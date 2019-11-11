 Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це підприємство повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Усі бронежилети та шоломи виробництва компанії відповідають Технічним умовам, затвердженим ще у 2003 році і відтоді зміни, які відбувалися у конструкції бронежилетів, були спрямовані лише на підвищення експлуатаційних характеристик виробів", - йдеться в повідомленні.

4 березня 2019 між Міністерством оборони України та ТОВ "НВП" Темп-3000 "було укладено договір про постачання

4 березня 2019 року між Міністерством оборони України та ТОВ "НВП "Темп-3000" був укладений Договір про поставку за кошти Державного бюджету бронежилетів "Корсар м3с-1-4" у маскувальному малюнку ММ-14.

Зазначається, що з 2003 року бронежилети мають однаковий балістичний склад.

"Договором № 286/3/19/56 чітко передбачено, що бронежилети "Корсар м3с-1-4" виготовляються за ТУ У 18.2-31778043.046-2003 зі змінами №1-11 і мають відповідати зразку-еталону, який затверджується перший раз, для того щоб Підприємство було допущено до процедури тендерних закупівель, і другий раз перед підписанням Договору на поставку продукції, а ГОСТ і ДСТУ застосовуються тільки в разі, якщо вони не суперечать Технічним умовам ТУ у 18.2-31778043.046-2003", - зазначили в підприємстві.

Що стосується кліматичного виготовлення бронежилетів, то в підприємстві звертають увагу на те, що в ТУ У 18.2-31778043.046-2003, чітко вказано, що кліматичне виконання виробів здійснюється за ГОСТ 15150. "Цей Стандарт слід застосовувати при проектуванні і виготовленні виробів. Зокрема, він повинен застосовуватися при складанні технічних завдань на розробку модернізацію виробів, а також при розробці державних стандартів і технічних умов, що встановлюють вимоги в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища для групи виробів, а при відсутності зазначених групових документів - для окремих видів виробів. тестуватися при вологості 70% при 15°С (середньорічне значення) та 98% при 25°С (максимальне значення)", - повідомили в "Темп-3000".

Таким чином, фактично виробник, вибравши кліматичне виконання виробу, не може використовувати під час випробувань іншу інтенсивність дощу і час дощування.

На підтвердження вірності застосування даного критерію (інтенсивність та час дощування) для виробів у кліматичному виконання У.1.1. за ГОСТ 15150 було отримано Експертний висновок за результатами проведення додаткового фізико-хімічного експертного дослідження методів випробування та показників якості бронежилетів від 25.09.2019 №28710.

Згідно з висновком, виробник продукції, виготовленої в кліматичному виконання У 1.1 по ГОСТ 15150 для випробувань стійкості до впливу засобів враження бронежилетів при впливі атмосферних опадів (дії дощу) може використовувати умови проведення випробувань передбачені обов’язковим додатком 5 ГОСТ 15150, зокрема, інтенсивністю 3 мм/хв, тривалістю 5 хв поспіль.

Зазначається, що бронежилети отримали кваліфікацію ще в 2003 році.

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Підприємство звертає увагу на той факт, що перед реєстрацією Воєнстандартом Міністерства оборони України, підприємство погодило з Головним військовим представництвом МОУ "Методику визначення стійкості бронежилетів "Корсар М3" до впливу атмосферних опадів (дощування) при кваліфікаційних випробуваннях", в якій чітко визначені інтенсивність дощування 3мм/хв і час дощування 5 хв. Тобто ні Замовник, ні Виробник не передбачали занурення бронежилетів під воду.

"Главна мета м'якого балпакета - захист від осколків", - зазначили в підприємстві. Захисна структура бронежилетів Корсар 1 4 класу захисту є незмінною з 2003 по 2019 рік, тобто однаковою до сьогодні.

" Це 18 шарів арамідної тканини м’якого балістичного пакету та жорстких бронеелементів завтовшки 5-7мм. Також в Технічних умовах вказано, що осколкостійкість 18 шарів арамідної тканини становить не менше 500м/с відповідно до стандарту STANAG 2920. ... Оскільки на сьогоднішній день офіційна статистика показує, що 80% уражень у сучасних бойових діях відбувається від осколку, підприємство з 2003 по 2019 рік приділяло основну увагу тесту на осколкостійкість балістичного пакету разом з чохлом у дощованому стані (в комплектації максимально наближених до бойових умов), який витримував заявлені 500м/с згідно з стандартом STANAG 2920. Перевірка на осколкостійкість бронежилетів після дії атмосферних опадів була регулярною, оскільки з 2015 року на Підприємстві була організована лабораторія з перевірки виробів за стандартом STANAG 2920", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, бронежилети, які в 2003 році були в серійному виробництві відповідно до кваліфікаційних випробувань, і всі наступні партії бронежилетів, які випускалися з 2003 року по 2019 рік мають однаковий балістичний склад, і відповідають балістичній стійкості.

Колектив підприємства наголошує, що бронежилет "Корсар м3с-1-4" повністю відповідає вимогам договору про постачання для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби.





