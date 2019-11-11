EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1815  29
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2169) держзакупівлі (206) Міноборони (2924) Правоохоронні органи (387) зв'язок (89) Військова прокуратура (595)

 Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження на 173 млн грн щодо закупівлі радіостанцій для Міноборони

Головна військова прокуратура виявила факти, що свідчать про заподіяння Міністерством оборони України 173 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужбу ГПУ, передає Цензор.НЕТ

"Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. За версією слідства, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн. Вказані дії є порушенням вимог Закону України "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів і видів компенсацій, що можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. При зазначених обставинах службові особи Міноборони діяли всупереч інтересам держави та ймовірно з метою одержання неправомірної вигоди одним із спецекспортерів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Відкрито кримінальну справу за фактом безпідставного витрачання 17 млн ​​грн під час закупівлі іноземної автотехніки для Держприкордонслужби, - ГПУ

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158913
 
 
 Топ коментарі
 
а еще нужно открыть уголовное дело против пАлковника Гриценко за разрушение обороноспособности Армии, в бытность его миНистриком обоРонки..
подонок и диверсант Гриценко должен висеть на Крещатике!
 показати весь коментар
 
Это ПЗДЦ, шо ты мелешь! Придурок, походу рацию в руках никогда не держал! Хотя бы почитай инструкцию как это работает, радиус действияЮ, выбор каналов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Ще потрібно завести кримінальне провадження по кільком тисячам цивільних рацій Моторола які порошенко купив за свої гроші для ЗСУ та НГУ, а ворог потім прослуховував ці рації, бо програмне забезпечення для них пишеться в росії!
 показати весь коментар
 
а еще нужно открыть уголовное дело против пАлковника Гриценко за разрушение обороноспособности Армии, в бытность его миНистриком обоРонки..
подонок и диверсант Гриценко должен висеть на Крещатике!
 показати весь коментар
 
 
Это ПЗДЦ, шо ты мелешь! Придурок, походу рацию в руках никогда не держал! Хотя бы почитай инструкцию как это работает, радиус действияЮ, выбор каналов.
 показати весь коментар
 
 
ФСБ та військова розвідка росії отримує доступ до цивільних рацій Моторола на апаратному рівні, це була умова для допуску Мотороли на ринок радіостанцій росії! Не має значення що ти там натискаєш на рації, якщо рація в зоні дії передавачів РЕБ терористів, вона буде під їх повним контролем, вони навіть вимкнути її можуть з групи без участі абонента! Купівля цивільних рації з російським ПО для української армії - це страшний злочин порошенка!
 показати весь коментар
 
 
МЛЯ! Если бы тебе кто то мог объяснить, какую х-ю ты написало? Откуда вас наковыряли, эксПердов по всем вопросам! Продай свою убогую хрущевку, купи для армии что то лучше! Ты же сволота и 5 грн не послла ни разу!
 показати весь коментар
 
 
Є закон України в армії мають працювати тільки військові ППРЧ рації, які неможливо визначити на місцевості, розшифрувати та перешкодити передачі інформації засобами РЕБ! В Україні є заводи які виробляють військові ППРЧ раідостанції вже багато років і якби порошенко звернувся на заводи або як Президент видав указ про негайне виробництво військових ППРЧ рацій для ЗСУ - ми б отримали тисячі українських військових рацій всіх модифікацій та розмірів! Але порошенко за 5 років не купив - ЖОДНОЇ військової рації на українських військових заводах! Що робить порошенко - він бере і неофіційно власним коштом, бо за державні кошти таке лайно купити було неможливо, купляє дешеві російські цивільні рації для охоронців громадських туалетів, які ФСБ дешифрує апаратним методом он-лайн, без затримок, і порошенко передає ці нікчемні та шкідливі радіостанції в ЗСУ та НГУ як благодійну допомогу! Ніби і питання вирішене з раціями і ворог буде проінформований про всі радіопереговори та повідомлення якими будуть обмінюватись бійці ЗСУ та НГУ по цим дешевим нешифрованим раціям! Ось якось так!
 показати весь коментар
 
