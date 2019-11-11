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 На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Протестні акції аграріїв на автомагістралях України відбуваються в понеділок, вони нечисленні, поліція забезпечує правопорядок, не допускаючи перекриття доріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

"Аграрії проводять акції протесту, поки що вони нечисленні. Працівники поліції забезпечують правопорядок, не допускаючи перекриття автомагістралей", - сказали в поліції, зазначивши, що правоохоронці пояснюють мітингувальникам незаконність перекриття доріг.

У Нацполіції також додали, що рух автомагістралями з огляду на протести лише обмежують, загалом обстановка спокійна.

На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція 01

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Так, у Львівській області на трасі Київ-Чоп аграрії перекрили трасу в районі села Малі Підліски. Близько 100 представників аграрного бізнесу безперервно ходять пішохідним переходом, протестуючи проти намірів уряду скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських угідь. Учасники акції пропускають транспорт з дітьми, проте нагромадження транспортних засобів залишається значним.

На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція 02

Як повідомили у Всеукраїнській аграрній Раді, до акції протесту приєдналися сільгоспвиробники в 13 регіонах - Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській. Аграрії вийшли зі своєю технікою на головних автомагістралях країни в 17 точках.

Організатори зазначили, що акції відбуваються на знак "незгоди з цинічними діями влади в питанні земельної реформи".

На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція 03

Організатор акції, громадський союз "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) раніше в пресрелізі повідомляв, що мітинги планувалося провести на трасі М05, поблизу Жашкова (поворот на с. Тихий Хутір), автодорозі Е95, пост поліції поблизу Умані (Черкаська обл. ), автодорозі М01, с.Копті Козелецького р-н (Чернігівська обл.), трасі М19 біля старої нафтобази - Чортківський р-н, (Тернопільська область), автодорозі М12, за 10 км. від Новоархангельська (Кіровоградська область), автодорозі М14, окружна дорога Миколаєва, на повороті на с.Стара Снігурівка Вітовський р-н (Миколаївська обл.).

Також в списку місць проведення акцій були вказані автодорога Е50, с. Прибузьке (Хмельницька обл.), автодорога поблизу с. Писарівка Вінницького р-н, автодорога біля с.Махновка (на перехресті), Козятинського р-н, траса Р36, смт Шпиків Тульчинського р-н (Вінницька обл.), траса М21, с. Осикове Бердичівського р-н (Житомирська обл.), Траса М05, Е 95, с.Демідове (Одеська обл.), траса М03, с. Мар'янівка, Велікобачаганскій р-н., автодорога М03, с.Чутове (Полтавська обл.), траса М19, Т0311, с. Вербка Володимиро-Волинський р-н (Волинська обл.), автодорога М06, с. Дядьковичі (Рівненська обл.), автодорога Н17, с. Малі Підліски Жовківський р-н (Львівської обл.).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.

На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція 04
Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада

