 
Продажа земли иностранцам- это вообще не сильно интересный вопрос. Этот даже можно вообще оставить на потом- ничего не убудет. Иностранцев мало, и им не так удобно дистанционно пользоваться землёй.

А ГЛАВНОЕ- это как организовать продажу земли ВНУТРИ- гражданам Украины! Ведь их много- и они там живут. Как оргапнизовать перераспределение земли между ними за деньги?

А когда этот мощный процесс заработает для собственных граждан- они же полд полным контролем- тогда отдельные отщепенцы начнут спрашивать: -"А нам как быть- если мы хотим купить землю? Как это оформить"?

Ну и- в общем- если будет возможно ЭФФЕКТИВНО контролировать, чтобы иностранцы обращались с землёй по тем же правилам что и украинцы- то тогда какая разница?
 показати весь коментар
 
1. Землю продавать нельзя. Но не потому что это народное достояние и прочее бла-бла-бла, а потому что по уровню коррупции Украина сегодня находится на таком уровне, что прозрачно эти процедуры точно не пройдут.
2. Как то пох, кто купит землю (иностранец или наш олигарх). Иностранцы хотя бы (в большинстве своем) платят более достойные зарплаты, чем украинские олигархи.
 показати весь коментар
 
 
Тогда тебе светит судьба магодаскарца. Землю продали иностранцам и наступил голод.
Все зерно вывозят а что привозят по мировым ценам.
 показати весь коментар
 
А земельный кодекс к этому подготовлен? ЧТО именно будут покупать граждане Украины и иностранцы? Вот я к примеру дом купил- но каждый год плачу государству 1% стоимости дома. И он зараза ещё и растёт каждый год на 2%. И я на СВОЕЙ земле не имею права шуметь, пачкать, портить внешний вид и тд. То есть земля-то моя- в том смысле что она числится за мной- и у меня её никто не отнимет. Но самой-то земле по хрену- за ней всё так же ухаживают- и она всё так же остаётся в США! Какая разница за кем она числится- хоть за китайским императором. Но налог-то с неё идёт в американский бюджет- а не в китайский. И управляется она тоже по американским правилам.

А кому она формально принадлежит- какая разница-то? Вот сдам я американский паспорт, вернусь в Россию- а дом оставлю за собой. И что? Сделаю хуже лишь себе- как из России пользоваться этим домом? А тутошним по барабану- земля в порядке, дом в порядке, и налог с него идёт- да живи ты... где хочешь!
 показати весь коментар
 
Рынок земли так и должен остаться в тени. Ещё не вся госземля перешла в собственность ворья от власти. Никаких прозрачных рынков!
 показати весь коментар
 
 
в курсе, что убийца Рабина уже 25-й год сидит в тюрьме?
 показати весь коментар
 
 
Це ви з натяком на умну мислю написали? )
 показати весь коментар
 
порохоботы ипанутые итить Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6700 вас блть даже током лечить бесполезно, тока на удобрение!
 показати весь коментар
 
 
им платят ани строчат - вполне нормальные плечевые шлюшки !Ну то что тупые это да !А где ты видел умных шлюх?))
 показати весь коментар
 
Порохоботів вже не вилікуєш. Як і зеботів...
 показати весь коментар
 
З усім, що пан Петре викладає, згоден, підтримую. Але цей пост раджу видалити. Це проходить під статтею про "заклик, підбурювання до вбивства державного діяча". Цілком кримінальна стаття
 показати весь коментар
 
Какой же ******** у нас през! Хорошо ,что хоть вопросы управления ядерными реакторами не выносят на референдум.
 показати весь коментар
 
 
"Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский" - Коломойский считается иностранцем?
 показати весь коментар
 
У него есть паспорта Швейцарии и Израиля.
 показати весь коментар
 
Ну,так давай и вопрос о земельной реформе-на референдум.Результат-очень потешит гнусавого гнома и его "слуг урода".
 показати весь коментар
 
 
Знущається,падло зелене...Йому кажуть проведи референдум чи продавати землю,а він каже - добре,проведемо референдум чи можна продавати землю...іноземцям...Чесно,ці жидівські манси починають дошкуляти трохи...
 показати весь коментар
 
 
Оренда замість продажі. Під цілий перелік умов і вимог. Порушення яких орендатором буде підставою розірванням договору оренди. Орендодавець - держава. Хоче пайщик продати свій пай? Держава має його викупити за прийнятною ціною.
 показати весь коментар
 
