 ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов

Про це повідомив глава Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується третьої групи: так, дійсно, сьогодні, за тими нормами, які є в законі, в разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат. - Ред.)", - повідомив Верланов.
Це означає, що з 2021 року касові апарати мають використовувати не тільки ФОП, які здійснюють торгівлю або надання послуг на зразок готельних або ресторанних бізнесів, а й ФОП, які працюють, наприклад, у сфері ІТ, консалтингу, юриспруденції.
Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.
Зазначені закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.
17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.
лично я в 19:00 в пятницу уже бухаю,
а пьяным я за составление бухгалтерских документов не сажусь.
Смешать в одну кучу...кассу и банк...наличные рассчеты и безналичные...
то можно ещё и движение сырья и материалов со склада на производство проводить через кассовый аппарат.
И зарплату наёмных работников, кстати.
Ставьте аппараты и платите налоги...
Время мародеров закинчилось!)))))
Тепер ФЛП стройными рядами должны сплотится вокруг ЗЕЯманды!)))
Жена говорит что все сотрудники в срочняке закрывают ФОП!))))
Фин директора сей час ох..т)))
Как теперь работать?
Либо по чернухе...либо закрываться!))))
Так и Зе команда что не сделают то превращают в дерьмо но упорно продолжают гадить
вы главные воры и коррупционеры в украине,
поздравляю
И евро бляху растамож))))
КОРМИЛЕЦ!)))
Для поддержания ЗЕ штанишек))))
Вы НАГОЛОСУВАЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
НЕ НОЙТЕ ТЕПЕРЬ...
" РРО - это сокращение от "регистраторы расчетных операций". Так называют в Украине кассовые аппараты, фискальные регистраторы и другую технику, используемую для фиксации продаж и других операций с наличными в торговле, сфере услуг, общественного питания "
и каким боком банковская операция к расчету наличными?
Там безкоштовний газ роздають.
ВОН ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ГОСУДАРСТВА МАЛОРОСКОГО!))))
Главное, когда они обгадятся и дадут задний ход - не прощать.
Сам побежишь и клиент-банк ставить и сопрягать его с регистратором.
Не, теоретически и не такую х-ню можно придумать...
можно хорошо крутить на этом.. зря ты подсказываешь ))))
Любой платеж зачисляли на счёт в Укрсоцбанк не раньше, чем через три дня, а, если попадали выходные.
Но эта ***** до него не успеет добежать.
Правда, побежит он в Израиль...
Я відчуваю, що такі проФФесіонали слідом за Законом 129-ІХ, яким вони вже загнали в РРО всіх ФОПів крім 1 групи ЄП хочуть взагалі скасувати ст. 9 Закону про РРО. І банки примусять застосовувати РРО кожного разу, коли бабуся прийде платити комуналку в касі банку чи у відділенні Пенсійного фонду.
Як у тому анекдоті: этот чекист настолько соблюдал режим секретности, что даже когда в туалет ходил, на туалетную бумагу налагал гриф "совершенно секретно". Уже после завершения процесса
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки НЕ застосовуються:
...
12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
Крім того, згідно ст. 2 Закону про РРО безготівковий розрахунок не є розрахунковою операцією. Реєструвати через РРО треба "приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг)"
Може, він має на увазі, що зелені клоуни і наслідувачі податкової політики Азірова вирішили змінити ці норми закона? Так тоді хай так і каже! Де їх таких понабирали?
"у своєму житті жодного разу не цікавилась як працюють розрахунки через банк"
круто однако )))))))))))))
Почему у нас экономисты - от Ж-опы?
от высера из жопы - это вернее
"Отже, якщо оплата за реалізовані Вами товари (послуги), згідно з договором здійснюється виключно у безготівковій формі через установи банку або термінали самообслуговування банку, застосування РРО є необов'язковим.
Водночас, при оплаті покупцем рахунку за допомогою інтернет-банкінгу - РРО застосовується, а розрахунковий документ у такому випадку надається (надсилається) споживачу разом з товаром чи при наданні послуги"
(лист ДФСУ від 26.04.2019 р. № 1873/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)
От запитати в цих віслюків: яка різниця, як покупець платить ФОПу через банк: у касі чи через інтернет?! Усе одно ж ФОП не бачить готівки і нічого не зможе сховати?!
Ні, для них Приват24- це те ж саме, що й еквайринг
Ми всією редакцію сміялися з таких роз'яснень. Але ФОПів шкода
там УЖЕ опробовали на узких скотах...
это верный признак, что Ростов близенько...
Для нормальных гешефтов им нужны покорные и бессловесные гои...
Если посмотреть на картину маслом в целом, то выйдеть что здоровенная куча людей не платит совершенно НИЧЕГО. Еще есть куча людей, которые зарабатывают бабло за бугром получают субсидии ТУТ, ну и естественно НИЧЕГО не платят.
Еще куча платит 200-300 грн "патента"
А еще берет злость, когда видишь "ченовнега" на тачке за 30-40к баксов. Откуда вашу ... деньги?
Возникает логичный вопрос зачем кошмарить тех, кто сдуру решил работать "по белому"?
КАК именно ВЫ нас защищаете? НИКАК, совсем.
Банк надра ПОЛГОДА возвращал деньги. Активы хера фирташа кто-то арестовал? бабло клиентами вернули (аналогично кредиту у них) ? НЕТ.
Запустите ипотеки, упроситите ведение бизнеса "на смартфоне" (электронные чеки), раздайте кассовые аппараты бесплатно, ремонт и обслуживание также.
Зачем дарконить украинский бизнес??? Вская шваль с кипра и прочих "стиральных" островов чуствует себя прекрасно. Почему?
https://petition.president.gov.ua/petition/74060
https://biz.censor.net.ua/news/3158570/dolg_mau_kolomoyiskogo_pered_ukraeroruhom_dostig_1_milliarda
Но ему, видимо, кассовый аппарат не поставят.
Не кошерно...
И только в стране дураков изобрели свой велосипед - делать из безналичных денег безналичные.
Шоу дегенератов продолжается.
1. Оборот до 500000грн/год - ты ФЛП. Кассовыми аппаратами не напрягать. Бухгалтерию исключить оплачивая единый налог.
2. Оборот свыше 500000грн/год - открывай ЧП, ООО и т.п. и работай, как частное предприятие с кассовыми аппаратами и т.п.
Не трогайте самозанятых граждан, которые так, или иначе выгодны всем, т.к. не стоят на бирже (на шее у государства) и платежеспособными (тратят деньги приобретая товары и услуги в своей стране, тем самым стимулируя другие бизнесы).
Чем выше должность - тем явственнее, что в психбольницах страны слабая охрана.