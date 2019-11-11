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Все про:податкова (235) підприємці (140) Верланов Сергій (17)

 ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов

Третя група підприємців, які не працюють із готівкою, муситимуть використовувати касовий апарат під час здійснення розрахункових операцій.

Про це повідомив глава Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується третьої групи: так, дійсно, сьогодні, за тими нормами, які є в законі, в разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат. - Ред.)", - повідомив Верланов.

Це означає, що з 2021 року касові апарати мають використовувати не тільки ФОП, які здійснюють торгівлю або надання послуг на зразок готельних або ресторанних бізнесів, а й ФОП, які працюють, наприклад, у сфері ІТ, консалтингу, юриспруденції.

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Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Зазначені закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158899
 
   
 Топ коментарі
 
Яким чином касовий апарат мене буде дисциплінувати, якщо мені готівкою не платять, а платять перерахунком з рахунку на рахунок. Що може бути чистіше за рахунок в банку? Яким чином це збільшить мої податки? Витрати на РРО, супроводження і штрафи на рівномі місті збільшать, так.
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Ты дебил. Информационные услуги с кассовым аппаратом? У тебя и так есть договор, акт и уплаченные налоги, какой в сраку кассовый аппарат.
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Ты хоть прочитал о чем в статье говориться? Зачем для безналичных операций кассовый аппарат? И поступления в бюджет увеличатся только для компании которая "обслуживает" кассовые аппараты, которая внезапно будет принадлежать родственнику какого-нибудь богдана и ли арахноида.
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это умилительно, когда свора шулеров и наперсточников при власти, рассказывает зе-#нелохам о "честном бизнесе".
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Зелена революція пожирає своїх - закон більшовизму! Ви зробили це разом. ФЛП, которые работают по безналу, должны будут использовать кассовый аппарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 7057
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За зе не был, но АйТишник. Можете, объяснить, чем, кроме необходимости печати чека, это обернется и почему это так страшно?
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ты РРО купил? договор на его обслуживание заключил?
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к штрафам в 50000 приготовился за несоблюдение кассовой дисциплины указанной в части пятой параграфа 184 подпункта 57 раздела М?
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Тем, что вместо работы Вам нужно будет только то и делать, что контролировать свой банковский счет, чтобы немедленно по поступлении денег выписать фискальный чек и отправить его в налоговые органы. А так - без проблем. И когда-нибудь Вы обязательно его не отправите вовремя - и вам ****** штраф. Немаленький такой штраф.
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разумное замечание.

лично я в 19:00 в пятницу уже бухаю,

а пьяным я за составление бухгалтерских документов не сажусь.
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Да уж....такой бред могли придумать толтко выпускники Тркскавецкой аккадемии...
Смешать в одну кучу...кассу и банк...наличные рассчеты и безналичные...
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А если замахнуться на Вильяма на нашего на Шекспира, понимаешь,

то можно ещё и движение сырья и материалов со склада на производство проводить через кассовый аппарат.

И зарплату наёмных работников, кстати.
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Вы отстали от жизни. ФОПов, торгующих сложными приборами и ювелиркой, в новом законе уже обязали вести учет товаров, в частности иметь документы о происхождении товара. По не через кассовый, но чем черт не шутит...
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Руки прочь от малого и среднего бизнеса , крупный бизнес на..й . Прекратите дотировать олигархов . ФОПы кстати не просят дотаций , просто не мешайте ,то и Косюки и Ахметки дотации не будут просить.
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Вы шо хотите шо б Путин напав!?)))
Ставьте аппараты и платите налоги...
Время мародеров закинчилось!)))))
Тепер ФЛП стройными рядами должны сплотится вокруг ЗЕЯманды!)))
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Мы хотим чтобы сначала взялись за олигархов , а малый бизнес чтобы зеленая саранча оставили в покое!!! Вы знаете сколько уже закрылось ЧП ?! вот узнайте и окуеете !!!
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И шо?
Жена говорит что все сотрудники в срочняке закрывают ФОП!))))
Фин директора сей час ох..т)))
Как теперь работать?
Либо по чернухе...либо закрываться!))))
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Мыши плакали кололись но продолжали жрать кактус
Так и Зе команда что не сделают то превращают в дерьмо но упорно продолжают гадить
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Я ось що подумав: посили, типу побачимо, научаться, гірше не буде не треба розлядати як спробу. Світ так облаштований, що майже всі процеси мають незворотний характер - це я про те, що все що робиться це результат легковажності, за яку треба нести відповідальність - матеріальну, моральну і емоційну. Доброго ранку, Україно!
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итак, зебенята-ФЛПшки.
вы главные воры и коррупционеры в украине,
поздравляю
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"Комментаторы", которые не относятся к ФОПам и умничают, идите убирать сахарную свеклу для рошена
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Иди ищи кас.арпарат!))))
И евро бляху растамож))))
КОРМИЛЕЦ!)))
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И готовь первые 48 кусарей на штраф))))
Для поддержания ЗЕ штанишек))))

