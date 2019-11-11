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 Політика України
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Все про:ВР (6030) законопроект (846) земельна реформа (66) Гончарук_Олексій (257)

 Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликає нардепів максимально швидко ухвалити низку земельних законопроєктів.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.

"Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, що регулюють земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію і ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегулювання в земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю та земельні ділянки", - заявив Гончарук.

За його словами, вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але важливі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада 4 грудня проведе парламентські слухання щодо земельної реформи

Також прем'єр просить прийняти законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних. Зазначається, що цей законопроєкт буде сприяти створенню сучасної інформаційної системи для роботи з геопросторовими даними.

Крім того, за словами Гончарука, важливим є законопроєкт про планування використання земель та законопроєкт, який регулює відносини та удосконалює процедури з протидії рейдерству в земельних відносинах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158906
 
 
 Топ коментарі
 
"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - його задача все продати і втікати? Хто його обрав?
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Бене чешется побыстрее земельку подгрести
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А хто вам дав добро на продаж землі? Навіть, ваш нарід, ПРОТИ Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4850 Чи вже похрін на той нарід?
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Прям відчуваю як растьот процент жирів у маслі.
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"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - його задача все продати і втікати? Хто його обрав?
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Просто денег нет(с). МВФ поставив умови - Бєня та інші казнокради повинні повернути 15 млрд. Але ж хто піде проти патрона. Економіка схлопується, нарід скоро буде волати про їжу. Де брати гроші? Правильно - щось продати. А що продати? Останнє - землю. Крачка. Блдь. Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1027
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Пришли чуваки и чувихи "управлять государством". Поскольку клоуны априори это не могут делать, остается только твой вариант.
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Бене чешется побыстрее земельку подгрести
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так ********** морозится, шо все земли ЗУ под сыньоносым, так же морозятся про кентов кудряшкипью косюка и лендфарминг, под которыми вся остальная Украина.
Читай быстрей, заспамят за минуту
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Главное условие успешной афёры - это её скорость осуществления. Чем быстрее, тем лучше. Пока жертва не успела осознать масштаб личной жопы.
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пока автомагистрали аграрии вообще не перекопали
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А хто вам дав добро на продаж землі? Навіть, ваш нарід, ПРОТИ Чи вже похрін на той нарід?
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Задача нарота продастся за обещания халявы, в итоге получить х.й и снова плакаться про гирку долю, а на следующих выборах все повторяется....
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Давно пора таке прийняти.
практично у всіх країнах світу земля продаэться. А в успішних країнах - 100%
Можете навести аргументи проти?
Чи я вже не наріт, а тільки ви?
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Під час війни, за безцінь розпродати землю?Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 596 Аргументи проти : Канада та Ізраїль. До речі, створення держви Ізраїль цікаве ... "Земли для поселений евреи покупали у арабских феодалов - землевладельцев, на землях которых как раз работали эти самые феллахи. " https://www.liga.net/world/articles/palestina-vs-izrail-istoriya-70-letney-vrajdy-za-nezavisimost Як на мене, то дуже вагомі аргументи
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Цивилизованный рынок земли необходим. Но, думаю я, зедаунята примут его для быдломойского, в первую очередь
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не дорос ты,лёша,земельку украинскую налево плавить..
не дадут людишки,и мусорские ничем не помогут,если шо..
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как продадут,так и заберут..
в мире грядет голодуха,и продать плодородную землю в нищей стране может только её враг..
спросите у аргентинцев,они уже в курсе..
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найдите интервью чекалкина он рассказал кто братья шефиры и что они делают возле зеленского.
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давай скорей, пока не началось )))))))))))))
приехали
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А у кого украл земли зеленский,господин шмаркля,когда постоил свой дворец в Крыму?
Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1364 Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6240
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Поспішають продати землю, поки з Банкової вперед ногами не винесли.
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Вот пожалуйста, кто голосовал за зелю, страшно представить что таких 73 %....
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Коли у людини розвіюються ілюзіїї, вона перетворюється на скаженну собаку - признатись в своєму дебілізмі гордість не дає, тому шукає винних і кусає усіх підряд. Скоро цей процес буде масовим. Вгадайте, хто буде винуватим? Правильно - мародер і "порохоботи".
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Абсолютно верно написано. Причем чем дебильнее люди тем больше гордости. Типа, Донбасс кормит всю Украину, никто Донбасс не ставил на колени.....
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Тільки не гордість, а найтупориліша пиха бидлана, в якого завжди оттакецьке Я.
Приблизно як те біосміття, що скалічило людину в Києві, бо "шоб Я! какого-то лоха пропускал в дверях?!"
"Шо мля? Я неправ?! Тьі мне предьяву кидаешь? Пашли вьійдем пабазарим!..." - ось єдиний стандартний рефлекс на можливість своєї неправоти.
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Сышишь Вася, ты имеешь шото против простого украинского нарота?
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ПреЗЕдент новий... але нарот лохторат щось не міняється...


