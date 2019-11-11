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 Політика України
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Все про:ВР (6030) гральний бізнес (91) офшор (196) спирт (147) бурштин (350) Стефанчук Руслан (86)

 Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям"

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук попросив комітети розглянути низку законопроєктів, щоб була можливість цього тижня внести їх до порядку денного.

Про це він заявив у ході Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як представник президента України, прошу знайти-таки можливість на цьому тижні, і прохання до комітетів, - де потрібно пропрацювати питання, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі, питання, пов'язані з відповідальністю за незаконний видобуток бурштину, також я попросив би визначитися з питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проєкти, які ми обіцяли нашим виборцям - це питання про деофшоризацію, а також знайти можливість їх внести в цей порядок денний з тим, щоб ми мали можливість реагувати на запити громад і допомогти не тільки правильно розподіляти бюджет, а й створити нові напрями щодо його наповнення", - сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу парламент максимально швидко ухвалити пакет земельних законопроєктів, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158905
 
 
 Топ коментарі
 
скорее хозяева зе-команды - это хозяева питейных и увеселительных заведений. "друзья народа".
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Іноді краще жувати, ніж говорити (с) Бо з цієї цитати випливає, що їх виборці - бухарі і відвідувачі ігрових салонів Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям" - Цензор.НЕТ 9264
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Іноді краще жувати, ніж говорити (с) Бо з цієї цитати випливає, що їх виборці - бухарі і відвідувачі ігрових салонів Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям" - Цензор.НЕТ 9264
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скорее хозяева зе-команды - это хозяева питейных и увеселительных заведений. "друзья народа".
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бухарям та гравцям плювати на монополію та легалізацію, а от олігархічним кланам ні.
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таки представил как умные зебилы намыв янтаря строят себе спиртовой заводик .ну а те которые попроще одев фрак несутся в казино менять деньги на фишки .
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Причому тут заводи і казино? мова про розливайки і салони ігрових автоматів!
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Тобто треба було Слугам заробляти на алкоголіках та психованих ігроманах Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям" - Цензор.НЕТ 1629
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А демонополизация енергетики(олигархии) слабо?
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Ахметку обижать нельзя,иначе бешеная ляшка нападёт.
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Ты и так всех "ображаеш".
Зачем спрашиваешь?
Вопрос, видимо, риторический?
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Зрозуміли зебіли?Для них виборці - це ті хто гроші на них давав, купка олігархів та лоббістів своїх інтересів)
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коррупция в высших эшелонах , бедность , безнаказанность мародёрствующих субъектов ...оказались не по зубам , решили пойти через задний проход как папередник , ню ню
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Я смотрю в партии Слуг многие себя возомнили политиками , та у меня ко всем 254 вопрос - прошли бы ли вы в ВР если бы не бренд Зеленого? Ответ НЕТ, вы ВСЕ 254 дауна политическое никто!!!
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А ще хтось обіцяв кінець епохи бідності і зарплату вчителям $4 к...
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Перед табачниками уже пришлось крисесть и сделать два раза Кю, чтобы они вернули все в зад... Но жизнь дураков ничему не учит.
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Соеголовые точно придурки.
Демонополизация алкоголя-фууу, алкаши кругом.
Легализация метовских казино-фууууу, игроманы кругом.
Лицензирование янтаря-фууууу, разворовывают страну.
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Это то что больше всего волнует зебильных избирателей? Прямо вот кушать зебилы не могут так их волнует приватизация спиртзаводов?
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ты точно уверен,что будет полный контроль?
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Тебя нынешний порядок дел устраивает?
Давай ничего не делать, но коррупция не глисты, сама не пройдет и за три дня не выведешь.
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Пятница, 03 февраля 2017, 17:46 Девять компаний имеют лицензии на добычу янтаря в Украине
В их числе - четыре предприятия, которые недавно зашли на рынок, в том числе Волыньприродресурс
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Запрет на игорный бизнес был введен в 2009 году, но заведения такого типа не исчезли, а ушли в подполье. Теперь азартные игры предлагается вернуть в правовые рамки.

Законопроект авторства премьер-министра Гончарука предлагает узаконить игровые заведения при отелях. Казино будут разрешены лишь на территории отелей класса «5 звезд», для зала игровых автоматов достаточно будет и трехзвездочного статуса гостиницы.
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Еще один жирный ,жаль у него за спиной нет ложи прессы,а то бы мы сильно удивились.
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А если посмотреть трезво?
Монополия на производство спирта? Ой боюсь всё равно разворуют....
Может лицензии на производство спирта? И тогда их обладатели сами будут броться с самогоном?
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и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям"...

Кому вы, падлы, обещали легализовать игорный бизнес?
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Зелохи, вы просили игорный бизнес легализовать?
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чуваки вирішили рубити бабло поки є можливість
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* до Нового Года поработаем,а потом все наше*
богдан
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Ничего не путаете? Легализацию игрового бизнеса вы наверное Авакову обещали.
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Ну не соврал же, Аваков по-любому за них голосовал. Избиратель однако.
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Ну так они перепутали, люди хотели чтобы космолоты закрыли а не легализировали)
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шото я не припомню - когда это они обещали забрать у государства сверхдоходное производство спирта
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спирт монополия государства-всегда!у лохов -лавки по производству суррогата с копеешной лицензией от государства
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добавьте в перечень --легализацию проституции, иначе игорный бизнес выглядит не в полной мере.
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Вони поспішають. Бо щось відчувають.
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Розпродаж державних спирт заводів вони називають демонополізацією...Відновлення гральних салонів,казино називають легалізацією...І все це вони,виявляється обіцяли...Кому?..Може,зібратись з силами і щось їм пообіцяти?..Не гіпотетично,як Маруся Звіробій,а конкретно,як Роман Шухевич...
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За два месяца, по-моему, он потолстел еще больше. Вот-вот всё на нём рЕпнет. И лицо тоже. А еще ему срочно необходимо хорошенько выспаться. Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям" - Цензор.НЕТ 3633 Такие "мешочки" под "оченятами"))
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Ну, найдётся хоть один который признается,что голосовал за него?
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