Вы НАГОЛОСУВАЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
НЕ НОЙТЕ ТЕПЕРЬ...
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Прав был Лавров, только забыл приставку Зе добавить! Так давайте и ООО пусть коссовыми пользуются, чего уж там.
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Для мене зелені як на долоні. Знаєте що буде далі? Влада знайде компроміс - розрахунки будуть вестись через додатки в смартфонах. Це дешевше, ніж придбання і оформлення РРО, але - буде абонентна плата за користування додатком+плата за еквайрінг, ці послуги будуть недешевими, але забеспечать постійні прибутки розробникам (угадайте хто це буде)) та екварінгам (їх скоро розплодиться)).
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Для меня тоже на ладони - я переживаю больше, чтобы Украина сохранилась до следующих выборов..
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" в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО"Источник: https://censor.net.ua/n3158899

" РРО - это сокращение от "регистраторы расчетных операций". Так называют в Украине кассовые аппараты, фискальные регистраторы и другую технику, используемую для фиксации продаж и других операций с наличными в торговле, сфере услуг, общественного питания "

и каким боком банковская операция к расчету наличными?

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каким, каким... продавцы рро забашляли борцунам с коррупцией ))))
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Вчергове поздоровляю илекторат зебілів - "то ли ещё будет".
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Всі ФОП під АП!
Там безкоштовний газ роздають.
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С 1+1 недавно лунало...шо только враги могут критиковать нашего солнцеликого малыша...остановителя войн...виртуоза на пианино...и водителя по губам 73% не дурников))))
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ФОПы...таксисты...поочая самозанятая мишура...
ВОН ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ГОСУДАРСТВА МАЛОРОСКОГО!))))
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Эти маланские мрази доиграются.
Главное, когда они обгадятся и дадут задний ход - не прощать.
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Это чисто технически невозможно, поскольку использовать этот регистратор во время проведения операции может сторона, которая инициирует транзакцию, либо сторона, которая обрабатывает транзакцию, но никак не сторона, которая узнает об этой транзакции из выписки, но эта мелочь же ж никого не пугает.
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Конечно, придет тебе запрос на зачисление из банка и пока не подтвердили - хрен зачислят.
Сам побежишь и клиент-банк ставить и сопрягать его с регистратором.
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Ну-ну...
Не, теоретически и не такую х-ню можно придумать...
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а ведь эти деньги уже на корсчете банка..
можно хорошо крутить на этом.. зря ты подсказываешь ))))
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Так Пинчук на этом знаешь сколько в свое время наварил?
Любой платеж зачисляли на счёт в Укрсоцбанк не раньше, чем через три дня, а, если попадали выходные.
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вот тут и начинается процесс штрафования... очень сладкий процесс ))))
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Я посмотрю на Верланова когда ему понадобится адвокат... со временем ведь точно понадобится...
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Ростов этому ******* понадобится.
Но эта ***** до него не успеет добежать.
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Поправка - должен не добежать. Обязательно - должен.
Правда, побежит он в Израиль...
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только наш покупатетель не понимает что все эта нагрузка дополнительная отразится на цене товара . не фопы будут платить а вы дорогие мои из всоего кошелька будете оплачивать банкет
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Жду когда все кто зарегистрирован на OLX-е побегут покупать себе кассовый аппарат. Или сам сайт станет их налоговым агентом
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И торгующие на ebay тоже. А первичку в оригиналах будет высылать PayPal. ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 2230
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Ну про этих вообще отдельный разговор. Обязать продавать государству валюту по фиксированному курсу. И доллар снова будет по 8. А потом эту выручку облагать налогами. И обязать получить лицензию на ведение внешнеэкономической деятельности.
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Ага, первичку) С мокрой печатью, с мокрой печатью...
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Агов, Діма Дубілет, як тобі ця норма? Тепер айтішникам, що, наприклад, працюють віддалено, треба будет мати у власній квартирі касовий апарат. А якщо подружжя - обоє айтішники - то два касових апарати?.. Правда, ще обіцяють електронні чеки із застосуванням смартфону. Чи може я щось незрозумів?
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Чет не понял, если ФОП работает по безналу зачем ему РРО? Как он его будет использовать? Чудак на букву М - этот налоговик.
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Так податкова зараз каже, що якщо ФОПу платять через Приват24, треба РРО і байдуже, до якого місця прикладати розрахунковий документ, хоч до скріншоту сторінки чи до екрану монітора