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Неужели нет людей которые могут признать свою ошибку?Покаяться ,хотя бы перед самим собой ,вспомнить ,что главное не амбиции ,а Украина?!!
Тут многие помнят как я ругалась на Пороха, в чем то понимала ,что то не устраивало, но в зрадофилы попала тогда прочно,прозрение ,слава Богу наступило до выборов, поэтому к сдаче Украины кремлевским шутам я не имею отношения,но все таки ,каюсь , что какое то время кзламордые , подсиживающие Пороха считали меня за свою,и я верила что эти"украинцы" болеют за Украину, в частости эта шедевральная мерзость "ла- ла - ла" , теперь могу сказать единственное в свое оправдание признаю , ,что если и был в Украине настоящий,украинский гетьман,то это Порох.
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Ти забув що Зеленський і Коломойський євреї?
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Народу України набрид мародер-єврей Вальцман, тому він обрав президентом українця.(с) Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7140
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как ты можешь так на выдающегося госдеятеля, ты же сам в зеленых жилетах не так давно расклеивал плакаты на остановках ...
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Мародеры у власти,кстати, у кацапов таже самая черта что и зелюков, обвинять других в том ,в чем сами испачканы по уши. Одна шайка - лейка.
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Это кацапские технологии. думаю там кацапские консультанты в штабе сидят
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ермак,богдан,те что первые на ум пришли и тд.....
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Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров..
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"Мы должны все деалть быстро, даже если ошибаемся и делаем неправильно,"- Гончарук.
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Терміново всім збиратися на Київ і гнати московських агентів нах.
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"Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук" - законопроект будет чем-то средним между тем, что в Израиле, Канаде и в Голландии. В Израиле и Канаде более 90% земли принадлежит государству, а в Голландии 100%. Наши ведь не дурнее тех которые в Израиле. Кучму надо в тюрьму посадить зато, что он наши кибуцы умышленно разрушил, он ведь знал, что в Израиле они успешно работают.
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пусть проводят референдум. а то будет как в 90х взули всех людей в угоду кучки проходимцев которые до сих пор доят украинцев. лично мое мнение никаой частной собственности на землю. только долгосрочная аренда на 50 лет. занимаешься С,Х, на земле Богв помощ низкие налоги и помощь государства перекратил трудовую деятельность или не справляешься будь добр верни и пусть в аренду возьмет более способный фермер. а то какие то проходимцы за людей впо бырику в турборежиме все продадут деньги по карманам разсуют и скроются. пусть люди скажут .
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"Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс". Перед тим, як "сделать ноги", потрібно встигнути все розпродати
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В НБУ це називають "економічний коллапс" - а "самокатний" називає це економічним проривом. Задзеркалля у ЗЄлюганів воно таке.
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Надо проследить чтобы в вертолёте на Ростов были пустые бензобаки.
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Очень спешат ПИ продать хапнуть и свалить с каждым днем их рейтинг со скоростью єкспресса летит вниз как в старом анекдоте скоро будут бить по лицу а не причастности к ЗЕ и СН
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Що до очікуваного дефолта не встигають?
Беня підганяє не зможе зкупить все?
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Чувствую крысюки, что могут не успеть награбить до прихода Нового Гонты.
ЗЫ Проклятый Т9, но так даже лучше.
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Повстання проти злочинои влади це обовьязок.Конституция США 2-я ст.
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Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло получиться, ведь они приоритеты при продаже земли отдавали в первую очередь своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают.
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P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной российской "туристической" фирме.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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В парламент заходили патриоты, это еще при Черноволе. Потом зашли стеснительные воришки, это при Ющенко. Потом зашли откровенные воры и олигархи при Овоще. Потом при Пете зашли мародеры и любители офшоров . Сейчас в парламент зашли конченые долбо..бы, проходимцы, ананисты и любители проституток. Развитие парламентаризма на лицо.
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ган...ны люди вам в глаза ***** говорят что не хотят ни какой продажи земли но жиды вечноголодные мало не зря вас гитлер уничтожал
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землю кожному жителю країни. все інше від лукавого.
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Дід Піхто 96b91ea4

землю кожному жителю країни. все інше від лукавого.

