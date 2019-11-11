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 Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000"

Науково-виробниче підприємство "Темп-3000" категорично відкидає всі звинувачення щодо якості своєї продукції, які поширюються в ЗМІ і звертається до вітчизняних медіа з проханням не використовувати штучно створені наративи про "неякісні бронежилети", оскільки ця інформація не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це підприємство повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Усі бронежилети та шоломи виробництва компанії відповідають Технічним умовам, затвердженим ще у 2003 році і відтоді зміни, які відбувалися у конструкції бронежилетів, були спрямовані лише на підвищення експлуатаційних характеристик виробів", - йдеться в повідомленні.

4 березня 2019 між Міністерством оборони України та ТОВ "НВП" Темп-3000 "було укладено договір про постачання

4 березня 2019 року між Міністерством оборони України та ТОВ "НВП "Темп-3000" був укладений Договір про поставку за кошти Державного бюджету бронежилетів "Корсар м3с-1-4" у маскувальному малюнку ММ-14.

Зазначається, що з 2003 року бронежилети мають однаковий балістичний склад.

"Договором № 286/3/19/56 чітко передбачено, що бронежилети "Корсар м3с-1-4" виготовляються за ТУ У 18.2-31778043.046-2003 зі змінами №1-11 і мають відповідати зразку-еталону, який затверджується перший раз, для того щоб Підприємство було допущено до процедури тендерних закупівель, і другий раз перед підписанням Договору на поставку продукції, а ГОСТ і ДСТУ застосовуються тільки в разі, якщо вони не суперечать Технічним умовам ТУ у 18.2-31778043.046-2003", - зазначили в підприємстві.

Що стосується кліматичного виготовлення бронежилетів, то в підприємстві звертають увагу на те, що в ТУ У 18.2-31778043.046-2003, чітко вказано, що кліматичне виконання виробів здійснюється за ГОСТ 15150. "Цей Стандарт слід застосовувати при проектуванні і виготовленні виробів. Зокрема, він повинен застосовуватися при складанні технічних завдань на розробку модернізацію виробів, а також при розробці державних стандартів і технічних умов, що встановлюють вимоги в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища для групи виробів, а при відсутності зазначених групових документів - для окремих видів виробів. тестуватися при вологості 70% при 15°С (середньорічне значення) та 98% при 25°С (максимальне значення)", - повідомили в "Темп-3000".

Таким чином, фактично виробник, вибравши кліматичне виконання виробу, не може використовувати під час випробувань іншу інтенсивність дощу і час дощування.

На підтвердження вірності застосування даного критерію (інтенсивність та час дощування) для виробів у кліматичному виконання У.1.1. за ГОСТ 15150 було отримано Експертний висновок за результатами проведення додаткового фізико-хімічного експертного дослідження методів випробування та показників якості бронежилетів від 25.09.2019 №28710.

Згідно з висновком, виробник продукції, виготовленої в кліматичному виконання У 1.1 по ГОСТ 15150 для випробувань стійкості до впливу засобів враження бронежилетів при впливі атмосферних опадів (дії дощу) може використовувати умови проведення випробувань передбачені обов’язковим додатком 5 ГОСТ 15150, зокрема, інтенсивністю 3 мм/хв, тривалістю 5 хв поспіль.

Зазначається, що бронежилети отримали кваліфікацію ще в 2003 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"

Підприємство звертає увагу на той факт, що перед реєстрацією Воєнстандартом Міністерства оборони України, підприємство погодило з Головним військовим представництвом МОУ "Методику визначення стійкості бронежилетів "Корсар М3" до впливу атмосферних опадів (дощування) при кваліфікаційних випробуваннях", в якій чітко визначені інтенсивність дощування 3мм/хв і час дощування 5 хв. Тобто ні Замовник, ні Виробник не передбачали занурення бронежилетів під воду.

"Главна мета м'якого балпакета - захист від осколків", - зазначили в підприємстві. Захисна структура бронежилетів Корсар 1 4 класу захисту є незмінною з 2003 по 2019 рік, тобто однаковою до сьогодні.