 
Интересный вопрос









K04EGAR IV

@K04EGR

·52 мин
Если всё так красиво, как говорит Зеленский, почему молчат коррупционеры и лэндлорды, владеющие сотнями тысяч гектар? Им же придется выкупать землю, которую они арендуют за копейки? Или закон касается только неучтенки и колхозников, у которых гектар на паях?
 показати весь коментар
 
Це тому, що у пайщиків вони по неформальним договорам вже викупили. Залишилась тільки формальна умовність, що узаконює їхню власність. Але де тут мої інтереси - більшості українців???
 показати весь коментар
 
Ну так і доведи "новиймаладий палітик"Ю.Тимошенко розмаж її старого політика в студіі по стінці на любому"незалежному" каналі.Чого цього не робиш шахрай в тебе ж вся зомбомашина під рукою,- вперед!!!
Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 214
Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4188
 показати весь коментар
 
 
"Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский" - в Израиле более 90% земли принадлежит государству и там никому землю не продают. Не думаю, что клоун самоучка умнее тех которые в Израиле. Наглее да, но никак не умнее.
 показати весь коментар
 
 
Там и гос землю не сдают на 50 лет за 100 шекелей в год.
 показати весь коментар
 
Как то Зе красиво перескочил главный и основополагающий вопрос о продаже земли по сути.
А это явный признак афёры.
Если уж референдум, то по главному вопросу, а не второстепенному.
 показати весь коментар
 
 
Он думает, среди иностранце найдется так много желающих покупать землю, которую в любой момент, после очередной революции могут отобрать? А если принять закон, запрещений продавать иностранцам, он думает так трудно богатому человеку обзавестись дополнительным украинским паспортом или нанять подставное лицо? Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1572
 показати весь коментар
 
 
Соловьев говорит, что русские хотят купить Украинские земли.
 показати весь коментар
 
Конечно. Иностранцы уже сняли все деньги со счетов и хотят начать скупать земли, ведь это такая выгодная сделка!
Нельзя допускать такое. Вот в России тоже все время подлые люди хотят народную нефть и газ отобрать )))
 показати весь коментар
 
Зеленский уже с Путиным видать договорился продать землю Украинские.
 показати весь коментар
 
 
А ты видать свечку держал, или в порохоботской библии так написано?
 показати весь коментар
 
 
я Порошенко ненавижу рыга сраного! его вздернуть надо!
 показати весь коментар
 
Блазень припини шахраювати, тобі чудово відома відповідь. РЕФЕРЕНДУМ ПРОДАВАТИ ЧИ НЕ ПРОДАВАТИ!!!
 показати весь коментар
 
 
А ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО НАВІЩО ЗІБРАЛИСЬ ВВОДИТИ? ВОВА ТИ ШАХРАЙ.
 показати весь коментар
 
 
ОРЕНДА!
Крапка. Держава - єдиний, хто може викупити пай.
 показати весь коментар
 
 
Держава единий власник и сдает в аренду.А дальше наши дети разберутся. Мы и так все прфукали. Но можем повторить.
 показати весь коментар
 
 
Хлопчики рвуться до землі?!! Видно дуже скоро наша земелька їх нагодує !!! Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1795
 показати весь коментар
 
У Бени тройное гражданство - вот кто стоит в очереди первым.
Зеленский, не заговаривай нам зубы: на референдм надо вопрос о продаже.
А не о продаже иностранцам.
А перед рефендумом - выразить недоверие тебе, предателю.
Ты хочешь распродать земли и свалить в Москву снимать новое кино ?
Можешь валить в Москву сразу - прямо завтра, прямо сегодня вечером, на Тесле.
 показати весь коментар
 
мне одному непонятно, почему вместо реферундума в целом по "продаже земли - надо или нет?" нам подсовывают референдум по "можно или нельзя продавать иностранцам"?
слишком стремно это выглядит, вы типа проголосуйте по иностранцам, а мы остальное там быренько сами "допилим до кондиции". а что мешает иностранцам нанять местного Иван Иваныча, попросить открыть какие ТОВ АгроПодагра, положить туда 5000 грн уставного капитала и начинать скупать землю, фактическими владельцами которой будут китайцы или росияне?
может сначала узнаем как народ Украины вообще думает нсчет рынка земли сельхозназначения?
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору