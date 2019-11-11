 Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям"

Про це він заявив у ході Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як представник президента України, прошу знайти-таки можливість на цьому тижні, і прохання до комітетів, - де потрібно пропрацювати питання, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі, питання, пов'язані з відповідальністю за незаконний видобуток бурштину, також я попросив би визначитися з питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проєкти, які ми обіцяли нашим виборцям - це питання про деофшоризацію, а також знайти можливість їх внести в цей порядок денний з тим, щоб ми мали можливість реагувати на запити громад і допомогти не тільки правильно розподіляти бюджет, а й створити нові напрями щодо його наповнення", - сказав Стефанчук.

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