Я відчуваю, що такі проФФесіонали слідом за Законом 129-ІХ, яким вони вже загнали в РРО всіх ФОПів крім 1 групи ЄП хочуть взагалі скасувати ст. 9 Закону про РРО. І банки примусять застосовувати РРО кожного разу, коли бабуся прийде платити комуналку в касі банку чи у відділенні Пенсійного фонду.
Як у тому анекдоті: этот чекист настолько соблюдал режим секретности, что даже когда в туалет ходил, на туалетную бумагу налагал гриф "совершенно секретно". Уже после завершения процесса
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Він що, ідіот? Цитую ст. 9 Закону про РРО:
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки НЕ застосовуються:
...

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Крім того, згідно ст. 2 Закону про РРО безготівковий розрахунок не є розрахунковою операцією. Реєструвати через РРО треба "приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг)"


Може, він має на увазі, що зелені клоуни і наслідувачі податкової політики Азірова вирішили змінити ці норми закона? Так тоді хай так і каже! Де їх таких понабирали?
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Скоріш за все, він просто профнепридатний. Сама ідея взагалі прикручувати касовий апарат до розрахункового рахунку одночасно і божевільна і технічно бузглузда. Мабуть людина у своєму житті жодного разу не цікавилась як працюють розрахунки через банк.
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" глава Государственной налоговой службы Украины Источник: https://censor.net.ua/n3158899"
"у своєму житті жодного разу не цікавилась як працюють розрахунки через банк"
круто однако )))))))))))))
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Ага, слова бухгалтера по сему поводу: "Какой-то бред, полная проф.непригодность."
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Есть экономисты - от Бога.
Почему у нас экономисты - от Ж-опы?
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от жопы там далековато
от высера из жопы - это вернее
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Откуда клоун таких кретинов берет??? Какой нахрен аппарат при безнале???
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Ну таких кретинів чимало. Написала ж податкова (до речі, ще при Порошенку) отаке роз'яснення:

"Отже, якщо оплата за реалізовані Вами товари (послуги), згідно з договором здійснюється виключно у безготівковій формі через установи банку або термінали самообслуговування банку, застосування РРО є необов'язковим.

Водночас, при оплаті покупцем рахунку за допомогою інтернет-банкінгу - РРО застосовується, а розрахунковий документ у такому випадку надається (надсилається) споживачу разом з товаром чи при наданні послуги"

(лист ДФСУ від 26.04.2019 р. № 1873/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

От запитати в цих віслюків: яка різниця, як покупець платить ФОПу через банк: у касі чи через інтернет?! Усе одно ж ФОП не бачить готівки і нічого не зможе сховати?!
Ні, для них Приват24- це те ж саме, що й еквайринг

