 Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.

"Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, що регулюють земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію і ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегулювання в земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю та земельні ділянки", - заявив Гончарук.

За його словами, вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але важливі.

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Також прем'єр просить прийняти законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних. Зазначається, що цей законопроєкт буде сприяти створенню сучасної інформаційної системи для роботи з геопросторовими даними.

Крім того, за словами Гончарука, важливим є законопроєкт про планування використання земель та законопроєкт, який регулює відносини та удосконалює процедури з протидії рейдерству в земельних відносинах.