" Це 18 шарів арамідної тканини м’якого балістичного пакету та жорстких бронеелементів завтовшки 5-7мм. Також в Технічних умовах вказано, що осколкостійкість 18 шарів арамідної тканини становить не менше 500м/с відповідно до стандарту STANAG 2920. ... Оскільки на сьогоднішній день офіційна статистика показує, що 80% уражень у сучасних бойових діях відбувається від осколку, підприємство з 2003 по 2019 рік приділяло основну увагу тесту на осколкостійкість балістичного пакету разом з чохлом у дощованому стані (в комплектації максимально наближених до бойових умов), який витримував заявлені 500м/с згідно з стандартом STANAG 2920. Перевірка на осколкостійкість бронежилетів після дії атмосферних опадів була регулярною, оскільки з 2015 року на Підприємстві була організована лабораторія з перевірки виробів за стандартом STANAG 2920", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, бронежилети, які в 2003 році були в серійному виробництві відповідно до кваліфікаційних випробувань, і всі наступні партії бронежилетів, які випускалися з 2003 року по 2019 рік мають однаковий балістичний склад, і відповідають балістичній стійкості.

Колектив підприємства наголошує, що бронежилет "Корсар м3с-1-4" повністю відповідає вимогам договору про постачання для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби.

Бронежилети Корсар МЗС-1-4 не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП Темп-3000 01
Бронежилети Корсар МЗС-1-4 не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП Темп-3000 02
Бронежилети Корсар МЗС-1-4 не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП Темп-3000 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158914
 