 
Мне понятно, почему население тупеет с каждым днем, оно слушает таких как ты эксПердофф! А по какому "закону Украины" мы, завозили б/у технику в подразделения, ее разрешали не растамаживать? По какому в 2014-15 за свои деньги покупали форму, броники, каски? По какому жена ежедневно возила на вокзал сигареты, гигиену, жратву, консервы... для бойцов? По какому воевали тем, что отбили у сепаров? Тебе может лучше к Дрищу и Лебедеву обратиться?
 показати весь коментар
 
 
Не плутайте куй з пальцем. По радіостанціям ведеться бойове управління підрозділами, тому не можна використовувати незахищений радіозв'язок під час бойових дій - це злочин який призводить до втрати управління військами та їх повного розгрому! Ворог бачить і чує все що ви пишете або говорите в ефірі, ворог може блокувати Вас в ефірі і унеможливлювати передачу від вас інформаціїї!!!!! викидуючи Вас з групи, блокуючи Вам ключі шифрування! Якщо Ви не розумієте різниці між машиною і військовими засобами зв'язку - мені складно щось пояснювати такій людині! Перше завдання під час війни - отримати контроль за військовою системою зв'язку ворога! порошенко виконав завдання путіна на 5+ і ще попіарився на цьому як благодійник, куєв!
 показати весь коментар
 
Ты идиот? По твоему "Є закон України" это только для радиостанций, для всего другого нет? Там еще были снайперские комплексы и ремонт ПВО. Вы обиженные зубожилые черти, придумаете, что солдат на передке поссал не под то дерево, лишь бы Порошенко там как то фигурировал. Это называется тупость, зависть и классовая ненависть.
 показати весь коментар
 
 
Якщо мова йде про клас мародерів, крадіїв, махінаторів, неплатників податків, політичних проституток, зрадників Україн - то так, це класова ненависть! порошенко не просто купив дешеві цивільні рації для ЗСУ та НГУ, він ще 5 років блокував купівлю українських військових рацій і за 5 років жодна рація не була продана українськими військовими виробниками! Ці дії носять ознаки державної зради, свідомої та підступної, яка була координована ворогом!
 показати весь коментар
 
Не связывайся с больным на всю голову экспертом, всего сущего во Вселенной - Игорь L.
Спроси у идиота разницу между ЧМ , ФМ, АМ. Особенно по фазовой модуляции. Немножко цифровой обработке сигнала из аналога в ноль и единицу (ток, триггеры, фильтры). Он тебе выдаст.
Там в палате опять санитар набухался и планшет не отобрал.
 показати весь коментар
 
и вооьще - поскольку Порошенко - личный враг путина, давайте навесим на него всех собак и скажем что Порошенко - лучший друг Путина и именно он организовал Майдан, сдал Крым и начал войну на Донюассе?

Я ничего не упустил? а, и еще - это вина Порошенко, что после бегства Яныка в казне оставалось 130 тыс грн, а после Порошенко - 20 миллиардов долларов. Что после Яныка не было армии - потому Украину спасли добровольцы, а Порох, зараза, так воровал, так воровал, что у сегодня у нас одна из сильнейших армий в мире.
 показати весь коментар
 
 
А навіщо нам потрібно було 20 млрд доларів ЗВР, при курсі долара в 28грн? Може краще менше - 6 млрд доларів ЗВР НБУ, але курс 12-17грн за долар?
 показати весь коментар
 
Текст базарного быдла, которое торгует трусами и лифонами, и которым похеру кому целовать сапог, хоть Вимте, хоть Вове, лишь бы курс был 8,00
 показати весь коментар
 