На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158901
 
   
 Топ коментарі
 
кто протестует?
те кто понабирали земли у селян и платят копейки за ее использование
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да зебилы - на всех беркута , не хватит
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перші декрети "Про мир", про " Землю", про Зв`язок ( Пошта, телетайп і телеграф) - нічого не нагадує? На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8366
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А где наши доблестные националисты по захисту своей земли или выходят только по предоплате? Землю прдают,а им по хрен. Да страна ждунов страна барыг не имеет права на достойную жизнь.Рабов до раю не пускають не на земле ни на небесах.Каждому свое и не жалуйтесь
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Да, куда-то пропали нацжёны Билецкого; забился под плинтус Тягнибок... На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8578
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Тягнибока до речі взагалі не чути, а Білецький, це ж Аваков.
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Так кто мародер? Зеля который во всю торгует с парашей? Или порох который строил страну?
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Спочатку він іі захищав, але точно не будував. Зате він постійно брехав. Чоловік, який бреше - ну хіба це чоловік?
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Як це "не будував" ?
Железную дорогу в Борисполь - кто построил ? Бексидский тоннель ? 7000 км отремонтированных дорог ? Полностью восстановленная боеспособная армия ?
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так І шо, Янукович теж будував, згадаймо Євро 2012))
Дороги хз, можу тільки погодитися про армію
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То есть ты сбрехал что "Порох ничего не строил" На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 925
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Так як брешуть зєбобіки ні хто в світі брехати не може.
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А этот тебе каждый день через г+г в уши правду вдувает!
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Все одно ще не розумію, чому проти ринку землі. Аренда ж буде існувати паралельно з продажом? Буде, так в чому питання?
А при чому тут олігархи, якщо є процент землі України (здається десята або сота частина проценту) який дозволяється тримати в одних руках?
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Суды не работают. Вся земля скоро будет на wall street.
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Это Йулька воду мутит. Зря ее из тюрьмы выпустили....
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ГЛАВА ,,АГРАРНОЙ ПАРТИИ УРАИНЫ" М-Р ПОПЛАВСКИЙ - РАБОТНИК РТОМ И ВЕРНЫЙ ПОРОХОБОТ. ТО ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЮЛЬКА??????? 😂😅😂
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Не знаю звідки тут ноги ростуть, але зняття мораторію не на часі.
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А если подумать ГОЛОВОЙ?
Нимнагачисленные аграрии - борцы с продажей земли - КТО ОНИ?
Смотрим на картинку:
На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6662

Смотрим на следующую картинку про барцов за простой народ:
На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4477

Смотрим на цену тракторця Джон Дир (2001!)

Трактор John Deere 6910 (2001)

