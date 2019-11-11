 На автомагістралях в різних областях України почалися акції протесту аграріїв, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.
"Аграрії проводять акції протесту, поки що вони нечисленні. Працівники поліції забезпечують правопорядок, не допускаючи перекриття автомагістралей", - сказали в поліції, зазначивши, що правоохоронці пояснюють мітингувальникам незаконність перекриття доріг.
У Нацполіції також додали, що рух автомагістралями з огляду на протести лише обмежують, загалом обстановка спокійна.
Так, у Львівській області на трасі Київ-Чоп аграрії перекрили трасу в районі села Малі Підліски. Близько 100 представників аграрного бізнесу безперервно ходять пішохідним переходом, протестуючи проти намірів уряду скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських угідь. Учасники акції пропускають транспорт з дітьми, проте нагромадження транспортних засобів залишається значним.
Як повідомили у Всеукраїнській аграрній Раді, до акції протесту приєдналися сільгоспвиробники в 13 регіонах - Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській. Аграрії вийшли зі своєю технікою на головних автомагістралях країни в 17 точках.
Організатори зазначили, що акції відбуваються на знак "незгоди з цинічними діями влади в питанні земельної реформи".
Організатор акції, громадський союз "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) раніше в пресрелізі повідомляв, що мітинги планувалося провести на трасі М05, поблизу Жашкова (поворот на с. Тихий Хутір), автодорозі Е95, пост поліції поблизу Умані (Черкаська обл. ), автодорозі М01, с.Копті Козелецького р-н (Чернігівська обл.), трасі М19 біля старої нафтобази - Чортківський р-н, (Тернопільська область), автодорозі М12, за 10 км. від Новоархангельська (Кіровоградська область), автодорозі М14, окружна дорога Миколаєва, на повороті на с.Стара Снігурівка Вітовський р-н (Миколаївська обл.).
Також в списку місць проведення акцій були вказані автодорога Е50, с. Прибузьке (Хмельницька обл.), автодорога поблизу с. Писарівка Вінницького р-н, автодорога біля с.Махновка (на перехресті), Козятинського р-н, траса Р36, смт Шпиків Тульчинського р-н (Вінницька обл.), траса М21, с. Осикове Бердичівського р-н (Житомирська обл.), Траса М05, Е 95, с.Демідове (Одеська обл.), траса М03, с. Мар'янівка, Велікобачаганскій р-н., автодорога М03, с.Чутове (Полтавська обл.), траса М19, Т0311, с. Вербка Володимиро-Волинський р-н (Волинська обл.), автодорога М06, с. Дядьковичі (Рівненська обл.), автодорога Н17, с. Малі Підліски Жовківський р-н (Львівської обл.).
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.
Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада
Снова твои прогнозы в пролете.
Железную дорогу в Борисполь - кто построил ? Бексидский тоннель ? 7000 км отремонтированных дорог ? Полностью восстановленная боеспособная армия ?
Дороги хз, можу тільки погодитися про армію
А при чому тут олігархи, якщо є процент землі України (здається десята або сота частина проценту) який дозволяється тримати в одних руках?
Нимнагачисленные аграрии - борцы с продажей земли - КТО ОНИ?
Смотрим на картинку:
Смотрим на следующую картинку про барцов за простой народ:
Смотрим на цену тракторця Джон Дир (2001!)
Трактор John Deere 6910 (2001)
НаличиеВ наличииМощность (л.с.):140Двигатель (л.):6.8Коробка передач:PowerShift
34 350€
Умножаем цену одного трактора борцов за народ на число тракторов на первой картинке и понимает, почему число владельцев таких тракторных парков весьма не много численно....
,,АГРАРИИ" МЛЯТЬ. 😂😅😂
Зебил - смертельная угроза стране.
Нужны решительные скоординированные действия!
ИЛИ КАК МОГУТ ТЕ КТО НИЧЕГО НЕИМЕЮТ БЫТЬ ПРОТИВ ЧЕГО ТО????? 😂😅😂
Против продажи земли только фермеры которые зарабатывают на земле, беря в аренду за копейки, ...
То-есть. Продайте барыгам от которых не получите даже копейки. Больной. ШОли?
ИЛИ ЕСЛИ У ТЕБЕ НЕЧЕГО ПРОДАВАТЬ, ТАК О ЧЁМ ТЫ????? 😂😅😂
ЖДЁМ БОЛЬШЕВИКОВ И ВОВРАЩАЕМ КОЛХОЗЫ?????? 😂😅😂
Барыг. Не что вас неспасет не россия не НАТО, если не поймете этого.
Как в Севрной Корее....
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко.
И волки сыты и овцы целы.
1. Это прежде всего КАДАСТР как ЗЕМЛИ , так и их реальных СОБСТВЕННИКОВ !!!
2. Под мнимыми "заботами" о крестьянах ЛАТИФУНДИСТЫ боятся потерять ШАЛЕННЫЕ прибутки и деньги которые они МНИМО выкупили на 50-100 лет .
3. Вскроется ОБМАН в котором мы жили все 28 лет и те политические партии которые ТОПИЛИ за борьбу СЕЛЯНСТВА потерпят политическое ЗАБВЕНИЕ (*** , ляшко , свобода и прочие....
4. Все эти годы продукция селького хозяйства , независимо от УРОЖАЙНЫЙ год -НЕУРОЖАЙНЫЙ год ПОСТОЯННО росла в цене !!!
5. Если все ФАКТЫ выше перечисленные имеют место , то может СТОИТ ПРОБЫВАТЬ продавать эту ЗЕМЛЮ , ведь не возможно крутить вечно БОЛТ с левой резьбой на ГАЙКУ с правой ----НЕЗАКРУТИМ НИКОГДА !!! (проверенно )
и 6. в МИРЕ есть две КОНЦЕПЦИИ : правильно и неправильно !!! с уважением в прошлом ДВОЕШНИК в средней школе....)))))
Титушня.