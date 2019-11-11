 Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.
"Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, що регулюють земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію і ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегулювання в земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю та земельні ділянки", - заявив Гончарук.
За його словами, вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але важливі.
Також прем'єр просить прийняти законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних. Зазначається, що цей законопроєкт буде сприяти створенню сучасної інформаційної системи для роботи з геопросторовими даними.
Крім того, за словами Гончарука, важливим є законопроєкт про планування використання земель та законопроєкт, який регулює відносини та удосконалює процедури з протидії рейдерству в земельних відносинах.
Читай быстрей, заспамят за минуту
практично у всіх країнах світу земля продаэться. А в успішних країнах - 100%
Можете навести аргументи проти?
Чи я вже не наріт, а тільки ви?
не дадут людишки,и мусорские ничем не помогут,если шо..
в мире грядет голодуха,и продать плодородную землю в нищей стране может только её враг..
спросите у аргентинцев,они уже в курсе..
приехали
Приблизно як те біосміття, що скалічило людину в Києві, бо "шоб Я! какого-то лоха пропускал в дверях?!"
"Шо мля? Я неправ?! Тьі мне предьяву кидаешь? Пашли вьійдем пабазарим!..." - ось єдиний стандартний рефлекс на можливість своєї неправоти.
наротлохторат щось не міняється...
Тут многие помнят как я ругалась на Пороха, в чем то понимала ,что то не устраивало, но в зрадофилы попала тогда прочно,прозрение ,слава Богу наступило до выборов, поэтому к сдаче Украины кремлевским шутам я не имею отношения,но все таки ,каюсь , что какое то время кзламордые , подсиживающие Пороха считали меня за свою,и я верила что эти"украинцы" болеют за Украину, в частости эта шедевральная мерзость "ла- ла - ла" , теперь могу сказать единственное в свое оправдание признаю , ,что если и был в Украине настоящий,украинский гетьман,то это Порох.
Беня підганяє не зможе зкупить все?
ЗЫ Проклятый Т9, но так даже лучше.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
землю кожному жителю країни. все інше від лукавого.
Не правда Ваша. Спочатку потікали у міста від землі, зараз коли продаж всі землі захотіли. ХОХЛИ! Що візмеш?
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Все верно. Барыги-олигархи понимают, второго шанса когда есть 226 голосов дегенератов может и не быть. Ведь народ поймет, что голосовали за слуг народа 75% слепых которые не увидели кавычки в этом слогане.
Надо за предвыборную брехню хотя бы садить в тюрьму с конфискацией.
Народ, которому принадлежит земля, слуги уже не желают спросить, хочет ли он продавать землю и кому. Если кто хочет продать землю, то только государству. Я понимаю, что у государства должна быть своя государственная земля. Путину не удалось захватить юго-восток Украины, так он через сепаров скупит там все земли и после на законных основаниях двинется защищать свою землю, а западные демократы скажут, что он имеет на это право, ведь это его собственность. У меня подозрение, что Путин уже хорошо заплатил слугам, чтобы они приняли закон про рынок земли, иначе чем объяснить такое рвение по-быстрому распродать землю, если в Израиле более 90% земли принадлежит государству.
Ведь де-факто грядет новый передел собственности как уже было в 90-х.
Спешка является неотъемлемым атрибутом любой афёры.Скорость нужна, чтобы жертва не успела опомниться.
Дорожная карта запуска рынка земли должна насчитывать несколько лет. И это при достижении гарантий безопасности прав собственности.
Если землю будут покупать исключительно украинцы, то для страны в целом де-факто ничего не поменяется. Деньги из одного украинского кармана перетекут в другой. Кто-то станет богаче, кто-то беднее, большинство тупо кинут. Но экономического эффекта для страны будет ноль. А хаос и беспредел при неподготовленном запуске гарантирован. Этот фактор оттолкнет от страны инвестиции.
Только абсолютный лох может считать, что запуск рынка земли позволит закрадывать её в банк под кредиты. Никто в здравом уме и трезвой памяти не возьмёт кредит под 25-30%.
Почему бы для начала не запустить рынок земли в какой то отдельно взятой области? Небольшой объём позволит госудаству максимально эффективно контролировать процесс и защищать права собственников. На полученном опыте запустить рынок ещё в нескольких областях, а потом уже и по всей стране.
100% Золотые слова.