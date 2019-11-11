 Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження на 173 млн грн щодо закупівлі радіостанцій для Міноборони

Про це повідомляє пресслужбу ГПУ, передає Цензор.НЕТ
"Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. За версією слідства, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн. Вказані дії є порушенням вимог Закону України "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів і видів компенсацій, що можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. При зазначених обставинах службові особи Міноборони діяли всупереч інтересам держави та ймовірно з метою одержання неправомірної вигоди одним із спецекспортерів", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.
подонок и диверсант Гриценко должен висеть на Крещатике!
Спроси у идиота разницу между ЧМ , ФМ, АМ. Особенно по фазовой модуляции. Немножко цифровой обработке сигнала из аналога в ноль и единицу (ток, триггеры, фильтры). Он тебе выдаст.
Там в палате опять санитар набухался и планшет не отобрал.
Я ничего не упустил? а, и еще - это вина Порошенко, что после бегства Яныка в казне оставалось 130 тыс грн, а после Порошенко - 20 миллиардов долларов. Что после Яныка не было армии - потому Украину спасли добровольцы, а Порох, зараза, так воровал, так воровал, что у сегодня у нас одна из сильнейших армий в мире.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
А вы в курсе, что за 6 лет войны с россией Украина даже не удосужилась объявить в международный розыск российскую верхушку во главе с террористами путиным, Шойгу, Медведевым и прочей нечистью причастных к гибели десятков тысяч украинцев? Мабуть тупо нема повноважень!