 Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям"

Про це він заявив у ході Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Як представник президента України, прошу знайти-таки можливість на цьому тижні, і прохання до комітетів, - де потрібно пропрацювати питання, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі, питання, пов'язані з відповідальністю за незаконний видобуток бурштину, також я попросив би визначитися з питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проєкти, які ми обіцяли нашим виборцям - це питання про деофшоризацію, а також знайти можливість їх внести в цей порядок денний з тим, щоб ми мали можливість реагувати на запити громад і допомогти не тільки правильно розподіляти бюджет, а й створити нові напрями щодо його наповнення", - сказав Стефанчук.
Зачем спрашиваешь?
Вопрос, видимо, риторический?
Демонополизация алкоголя-фууу, алкаши кругом.
Легализация метовских казино-фууууу, игроманы кругом.
Лицензирование янтаря-фууууу, разворовывают страну.
Давай ничего не делать, но коррупция не глисты, сама не пройдет и за три дня не выведешь.
В их числе - четыре предприятия, которые недавно зашли на рынок, в том числе Волыньприродресурс
Законопроект авторства премьер-министра Гончарука предлагает узаконить игровые заведения при отелях. Казино будут разрешены лишь на территории отелей класса «5 звезд», для зала игровых автоматов достаточно будет и трехзвездочного статуса гостиницы.
Монополия на производство спирта? Ой боюсь всё равно разворуют....
Может лицензии на производство спирта? И тогда их обладатели сами будут броться с самогоном?
Кому вы, падлы, обещали легализовать игорный бизнес?
богдан
Во заживем!