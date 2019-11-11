 Я сам ініціював свою відставку з поста представника президента в Кабміні, - Герус

Глава комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус у коментарі "ГОРДОН" заявив, що сам ініціював свою відставку з посади представника президента України Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Я знав про це заздалегідь - ще з минулого тижня, ніякого сюрпризу для мене тут немає. Більш того, я сам ініціював цю відставку - місяць чи півтора тому. Тому що просто неможливо працювати у Верховній Раді, очолювати парламентський комітет і ще бути представником президента в Кабміні. Наприклад, засідання уряду і парламенту часто проходять одночасно. Переживати через це звільнення мені нічого. Ніяких розбіжностей із президентом у нас немає. Просто мені складно поєднувати ці посади. Потрібно ж вивчати матеріали, працювати і там, і там. Раніше я постійно займався питаннями, пов'язаними з Кабміном, а ось після призначення на посаду жодного разу туди так і не потрапив", - підкреслив Герус.
11 листопада Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. На цю посаду глава держави призначив Олексія Перевезенцева.
а может и раньше было
А может Ляшко подтолкнул?
tZE inform
@tZEinform
У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая..... Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"
третью не потянул
так как все из этой должности уже вытянул
ТК «Путч» з посиланням на власні перевірені джерела опублікував #Інсайд (посилання в коментарі), який говорить, що Зеленський відправив Геруса у відставку, щоб відволікти увагу від імпорту електроенергії з Росії на користь Коломойського.
«Розробку політтехнологів остаточно погодили в цю суботу. Далі будуть діяти по ситуації. Можливо навіть зменшать обсяг імпорту електроенергії, але не більше».