 Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Ухвалено таке рішення: між першим і другим читанням до чинного проєкту закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно українськими громадянами", - заявив Зеленський.
"Іноземці та компанії, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки в разі, якщо на це дасть дозвіл народ України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде прописаний у законі", - заявив президент.
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Зебил конченный идиот.
А теперь россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной российской "туристической" фирме.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло получиться, ведь они приоритеты при продаже земли отдавали в первую очередь своим финнам.
А теперь россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной российской "туристической" фирме.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
достаточно посмотреть на ЗеЛеную соплю и можно обойтись без рвотного.)
И это требование искусственное- его начнут обходить с помощью переоформления. А зачем это надо?
Щас нарид скажет нет и грабить будут только местные. И нарид доволен, и хапуги.
Слабоват на желудочек-то Сиплоголосая зЕхидна - лохмандеи токмо чутка взбеленились (ещё ж не взъерепенились и даже не нахохрились), а ЗЕлюк уже жидко обосрался "распыляя по деревьям содержимое желудка"©.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
Да бросьте вы, а было ли либертарианство?
Пацанам просто слово новомодное понравилось. А что это такое, они вначале-то и не поняли.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный политтехнолог Сергей Гайдай.
А когда стали разбираться - то оказалось, что если действительно быть либертарианцами, то роль государства в жизни простого украинца нужно сократить до минимума, а самому гражданину дать максимум прав и свобод.
Это как? Государство - это президент с его офисом, правительство с премьером и всеми министрами, Рада со всем монобольшинством. И всю эту власть нужно сократить до минимума?
Не лезть в экономику. Налоги уменьшить. И сильно уменьшить - ликвидировать налоговую вместе с налоговой полицией. Заменить на софт. Чиновников и в центре и на местах сократить раз в сто.
Правительство сократить до семи министров с помощниками, как в Швейцарии. Местное самоуправление громад должно стать основной властью для жителя Украины. А центральная власть - как дополнительный сервис для власти местных громад.
Референдумы общенациональные и местные. Участие граждан в законотворчестве. Принятие законов через референдумы. Народовластие плюс диджитализация всей страны - государство в смартфоне.
И вот тут либертарианство-то у ребят и сдулось. Теперь у них - либерализм с социализмом вместе.
В тему - «Зеленый Хамелеончик»: партия новой власти скоропостижно превращается в БПП и НФ - политолог
Помните, как у буфетчика в «Мастере и Маргарите»? Осетрина второй свежести. Осетрина, она может быть только одной свежести. Вторая свежесть - это тухлая осетрина.
Так и либерализм - он может быть только либерализмом, а если туда социализм добавить - получится тухлый либерализм какой-то…
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А то уже набирают такие обороты шо хйу остановишь...Сначала экономика пусть заработает как положено , чтобы каждый гражданин Украины имел возможность купить землю , а не только олигархат и иносранцы...
и так ясно, что люди в большинстве против не только продажи землм иностранцам, но и против ЗЕБЕниной земельной реформы
А ГЛАВНОЕ- это как организовать продажу земли ВНУТРИ- гражданам Украины! Ведь их много- и они там живут. Как оргапнизовать перераспределение земли между ними за деньги?
А когда этот мощный процесс заработает для собственных граждан- они же полд полным контролем- тогда отдельные отщепенцы начнут спрашивать: -"А нам как быть- если мы хотим купить землю? Как это оформить"?
Ну и- в общем- если будет возможно ЭФФЕКТИВНО контролировать, чтобы иностранцы обращались с землёй по тем же правилам что и украинцы- то тогда какая разница?
2. Как то пох, кто купит землю (иностранец или наш олигарх). Иностранцы хотя бы (в большинстве своем) платят более достойные зарплаты, чем украинские олигархи.
Все зерно вывозят а что привозят по мировым ценам.
А кому она формально принадлежит- какая разница-то? Вот сдам я американский паспорт, вернусь в Россию- а дом оставлю за собой. И что? Сделаю хуже лишь себе- как из России пользоваться этим домом? А тутошним по барабану- земля в порядке, дом в порядке, и налог с него идёт- да живи ты... где хочешь!
K04EGAR IV
@K04EGR
·52 мин
Если всё так красиво, как говорит Зеленский, почему молчат коррупционеры и лэндлорды, владеющие сотнями тысяч гектар? Им же придется выкупать землю, которую они арендуют за копейки? Или закон касается только неучтенки и колхозников, у которых гектар на паях?
А это явный признак афёры.
Если уж референдум, то по главному вопросу, а не второстепенному.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко.
Нельзя допускать такое. Вот в России тоже все время подлые люди хотят народную нефть и газ отобрать )))
Крапка. Держава - єдиний, хто може викупити пай.
Зеленский, не заговаривай нам зубы: на референдм надо вопрос о продаже.
А не о продаже иностранцам.
А перед рефендумом - выразить недоверие тебе, предателю.
Ты хочешь распродать земли и свалить в Москву снимать новое кино ?
Можешь валить в Москву сразу - прямо завтра, прямо сегодня вечером, на Тесле.
слишком стремно это выглядит, вы типа проголосуйте по иностранцам, а мы остальное там быренько сами "допилим до кондиции". а что мешает иностранцам нанять местного Иван Иваныча, попросить открыть какие ТОВ АгроПодагра, положить туда 5000 грн уставного капитала и начинать скупать землю, фактическими владельцами которой будут китайцы или росияне?
может сначала узнаем как народ Украины вообще думает нсчет рынка земли сельхозназначения?