Ми всією редакцію сміялися з таких роз'яснень. Але ФОПів шкода
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Приємно спостерігати, як горить вогонь, як тече вода, як з ФОПо-зебілів і реалізаторів на базарі та кіосках, з перукарок, з манікюрниць, з лохторату ЗЄ і Ю облізає зелена фарба.
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кстати,как в *********.1в1.
там УЖЕ опробовали на узких скотах...
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когда начинают копировать все тупости с ********* -
это верный признак, что Ростов близенько...
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Безусловно это очень сильный ход со стороны главного налоговика. Эта идея выдает в нем человека также далекого от элементарных знаний о малом бизнесе, как и Земли от Альфа Центавра. Вашему внимаю предлагается пример вопиющей некомпетентности и безграмотности, как в общем-то почти у всех работников экономического блока, особенно у Пидласой.
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Что непонятно? Какой нибудь ушлый клоун уже завозит оборудование для производства кассовых аппаратов, а другой сочиняет программу. Примерно 5 млн шт + программа= и кто то из пархатых разбогатеет на 1-1,5 млрд$. В добавок проплатят за обновление программы, каждый год.
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А чому образили "великий" бізнес та держустанови!? Треба щоб будь який рух коштів по розрахунковому рахунку заводу, оптової компанії, корпорації, міністерства теж супроводжувалися чеками касових апаратів!
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І нехай ще чеки пересилають одне одному голубами
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Уходили же в сторону електронных операций. Что, обратно в 20й век, за бумажной бухгалтерией?
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ФОПы, как свободные люди - смертельная угроза зебильно-кагальной власти.
Для нормальных гешефтов им нужны покорные и бессловесные гои...
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Действительно шизофрения. ВМЕСТО упрощения - усложнение.
Если посмотреть на картину маслом в целом, то выйдеть что здоровенная куча людей не платит совершенно НИЧЕГО. Еще есть куча людей, которые зарабатывают бабло за бугром получают субсидии ТУТ, ну и естественно НИЧЕГО не платят.
Еще куча платит 200-300 грн "патента"
А еще берет злость, когда видишь "ченовнега" на тачке за 30-40к баксов. Откуда вашу ... деньги?
Возникает логичный вопрос зачем кошмарить тех, кто сдуру решил работать "по белому"?
КАК именно ВЫ нас защищаете? НИКАК, совсем.
Банк надра ПОЛГОДА возвращал деньги. Активы хера фирташа кто-то арестовал? бабло клиентами вернули (аналогично кредиту у них) ? НЕТ.
Запустите ипотеки, упроситите ведение бизнеса "на смартфоне" (электронные чеки), раздайте кассовые аппараты бесплатно, ремонт и обслуживание также.
Зачем дарконить украинский бизнес??? Вская шваль с кипра и прочих "стиральных" островов чуствует себя прекрасно. Почему?
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Кстати, Беня, хозяин Зебила, кроме всего прочего, кинул страну еще на миллиард:
https://biz.censor.net.ua/news/3158570/dolg_mau_kolomoyiskogo_pered_ukraeroruhom_dostig_1_milliarda

Но ему, видимо, кассовый аппарат не поставят.
Не кошерно...
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Во всем мире кассовый аппарат для учета наличных денег, а в нашей стране не как у всех и безналичные через кассовый аппарат пропустим! Деб*лы !
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Кассовый аппарат переводит наличный оборот денежных средств в безналичный.
И только в стране дураков изобрели свой велосипед - делать из безналичных денег безналичные.
Шоу дегенератов продолжается.
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зе-дебилы выбрали зе-дебилов! это каким же надо быть идиотом, чтобы такое придумать!! ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 9273 куда еще эта зе-ко-***** засунет эти РРО и кассы? далее нецензурно...
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Полный бред с этим ФЛП в Украине. Я бы сделал так:
1. Оборот до 500000грн/год - ты ФЛП. Кассовыми аппаратами не напрягать. Бухгалтерию исключить оплачивая единый налог.
2. Оборот свыше 500000грн/год - открывай ЧП, ООО и т.п. и работай, как частное предприятие с кассовыми аппаратами и т.п.
Не трогайте самозанятых граждан, которые так, или иначе выгодны всем, т.к. не стоят на бирже (на шее у государства) и платежеспособными (тратят деньги приобретая товары и услуги в своей стране, тем самым стимулируя другие бизнесы).
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как ты реально провериш оборот.Чеки конец контробанде
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Чеки - это конец замозанятым предпринимателям с минимальным доходом. Ты вот кем работаешь? На дядю горбатишься? Отсюда и выводы.
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Блин. Ну вот почему в Украине для гос.службы применяют отрицательную селекцию.

Чем выше должность - тем явственнее, что в психбольницах страны слабая охрана.
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"Гігант мислі"- безнал по касовому апарату!
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це, схоже на лобіювання продажу касових апаратів.
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Це схоже на те як весільні фотографи і клоуни керують державою.
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Ату их ату, зелебобики должны страдать, я за, хоть и сам попаду и хрен с ним, хочу видеть эти рожи опущенные.
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