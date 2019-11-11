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 Політика України
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 Військова прокуратура викрила корупційну схему в Міноборони під час закупівлі засобів зв'язку: завдано збитків на 173 млн грн

Головна військова прокуратура виявила факти, що свідчать про заподіяння Міністерством оборони України 173 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужбу ГПУ, передає Цензор.НЕТ

"Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. За версією слідства, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн. Вказані дії є порушенням вимог Закону України "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів і видів компенсацій, що можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. При зазначених обставинах службові особи Міноборони діяли всупереч інтересам держави та ймовірно з метою одержання неправомірної вигоди одним із спецекспортерів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Відкрито кримінальну справу за фактом безпідставного витрачання 17 млн ​​грн під час закупівлі іноземної автотехніки для Держприкордонслужби, - ГПУ

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158913
 
 
 Топ коментарі
 
Это ПЗДЦ, шо ты мелешь! Придурок, походу рацию в руках никогда не держал! Хотя бы почитай инструкцию как это работает, радиус действияЮ, выбор каналов.
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а еще нужно открыть уголовное дело против пАлковника Гриценко за разрушение обороноспособности Армии, в бытность его миНистриком обоРонки..
подонок и диверсант Гриценко должен висеть на Крещатике!
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Ще потрібно завести кримінальне провадження по кільком тисячам цивільних рацій Моторола які порошенко купив за свої гроші для ЗСУ та НГУ, а ворог потім прослуховував ці рації, бо програмне забезпечення для них пишеться в росії!
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а еще нужно открыть уголовное дело против пАлковника Гриценко за разрушение обороноспособности Армии, в бытность его миНистриком обоРонки..
подонок и диверсант Гриценко должен висеть на Крещатике!
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Ой ржу не могу!!!!
Шрека..... не тупи!!!!!!!
Уже столько раз об этом БЛА БЛА!!!!
И СК создавали! И шо...... очередной пук!
Верни петин старый темник "Гриценко - ВОР" времен выборов обратно в архив!
БР-ЛО ТЫ К-Е!
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Компанию Гриценко просто обязан составить Шрек-ба-бла-бло,ну в общем балабол.
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Это ПЗДЦ, шо ты мелешь! Придурок, походу рацию в руках никогда не держал! Хотя бы почитай инструкцию как это работает, радиус действияЮ, выбор каналов.
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ФСБ та військова розвідка росії отримує доступ до цивільних рацій Моторола на апаратному рівні, це була умова для допуску Мотороли на ринок радіостанцій росії! Не має значення що ти там натискаєш на рації, якщо рація в зоні дії передавачів РЕБ терористів, вона буде під їх повним контролем, вони навіть вимкнути її можуть з групи без участі абонента! Купівля цивільних рації з російським ПО для української армії - це страшний злочин порошенка!
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МЛЯ! Если бы тебе кто то мог объяснить, какую х-ю ты написало? Откуда вас наковыряли, эксПердов по всем вопросам! Продай свою убогую хрущевку, купи для армии что то лучше! Ты же сволота и 5 грн не послла ни разу!
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Є закон України в армії мають працювати тільки військові ППРЧ рації, які неможливо визначити на місцевості, розшифрувати та перешкодити передачі інформації засобами РЕБ! В Україні є заводи які виробляють військові ППРЧ раідостанції вже багато років і якби порошенко звернувся на заводи або як Президент видав указ про негайне виробництво військових ППРЧ рацій для ЗСУ - ми б отримали тисячі українських військових рацій всіх модифікацій та розмірів! Але порошенко за 5 років не купив - ЖОДНОЇ військової рації на українських військових заводах! Що робить порошенко - він бере і неофіційно власним коштом, бо за державні кошти таке лайно купити було неможливо, купляє дешеві російські цивільні рації для охоронців громадських туалетів, які ФСБ дешифрує апаратним методом он-лайн, без затримок, і порошенко передає ці нікчемні та шкідливі радіостанції в ЗСУ та НГУ як благодійну допомогу! Ніби і питання вирішене з раціями і ворог буде проінформований про всі радіопереговори та повідомлення якими будуть обмінюватись бійці ЗСУ та НГУ по цим дешевим нешифрованим раціям! Ось якось так!