НаличиеВ наличииМощность (л.с.):140Двигатель (л.):6.8Коробка передач:PowerShift

34 350€

Умножаем цену одного трактора борцов за народ на число тракторов на первой картинке и понимает, почему число владельцев таких тракторных парков весьма не много численно....
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Так и дураку понятно ( не путать с петяботами - эти лоходепилы в квадарте )) Шо 1-2 земельным укр магнатам конкуренты не нужны !
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Тебя что, зебилы покусали? Говорила же Супрун- прививки- наше фсьо!
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А в чому проблема? Вони податків не платять? Так само як 95-й квартал в офшорі сидять?
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САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРОПУСТИЛ ГЛЯДЯ НА КАРТИНКУ - НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ ТРАКТОРОВ НИ РАЗУ НЕ БЫЛ В ПОЛЕ. 😂😅😂
,,АГРАРИИ" МЛЯТЬ. 😂😅😂
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А скільки коштує легкова автівка? Робочий трактор фермера коштує дешевше легковика майора поліції.
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Нельзя подниматься порознь.
Зебил - смертельная угроза стране.
Нужны решительные скоординированные действия!
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Мені дай. Я точно знайду як його використати з користю.
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Если убрать последнее слово - звучит значительно креативнее)))
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И тракторки новенькие и "активисты" бутафорские: они похожи на аграриев, как ворона на страуса.
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Ці аграрії що повиходили на мітинг навіть не знають як коров'яче гівно пахне! Їх хтось заставляє купляти чи продавати землю. Привітали нахаляву користуватись землею плятячи людям зааренду копійки і вичавлюючи всі соки з землі!
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Одне я бачу точно-земельні феодали дуже не хочуть земельного ринку, тому й вивели своїх працівників, а куди ж ти дінешся, работодатєль
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а наш феодал завтра выводит "за" рынок земли
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Дуже прикро, що обговорення на форумах.про продажу землі проводять люди, які її не мають і не знають ,що це таке. Просто компютерні спеціалісти, А іще багато тих,хто дальше свого носа нічого не бачить і не вміє бачити. Особисто я, маючи землю і знаючи ,майже все ,по цьому питанню--- за продаж землі,але з ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ УМОВ при її продажу. Ці умови конкретні і зараз вони ,при цій жидівсько- клоунській владі не можуть бути виконані. Тому жертвуючи всіма особистими вигодами --мараторій не повинні відміняти. Єдине --прийняти і врегуліровати її аренду--де встановити риночную ціну за аренду і відповідальність арендо взявців за її викоистаннія і недопущення виснаження землі.
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аграрии в аграрной стране против рынка земли..., кто они такие эти аграрии и кто им мозги пудрит...
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Феодалы выгнали крепостных. Против буржуазии. Это какой век?
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Я например не против продажи земли но её эту землю нужно сначала распределить между народом,узаконить что бы она была действительно частной собственностью а не какой то извините непонятной хер**й ,вроде бы и есть а вроде бы и нет её. В крайнем случае распоряжаться ей как вам хочется нельзя. И вот тогда и продавать её можно и покупать. Сейчас же это ни какой не рынок земли потому что земля принадлежит не нам народу а виртуальному государству коим правят такие жуки как Беня,Ахмет, ..... которые имея неограниченную власть и несмктные богатства, кстати украденные у народа же, непременно будут скупать десятками, сотнями и миллионами гектар за ломаный грошь и перепродавать её потом с прибылью в 1000-2 000 % тем же китайцам или другим иностранцам,но и это не самое страшное,страшно станет когда она вся перейдёт в руки иностранных корпораций которые будут распоряжаться ею уже никого не спрашивая и делать с ней что угодно,строить ядерные могильники или радиоактивные свалки ,леса могут просто исчезнуть а реки превратится в зловонные болота, но самое ужасное что Украина потеряет наверняка свой суверенитет как государство и может быть поделена на иностранные княжества. Не слушайте провокаторов,земля тысячами гектар не продаётся в Африке даже а купить можно лишь небольшой клочёк для постройки жилья и ведения небольшого хозяйства а остальная земля для фермерства например это исключительно аренда. Запомните ЗЕМЛЯ это ваша территория проживания,это ваша исконная РОДИНА и если вы её продадите вы превратитесь в народ без РОДИНЫ. Вы превратитесь в цыган.
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Землю нужно продавать, однозначно! Лучше один раз заплатить и забыть, чем кормить регулярно пайщиков. Продавать желательно одному, двум крупным иностранным агрохолдингам, что бы ввели монополию на с/г продукцию и взвинтили цены! Будет х@ево - скажем кацапы и путин виноваты! И ещё: Крым это Украина!
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ото ж у нас всі прихильники влдади мають однаковий з вами рівень інтелекту. Все продати бо, більше нічого не вмієте.
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По відосику видно що проплачені мітингують,платять ті суки що за безцінь позабирали землю у старих та дурних.тепер трясуця за свої ділянки,.позабирати у них усю незаконно отриману землю і нехай хозяїни перепродають по справжній ціні.
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Польские фермеры заблокировали трассу в знак протеста https://www.youtube.com/watch?v=OInSMnYB42Y
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Вылезли агитаторы за продажу земли. Эти протесты - только начало, т.к. 65 процентов людей ПРОТИВ продажи земли, этой бандой недоучек и кретинов!
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А ШО В УКРАИНЕ 65% НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДЕЮТ ЗЕМЛЁЙ???? 😂😅😂
ИЛИ КАК МОГУТ ТЕ КТО НИЧЕГО НЕИМЕЮТ БЫТЬ ПРОТИВ ЧЕГО ТО????? 😂😅😂
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Против продажи земли только фермеры которые зарабатывают на земле, беря в аренду за копейки, земля как и любой товар должна продаваться всем и иностранцам и гражданам, ну естественно кроме кацапов, если так много против они просто свою землю не продатут и крапка.
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Ken Tavr 0fc48704

Против продажи земли только фермеры которые зарабатывают на земле, беря в аренду за копейки, ...
То-есть. Продайте барыгам от которых не получите даже копейки. Больной. ШОли?
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У ТЕБЯ ЕСТЬ ЧТО ПРОДАВАТЬ?????? ТАК НЕПРОДАВАЙ. 😂😅😂
ИЛИ ЕСЛИ У ТЕБЕ НЕЧЕГО ПРОДАВАТЬ, ТАК О ЧЁМ ТЫ????? 😂😅😂
ЖДЁМ БОЛЬШЕВИКОВ И ВОВРАЩАЕМ КОЛХОЗЫ?????? 😂😅😂
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Майже всі коментарі, які агітують за продаж землі--є посіпаки ,для яких гроші за брехню найважливіше. Вони немають ніякого відношення до землі--це компютерні балаболи. .
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Одно знаю. Украинская земля бесценна, а потому она должна быть сохранена в собственности государства и всего украинского народа для защиты его коренных интересов!
Барыг. Не что вас неспасет не россия не НАТО, если не поймете этого.
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Вся Украина да шо там Украина - ВЕСЬ МИР поднялся против земли))) Разве по фото не видно?)))
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Як зєбобікам кортить нашвидкуруч продати державну землю і більше ні коли не отримувати земельного податку!
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Мораторий нужно снимать в самый последний момент, когда будет закон и определён срок введения его в действие ,если сделать наоборот, то барыги быстренько узаконят незаконно хапнутое На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1212
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Если кто не знает, то сейчас есть механизм "продажи" земли. Это касается тех кто очень нуждается в деньгах или слабоумных. Заключаете договор на 49 лет с арендатором и получаете 40-70 штук за пай.
И волки сыты и овцы целы.
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.......латифундисты бузят !!! что такое продажа сельс. земли ????

1. Это прежде всего КАДАСТР как ЗЕМЛИ , так и их реальных СОБСТВЕННИКОВ !!!
2. Под мнимыми "заботами" о крестьянах ЛАТИФУНДИСТЫ боятся потерять ШАЛЕННЫЕ прибутки и деньги которые они МНИМО выкупили на 50-100 лет .
3. Вскроется ОБМАН в котором мы жили все 28 лет и те политические партии которые ТОПИЛИ за борьбу СЕЛЯНСТВА потерпят политическое ЗАБВЕНИЕ (*** , ляшко , свобода и прочие....
4. Все эти годы продукция селького хозяйства , независимо от УРОЖАЙНЫЙ год -НЕУРОЖАЙНЫЙ год ПОСТОЯННО росла в цене !!!
5. Если все ФАКТЫ выше перечисленные имеют место , то может СТОИТ ПРОБЫВАТЬ продавать эту ЗЕМЛЮ , ведь не возможно крутить вечно БОЛТ с левой резьбой на ГАЙКУ с правой ----НЕЗАКРУТИМ НИКОГДА !!! (проверенно )
и 6. в МИРЕ есть две КОНЦЕПЦИИ : правильно и неправильно !!! с уважением в прошлом ДВОЕШНИК в средней школе....)))))
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меня больше ГЛОЖИТ , что мы в КОМПАНИИ 6 стран которые ПРОЗЯБАЮТ от запрета на землю находится и Украина (((((
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Невже Ізраїль з Ісландією прозябають? Горечко то яке!
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ГРАЖДАНЕ , Государство СТОИТ на страже своей земли , независимо ЧАСТНАЯ она или нет !!! В любой момент ГОСУДАРСТВО может ЗАБРАТЬ землю у частника , ну скажем под БАЗУ нато или АЭРОПОРТ, для ДОРОГИ , нецелевое использование и прочие вещи !!! НЕНАДО жить при КОМУНИЗМЕ , вы его уже прое....ли , ДРУЖНО !!!
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Що там робить "гасударства"? Ти шо, комік?
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Мы вот КРЫМ с ДОБАСОМ тоже прое....ли и ЧЬТО ???? за БЕСПЛАТНО отдали ВРАГАМ !!!
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Улыбнуло: нищие владельцы паёв с колонной джон диров и профессионально напечатаными транспорантами.
Титушня.
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