Не правда Ваша. Спочатку потікали у міста від землі, зараз коли продаж всі землі захотіли. ХОХЛИ! Що візмеш?
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я городянин в шостому поколінні, як мінімум, а заводики ви селяни хапали? хапали,але то була блаж, але ( халява) ,а земля це гроші. то чого це ви в приорітеті?
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Одно непонятно, что больше у нынешней власти ......... дебилизма или наглости.
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Этого шарлатана нужно немедленно вытряхнуть из жилетки и выбросить в мусорный ящик.Иначе он,скорее всего по заказу кого-то,оставит Украину уже без останнего- украинской земли.Может её часть и осядет в руках олигархов-единственных,кто добивается скорейшей продажи,поскольку являются на данный момент частично уже ФАКТИЧЕСКИМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ миллионов гектар,а в остальном единственными,кто способен быстро её ,оставшуюся,купить..Этот проходимец в жилетке готовит огромную беду,куда опеснее,чем оккупированные территории.
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Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук

Все верно. Барыги-олигархи понимают, второго шанса когда есть 226 голосов дегенератов может и не быть. Ведь народ поймет, что голосовали за слуг народа 75% слепых которые не увидели кавычки в этом слогане.
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Раде надо максимально быстро убрать уряд или пойдет за ним следом. Слуги это не наши люди. Это агенты международных барыг. И шутки тут не уместны.
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Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето". "Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", - сказал Руслан Стефанчук.
Надо за предвыборную брехню хотя бы садить в тюрьму с конфискацией.
Народ, которому принадлежит земля, слуги уже не желают спросить, хочет ли он продавать землю и кому. Если кто хочет продать землю, то только государству. Я понимаю, что у государства должна быть своя государственная земля. Путину не удалось захватить юго-восток Украины, так он через сепаров скупит там все земли и после на законных основаниях двинется защищать свою землю, а западные демократы скажут, что он имеет на это право, ведь это его собственность. У меня подозрение, что Путин уже хорошо заплатил слугам, чтобы они приняли закон про рынок земли, иначе чем объяснить такое рвение по-быстрому распродать землю, если в Израиле более 90% земли принадлежит государству.
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Земельный вопрос чрезвычайно важный для экономики. Но запуск рынка земли по уму как бы по умолчанию предполагает действующие эффективно судебную, правоохранительную системы. Которые смогут отстоять интересы собственника перед рекетом и перед рейдерами.
Ведь де-факто грядет новый передел собственности как уже было в 90-х.
Спешка является неотъемлемым атрибутом любой афёры.Скорость нужна, чтобы жертва не успела опомниться.
Дорожная карта запуска рынка земли должна насчитывать несколько лет. И это при достижении гарантий безопасности прав собственности.
Если землю будут покупать исключительно украинцы, то для страны в целом де-факто ничего не поменяется. Деньги из одного украинского кармана перетекут в другой. Кто-то станет богаче, кто-то беднее, большинство тупо кинут. Но экономического эффекта для страны будет ноль. А хаос и беспредел при неподготовленном запуске гарантирован. Этот фактор оттолкнет от страны инвестиции.
Только абсолютный лох может считать, что запуск рынка земли позволит закрадывать её в банк под кредиты. Никто в здравом уме и трезвой памяти не возьмёт кредит под 25-30%.
Почему бы для начала не запустить рынок земли в какой то отдельно взятой области? Небольшой объём позволит госудаству максимально эффективно контролировать процесс и защищать права собственников. На полученном опыте запустить рынок ещё в нескольких областях, а потом уже и по всей стране.
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Спешка является неотъемлемым атрибутом любой афёры.Скорость нужна, чтобы жертва не успела опомниться.

100% Золотые слова.
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Смотрел на YouTube какого-то Василишина. Говорит, что Гончарук такой же как Ляшко.
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продажа земли только через референдум !
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Певно зєлєбєням хтось помідори підбором притиснув . Так поспішають на дерибан землі . Немає землі , немає країни .
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Ооо..... как заторопился самокатчик !!!!! Боится, что афера не прокатит и денажки уплывут из потных рученок !!!
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Только когда каждый депутатишко, проголосовавший за продажу основного национального достояния - черного золота Украины - ее земли, будет знать, что его найдут на краю земли (как евреи нацистов) и возможно даже физически за это уничтожат, тогда не будет никакой спешки.
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Що це за такий швидкий понос у Гончарука??? а по нормальному у вас аж ніяк??? чи може у жида бені бабло закінчується те що накрав???
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