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Мне понятно, почему население тупеет с каждым днем, оно слушает таких как ты эксПердофф! А по какому "закону Украины" мы, завозили б/у технику в подразделения, ее разрешали не растамаживать? По какому в 2014-15 за свои деньги покупали форму, броники, каски? По какому жена ежедневно возила на вокзал сигареты, гигиену, жратву, консервы... для бойцов? По какому воевали тем, что отбили у сепаров? Тебе может лучше к Дрищу и Лебедеву обратиться?
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Не плутайте куй з пальцем. По радіостанціям ведеться бойове управління підрозділами, тому не можна використовувати незахищений радіозв'язок під час бойових дій - це злочин який призводить до втрати управління військами та їх повного розгрому! Ворог бачить і чує все що ви пишете або говорите в ефірі, ворог може блокувати Вас в ефірі і унеможливлювати передачу від вас інформаціїї!!!!! викидуючи Вас з групи, блокуючи Вам ключі шифрування! Якщо Ви не розумієте різниці між машиною і військовими засобами зв'язку - мені складно щось пояснювати такій людині! Перше завдання під час війни - отримати контроль за військовою системою зв'язку ворога! порошенко виконав завдання путіна на 5+ і ще попіарився на цьому як благодійник, куєв!
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Ты идиот? По твоему "Є закон України" это только для радиостанций, для всего другого нет? Там еще были снайперские комплексы и ремонт ПВО. Вы обиженные зубожилые черти, придумаете, что солдат на передке поссал не под то дерево, лишь бы Порошенко там как то фигурировал. Это называется тупость, зависть и классовая ненависть.
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Якщо мова йде про клас мародерів, крадіїв, махінаторів, неплатників податків, політичних проституток, зрадників Україн - то так, це класова ненависть! порошенко не просто купив дешеві цивільні рації для ЗСУ та НГУ, він ще 5 років блокував купівлю українських військових рацій і за 5 років жодна рація не була продана українськими військовими виробниками! Ці дії носять ознаки державної зради, свідомої та підступної, яка була координована ворогом!
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))))))))ты потешный дятел! Откуда тебе дурню известно про рации от Порошенко, ты чучело было на фронте? В 2014 связь вообще была по телефонам, именно тогда вычисляли координаты, по скоплению в одной точке. Портативные рации бьют несколько км, их нет смысла слушать, их просто глушат. А РЭБы на Бамбасе появились аж весной 2015, и то несколько штук.
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Все понял, фото, кино, телевизор. Ох и дурень))) На картинке прекрасные станции, с защищенными каналами.
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На фото Нові Петрівці 2014 рік, порошенко передає куплені власним коштом цивільні рації Моторола, для охоронців громадських туалетів в якості засобів зв'язку для НГУ та військових!
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Ты уже остапиз@ил! На фото отличная рация, минимум 300$ за шт. У меня в клубе задрипанные китайские Баофенги по 1500, и хватает с головой, и на воде, и в поле, и в лесу. Те что в магазинах у охраны, у строителей, диспетчеров, они максимум на 300м.
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Ви так і не зрозуміли суті питання! Військова рація це рація ППРЧ, а свій китайський і дешевий Баофенг Ви можете засунути собі в дупу в умовах бойових дій! Військова рація коштує від 10 тис. доларів за одиницю і дозволяє приховано вести радіопереговори в будь яких умовах РЕБ!
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Ось українська УКВ рація для бойової машини або транспортного засобу яка організує стійкий радіозв'язок на 5-10 км в залежності від рельєфу місцевості!
Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження на 173 млн грн щодо закупівлі радіостанцій для Міноборони - Цензор.НЕТ 5026
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Ось та сама УКВ радіостанція з підсилювачем на 30км!
Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження на 173 млн грн щодо закупівлі радіостанцій для Міноборони - Цензор.НЕТ 9437
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Щоб для пересійних громадян було зрозуміло як мають виглядати українські ******* військові рації, зроблені за останнім словом техніки і яку були доступні для замовлення всі ці роки в будь якій кількості та асортименті - надам фото УКВ рації біця або командира відділення, яка працює на 2-5 км в залежності від рельєфу місцевості і дозволяє скритно від ворога вести радіопереговори!
Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження на 173 млн грн щодо закупівлі радіостанцій для Міноборони - Цензор.НЕТ 8568
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А скажи-ка, "знаток", ты сам-то те р/ст переносные "Моторолла" видел вживую? Работал ли с ними? И какая лучше - "Моторолла DP 4400" или бывшие на вооружении по состоянию на 2014-2015 "Кордон"?
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Краще військова ППРЧ рація, яка дозволяє вести шифровану передачу та прийом повідомлень та голосу! Без шифрування та системи ППРЧ рації не мають сенсу в армії! Такі радіостанції були доступні для замовлення в 2014 році, але їх не замовляють навіть сьогодні!!!! В чому річ? Хтось ********** свої комерційні інтереси - хочуть возити в Україну старий та безглуздий турецький Аселсан, чи проданий росіянам ізраїльський Елбіт! Президент порошенко (в.о. Турчинов) в 2014 році мали організувати тризмінну роботу оборонних заводів і перші радіостанції почали б поступати в війська вже через місяць або навіть скорше! Наявність стійкого шифрованого радіозв'язку у підрозділів на фронті унеможливила б страшні втрати військових під час бойових дій та котлів! Без військового шифрованого зв'язку армія це не армія, що ми і бачили всі ці роки - жодної координації, заїзди на ворожу територію в руки терористам, ідіотські потрапляння в полон та під обстріли! Це все наслідок відсутності координації дій військових на фронті!
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по состоянию на 2014-2015 "Кордон" и все без аккумуляторов))) присутствовал в 2012 в АРК передавали китайцам 2 десантных корабля Зубр, пр-во Феодосия, завод Море. В него кроме личного состава влазит 6 шт БТР. Просили технику в росийской в/ч для показухи, потому что в украинской части ни аккумуляторов, ни топлива.
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Акумулятор пристібнути це ж пару секунд роботи, заводів з виробництва акумуляторів, щелочних, кіслотних і навіть ************* літієвих - в Україні повно! Це взагалі не питання для влади - знайти акумулятори! Робиться пластиковий корпус для батарейок і термопласт автомат за ніч нашльопає цих акумуляторів хоч мільйон хоч два! Тільки вставляй батарейки а акумулятори і буде працювати! Тут питання не в тім що чогось не було а в тім що влада системно робила злочинні речі які погіршували обороноздатність України і не вживала заходів для покращення обороноздатності!
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Не связывайся с больным на всю голову экспертом, всего сущего во Вселенной - Игорь L.
Спроси у идиота разницу между ЧМ , ФМ, АМ. Особенно по фазовой модуляции. Немножко цифровой обработке сигнала из аналога в ноль и единицу (ток, триггеры, фильтры). Он тебе выдаст.
Там в палате опять санитар набухался и планшет не отобрал.
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Точно точно, не зв'язуйтесь щоб не бути битим і не скулити потім як фантом4.
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А по существу ты ватный тролль сказать ничего не можешь?
Докажи фактами и статьями что это ложь!
Или ты БРЕХЛО ВАТНОЕ К-НОЕ!
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А навіщо нам потрібно було 20 млрд доларів ЗВР, при курсі долара в 28грн? Може краще менше - 6 млрд доларів ЗВР НБУ, але курс 12-17грн за долар?
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Текст базарного быдла, которое торгует трусами и лифонами, и которым похеру кому целовать сапог, хоть Вимте, хоть Вове, лишь бы курс был 8,00
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Здешевлення гривні втричі, скоротила зарплати, пенсій, обсяги ВВП та внутрішнього ринку України - втричі! Це катастрофа під час війни, це фактично знищення держави! А порошенко робив це свідомо, обвалюючи гривню на міжбанку і викуповуючи долари по шаленим цінам, бо порошенко, як багаторічний Голова Ради НБУ, ще мутив на курсах долара та євро! Дії порошенка нанесли Україні такої страшної шкоди, якої не нанесла б навіть ядерна атака путіна!
