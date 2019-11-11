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 Політика України
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Все про:звільнення (718) Герус (77)

 Я сам ініціював свою відставку з поста представника президента в Кабміні, - Герус

Глава комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що пішов у відставку з поста представника президента в Кабміні через складність суміщення кількох посад.

Глава комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус у коментарі "ГОРДОН" заявив, що сам ініціював свою відставку з посади представника президента України Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Я знав про це заздалегідь - ще з минулого тижня, ніякого сюрпризу для мене тут немає. Більш того, я сам ініціював цю відставку - місяць чи півтора тому. Тому що просто неможливо працювати у Верховній Раді, очолювати парламентський комітет і ще бути представником президента в Кабміні. Наприклад, засідання уряду і парламенту часто проходять одночасно. Переживати через це звільнення мені нічого. Ніяких розбіжностей із президентом у нас немає. Просто мені складно поєднувати ці посади. Потрібно ж вивчати матеріали, працювати і там, і там. Раніше я постійно займався питаннями, пов'язаними з Кабміном, а ось після призначення на посаду жодного разу туди так і не потрапив", - підкреслив Герус.

Також читайте: Зеленський звільнив Геруса і призначив Перевезенцева представником президента в Кабміні

11 листопада Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. На цю посаду глава держави призначив Олексія Перевезенцева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158902
 
   
 Топ коментарі
 
У Геруса на лбу написано что он корупционер
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САМ?! Я сам инициировал свою отставку с поста представителя президента в Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 3449
А может Ляшко подтолкнул? Я сам инициировал свою отставку с поста представителя президента в Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 48
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Лучше бы Герус ушел с поста Главы комитета ВР по энергетике и ЖКХ, он на этом посту больше гадостей наделает!
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герус это ручной пуделёк игоря валерьевича
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дві шавки підгодовані один Коломойші, другий шЛяшко Ахметова.
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Битого вышвырнули,опозорил все зеленое.
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самое большое зеленое опозорилось уже давно и надолго - как только открывает свое отверстие для еды, так позорится снова и снова.... чесслово - лучше б шаурму свою жевал
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После встречи с Ляшко не смог определиться - в трусах земля или все же другая субстанция, пришлось брать отпуск на исследования
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Тобто Герус таки всрався, коли його Ляшко за петельки тягав...
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Молодец, Херус. Так и продолжай: отставка из ВР и из Украины. Начало положено...
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тип просто перестал быть представителем президента в кабмине, а рассказывает вроде бы мандат сложил....
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Да дали тебе под жопу отработанное гавно убрали чтоб СН не завонялся и перевести стрелки в сторону









tZE inform

@tZEinform
У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая..... Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"
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КАЛОмойші "смаколика" доставив, а тепер можка й у відставку... ну або ще піти в якесь представництво преЗЄдента щоб там робити неолігарху подарунки.
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Її змили, за непотрібністю. Пацюк свою справу зробив і відправляється на фарш.
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Какое-то раздвоение личности, чеснслово!
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Герус себя покажет.Когда посадят на бутылку шляшка.
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как санитарке приходится работать на 2 ставки
третью не потянул
так как все из этой должности уже вытянул
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Звичайно, що Ляшко вилікував. Він більше не бажає з ним зустрічатися. Можливо ми не все відео бачили, бо Ляшко такий, що лікує тільки через одне місце!
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Принимаю заказы на изгнание чиновников с должностей - Олег Л.
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после пламенных объятий с ляшком--каждый честный человек должен подать в отставку
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Лучше бы Герус ушел с поста Главы комитета ВР по энергетике и ЖКХ, он на этом посту больше гадостей наделает!
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Pavlo Nuss с Nuss Pavlo и ещё 2.

ТК «Путч» з посиланням на власні перевірені джерела опублікував #Інсайд (посилання в коментарі), який говорить, що Зеленський відправив Геруса у відставку, щоб відволікти увагу від імпорту електроенергії з Росії на користь Коломойського.
«Розробку політтехнологів остаточно погодили в цю суботу. Далі будуть діяти по ситуації. Можливо навіть зменшать обсяг імпорту електроенергії, але не більше».
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