   
 Топ коментарі
 
и нг в таких ходит Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912 и даже Хомчак - только он его задом на перёд напяливает чёто Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912
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Для зелених технічні умови і держстандарти - надто складно. І нудно. Це стоси дурнуватих таблиць і багато букв. А ось чесне слово Олеся Довгого - прямого конкурента "Темпа" - саме то. Коротко, зрозуміло, по-пацанськи.
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труба слепил фальшивку?
осколок 500м/с
и пуля из нарезного оружия 850м/с
имеют ОЧЕНЬ разные кинетические энергии ...
а уж тем более с учетом формы поражающего элемента
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А где новость, что патриота с супругой отметелил ихний сын с другом?
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Потрібно лише слідкувати за цілісністю пакета який захищає кевлар від намокання і не кидати бронікі в калюжу, а зберігати в сухому місці.
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В Нацгвардию не закупали такие бронежилеты?
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Интересно, кто их закупал, тоже МО или люди из МВС, в подчинении которых и находится Нацгвардия?
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и нг в таких ходит Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912 и даже Хомчак - только он его задом на перёд напяливает чёто Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912
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ага когда с бубочкой великим воевакой в станице фоткался
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Для зелених технічні умови і держстандарти - надто складно. І нудно. Це стоси дурнуватих таблиць і багато букв. А ось чесне слово Олеся Довгого - прямого конкурента "Темпа" - саме то. Коротко, зрозуміло, по-пацанськи.
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Таким образом, фактически производитель, выбрав климатическое исполнение изделия, не может использовать во время испытаний другую интенсивность дождя и время.
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Як гетьман петьман ВСУ піднімав. Гнида .6ана...
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ЗЕбоб, у тебя приступ? Ты хоть раз в жизни получал ТУ, проводил испытания в КНИИСЭ, в Стандартметрологии ? Проверь для общего развития крепость самогона при 0С, -10С, +5С, +30С... везде получишь разные значения.
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Тебе кацапскому дураку номер дали на ухо, на свинарнике, ну и "перевирся" на АЧС, свинорыл
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Шо ти там пророхкала, свинособака кацапська? Вчи мову, бидло. Я ваш ізиг останнім часом пагано розумію)
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Несколько лет вкручивал в свое общение все больше и больше украинского. Сегодня, глядя вокруг, видя какая тупая, зубожилая, вонючая чернь, типа тебя, вдруг начала "гардыцца мовой, мне уже противно ее слышать и читать. Все, что с вами отбросами ассоциируется, у нормальных людей вызывает отвращение. Запомни, мразь, слово пишется так пОгано.
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Дуже смішні в тебе відмазки, свинособака кацапська.
А як же "армія, МОВА, віра".
Чи може ти і є оте саме циганча міша порошенко, який українською - ні в зую ногою?)
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Зебіл, тобі краще до ляшка сходити, він вирішить всі твої сексуальні проблеми.
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У меня "смішні відмазки", что ты тупой дебил? ))))) С такой "мовой" и такими смыслами, как ты тут строчишь, тебя дальше мыть унитазы, и выносить парашу, пускать ЗАБОРОНЕНО! Займись прямым своим делом, ничтожество.
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Свинособака кацапська, вчи мову. Раби із знанням мови країни-метрополії завжди цінувались вище за звичайних.
І не палай так, кацапе. А то ще кіндратій тебе трафить, а я буду винен. Нє, мені такого не треба.
Бо ти хоч і тваринка, але все ж таки жива істота)
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труба слепил фальшивку?
осколок 500м/с
и пуля из нарезного оружия 850м/с
имеют ОЧЕНЬ разные кинетические энергии ...
а уж тем более с учетом формы поражающего элемента
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там плиту отстреливали и причём не понятно каким бое припасом из линейки 7 .62 на 54 Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 139
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Справа навіть не в якості металу, а тканини, яка б мала то все тримати до купи, але банально розповзається під дієб води.
Вдягти б у такі броніки сиву гниду, пашинського та курече гузно турчинова і поставити цю трійцю в обслугу до їхнього ж "молота".
Чортові мародери. Гниди ганебні.
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ты достал бредом своим тупым . вас зебилов принудительно лечить надо. кевлар теряет свои свойства при намокании
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Керівництво ЗСУ знало, що мокрі бронежилети пробиваються наскрізь - Труба Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8522 вася иди там и не мочи машину а то при закрывании двери она у тебя развалится
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Це в тебе трусіля розповзаються під дією "води". Тож знімай їх наступгого разу.
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І можеш терер називати мене "дядя Вася" або просто "папа")
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Краще буду продовжувати називати тебе зебілом, більше підходить
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ну бронежилет выдерживающий 7.62 на 54 больше 2 часов не поносишь . знавал одного который носил с испугу целыми днями и через 3 недели слёг с позвоночником в больничку на инвалидность
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Гена, ты не носил ЖЗЛ 10 БК (жилет защитный легкий, вес 10 кг, броня -кольчуга). Чехол тупой брезент. Крепления на кнопках от ОЗК. Поставлялись в 87 г.г. в ВВ МВД СССР. Это полный пипец. Ктог их кроил (чехлы), кто эту хрень вообще изобрел, увы история умалчивает. А, забыл, никаких подвесок, магазины в подсумке (5,45Х39), ср...аный штык-нож. Замполит Катков , чтобы при 40 С не снимали. Пот, вонь ужас.
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слишком сложно для них ... не поймут.
неЛох сказал НАДО, Труба ответила ЕСТЬ, щелкнув каблуками ... рексы метнулись рыть ...
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парашенко зрадник і мародер, пороxoxydoba нелюди гірші за кацапів.
Бо кацап ворог, а пороxockoт зрадник.
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ну как бы ... я не против ... зрадник и мародер ... , зачем столько букв, ...и вообще к чему тут Порошенко?
... или это у тебя вновь приобретенный условный рефлекс на критику неЛОХа, нужно обязательно гавкнуть на Порошенко?
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 7697
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Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 9064 да я понял, что у тебя проблемы не только с рефлексами ...
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давно думаю, как бы это рыжее чмо дустом посыпать
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 3167
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Коричневе можеш кушати, лиш сусідів не забризкай.
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Дякую, пороxockoт, але я цукерки від сивої сціклини не вживаю.
Залиш собі і своїм колегам по шоколахті.
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Не знаю, пороxockot. Це ж у нас шоколахта є експертами із поїдання екскрементів)
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Точно знаєш, що вони смачніші за шоколад! А ще я бачу і до екскрементів ***********. Збоченець кулінарний! Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 6995
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Жека Кошовий? Яка гарнюня... Випасся на українських харчах лугандон мордатий.
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Це бізнес-партнер сивої сціклини злочевський.
Не впізнав свого хазяїна, халдєй соєвий?)
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Не бреши, це слуга нєлоха, нормальні пасажири
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 1047
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Ти що, ****.вся? Хто тобі, дебілу, цукерки пропонував? Що виробляєш - те і жри.
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Пороxockoт, те, чи ти обмазався, це на шоколад. Тебе надурили)
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Тобто зєбобіки і всі інші біхуси брехали і потребують юридисної оцінки своїх дій?
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Пороxoxydoba відрізняється від кацапа тільки царською сракою, яку старанно до блиску вилизує щодня і щосили)
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 6341
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За Зе-президента треба в першу чергу дякувати сивому мародеру Дякулі та його халдєям - порохоботам-(с)ідорам.
Ви зробили все, щоб Зе отримав булаву.
Дебіли соєві)))
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Кааанєчьна, це ж бо він 73% в мізки насрав. Чи то воно так і було... Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 5009
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Сивій сциклині треба було ще більше людей за носа смикати та телефони з рук вибивати.
А вам, тупорилий пороxockoт, сіяти ще більше ненавісті до опонентів.
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На самом деле этот спор решается очень легко. Нужно бенефициара Темпа-3000 одеть в его продукцию и дать возможность бойцам с передовой протестировать эту продукцию.
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Та об''єднали б вже ті свої категоричні заперечення у один категоричний блок з іншими бенефіціцарами гібридного миру під гаслом "ценемиздобули".
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