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ПЗДЦ! Ты пишешь из дурдома? Попроси клизму и дежурного врача, что бы объяснил, что в этом году еще не выпишут, тебе еще нужно полечиться. Ты придурок, хоть почитай как считают ВВП. Не смущает, что он упал от анексии Крыма, где добывали 2 млрд кубов газа, и окупации Бамбаса, где 20% ВВП и 35% валютных поступлений.
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Ви просто не знаєте елементарної арифметики! Якщо взяти все ВВП країни і розділити на 3,5 рази то втрати ВВП будуть більші, ніж від відокремлення двох областей з загальної кількості 25!!! Мені дивно що таку елементарну математику потрібно пояснювати дорослій людині! Донбас та Крим були дотаційними, їх відокремлення мало збільшити ВВП України, бо там жили тільки пенсіонери та шахтарі-металурги, вічно дотаційні нахлібники України! А Крим взагалі нічого не виробляв, а з того що заробляв жодних податків не сплачував, як і Донбас! Ми ще їм кожен рік по кілька десятків мільярдів гривень давали на відшкодування ПДВ за той товар що вони вивозили з України через митний кордон!
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Пэце кашаладки и конфэтки выгодней экспортировать при курсе 28 ,чем при 16 или 15,бакшиш он получал в валюте по мировым ценам,а зарплату рабочим платил в гривне деревянной на уровне африканских стран.
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Тут питання навіть не у вірі.Виходьте з того,що всі справи по зловживаннях в оборонці розвалились.Розвалиться і це. І от чому:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=988545278176668&id=100010636159003 ( показовий зв'язок його друга Дерев'янка з ізраїльськими продавцями,яким не сподобалась перемога турків).
Зелена епоха-епоха дегенератів.
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Цікаво, Ахметка поставляв сепарам рації теж по такій схемі?
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Ахметов до речі Моторолу терористам не купляв, бо знав що вона прослуховується! Він терористам купляв Кенвуд! Це ще один показник того що порошенко купив для ЗСУ та НГУ повне лайно!
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Под лозунги об АрМоВире тупо разворовывали нашу армию.
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Значит продавецу не захотел вкладывать деньги в Украину. Что дальше?
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если целью этого расследования, является 1) разорвать контракт с турками; 2) испортить отношения с турками;, то Чумак действует в интересах Рашки, и должен быть повешен, как диверсант и враг народа!
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Шрек должен болтаться рядом с Чумаком.Только тогда можно вешать.
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Шрек без обид,но у тебя сегодня какое то "висячее" настроение.Все и всех хочешь повесить.Может надо с Пэци - борова начать?
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

А вы в курсе, что за 6 лет войны с россией Украина даже не удосужилась объявить в международный розыск российскую верхушку во главе с террористами путиным, Шойгу, Медведевым и прочей нечистью причастных к гибели десятков тысяч украинцев? Мабуть тупо нема повноважень!
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Після другого туру виборів блаЗЄнський всіх названих виродків оголосив у міжнародний розшук. Скоро поїде на "нормандську_зустріч" щоб привезти путіна в клітці в Україну. Адже так? (знаю цього приблаЗЄнуватого псевдопатріота з твіттера, що ховається за прізвиськом "страшний Бандеровец")
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не нравиться не ешь тебе дали информацию просто ты ее переварить не способен каждый воспринимает его как понимает а когда коллективный одобрямс инфу то просто стадо не способное анализировать
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Всі правоохоронні і неправоохоронні органи наканулися на всі військові організації, щоб відшукати якусь сенсацію і показати, що крали. А скажіть, коли не крали? Дестабілізують армію, щоб вона була небоєздатка, щоб тримати у страху. А чому не перевіряєте тих, хто довів армію до такого становища, що своєї продукції не було? Щоб не купувати в інших. Де справи на "патріотів" новінського, який порізав на брухт суднобудівні заводи, на "патріотів" януковича і азарова, які передали на приватізацію кацапам всі нафтопереробні заводи, ЛАЗ, глиноземний завод, банки,....? Це помста Пороху, що зберіг цю країну. Це помста військовим, що захищали цю країну, а не ховалися під спідниці мамок і втікали в кацапію? Оклигались і стали патріотами?
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Це Україна збереглася незважаючи на *потроха.*
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