 
Здешевлення гривні втричі, скоротила зарплати, пенсій, обсяги ВВП та внутрішнього ринку України - втричі! Це катастрофа під час війни, це фактично знищення держави! А порошенко робив це свідомо, обвалюючи гривню на міжбанку і викуповуючи долари по шаленим цінам, бо порошенко, як багаторічний Голова Ради НБУ, ще мутив на курсах долара та євро! Дії порошенка нанесли Україні такої страшної шкоди, якої не нанесла б навіть ядерна атака путіна!
 показати весь коментар
 
ПЗДЦ! Ты пишешь из дурдома? Попроси клизму и дежурного врача, что бы объяснил, что в этом году еще не выпишут, тебе еще нужно полечиться. Ты придурок, хоть почитай как считают ВВП. Не смущает, что он упал от анексии Крыма, где добывали 2 млрд кубов газа, и окупации Бамбаса, где 20% ВВП и 35% валютных поступлений.
 показати весь коментар
 
 
Ви просто не знаєте елементарної арифметики! Якщо взяти все ВВП країни і розділити на 3,5 рази то втрати ВВП будуть більші, ніж від відокремлення двох областей з загальної кількості 25!!! Мені дивно що таку елементарну математику потрібно пояснювати дорослій людині! Донбас та Крим були дотаційними, їх відокремлення мало збільшити ВВП України, бо там жили тільки пенсіонери та шахтарі-металурги, вічно дотаційні нахлібники України! А Крим взагалі нічого не виробляв, а з того що заробляв жодних податків не сплачував, як і Донбас! Ми ще їм кожен рік по кілька десятків мільярдів гривень давали на відшкодування ПДВ за той товар що вони вивозили з України через митний кордон!
 показати весь коментар
 
Цікаво, Ахметка поставляв сепарам рації теж по такій схемі?
 показати весь коментар
 
 
Ахметов до речі Моторолу терористам не купляв, бо знав що вона прослуховується! Він терористам купляв Кенвуд! Це ще один показник того що порошенко купив для ЗСУ та НГУ повне лайно!
 показати весь коментар
 
Под лозунги об АрМоВире тупо разворовывали нашу армию.
 показати весь коментар
 
Значит продавецу не захотел вкладывать деньги в Украину. Что дальше?
 показати весь коментар
 
 
если целью этого расследования, является 1) разорвать контракт с турками; 2) испортить отношения с турками;, то Чумак действует в интересах Рашки, и должен быть повешен, как диверсант и враг народа!
 показати весь коментар
 
 




Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

А вы в курсе, что за 6 лет войны с россией Украина даже не удосужилась объявить в международный розыск российскую верхушку во главе с террористами путиным, Шойгу, Медведевым и прочей нечистью причастных к гибели десятков тысяч украинцев? Мабуть тупо нема повноважень!
 показати весь коментар
 
 
Після другого туру виборів блаЗЄнський всіх названих виродків оголосив у міжнародний розшук. Скоро поїде на "нормандську_зустріч" щоб привезти путіна в клітці в Україну. Адже так? (знаю цього приблаЗЄнуватого псевдопатріота з твіттера, що ховається за прізвиськом "страшний Бандеровец")
 показати весь коментар
 
 
не нравиться не ешь тебе дали информацию просто ты ее переварить не способен каждый воспринимает его как понимает а когда коллективный одобрямс инфу то просто стадо не способное анализировать
 показати весь коментар
 
Всі правоохоронні і неправоохоронні органи наканулися на всі військові організації, щоб відшукати якусь сенсацію і показати, що крали. А скажіть, коли не крали? Дестабілізують армію, щоб вона була небоєздатка, щоб тримати у страху. А чому не перевіряєте тих, хто довів армію до такого становища, що своєї продукції не було? Щоб не купувати в інших. Де справи на "патріотів" новінського, який порізав на брухт суднобудівні заводи, на "патріотів" януковича і азарова, які передали на приватізацію кацапам всі нафтопереробні заводи, ЛАЗ, глиноземний завод, банки,....? Це помста Пороху, що зберіг цю країну. Це помста військовим, що захищали цю країну, а не ховалися під спідниці мамок і втікали в кацапію? Оклигались і стали патріотами?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору