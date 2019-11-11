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 Економіка, Суспільство
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Все про:податкова (235) підприємці (140) Верланов Сергій (17)

 ФОП, які працюють безготівково, не будуть зобов'язані використовувати касовий апарат, - Верланов (виправлено)

Третя група підприємців, які не працюють із готівкою, не будуть зобов'язані використовувати касовий апарат під час здійснення розрахункових операцій.

Про це повідомив глава Державної податкової служби України Сергій Верланов, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться у безготівковій формі без застосування платіжних карток і кошти перераховуються з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця, така операція не потребує застосування РРО. Теж саме стосується випадків, коли покупець розраховується з продавцем шляхом внесення коштів через банк для подальшого їх зарахування на поточний рахунок продавця. "Спрацьовує" звільнення, передбачене для банківських операцій відповідно до пункту 2 статті 9 Закону.

"Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їхні клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом. Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця", - зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

При цьому, якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції" для цілей згадуваного Закону. "Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО за операціями із застосуванням платіжних карток діяли і раніше", - уточнив Верланов.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Також читайте: Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов

Зазначені закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158899
 
 
 Топ коментарі
 
Яким чином касовий апарат мене буде дисциплінувати, якщо мені готівкою не платять, а платять перерахунком з рахунку на рахунок. Що може бути чистіше за рахунок в банку? Яким чином це збільшить мої податки? Витрати на РРО, супроводження і штрафи на рівномі місті збільшать, так.
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Ты дебил. Информационные услуги с кассовым аппаратом? У тебя и так есть договор, акт и уплаченные налоги, какой в сраку кассовый аппарат.
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Ты хоть прочитал о чем в статье говориться? Зачем для безналичных операций кассовый аппарат? И поступления в бюджет увеличатся только для компании которая "обслуживает" кассовые аппараты, которая внезапно будет принадлежать родственнику какого-нибудь богдана и ли арахноида.
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Чеки - это конец замозанятым предпринимателям с минимальным доходом. Ты вот кем работаешь? На дядю горбатишься? Отсюда и выводы.
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Зараз ЄП групи 1 (до 300 000 грн. на рік) можуть не застосовувати РРО і платять фіксований податок, незалежно від обсягу доходу.
Щоправда, їм дозволено здійснювати тільки роздрібну торгівлю на ринках і надавати побутові послуги населенню. Все інше - не можна.
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Блин. Ну вот почему в Украине для гос.службы применяют отрицательную селекцию.

Чем выше должность - тем явственнее, что в психбольницах страны слабая охрана.
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"Гігант мислі"- безнал по касовому апарату!
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це, схоже на лобіювання продажу касових апаратів.
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Це схоже на те як весільні фотографи і клоуни керують державою.
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Ату их ату, зелебобики должны страдать, я за, хоть и сам попаду и хрен с ним, хочу видеть эти рожи опущенные.
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не что бы ахметок разных щемить они взялись за ФЛП --- это вредительством пахнет
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Горите в аду, зеленки фуевы. Опять монопольку строят за счет мелкого бизнеса.
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Этот человек реально ***..тый или у него фирма по производству кассовых аппаратов? ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 3483
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